有些人救了所有人，卻忘了救自己

2026-06-21 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《Whiteout》以雪地白化災難開場，描寫富樫救援失敗後的創傷與愧疚。
  • 重點二：恐怖組織挾持水壩索取五十億日圓，讓封閉空間危機與公共安全全面升級。
  • 重點三：影片強調專業與責任的重要，真正救人的是懂水壩的人而非單靠武力者。

你有沒有想過，如果有一天，連方向感都突然消失，人會變成什麼樣子？在高山雪地裡，有一種現象叫「白化」（Whiteout）。風雪與濃霧會把整片世界洗成一片白。

看不見山、看不見路，甚至連地面與天空都分不清。人在裡面走幾分鐘，就可能徹底迷失方向。

 《冰天雪地》（Whiteout）的開場，就是把觀眾直接丟進這種狀態裡。織田裕二飾演的富樫輝男，和搭檔吉岡前往新潟山區進行救援，結果白化突然降臨。原本還能彼此呼喊，下一秒，整個世界像被白光吞掉。

 吉岡死了。凍死在那片什麼都看不見的暴風雪裡。而活下來的富樫，也像被困在那一天，再也沒真正離開過。

 

▋一場遲到了三個月的救援

 

很多年輕時看不懂的電影，長大後忽然就懂了。 

富樫後來在水壩裡拚命奔跑、受傷、硬撐著爬起來，真正壓著他的，很多時候已經不是雪，而是那種「如果我當時能再快一點就好了。」的責任感。 

很多成年人其實都很像這樣。

背著工作、家庭、房貸、責任，明明已經快沒力了，還是得繼續往前動。

 《Whiteout》厲害的地方，在於它讓後面的所有搏命，都和那場失敗救援綁在一起。

如果那天沒有遲到呢？如果吉岡能活下來呢？

結果電影後段揭曉了一件極諷刺的事：三個月前，富樫拼命想救回來的「受難者」，居然就是後來占領水壩的恐怖分子。

 那一瞬間，整部片的味道完全變了。

 它不再只是雪地動作片，更像命運故意開的一個惡劣玩笑。

 

▋五十億日圓與一座被挾持的水壩

 

《Whiteout》改編自真保裕一小說。故事背景放在日本最大級水壩之一。 

恐怖組織「紅月」突然發動占據行動，封鎖水壩、切斷通訊、控制工作人員。

接著提出要求：交付五十億日圓，否則就洩洪。下游的二十萬戶家庭，全部一起陪葬。

 現在回頭看，這種「封閉空間挾持」題材已經不算少見。

 但2000年的日本，能拍出這種規模的雪地災難動作片，其實相當少見。

而且電影裡很多細節做得很逼真。

 AK-47、托卡列夫 TT-33、納甘左輪。

甚至連武器來源都交代得很細：是透過北方領土與俄羅斯巡視船進行黑市交易。

 那種真實感會讓人很容易代入，因為它不像遙遠幻想。比較像某天新聞真的可能出現的事件。

 後來我自己做了不動產這一行，回頭看這部片，感觸變得更深。

人平常沒事，很少會去注意那些巨大的公共設施。就像多數人買房，看的是裝潢和地段，卻很少有人會去端詳排水、供電、防災和避難動線。

我們總把「安全感」當作空氣，以為它理所當然存在。直到系統崩潰的那天，我們才會猛然驚覺：原來我們每天平靜的生活，背後都有一群看不見的專業職人，在用命撐著。

 

▋佐藤浩市演出了最危險的反派類型

 

我一直很喜歡佐藤浩市在這部片裡的表現。

 他飾演的宇津木，不是靠瘋狂撐場面的反派。他最可怕的地方，在於冷靜。

嘴上講革命、同志、理想，實際上，腦子裡盤算的只有五十億。

 他甚至連自己的同夥都一起欺騙。

所謂「要求政府釋放同志」，只是演給部下看的戲碼。

 那種感覺很微妙。

 因為你會發現：有些人講理想時，眼神裡根本沒有理想。

 

▋織田裕二把自己拍到椎間盤突出

 

