2026-06-16 15:19 女子漾／編輯黃冠婷
小S一句話笑翻全場！怒問嚴藝文「為何不找我演戲」，張孝全也中槍
《小姐不熙娣》最新一集邀來嚴藝文、張孝全、蘇慧倫、姚淳耀與黃迪揚等實力派演員同台，節目中不僅揭露嚴藝文獨特的導戲方式，小S（徐熙娣）更當場追問對方為何新戲沒有找自己演出，妙語如珠的互動讓現場笑聲不斷，也讓即將開播的新劇《欠妳的那場婚禮》提前掀起話題。
嚴藝文片場「小房間」是什麼？
節目中，蘇慧倫率先爆料，嚴藝文拍戲時會在片場設置一間被稱為「小房間」的空間，當演員情緒或表現未達預期時，就會被帶進去進行深度溝通與調整，直到進入角色狀態後才返回現場拍攝。曾多次與嚴藝文合作的黃迪揚也坦言，自己是小房間的常客，甚至曾遭導演嚴厲指導。聽聞這套執導方式後，小S立刻表示：「我不敢跟妳合作！」擔心自己無法即時進入情緒。
對此，嚴藝文則解釋，身為導演一定會陪伴演員找到方法，只是過程可能比較辛苦。話題隨後被小S帶往熟悉的搞笑路線。她突然點名張孝全，笑問對方是否也曾進過小房間，甚至開玩笑表示如果是張孝全進去，待遇可能完全不同，一番發言讓全場來賓笑翻，張孝全則在一旁露出無奈神情。
小S 當場抱怨沒被找演戲！
除了小房間話題，小S也直接向嚴藝文「討角色」。她提到對方過去曾稱讚自己的演技，甚至表示未來有適合角色會合作，沒想到這次新戲開拍卻完全沒有收到邀約。面對小S的質疑，嚴藝文坦承記得自己曾稱讚她的演技，但不記得有承諾安排角色。不過她也笑著表示，如果未來真的合作，希望小S能配合多拍幾個版本，不要擺臉色。小S則立刻回應，自己一定會乖乖走進小房間反省，逗得全場哈哈大笑。另一段令人驚喜的插曲則來自黃迪揚。
小S大讚他在《影后》中的演出令人印象深刻，而黃迪揚則透露，自己過去曾在《康熙來了》擔任代班助理主持。小S聽完相當震驚，直呼完全沒有印象，並當場向對方道歉，兩人時隔多年再度同台，也成為節目的一大亮點。節目尾聲，小S坦言錄影前其實相當緊張，尤其擔心個性慢熱的張孝全會讓訪談陷入冷場。不過正式錄影後，來賓們都相當投入，讓她忍不住大讚大家非常好聊，也再次推薦嚴藝文的作品值得追看。值得一提的是，由嚴藝文編導的《欠妳的那場婚禮》集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀與黃迪揚等卡司，將於 6 月 20 日起每週六晚間 9 點在公共電視與公視+播出，並同步於 Netflix 上架，備受觀眾期待。
延伸閱讀：《深度安靜》金士傑入圍金馬男配角！60 歲迎雙胞胎、獸醫系出身的戲劇大師私生活大公開
《深度安靜》林依晨即興頭撞床架嚇壞導演 ！加碼曝光腦部手術內幕：「後滿口血腥味、人生跑馬燈閃過！」
【本文為JUSKY街星授權提供】
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower