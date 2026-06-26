2026-06-26 08:00 J.T
【她以為家裡不夠有錢，不用擔心稅的問題——直到爸爸過世那天，稅單才出現】 —— 一場關於台灣富人稅的討論，讓我想起那些提早準備與沒有準備的家庭
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章以遺產案例提醒普通家庭也需提早做稅務與傳承規劃。
- 重點二：立院討論富人稅與奢侈稅調整，顯示稅制可能持續變動。
- 重點三：保單受益人與資產清單應立即確認，避免繼承時才手忙腳亂。
那是一個很普通的下午。
她坐在我對面，手裡拿著一疊文件，文件邊角已經被翻得有點皺。爸爸三個月前走了。留下一間房子、幾張保單、一些定存，還有一個她完全沒有預料到的問題。
「我以為我們家只是普通家庭，」她說，「不應該有什麼稅的問題。」說這句話的時候，她沒有哭，只是有點茫然地看著那疊文件。那裡面，是辦理繼承需要準備的資料清單。她第一次看到那些詞，第一次知道原來一個普通家庭的資產，在傳到下一代的路上，可以有那麼多繞不開的關卡。
最近立法院在討論富人稅和奢侈稅調整，很多人的反應，跟她當初一模一樣：「那是有錢人的事，跟我沒關係。」我每次聽到這句話，都會想起她。
▋一則新聞，讓稅務規劃重新進入視野
2026年6月，立法院財政委員會，立委正式提議：台股持續飆漲，財富M型化惡化，建議仿照美國課徵5%富人稅，或調高現行奢侈稅——正式名稱「特種貨物及勞務稅」——的稅率。財政部長莊翠雲的回應是：可以研議，三個月內提出報告。
台灣的奢侈稅2011年上路，課徵對象包括300萬元以上的高價小客車、私人遊艇、自用飛機，以及50萬元以上的高端入會費，稅率10%，15年沒動過。每年稅收大約55億到66億元，主要來源是高價進口車。這場討論，翻動了一個很多人沒說出口的疑問：
稅制如果改變，我家的安排，還撐得住嗎？
▋「普通家庭」藏著的3個財務誤解
誤解一：稅務規劃是有錢人才需要做的事
家裡有房子、有存款、有幾張保單——這些都是資產。資產只要從這一代流到下一代，就會遇到稅務問題：遺產稅的申報、贈與稅的計算、繼承程序的每一個步驟。這些不只發生在億萬富翁身上，它們也會安靜地出現在一個普通家庭的客廳裡。稅務規劃，是讓家人少受苦、少爭執、少走冤枉路的安排。不是特權，是提前的體貼。
誤解二：保單買了，傳承就安排好了
保險金在台灣現行原則上不計入遺產（仍需依個案及法規判斷），讓很多人覺得踏實：「有保險就沒問題了。」但那位拿著文件坐在我對面的女兒，爸爸有保單，也有填受益人。只是有一份保單的受益人欄，寫的是「法定繼承人」。四個字，看起來沒問題。但這個寫法，和直接填上子女的姓名，在實務處理上可能走出完全不同的路（實際情況仍需依個案與法規判斷）。不是爸爸的疏失。是從來沒有人告訴他，這兩種寫法有什麼差別。
誤解三：「現在不急，以後再說」
這是最常見的一句話，也是讓最多家庭後來後悔的一句話。家庭財務安排的問題，從來不會出現在「討論的那天」。它出現在家人真正需要動用那筆錢的那一天。那一天，可能距離現在還有十年、二十年。但那十年、二十年裡，稅制可能已經調整了好幾輪，父母的狀況可能不再允許你們好好坐下來談，家庭結構也可能早就變了樣子。早一點準備，從來不是悲觀，是對你在乎的人，多一分照顧。
▋稅制改變前，現在就可以做的一件事
不需要等富人稅確定落地，也不需要等奢侈稅完成修法。現在，你可以做這一件事：把家裡所有的保單找出來，確認每一張的受益人是誰、保障額度是否還符合現在的家庭狀況、繳費方式有沒有需要重新審視的地方。
就這一件事。
很多家庭做完之後，會發現自己第一次真正看清楚家裡的財務長什麼樣子。然後，如果有需要，再找適合的人談下一步。稅制的風向在移動，不需要驚慌，但也不要假裝沒看見。那位女兒後來花了幾個月，把爸爸的保單和財產一件一件理清楚。最後她說了一句話，我到現在還記得：
「早知道爸爸還在的時候，我就應該跟他一起坐下來，好好談這件事。」
你還有這個機會。現在還有。
我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，
我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。
(實際安排仍需依個案狀況、法規與專業人士評估。)
精華 FAQ
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因為只要家中有房產、存款、保單等資產，傳到下一代時就可能涉及遺產稅、贈與稅與繼承程序，不一定只有富人才需要處理。
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最容易被忽略的是受益人欄位怎麼填。若寫成法定繼承人，和直接寫子女姓名在實務處理上可能不同，會影響後續繼承流程與時間。
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先把家中所有保單找出來，確認受益人、保障額度與繳費方式是否仍符合現況，必要時再進一步找專業人士討論後續安排。
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