但《Whiteout》真正讓人記住的，還是織田裕二。

 他把富樫演得非常狼狽，不是那種瀟灑的狼狽，而是真的快被環境壓垮的人。

 很多好萊塢動作英雄都太強了。

中槍還能翻滾，被炸飛還能一邊喘氣一邊講話。

 但富樫不是，他甚至連槍都不太會用。而這個設定，還是織田裕二自己提出來的。

 因為他認為：「水壩技術員本來就不該像特種部隊。」

 這也是我很喜歡這部片的一點。

 最後能破局的人，並不是最會開槍的人。

是最懂那座水壩的人。

 很多專業平常看起來不起眼。

 可一旦真的出問題，能救人的，往往就是那些細節。

 這種感覺其實很像不動產。

很多人平常不會注意產權、漏水、結構、防災、貸款條件。

但真正遇到狀況時，那些東西往往才是關鍵。

所以富樫沒有主角威能。

他能依靠的，只有對水壩設備的熟悉、對地形的理解，還有一股近乎自毀的執念。

有幾個鏡頭我印象很深。

他在雪地裡跌倒、喘氣、爬行，臉色發紫，呼吸亂掉，連站都快要站不穩。

那種疲憊感非常真實。

後來查資料才知道：當年劇組原本打算在奧只見水壩拍攝，結果大雪直接讓交通癱瘓。

最後改到黑部水壩。在那種零下低溫與長時間拍攝環境下，織田裕二真的拍到腰部赫尼亞，也就是椎間盤突出。

所以後面很多畫面之所以讓人覺得痛，是因為那真的已經接近人體極限。

最後，《Whiteout》在《不可能的任務2》等大片夾擊下，仍拿下42億日圓票房。

那一年，日本電影圈很多人才突然發現：原來日本也能拍出這種等級的雪地動作片。

 

▋每個人都藏著另一張臉

 

這部片後面越來越好看的原因，還在於人物之間彼此欺騙。

有人想騙錢，有人想復仇，有人只想活著離開。 

尤其是笠原。 

表面上，他是恐怖組織成員，實際身份卻是小柴拓也。因為五年前，他的妻子死於紅月恐攻，所以他潛入組織，只為了報仇。

 這讓整部片的氣氛變得很緊。

 因為你不知道誰什麼時候會突然翻臉。

 而松嶋菜々子飾演的平山千晶，也有很強的存在感。

她一開始其實怨恨富樫，因為她認為：「你當時明明可以救吉岡。」

但人在極限狀態下，很多情緒都會開始變形；後來她甚至拿起AK步槍，親手擊斃恐怖分子桑名。

 那一幕真的很震撼。

 因為水壩裡那些人，早就被暴風雪與恐懼慢慢逼成另一種模樣。

 

▋有些人，會一直困在那場雪裡

 

電影的最後，富樫擊落了直升機，水壩保住了，下游的二十萬人安全了。

救援終於抵達，但他的精神也幾乎耗盡。

他抱著千晶，意識模糊地低聲說：「吉岡正在等救助隊……」

 那句話很輕，卻讓整部電影的後勁一下子全湧上來。

 因為三個月過去了，但富樫依然困在那場暴風雪裡。

《Whiteout》最厲害的地方，也正在這裡。

它拍的不只是英雄對抗恐怖分子。

它更像在描寫：一個人背著愧疚，究竟能走多遠。

最後富樫救了很多人，卻始終沒辦法把自己從那一天救出來。

有些人，會一直困在某個瞬間裡。直到很久很久以後，都還沒真正走出去。

但即使如此，人還是會拼命往前走。很多時候，我們長大後的奮力拼搏，其實都只是在補償某個遺憾。即使傷痕累累，我們還是得繼續往前。

因為我們都知道——

縱使大雪封山，

遲來的救贖，依然是救贖。

 

 

——萬家鄉

精華 FAQ

  • 故事以新潟山區白化救援失敗作開端，之後又發展成恐怖組織挾持水壩、威脅下游二十萬戶的危機，將個人創傷與公共災難緊密連在一起。

  • 富樫不是典型動作英雄，他會受傷、會喘、會崩潰，甚至背負著沒救回同伴的罪惡感，因此更像被責任壓垮的普通人，也更真實動人。

  • 文章認為安全與救援背後靠的是專業職人默默支撐，真正能解危機的往往是熟悉系統與細節的人，也提醒人們別讓自己永遠困在遺憾裡。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#職場 #心理 #情緒 #人際關係 #自我成長

