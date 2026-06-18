2026-06-18 19:00 巧比。針線包
城市裡的定格：一場雨後散步與「大笨鳥」的療癒相遇
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：雨後散步途中，作者意外遇見一隻黑冠麻鷺。
- 重點二：牠以縮頸定格的姿勢對視，被誤認為不知名大笨鳥。
- 重點三：查詢後得知牠是亞成鳥，雨後出來捕食蚯蚓。
大雨剛過，空氣裡還帶著潮濕的泥土香。吃飽午餐後，總覺得該走走路、散步助消化，於是沿著熟悉的人行道漫步。沒想到，今天路上多了一位意想不到的「同行者」。
遠遠就看到一隻體型不小、以前從沒注意過的不知名鳥類，正氣定神閒地在柏油路與草皮邊界踱步。
吸引我停下腳步的，是牠那奇特的身形與極具喜感的步行姿態。牠的脖子時而縮成圓球，時而又突然拉得老長；走起路來慢條斯理、小心翼翼，每跨出一步，身體還會跟著前後微微晃動，活像個正在進行神祕儀式的修行者。
當我試著再靠近一些，想把牠看得更清楚時，牠竟沒有振翅飛離，而是突然原地定格。
整隻鳥像被施了定身法似的，脖子伸得筆直，瞪著一雙圓滾滾的黃色大眼睛，動也不動地與我對視。
那一瞬間，我腦中忽然浮現一句話：「只要我不動，你就看不見我。」
偏偏牠站的位置空曠得很，旁邊既沒有樹叢，也沒有樹幹，那副一本正經的模樣，實在讓人忍不住想笑。
帶著滿腦子的問號，我立刻拿起手機查詢，這才恍然大悟——原來牠就是都市傳奇般存在的「大笨鳥」：黑冠麻鷺。
而從偏紅褐色的羽毛判斷，照片裡這位還是個亞成鳥。
原來雨後的人行道並不是牠的散步路線，而是牠的自助餐廳。大雨過後，蚯蚓紛紛鑽出地面，正好成了牠的大餐。
至於那個讓人發噱的定格姿勢，也不是耍笨，而是牠們與生俱來的防禦本能。只要把脖子拉長、身體站直，就能假裝自己是一截樹枝。
效果如何見仁見智，但牠們似乎一直深信不疑。
一場再平常不過的雨後散步，因為這隻大笨鳥的出現，多了一份尋寶般的樂趣。
或許城市裡從來不缺風景，只是我們走得太快。那些像黑冠麻鷺一樣靜靜站在角落的驚喜，總得等人願意停下腳步，才會被發現。
精華 FAQ
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他在大雨剛過、午餐後外出散步消食時，沿著熟悉人行道漫步，才在柏油路與草皮邊界意外看到這隻鳥。
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因為牠外型醒目、步態緩慢又常突然定格，脖子伸長像樹枝，模樣十分逗趣，讓作者先以為牠笨拙，其實是黑冠麻鷺。
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文章指出，大雨後蚯蚓會從地面冒出，正好成為黑冠麻鷺的食物，所以牠出現在人行道旁其實是在覓食。
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