2026-06-16 22:00 巧比。針線包
這條巷子沒有直走的人生：只要還能做選擇，什麼都好
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：作者回顧人生多次分岔，總是在左右選擇中前進。
- 重點二：從升學、重考到服役與轉職，決策多受現實考量影響。
- 重點三：真正改變命運的，往往是走進選項後遇見的人與錯過的事。
選左邊 or 選右邊。只要還能做選擇，什麼都好。
當時聯考失利，面對高中還是五專的入學解題，除了三年或五年畢業，其實我毫無頭緒。最終以學費的經濟考量，完成人生第一個重大決定。
等到三年後，在窄門前遭逢滑鐵盧，眼下似乎只剩下重考這條路。補習班先窩了三個月，再找了一個過年卻被催繳補習費的藉口，轉身告別填鴨補習班，下半年就靠自修進行衝刺。
金門服役期間，新兵日子難過，若進幹訓班順利掛階，薪資會比二兵多不少；
後來因緣際會被調去支援靶場當爽兵，畏苦怕難的性格選了輕鬆的日子過，只是好景不常，最終仍被調回連上過著皮繃緊的菜鳥日常。
職場新鮮人生活不久，第一次轉職的岔路，新產業的網路公司與外商知名廣告公司，只能二擇一；一個是新興產業，另一個是接近想像的工作憧憬。最後我還是依據慣例，選了一個薪資高的環境。
人生路總是有不同的關卡，迂迴繞路還是正面迎接，需要的不僅僅是勇氣與智慧；
下定決心做出選擇，接下來就看自己如何寫進劇本。
如此簡單回顧，我的選擇幾乎都很資本市場，看錢來說話。
只是後來才發現，真正改變人生方向的，往往不是當下選了左邊還是右邊，而是走進去之後遇見了誰、錯過了什麼。
至於命運規劃局，大概一直都在前面等著。
精華 FAQ
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作者認為自己的人生常在左右之間做選擇，且多半是依照現實條件前進。無論是升學、服役或轉職，他都沒有絕對答案，只能先選一條路再繼續走。
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文章提到聯考後選高中或五專、重考時是否持續補習、服役時要不要進幹訓班，以及職場初期在網路公司與外商廣告公司間二擇一，皆是人生關卡。
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作者體悟到，真正改變人生方向的，未必是當下選了左或右，而是進入那條路後遇到的人、錯過的事，以及隨之展開的故事，命運也因此被重新書寫。
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