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2026-06-06 08:00 J.T



▋那一則永遠停在未讀的訊息

2026年5月26日凌晨4時21分，潤泰集團總裁尹衍樑在台北榮總辭世，享壽76歲。

根據《富比士》2025年台灣富豪榜，他身價約56億美元，折合新台幣約1,762億元，名列台灣第10。身後留下的，是橫跨營建、金融、生技、零售的龐大集團版圖，以及一子一女——兒子尹崇堯，女兒尹崇恩。

消息傳出後兩天，尹崇恩在臉書發文，寫下這些字：

「我一直以為，還有時間。現在才真正明白，有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊，永遠停在未讀。」

看到這段話的那一刻，很多人心裡不是在想尹家的千億財富，而是想到了自己的父親、母親、伴侶，和那些還沒來得及說、還沒來得及安排的事。

▋傳承，從來不是「有錢人才需要想的事」

很多人看到「1,762億」這個數字，第一反應是：那是別人家的事，跟我有什麼關係？

但真正值得思考的問題，其實和金額無關。

尹衍樑在世時，早已提前安排兒子尹崇堯進入南山人壽歷練、2022年接掌董座；女兒尹崇恩也陸續在集團旗下多家公司擔任要職。這種「提前布局、有序交棒」的方式，讓家族事業的傳承相對平穩，少了很多可能發生的震盪。

但問題是：一般家庭，有沒有類似的安排？

你上一次跟父母談到「萬一有一天……」是什麼時候？你知道父母有哪些保單、受益人填的是誰嗎？你自己的保單，受益人有多久沒有更新了？

這些問題不是要嚇你，而是因為——真正看過家庭財務安排現場的人都知道，最難的從來不是金額，而是那句「我以為還有時間」。

▋遺產稅，是許多家庭第一個措手不及的關卡

尹衍樑辭世後，外界最多討論的是：千億身家怎麼分？這個問題的答案，比多數人想的還複雜。依據台灣現行法律，遺產稅必須在繼承人知悉繼承之日起六個月內申報，而且必須「先繳遺產稅，才能辦理遺產分割與財產移轉」。

以尹衍樑的資產規模為例，《富比士》估算的是整體財富，但法律上實際須課徵遺產稅的範圍，還要扣除負債、已信託安排、已移轉股權等，實際計算相當複雜，仍需依個案狀況與專業評估而定。換句話說，就算家人之間對分配沒有爭議，資金能否在第一時間到位，往往才是真正的挑戰。

對普通家庭而言，這個邏輯一模一樣：

父母過世後，房子要過戶前得先繳遺產稅。那筆現金，你準備好了嗎？

▋保單，是讓心意準確傳遞的工具

尹衍樑2011年時，曾公開宣示捐出95%財產、撥出30億元籌設唐獎，資助人文與科學研究。他對財富的態度，從來不只是「留給自己人」，而是更大範圍的責任與傳承。

這讓人想到一個很重要的觀念：保單的真正價值，有時不在理賠金額，而在它能把一個人的心意，準確送到對的人手上。指定受益人的保險金，原則上不計入遺產、不需等待遺產稅申報完成，就可以相對快速地交到受益人手中。這筆錢，可以是家人最困難時刻的緊急支援，也可以是讓繼承流程更順暢的現金準備。

但前提是：受益人，要提前寫清楚。

很多人的保單上，受益人一欄寫的是「法定繼承人」——這看起來沒問題，但一旦家庭結構變化（離婚、再婚、生育、照顧責任轉移），這幾個字的意義可能完全不同。

一份好的安排，重點不只在金額，也在誰能拿、何時能拿、拿了之後能解決什麼問題。

▋她說「把您放不下的牽掛，好好接住」

尹崇恩在那篇悼文的最後這樣寫：

「媽媽會有我們陪著。我們也會一起，把您放不下的牽掛，好好接住。」

這句話讓很多人紅了眼眶。因為那種感覺太真實了——失去一個人之後，最難受的，往往是那些他沒說完的話、沒安頓好的事、還有那些他最後放心不下的人。

一份清楚的財務安排，能讓家人在最心碎的時候，少一份混亂、多一份方向。

不是有錢才需要安排，而是你在乎的人，值得你提前想清楚。

▋現在，你可以做的第一步

你不需要是千億富豪，才需要思考這件事。

找出你現在所有保單，確認受益人是否符合你現在的家庭狀況。

和父母做一次「萬一有一天」的對話——不是觸霉頭，而是體貼。

評估家庭的現金流：如果明天發生變故，家人有沒有足夠的流動資金撐過最初的困難期？

如果覺得這些問題太複雜、不知從哪開始，找一位你信任的保險顧問或理財規劃師坐下來談談，通常比你想像中的更容易起步。真正成熟的財務安排，是讓愛有順序，讓責任有名字，讓家人在最混亂的時候，還能照著清楚的路走。

