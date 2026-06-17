2026-06-17 09:33 網路溫度計DailyView
總獎金高達百萬！2026台北國際金片子大賽五大亮點揭曉 帶你用短片闖進國際影展
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：金片子大賽徵15分鐘內短片，不限劇情動畫紀錄與實驗類型。
- 重點二：今年總獎金達113萬元，另設國際競賽獎金與多項專業獎。
- 重點三：賽事連三年與韓國富川影展合作，作品有機會走向國際。
近年來短影音席捲社群平台，徹底改變了大眾觀看影像的形式。在資訊快速流動的時代，短影音追求即時性、話題性與高傳播力，成為數位內容重要載體；短片則承載了更深厚的影像美學，以截然不同的創作邏輯，持續在全球影展占有一席之地。
相較於短影音著重在有限時間內快速吸引觀眾目光，短片更重視完整的敘事結構、角色塑造與情感鋪陳。創作者必須在有限的篇幅中，透過鏡頭語言、場面調度與剪輯節奏，凝鍊出獨特的個人觀點與藝術風格。短片相較於長片，更是一種兼具創作自由與藝術實驗性的影像形式，讓創作者得以在有限時間內探索無限可能。
根據最新DATAREPORTAL《DIGITAL 2026：Taiwan》報告指出，台灣網路普及率已達96.7％，YouTube在台灣擁有超過1,810萬名用戶。當影像傳播突破傳統戲院與電視頻道的限制，短片也迎來前所未有的發展機會。它既保有電影創作的敘事深度與美學追求，也受惠於數位平台帶來的跨地域傳播力，憑藉獨特的創作魅力與靈活的展演形式，持續吸引全球影展、創作者與觀眾目光。
短片競賽熱門關鍵字曝光！台北國際金片子大賽備受網友矚目
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體
《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀察近一年（2025/6/9～2026/6/8）「短片競賽」網路熱門關鍵字，可以看到台北國際金片子大賽、富川國際奇幻影展、奧斯卡、柏林影展、坎城影展、威尼斯影展、金馬影展等指標性影展與競賽皆持續受到網友關注。
放眼國際，許多知名影展皆設有短片競賽單元。例如美國奧斯卡設有最佳動畫短片獎、最佳紀錄短片獎與最佳實景短片獎；德國柏林影展短片競賽單元則頒發最佳短片金熊獎與銀熊獎；法國坎城影展設有短片金棕櫚獎；義大利威尼斯影展亦於地平線單元設立最佳短片獎項，持續挖掘全球優秀影像創作。
在台灣，短片同樣是影展重要競賽類別，像是金馬獎設有最佳劇情短片、最佳動畫短片及最佳紀錄短片三項獎座等。其中由台北市政府指導、台北市政府文化局、財團法人台北市文化基金會與台北市電影委員會共同主辦的「台北國際金片子大賽」備受矚目，國內率先以坎城影展短片正式競賽15分鐘片長規格為基準，不限劇情、動畫、紀錄片或實驗影像等創作形式，加上金獎專業評審，成為許多新銳創作者叩關韓國富川國際奇幻影展等國際影展的重要入口。
《網路溫度計DailyView》也特別整理出今年台北國際金片子大賽五大亮點，帶你一次看懂為何這場比賽能夠持續吸引全球影像創作者目光。
亮點一｜片長限制15分鐘、不限類型激發創意
台北國際金片子大賽徵求15分鐘內的短片作品，不限劇情、動畫、實驗、紀錄片等類型，讓創作者能自由發揮想像力與表達觀點。
談及短片創作，導演侯季然曾在金片子大賽專訪時表示，15分鐘的片長其實已是當前國際影展相當主流的規格，關鍵在於如何在有限篇幅中，呈現令人印象深刻的亮點。這個亮點可能是出乎意料的創意發想，也可能是對議題、時事的獨到觀察，甚至是在影像形式上展現與眾不同的表現手法。
美術設計暨導演黃文英也指出，短片是創作者累積實戰經驗的重要起點，更是盡情發揮想像力的創作形式，「如果說大家可以堅持往下不斷地拍下去，從你的影像創作裡面就會累積足夠的經驗」。
亮點二｜金獎專業評審陣容
翻攝FB／金片子大賽
金片子大賽每年邀請的評審陣容也是一大亮點。2024年集結金鐘影后蔡淑臻、北影最佳男配角李李仁，以及導演侯季然、黃綺琳、攝影師陳克勤、美術設計暨導演黃文英等金獎級影視工作者，決審更邀請金馬獎特別貢獻獎得主、資深剪接師廖慶松參與。
到了2025年，評審名單同樣星光熠熠，含金量十足，包括《爸媽不在家》導演陳哲藝、演員林予晞、《血觀音》導演楊雅喆、《大佛普拉斯》導演黃信堯、《此時此刻》與《愛愛內含光》導演黃婕妤、《白衣蒼狗》導演曾威量，以及《泥娃娃》導演暨剪輯師解孟儒等人，橫跨導演、演員與後期製作領域，也讓網友直呼「陣容超豪華！」
雖然2026年的評審團尚未公布，但在歷年金獎專業評審陣容的加持下，也讓外界更加期待今年又將有哪些重量級影視人加入評選行列。
亮點三｜多元賽制與百萬總獎金
翻攝FB／金片子大賽
走過16個年頭的金片子大賽，不只是新銳導演、演員展露頭角的舞台，更是無數人夢想啟程的起始點。今年賽事祭出高達113萬元總獎金，除了象徵最高榮譽的金片子金獎60萬元、銀獎20萬元與銅獎10萬元之外，還設有最佳導演、最佳劇本、最佳男演員、最佳女演員、最佳攝影、最佳美術設計、最佳音效、最佳剪輯、最佳動畫、最佳紀錄片等專業獎項，全面肯定創作者在影像敘事與技術層面的精彩表現。
此外，觀眾也能透過金片子放映室人氣獎與美亞娛樂觀眾票選獎，為喜愛的作品投下關鍵一票。國際創作者同樣擁有發光發熱的機會，可角逐評審團國際競賽首獎，獎金高達美金3,000元（約新台幣9萬4千元），讓來自國內外的短片作品在此交會，也讓更多故事有機會被世界看見。
亮點四｜入圍作品含金量高
金片子大賽歷年入圍與得獎作品多次在台灣各大短片競賽中大放異彩，近年包括《你不在這個蛋糕裡》、《兔子巷968號》、《抓耙仔》皆榮獲金穗獎評審團特別獎；《良夜之歌》獲得金穗獎最佳學生實驗片；《我朋友的故事》、《Darling This Was Hard》則摘下金穗獎最佳學生動畫片，其中《我朋友的故事》今年更入圍台北電影獎最佳動畫片。
此外，《強強快跑》、《第七天》亦分別榮獲金穗獎最佳編劇、最佳美術肯定，《肉身菩薩》則成功入圍高雄電影節國際短片競賽臺灣組，印證金片子大賽已是國內培育影像新秀、啟發創作能量的重要平台。
亮點五｜跨國合作與國際接軌
翻攝FB／부천국제판타스틱영화제
金片子大賽連續3年與韓國富川國際奇幻影展合作，凡入圍或獲獎作品，若未曾於韓國地區進行院線、線上首映或公開放映，均有機會成為該影展跨年度入選影片之一。
以第15屆金片子大賽為例，榮獲金獎與最佳導演獎的《狀況》，透過隨身密錄器視角，描繪兩名員警在交通事故現場因一連串細微疏失，逐步陷入難以脫身的險境；最佳動畫片《你不在這個蛋糕裡》則以黑色幽默結合復仇題材，講述主角在長期遭受恐嚇後，決定於女友父親67歲生日當天展開駭人計畫。兩部風格鮮明、題材大膽的作品，皆獲選參與2026年韓國富川國際奇幻影展，不僅讓台灣創作者的作品被更多人看見，也再次展現台灣短片創作在國際影壇備受矚目的潛力與能量。
每一部作品的誕生，都始於一個想被訴說的故事；每一位創作者的旅程，也都從一次勇敢的嘗試開始。2026台北國際金片子大賽即日起正式徵件，報名至7月27日中午12時截止，邀請所有熱愛影像的人，以15分鐘的影像篇幅，讓夢想躍上銀幕，與來自世界各地的創作者一同造夢、追夢，開啟屬於自己的創作旅程。更多徵件資格、比賽辦法與相關資訊，請至台北國際金片子大賽官網查詢。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2025年6月9日至2026年6月8日。
資料來源：
大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『短片競賽』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。
*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
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精華 FAQ
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本屆徵件以15分鐘內短片為限，且不限劇情、動畫、紀錄片或實驗影像等類型，鼓勵創作者自由發揮敘事、風格與形式，展現個人觀點與創作實驗性。
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今年總獎金高達113萬元，包含金獎60萬元、銀獎20萬元、銅獎10萬元，另有最佳導演、劇本、演員、攝影、美術、音效、剪輯等專業獎項，國際競賽首獎也有美金3,000元。
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因為賽事評審陣容具專業度，歷年入圍作品也常在金穗獎、台北電影獎與高雄電影節等場合獲肯定，加上連年與韓國富川國際奇幻影展合作，讓優秀作品有機會被國際看見。