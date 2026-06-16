2026待播報款陸劇！《這一秒過火》《折月亮》《燦如繁星》必追，張凌赫王楚然虐戀先上頭

2026陸劇市場真的準備開大招！從民國虐戀、古裝權謀、仙俠師徒戀，到青春校園、都市甜寵、懸疑探案，幾乎每一種類型都排滿待播好菜。尤其這批劇集不只題材吸睛，主演陣容也很有話題，張凌赫、王楚然、鞠婧禕、張雲龍、虞書欣、林一、盧昱曉、羅雲熙等人氣演員都有新劇待上線，光看片單就讓追劇人開始選擇困難。

圖片來源：愛奇藝

以下整理2026待播陸劇片單，不管你愛嗑高顏值CP、喜歡虐戀玻璃渣，還是偏好懸疑破案與熱血成長，這份清單都可以先收藏起來。

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《這一秒過火》由張凌赫、王楚然主演，光是這組高顏值組合就已經讓顏值控先尖叫。張凌赫自帶清冷破碎感，王楚然則是明豔又有故事感，兩人放進民國虐戀設定裡，完全是「還沒開播就有畫面」。

劇情主打極致推拉，前期是慘遭虐待的軍閥幼子，遇上如白月光般救贖他的女主，偏偏兩人之間又牽扯滅門之仇、假死虐戀與命運錯位。到了後期，男主從受傷少年變成帶著瘋批感的深情角色，女主卻搖身一變成為「準大嫂」，愛恨交錯、身份禁忌、修羅場感一次拉滿。

這部最吸引人的地方，不只是「帶玻璃渣的糖」，而是民國劇很吃的悲壯感也有做出來。當個人愛恨遇上國難，兩人從彼此試探到並肩對抗強敵，愛情不再只是小情小愛，而是有一種明知道結局可能很痛，還是想一起走到底的宿命感。

2026待播陸劇2：《雀骨》

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《雀骨》由侯明昊、艾米主演，走的是古裝情感與權謀拉扯路線。侯明昊這次挑戰殺伐果斷、令人聞風喪膽的「魔頭將軍」，艾米則飾演表面財迷、實際沉迷機關術的假千金，兩人從人設開始就很有反差感。

故事從「魔頭將軍強娶財迷假千金」展開，兩人一開始各懷鬼胎，像是契約夫妻版的高手過招，一邊互相利用，一邊在生死局中拆穿彼此馬甲。最帶感的是，這段關係不是單純撒糖，而是「愛意與殺意同時生長」，每一次靠近都可能是試探，每一次心動都藏著危險。

劇情格局也不只停留在宅鬥或婚後戀愛，而是一路升級到朝堂陰謀、生死亂局與家國守護。魔頭將軍加上機關術財迷少女，既有反差萌，也有強強對決的爽感，很適合喜歡「高手過招型CP」的觀眾。

2026待播陸劇3：《來戰》

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《來戰》由鞠婧禕、張雲龍主演，走的是反套路仙俠路線。鞠婧禕飾演孤女阿黛，不再是傳統仙俠劇裡等待男主帶飛的小白花，而是流浪孤女出身的「仙門卷王」，外表軟萌，打起架來卻拿著玄鐵神錘，戰鬥力直接爆表。

張雲龍飾演蕭逸寒，表面慵懶幽默、只想擺爛，像是仙門裡最不想上班的鹹魚師尊，實際上卻背負著隱忍使命。這種「徒弟拚命捲、師父拚命躺」的設定，很有喜劇節奏。

但《來戰》不是只有輕鬆搞笑，中後期因為誤會與立場衝突，師徒關係一朝反目，從歡喜冤家變成相愛相殺。前期看他們鬥嘴，後期看他們互虐，仙俠劇最吃的宿命感與拉扯感都有了。

2026待播陸劇4：《想把你和時間藏起來》

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《想把你和時間藏起來》由章若楠、王安宇主演，走的是成年人雙向救贖路線。章若楠飾演新晉影視製片人沈千盞，王安宇飾演國風鐘錶修復師季清和，兩人的角色一快一慢，從設定就很有火花。

故事從五年前的漠河雪夜開始，一場浪漫邂逅與不告而別，讓重逢自帶「念念不忘」的宿命感。沈千盞身處影視圈風口浪尖，做事快狠準，凡事講求效率與結果；季清和則隱於弄堂，與鐘錶、時間和老手藝相伴，氣質清冷又帶點神祕。

一個代表快節奏的影視圈，一個代表慢工細活的老手藝，兩人的碰撞很有火花。這部劇最迷人的地方，在於它不是幼稚誤會式戀愛，而是成熟男女在職場打壓、前任攪局、債務危機中，仍然選擇彼此支撐。再加上漠河雪景、江南弄堂、鐘錶齒輪等視覺元素，整體氛圍很有質感。

2026待播陸劇5：《燦如繁星》

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《燦如繁星》由虞書欣、陳靖可主演，題材結合校園、體育、教育與救贖。虞書欣這次挑戰林晚星，和過去高甜鬼馬形象不同，是外表犀利、精通心理學，卻因學術變故而帶著破碎感的非典型導師。