不要等到那則訊息，真的停在未讀。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。

（實際保險、稅務與遺產規劃仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估。）


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台灣 #富比士

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馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局

2026-06-15 08:16 女子漾／編輯張念慈
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖

馬年前半段，很多人可能都有一種「努力很多、回報很少」的無力感，明明加班沒少過，責任也扛了不少，升職名單卻遲遲沒有自己，加薪消息更像消失在空氣裡。不過進入馬年後半段，部分生肖的職場氣場有機會出現轉折，尤其屬牛、屬龍、屬猴、屬雞、屬豬的人，若能把握關鍵時機，升職加薪、貴人提拔與工作舞台都有機會一起靠近。

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馬年下半年職場運旺生肖1.生肖牛：苦撐半年終於被看見，別再把機會讓出去

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博
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屬牛的人在馬年前半段，多半是職場裡最默默承擔的那一群。事情來了就做，問題出現就扛，不太邀功，也不太習慣高調表現自己。這種穩定可靠的特質，讓主管知道你值得信任，但也容易讓人誤以為你「不急著往上爬」。

進入馬年後半段，生肖牛的職場運有望慢慢翻紅。過去累積的工作成果，可能被某位關鍵人物看見，也可能因為部門調整、專案分工或人事空缺，讓你突然被推到更重要的位置。對生肖牛來說，這不是突然變幸運，而是長期努力終於等到適合的時機。

不過生肖牛最大的問題，就是太習慣低調。當主管問你是否有意願接下新任務，或是否想挑戰更高位置時，千萬不要第一時間說「我再想想」。這段時間最適合主動談工作規劃，不是硬要職位，而是清楚表達你準備好了。若總是等到萬無一失才開口，機會很可能已經落到別人手上。

馬年下半年職場運旺生肖2.生肖龍：財運與事業一起動，少說話就是保住運勢

圖片來源：李昀銳 微博
圖片來源：李昀銳 微博

屬龍的人在馬年本來就帶著較強的氣場，但前半段可能有些分心，忙著經營副業、人際或其他外部機會，反而讓主業表現沒有完全發揮。到了後半段，生肖龍的職場重點會重新回到原本的工作場域，尤其是舊主管、老東家、內部重組或升遷評估，都可能成為職涯轉折點。

生肖龍下半年的機會，往往不是從外面突然掉下來，而是原本累積的人脈與表現開始發酵。你以為自己在公司裡只是一般成員，但在某些決策者眼中，生肖龍其實自帶企圖心與存在感，只要關鍵時刻站出來，很容易被注意到。

不過生肖龍下半年要特別小心口舌是非。職場裡的站隊、背後評論同事、隨口抱怨主管，這些事情看似只是聊天，卻可能在升遷前夕變成扣分項。尤其當你的名字已經進入評估範圍時，任何負面印象都可能被放大。這段時間最聰明的做法，就是少捲入八卦，多拿成果說話。

馬年下半年職場運旺生肖3.生肖猴：新專案是翻身舞台，別再當人人都好的老好人

圖片來源：官方微博
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屬猴的人反應快、腦筋靈活，最擅長在變動中抓到機會。馬年後半段，生肖猴的職場機會很可能出現在新專案、新業務、新主管或新部門成立時。別人還在觀望值不值得投入，生肖猴若能第一時間站出來，就有機會搶到關鍵位置。

對生肖猴來說，下半年最適合「先卡位」。等到一個專案已經成熟、資源都分配完畢，往往就輪不到你發揮。真正能讓生肖猴被看見的時刻，是在大家還不確定方向時，主動提出方法、展現判斷力，甚至願意承擔一點風險。只要撐過前期混亂，後面的回報會比想像中更大。

但生肖猴也有一個容易壞事的習慣，就是想讓所有人都滿意。一邊想討主管喜歡，一邊又怕得罪同事，最後做事變得模糊，立場也不夠清楚。升職加薪時，主管要看的不是你人緣多好，而是你能不能在關鍵時刻做判斷、扛責任。下半年別再當和稀泥的人，越清楚站穩位置，越容易被看見價值。

