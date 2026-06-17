【心得】陸劇《耀眼》關曉彤&李昀銳久別重逢，一起成為更好的自己

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《耀眼》以青春愛情包裝成長與自我救贖主題。

《耀眼》以青春愛情包裝成長與自我救贖主題。 重點二： 晴也從任性女孩轉變為勇敢獨立的追夢者。

晴也從任性女孩轉變為勇敢獨立的追夢者。 重點三：邢武與李蘭芳等角色展現超越血緣的親情力量。

近日由關曉彤、李昀銳主演的青春陸劇《耀眼》正式收官。故事講述都市女孩「晴也」因家庭變故被迫來到鄉下海島「扎扎亭」，結識了名義上的表哥「邢武」。兩人在炎熱的夏天相遇、磨合，一起重返高中生活享受青春，多年後久別重逢相互治癒、互助成長。

《耀眼》是迷失方向後的嚮往，也是最終的目的地。

看劇名、劇照可能以為《耀眼》就是單純的青春愛情劇，但其實更大的篇幅是在告訴我們如何在一次次的打擊下重新站起來，面對黑暗時如何找到指引自己方向的那座燈塔。《耀眼》的故事並不如同劇名來得明媚，但跟著角色一起走過低潮，更會欣慰最後的苦盡甘來。

《耀眼》官方微博

每個角色一開始都不完美，但他們沒有原地踏步、畫地自限，而是在人生的裂縫中不斷尋找光芒，互相影響一起成為更好的人。故事不只圍繞在男女主角，放大到友情、親情，甚至整個扎扎亭島上。

《耀眼》總共30集，我覺得是最可惜的地方！很多內容都被默默剪掉，在大概27集時會感受到斷層，甜的地方不多，只嫌看不夠完全沒有太膩的問題。親情間的羈絆是後半部很大的亮點，衛生紙要備好！無雷到此，接下來說說有雷的部分，小心服用～～

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沙漠中不長虛弱的草。能在絕境中生存下去，才是自然的強者。

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晴也初到扎扎亭，就像是一朵生長在溫室中的玫瑰，驕縱高傲，說話也總是帶著刺，以為所有事情都可以用錢解決。

但漸漸地她明白，世界的另外一角居然有著截然不同的生活模式，愛的具像化也不是金錢所能填補，而是藏在每個行動的細節中：札札亭的人不富裕，但他們肯為了幾塊幾毛拚了命的努力；儘管自己餓著肚子，也會為珍惜的人滷出一鍋豬蹄。錢是生存的基本，但人與人之間流動的情感，卻可以勝過家財萬貫下的物慾。

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晴也的聰明，不只在學習上，她的人生感悟也讓我在看劇時受到很多鼓舞。是她凝聚了炫島的向心力、是她告訴大家，每個人都有追夢的權利。不將自己困在茫茫大海的孤島上，而是走自己想走的路，讓未來更加耀眼、不遺憾。

晴也絲毫沒有戀愛腦的女主形象更是讓我大讚。離開札札亭時，她承諾自己不會為了誰停下腳步，甚至刪除和邢武聯繫，就為鼓舞彼此以最好的模樣重逢，晴也的個性從來不矯揉做作，勇敢果斷的人間清醒，絕對是大家的榜樣！

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超越血緣的親情！血緣是假的，但日常的真心陪伴是真的

李蘭芳視錢如命、貪小便宜是她最開始的形象，但這樣形象的背後是源於她年輕時的選擇，讓她背負著養老養小的壓力，如果不貪一點、如果不精打細算一點，是不是就養不起一個家呢？

後來晴也的到來，給她的人生又一次選擇的機會「讓炫島變好」。雖然這條路上還是充滿著荊棘，但她依舊從每個打擊中重新站起不被命運打敗。初期到後期的眼神轉變，真的越來越有身為媽媽和兒媳的成熟與安心感。

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李蘭芳和奶奶的互動，也是我很喜歡的角色關係。李蘭芳看似不可靠，但卻一刻都沒有丟下過奶奶，二十幾年吃的飯、癱瘓後洗衣更衣等，甚至在奶奶失禁時的爆發，都像是親母女般的心疼與宣洩。

而奶奶絕對是邢家最有智慧的哲學家，常常一語道破家人們內心的猶疑，溫厚的語氣是所有人脆弱時的避風港，奶奶最後的道別，更是說明親情是可以超越血緣，血緣是假的，但日常的陪伴是真的，那就是所謂的家人。

