2026-06-16 18:44 女子漾／編輯ANDREA
下半年大翻身！小孟老師點名「3生肖」迎來財神爺，事業、財富一路狂飆！
時間過得飛快，轉眼間今年已經過了一半。上半年的你，過得還順心嗎？如果覺得之前總有些卡關、甚至感到悶悶不樂，先別氣餒！下半年的星象與磁場即將迎來大洗牌。
這次由知名命理專家「小孟老師」，來為大家揭曉下半年被財神爺點名、好運即將大噴發的3大生肖！上榜的幸運兒不僅在職場上大放異彩，財運更是旺到擋不住。快來看看你或是身邊的朋友有沒有上榜吧！
TOP 3 屬龍：職場發光發熱，實力終於被看見
屬龍的朋友，下半年就是你們的個人主場！你們在工作上的亮眼表現，主管們其實都默默看在眼裡，並給予高度的肯定。如果想要爭取升職加薪，或是拿到更好的專案機會，請務必毫不保留地展現出自己最優秀、美好的一面。大方秀出實力，絕對能讓大家留下深刻的印象。 至於大家最關心的財運，下半年的投資運勢相當旺盛！不過小孟老師也溫馨提醒，賺錢之餘務必要保持理智與節制，見好就收才是長久之計。
開運幸運色：質感淺灰
TOP 2 屬牛：投資直覺神準，成為職場神隊友
下半年的你，在別人眼中就是個「工作能力超強」的存在！正因為你太可靠，大家一遇到困難就想第一個找你求救。不過，編輯也要提醒你，在當好人之前，請務必先檢視自己手邊的工作是否已經妥善完成。千萬別因為一時心軟而衝動答應幫忙，若是佔用了自己的時間、拖累了自身進度就得不償失了。 財運方面，你在投資上會非常有自己的見解，且運勢極佳！請相信自己原本順利的投資模式，不要輕易被旁人的意見左右，穩扎穩打就能迎來豐收。
開運幸運色：純淨白色
TOP 1 屬雞：貴人運爆棚，顏值就是你的變現力！
恭喜屬雞的朋友！過去那種久違的悶氣，終於有種「開了一扇窗」的豁然開朗感。下半年你們的人緣好到不可思議，非常適合在工作上主動出擊，去連結那些你一直想合作的對象，他們都會對你抱持極佳的印象。 此外，小孟老師特別點出，下半年的「個人形象」是你的致勝關鍵！出門見客、提案時，請務必好好打理自己的門面。別捨不得花錢買衣服，對你們來說，把錢花在「治裝」上是非常值得的投資，因為閃閃發光的你，將會為自己吸引來滿滿的財富與好運！ ✨
開運幸運色：明亮黃色
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