馬年下半年職場運旺生肖4.生肖雞：專業實力到位，關鍵在於走出自己的小圈圈

圖片來源：微博@張凌赫工作室official
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屬雞的人向來對工作標準高，做事細、要求嚴，在專業能力上很容易成為團隊裡的穩定支柱。馬年後半段，生肖雞的優勢將不只是把事情做好，而是有機會透過跨部門合作、對外交流、專案展示，讓更多人知道你的能力。

過去生肖雞可能只是在原本部門裡被肯定，主管知道你能做事，同事知道你可靠，但更大的圈子未必認識你。下半年若有跨部門協作、內部提案、公開報告或資源整合的機會，生肖雞務必要把握，這些場合會成為升遷評估時很重要的加分關鍵。

不過生肖雞最大的盲點，是太習慣單打獨鬥。遇到新任務時，第一反應常常是「我自己來就好」，但後半段的機會未必靠一個人就能完成。若能適時求助、善用團隊資源，反而更能展現你的統籌能力。職場升遷看的不是一個人硬撐到多累，而是你能不能把事情帶著大家一起完成。

馬年下半年職場運旺生肖5.生肖豬：貴人正在靠近，兩個機會只能選一個

圖片來源：微博@楊紫工作室
圖片來源：微博@楊紫工作室

屬豬的人在馬年後半段貴人運相當值得期待，可能會有一位對你特別欣賞的人，主動在更高層面前替你說話，或在重要場合中幫你牽線。這個人未必是你平常最常往來的朋友，也不一定是最會稱讚你的人，反而可能是某位長期觀察你工作態度、但平常不太多話的主管或前輩。

生肖豬下半年的機會，有時會出現在意想不到的地方。可能是原本沒想過的職務調整，也可能是有人突然把你推薦進某個新團隊。這段時間要更敏銳觀察身邊的人脈，不是每段關係都要用力經營，而是要分辨誰真正能推動你的職涯往前走。

另外，生肖豬下半年可能會面臨兩個工作選項，一個比較穩，一個比較有挑戰。選擇時不要貪心想兩邊都抓，否則容易分散能量。可以用一個簡單標準判斷：如果你現在缺的是預算、人脈、團隊，就選能給你更多資源的機會；如果你缺的是曝光、舞台與認可，就選能讓你被看見的位置。

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖
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這3個職場地雷，5生肖下半年都要避開

首先，不要到處放話說自己想升職。適度表達企圖心是好事，但如果私下不斷跟同事透露「我想要那個位置」，消息很快可能傳遍公司。主管聽到時，未必會覺得你積極，反而可能覺得你太急、太沉不住氣。

第二，不要在升職前夕鬆懈。很多人最容易敗在這一點，覺得機會差不多來了，工作態度反而開始飄，結果最後關頭出現失誤，被同期競爭者追過去。越接近成果浮現，越要穩住節奏。

第三，不要錯過關鍵時機。生肖牛適合在秋意漸深後主動談規劃，生肖龍適合在年末衝刺前集中展現價值，生肖猴要抓住新專案啟動期，生肖雞要把握跨部門合作場合，生肖豬則要在冬月前後做出關鍵選擇。時機抓對，努力才更容易被放大。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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2026-06-15 17:45 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方劇照
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TOP 2：《翹楚》（2026年6月新劇）

主演： 陳都靈、周翊然

2026年6月底開播就衝上熱搜！女主角重生復仇，遇上從小兵逆襲成大將軍的男主。兩人在權謀算計中互相試探，卻又忍不住被彼此吸引，這種「我們都在利用對方，卻不小心動了真心」的危險關係，絕對是今年夏天最帶感的玻璃渣糖！

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TOP 1：《莫離》（2026年6月新劇）

主演： 白鹿、丞磊

2026年6月9日熱騰騰上線的強檔！古裝女神白鹿飾演滿身秘密的復仇嫡女，嫁給丞磊飾演的殘疾王爺。這對「先婚後愛」的夫妻從互相猜忌、暗中較勁，到最後在血雨腥風中暗生情愫。兩人雙強聯手又必須互相防備的拉扯感，絕對是近期「又虐又甜」的最高境界！

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#翹楚 #白鹿 #陸劇 #楊紫 #丞磊 #虞書欣 #王鶴棣 #趙露思 #宋祖兒

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開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔

開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔

2026-06-11 16:46 女子漾／編輯許智捷
開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔。圖片來源：電視劇官方微博
開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔。圖片來源：電視劇官方微博