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貧窮不是限制，踏實走穩才是生活的底氣

無比強大又讓人極度心疼的邢武。年僅二十歲 (我猜) 一個人扛起全家的生計，但他從來不喊苦只盼著自己多賺錢讓家人過得更好。很值得慶幸的是，在如此刻苦的環境下，他仍保持著善良與正直，貧窮不影響他的志氣，「踏實」也是他走向晴也的底氣。

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邢武很觸動我的地方，是在過年的那場火災後，他表現出來的脆弱。強忍了那麼多年，盼著好日子即將到來時，一場烏龍火無情的燒去了他的希望。他安置好了家人，卻沒有安穩接住自己情緒的餘力，還好晴也的出現才讓他的堅強武裝得以褪去。

邢武做的事情比他說的話還多，就像消失的五年，每一天都不敢停下腳步的追趕，還上那沉甸甸的十萬就像是靠自己走穩每一步，慢慢來到離晴身邊，未來岳父真的沒啥好挑剔的啦！網路上有人說「當人當嫁邢武」我覺得沒錯！什麼都能修、肯做肯學，還很有想法！男女主角都太圈粉了

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人生就算是一手爛牌，也要打得漂亮！

看完《耀眼》突然也想去到像扎扎亭這樣的地方。急匆匆的腳步被強制放緩、過起日出而作，日入而息的純粹生活、感受海風與街坊煙火氣的伴隨。雖然劇情沒有一帆風順，反而充滿著碰撞與坎坷，比起甜蜜，傷痛與眼淚好像還來得更多。但這樣的故事，在我心裡卻一集比一集更加深刻。

最後套一句李蘭芳和晴也說的名言「就算是一手爛牌，也要打得漂亮！」人生的起跑線不夠好那又如何，努力跑、用心追，總有一天也會等到雨過天晴後耀眼的勝利。

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千歲蘭，是沙漠裡的原生植物。貧脊的沙漠裡開不出玫瑰，的確如此。沙漠裡也不長虛弱的草，能在絕境中生存下去的，都是自然的強者。 人在滿懷期待的時候幸福感最強，比真正實現願望的時候還強。 那艘船他是擱淺了，它把最洶湧的故事留給了自己，但是風會帶著它的故事，繼續遠航。 我想和你一起度過愉快又難忘的高中時光，一起考出札札亭，去更耀眼的未來。 失敗的反面不是成功，而是什麼都不做，沙漠裡長不出虛弱的草。 這個世界每天都會有很多聲音，就算捂住耳朵，也會從別處鑽進去，但它們就像天上的烏雲，風一吹，雲會散，天也會放晴。 你知道烏雲背後的幸福線嗎？那是什麼？意思是一件陰鬱的事情，背後可能藏著閃亮的一面。生活裡會有很多裂縫，那是光照進來的地方，世上沒有不會停的大雨，太陽也一定會每日照常升起。 那些被傷痛揉碎的日子，就很像是退潮之後的泥濘，看著很狼狽，但會在太陽升起時露出貝殼碎片折射的斑斕，這些斑斕會成為專屬你的生命印記。 耀眼的前綴也可以加上多種多樣的形容詞，而努力奔向未來的我們，就是耀眼的最佳註解。 晴也，你是天生的探險家，是時候啟程了，去征服你的茫茫大海。 如果你想再見到我，就自己走到我的面前來。你只管往前走，我會追上你的。 我的名字還有另外一個意思：晴也須來，雨也須來。意思是，無論晴天雨天，我都會等你，你都會赴約。 這些東西在你看來可能微不足道，但每一樣都是他們對我毫無保留的付出，他們把我當家人，我也把他們當家人。 在這段相逢與錯過交織的感情裡，與其頻頻失之交臂，不如停下腳步，回到那座我們初遇的燈塔，她終會循著記憶的潮汐，踏浪而來。有時候慢下來，才能等到對的相遇。 妳說過妳不會為任何人停下腳步，我也不希望妳為我放慢速度。 感情這東西就是願賭服輸，拿出了全部的真心，對自己足夠真誠，哪怕結果不如意，也不後悔愛過這一回。 遇到他之前，我以為生命綻放的形式只有一種，肆意張揚、熱烈滾燙；遇到他之後，灰燼中會長出野草，裂縫裡能滲出陽光，凡俗中亦有赤誠，絕境後會有新生，都是生命蓬勃的力量。





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