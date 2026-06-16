數位遊牧真的自由嗎？他旅居兩年決定停止，揭3大現實代價：工作只是換地方做

數位遊牧是不少上班族心中的夢幻生活。不用每天通勤、不用被辦公室綁住，只要有筆電和網路，就能在不同城市工作生活，看起來像是把「自由」直接開到最大。不過，近日有創作者分享自己數位遊牧兩年多後，決定暫停這樣的生活方式，直言這段經驗讓他看見世界更多可能，卻也發現數位遊牧並不等於快樂，引發網友熱烈討論。

厭倦固定日常 開始嚮往數位遊牧

原PO表示，自己當初會踏上數位遊牧，是因為厭倦了生活日復一日的重複感。每天上下班通勤、每週一開始上班、每次出國只能短短幾天，這些日常讓人很容易開始想像：如果工作不被地點綁住，生活是不是會變得更自由？

圖片來源：pexels

數位遊牧看起來正好符合這種期待。可以選擇想住的城市，可以自己安排工作時間，也好像能更接近理想中的生活方式。原PO當初也因此退掉台灣租屋，和女友一起出國旅居，希望能用不同的方式看看世界。

但兩年多後，他最大的體悟是：很多人追求的其實是「自由的感覺」，不一定是真的適合數位遊牧。

地理自由的代價：環境變得不可控

數位遊牧最吸引人的地方，是可以到不同地方生活。但原PO也指出，地理自由背後的現實問題，是工作環境會變得難以掌控。

他分享，去年底曾安排兩個多月的旅居行程，從韓國首爾、釜山，到中國北京、杭州、蘇州。當時他剛好有重要課程要開辦，每週都需要備課、線上直播和Q&A，結果第一個遇到的困難就是網路不穩。

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即使每次訂房前都會先確認網速，實際入住後仍可能發生卡頓、斷線。為了順利上課，他甚至曾經到處找網咖、詢問共享空間，才發現「想去哪裡工作」和「在哪裡都能穩定工作」其實是兩件事。

不只網路，飲食不習慣、吃壞肚子、當地節日造成生活不便，甚至異地生病就醫，都可能成為數位遊牧者必須處理的突發狀況。這也讓他感嘆，在台灣生活其實有很多穩定便利，只是平常不容易察覺。

時間自由的代價：沒有上班時間，也沒有下班時間

除了地點自由，時間自由也是數位遊牧常被羨慕的原因。不用固定打卡、不用準時進辦公室，聽起來很理想，但原PO認為，真正難的是「不知道什麼時候才可以休息」。

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他表示，時間自由會放大一個人的自律和時間管理能力。若工作沒有在預定時間內完成，就會一路拖到原本該放鬆、旅行或探索城市的時間。結果變成想玩時心裡掛著工作，真正工作時又被異國環境誘惑，最後玩也玩不安心，工作也很難專心。

留言區也有網友共鳴表示，自己曾以為出國後會更享受生活，結果發現「依舊都在工作」。也有人形容，數位遊牧其實只是把責任制換到另一個地方，看起來自由，但壓力沒有消失。

選擇自由的代價：每天都在做決定

原PO也提到，數位遊牧還有一個容易被忽略的壓力，就是「決策疲勞」。

一般固定生活中，每天需要煩惱的事情可能只是午餐吃什麼、今天穿什麼；但數位遊牧者要決定的事情更多。住哪裡、住宿怎麼訂、附近安不安全、下一站去哪裡、機票什麼時候買、網路太差要不要換地方、工作訊息要不要立刻回覆，每一件都需要重新判斷。

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當生活和工作都缺少固定框架，看似有很多選擇，實際上也會消耗大量心力。原PO表示，自己每到一個新地方，大約都需要兩週左右才能慢慢適應，生活穩定感才會提升；但如果頻繁移動，這種「剛穩定又要重來」的狀態，也會讓人感到疲憊。

網友：想要的是旅居，不一定是遊牧

貼文曝光後，不少網友留言表示有同感。有人直言，自己真正嚮往的是「旅居」，不是一邊趕工作一邊換地方；也有人認為，若有被動收入、工作量較低，旅居才比較接近想像中的自由生活，否則本質上仍是在工作。

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也有網友從實務面補充，遠距工作不只需要筆電，還需要穩定網路、安靜環境、合適設備，甚至要面對時差和客戶即時訊息。對習慣多螢幕、高效率工作環境的人來說，旅途中工作不一定更輕鬆。

不過，也有人認為數位遊牧不是完全不可行，重點在於移動頻率和生活節奏。如果能在一個城市停留久一點，建立固定作息和工作環境，或許就能降低不安感，而不是一直把自己丟進全新的生活設定裡。