現在觀眾追劇越來越沒有耐心，尤其陸劇一集動輒40分鐘，如果開場節奏慢、台詞尷尬、濾鏡太重、CP感不對，一不對味就會想直接退出。

其實「一集棄劇」不一定代表作品完全不好，有些劇後面漸入佳境，也有忠實觀眾力挺。但不可否認，第一集就是最殘酷的試煉場，能不能讓人想點下一集，往往就看開場有沒有抓住人。以下整理近年網友討論度很高的陸劇「一集棄劇」排行榜，看看哪一部也曾讓你秒關？

「一集棄劇」TOP 10：《長月燼明》

圖片來源：電視劇官方微博
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《長月燼明》開播時話題非常高，服化道、特效、仙俠世界觀都很有聲勢，但也有觀眾一開始就被大量設定勸退。第一集要消化仙門、魔神、宿命、時空線與人物關係，對不熟仙俠劇套路的人來說，容易有「畫面很美，但我有點看不懂」的感覺。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部不是沒有優點，後續虐戀線、角色命運感都吸引不少劇迷入坑，只是第一集門檻偏高，屬於需要耐心進入世界觀的類型。

「一集棄劇」TOP 9：《重紫》

圖片來源：電視劇官方微博
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《重紫》主打師徒虐戀與仙魔糾葛，但開場給人的熟悉感太重，讓不少觀眾覺得好像已經看過類似設定。天真女主、清冷師父、命運劫數、仙門壓迫，元素都有，但新鮮感不夠強。

圖片來源：電視劇官方微博
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對喜歡仙俠虐戀的觀眾來說，這類設定依舊有吸引力；但對已經看過太多同類型作品的人，第一集可能就會覺得「又是這個配方」，因此被放進棄劇清單。

「一集棄劇」TOP 8：《且試天下》

圖片來源：電視劇官方微博
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《且試天下》有楊洋、趙露思坐鎮，開播前期待值很高，白風夕與黑豐息的江湖人設也很有記憶點。不過也有觀眾認為第一集節奏偏平，角色登場很帥，卻少了讓人立刻上頭的爆點。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部後續靠男女主互動與江湖朝堂線吸引觀眾，但若只看第一集，對部分追求快節奏的人來說，可能會覺得「好看是好看，但沒有非追不可」。

「一集棄劇」TOP 7：《千古玦塵》

圖片來源：電視劇官方微博
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《千古玦塵》是典型高期待仙俠劇，但開播初期曾因造型、濾鏡、人物氣場引發不少討論。仙俠劇最怕第一眼不對味，因為觀眾很吃「神仙感」與沉浸感，一旦畫面質感或角色狀態沒有達到期待，就容易出戲。

圖片來源：電視劇官方微博
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不過這部後期也累積不少支持者，尤其虐戀與角色成長線有觀眾喜歡。只是對一集定生死的人來說，前期視覺觀感確實容易成為勸退點。

「一集棄劇」TOP 6：《你微笑時很美》

圖片來源：電視劇官方微博
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《你微笑時很美》原本主打甜寵加電競，題材很適合年輕觀眾，但播出後爭議也不少。有些觀眾認為劇中電競職業感不夠真實，感情線又過於偶像劇化，讓原本期待熱血競技的人有落差。

圖片來源：電視劇官方微博
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甜寵觀眾或許會吃男女主互動，但若是衝著電競題材來看，第一集就可能覺得不夠燃、不夠專業，甚至覺得世界觀太懸浮。

「一集棄劇」TOP 5：《狐妖小紅娘月紅篇》

圖片來源：電視劇官方微博
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《狐妖小紅娘月紅篇》改編自知名IP，楊冪、龔俊主演，未播先有高度關注。也因為原作粉與演員粉期待都高，第一集幾乎是在放大鏡下被檢視。部分觀眾認為節奏、特效、角色情緒沒有立刻打中人，導致開局評價兩極。

圖片來源：電視劇官方微博
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這類大IP作品最吃虧的地方，就是觀眾心中早有想像，一旦第一集沒有達到期待，就會被迅速放大討論。不是完全不能看，而是「期待太高」反而變成壓力。