陳靖可飾演王法，是外冷內熱、嚴厲又有擔當的體育教練。兩人組成「心理學博士＋硬漢教練」的教育搭檔，帶領一群被貼上標籤、被大人放棄的學生重新找回方向。

這部劇不是只談青春戀愛，而是把校園霸凌、原生家庭創傷、差生逆襲等現實議題放進故事裡。它有熱血，有療癒，也有那種「被世界否定的人，也能重新發光」的力量感。對看膩甜寵校園劇的人來說，這部很可能會是2026青春劇黑馬。

2026待播陸劇6：《雲襄傳之將進酒》

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《雲襄傳之將進酒》由陳曉、毛曉彤主演，是《雲襄傳》系列續作。對喜歡古裝奇謀與江湖群像的觀眾來說，這部絕對是重點待播劇。

陳曉飾演雲襄，最迷人的地方一直不是武力值，而是智謀、布局與看似溫潤實則深不可測的氣場。毛曉彤飾演舒亞男，俐落俠女感十足，兩人一個靠腦、一個能打，CP默契很有辨識度。

續作故事格局將進一步升級，從江湖恩怨、商戰博弈延伸到更大的陰謀與黑暗勢力。第一季留下的感情遺憾與江湖懸念，這次能否補上，也會是觀眾最期待的看點之一。

2026待播陸劇7：《不二之臣》

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《不二之臣》由敖瑞鵬、沈羽潔主演，是2026都市情感劇裡很有討論度的一部，主打豪門聯姻、先婚後愛與高甜推拉。敖瑞鵬飾演高冷霸總岑森，從古裝男神切換成西裝霸總，外冷內熱、腹黑深沉的人設很有反差。

沈羽潔飾演傲嬌大小姐季明舒，是頂級名媛，愛買包包、有點任性，也有「小作精」的可愛感。這對CP最有趣的地方，不是單純霸總寵妻，而是兩個雙商在線的人從互相猜忌、互相試探，到最後真正理解彼此。

原著最受歡迎的就是男女主角的日常互動，表面上是豪門夫妻，實際上是「小作精」與「順毛驢」的極致拉扯。劇版若能保留輕鬆搞笑的節奏，再加入商戰危機與命運羈絆，應該會很適合想放鬆追甜劇的觀眾。

2026待播陸劇8：《折月亮》

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《折月亮》由林一、盧昱曉主演，是純愛劇迷很難不期待的一部。這部作品改編自竹已小說，與《偷偷藏不住》《難哄》同屬細膩酸甜的青春愛情宇宙，故事同樣很吃暗戀、救贖與破鏡重圓。

林一飾演傅識則，清冷學霸氣質和角色非常貼合。他是曾經耀眼、卻因過往傷痛而跌落神壇的天才科研少年。盧昱曉飾演雲厘，外表社恐，內心卻是勇敢小太陽，為了靠近高中時期的白月光男神，甚至願意突破自己的舒適圈。

《折月亮》最讓人心動的是前後期關係變化。前半段是女追男，社恐少女努力靠近清冷男神，甜得很細膩；後半段則進入分手、出國、重逢與追妻模式。當曾經高冷的天才少年重新走向她，這種身份反轉的拉扯最容易讓純愛劇迷上頭。

2026待播陸劇9：《天才女友》

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《天才女友》由田曦薇、胡一天主演，主打高智商青春成長線。田曦薇飾演天才少女林知夏，聰明到讓人驚嘆，卻在生活與社交上有點「不太會做人」；胡一天飾演江逾白，是陽光、聰明、雙商皆高的校園學霸。

兩人的關係很治癒。江逾白帶林知夏走進人間煙火，學會交朋友、感受青春裡的熱鬧；林知夏則帶他進入數學競賽與科學世界，兩個優秀靈魂在競爭中互相照亮。

這部劇的看點不是狗血誤會，而是「頂峰相見」的青春感。從高中解題比拼到大學成長，兩人一邊搞競賽，一邊默默守護彼此。只不過，男主在準備告白時遇上家庭變故，讓這段感情多了克制、遺憾與重逢期待。喜歡學霸純愛、青春成長線的人，可以先列入片單。

2026待播陸劇10：《魅影神捕》

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《魅影神捕》由羅雲熙、方逸倫主演，是2026古裝懸疑賽道中很值得注意的一部。羅雲熙這次轉戰冷酷睿智、殺伐果斷的神捕設定，和過去仙氣、深情、破碎感角色相比，反差很有新鮮感。

劇情主打中式驚悚與志怪探案，案件設定相當獵奇，像是少女乾屍、湖中屍林、狼人變身、白日飛昇、異化狂人、死而復生的皇太孫等，每一個案子都帶有東方暗黑奇幻色彩。

它不是單純單元破案劇，背後還牽扯亡國餘孽、詭術陰謀與家國大義。也就是說，觀眾可以一邊看神捕司拆解奇案，一邊追主線大陰謀。喜歡《唐朝詭事錄》這類古裝懸疑氛圍的觀眾，《魅影神捕》很可能會是2026必追名單。