「一集棄劇」TOP 4：《我的人間煙火》

圖片來源：電視劇官方微博
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《我的人間煙火》播出時討論度非常高，但很多話題不是來自甜蜜，而是來自角色人設爭議。男女主感情線、女主家庭關係、部分台詞與行為，都曾引發觀眾熱烈吐槽。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部最容易勸退人的地方，不是拍得不夠熱鬧，而是角色選擇讓人很難共情。觀眾如果第一集就無法理解主角的情緒與動機，後面再多深情鋪陳，也很容易變成「我不懂，但我先退」。

「一集棄劇」TOP 3：《以愛為營》

圖片來源：電視劇官方微博
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《以愛為營》原本有白鹿、王鶴棣這組高人氣組合，未播前期待值非常高，但播出後卻因台詞、剪輯、運鏡與霸總感引發不少吐槽。尤其部分橋段被網友認為過於刻意，甜寵不夠自然，反而變成尷尬名場面。

圖片來源：電視劇官方微博
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霸總劇其實不是不能拍，但現在觀眾更在意角色是否有真實感。若男主只是一直耍帥、女主一直製造誤會，第一集就很容易讓人覺得「我知道你們想讓我心動，但我只想快轉」。

「一集棄劇」TOP 2：《仙劍六祈今朝》

圖片來源：電視劇官方微博
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《仙劍六祈今朝》背著「仙劍」這個大IP上線，原作粉自然會用更高標準看待。角色還原、劇情節奏、特效質感、群像塑造，任何一環不對，都容易變成棄劇原因。

圖片來源：電視劇官方微博
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對沒玩過遊戲的觀眾來說，第一集也需要時間理解人物與世界觀；對原作粉來說，則是容易一邊看一邊比較。兩邊觀眾都不容易討好，也讓它成為不少人心中的「想支持但撐不下去」代表。

「一集棄劇」TOP 1：《以家人之名》

圖片來源：電視劇官方微博
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如果說前面幾部是「第一集就被勸退」，那《以家人之名》更像另一種經典：開局很好看，甚至一開始讓很多人真心入坑，但後續感情線與人物轉折引發爭議後，不少觀眾回頭表示「早知道後面這樣，第一集就該棄」。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部前期親情線非常有感染力，三個沒有血緣的孩子一起長大，家庭氛圍溫暖又催淚；但後續劇情轉向愛情線後，部分觀眾覺得味道變了，原本喜歡的家人感被打破。它不是典型的一集棄劇，卻是很多人心中「越追越後悔」的代表。

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#陸劇 #趙露思

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買機票別再傻等週二凌晨！網友實測3年曝「便宜票時機」，東京來回6800元靠這招

買機票別再傻等週二凌晨！網友實測3年曝「便宜票時機」，東京來回6800元靠這招

2026-06-12 11:45 女子漾／編輯許智捷
買機票別再傻等週二凌晨！網友實測3年曝「便宜票時機」，東京來回6800元靠這招。圖片來源：pexels
買機票別再傻等週二凌晨！網友實測3年曝「便宜票時機」，東京來回6800元靠這招。圖片來源：pexels

想買便宜機票，很多人第一反應都是「週二凌晨刷票」，但真的有用嗎？近日 Threads 上一名網友分享自己追了 3 年機票後的觀察，指出最便宜機票不一定出現在大家熟知的週二凌晨，引發網友熱烈討論。

編輯推薦

出發前 45-60 天的週三下午

這名網友分享自己的實測經驗，認為若想搶傳統航空便宜機票，可以特別留意「出發前45至60天」這段時間。由於航空公司在清艙期可能會因系統自動釋出票位，導致票價短時間出現波動，因此他平常會使用 Google Flights 追蹤票價並設定提醒。

像他就曾遇過東京來回機票 6,800 元的低價，正是在週三下午3點左右跳出通知，讓不少小資旅人直呼這個時間點可以先筆記起來。

大促銷結束後的 2 小時

大促銷結束後的 2 小時其實很值得再回頭刷一次票。像雙 11、66 促銷或旅展檔期結束後，許多人以為優惠已經結束，但系統可能會釋出未完成付款、訂單取消或逾時保留的票位，讓同價位機票短暫回流。

他分享自己上次在 6 月 6 日 23:59 沒搶到票，沒想到 6 月 7 日凌晨 1:47 再刷，竟然又看到同樣價格，提醒想撿便宜的旅人，促銷結束後不要立刻放棄，半夜回刷有時反而會有驚喜。

搶便宜機票避開這3地雷

1.不要一直重複搜尋同一航線

不少旅人會發現，同一個航線、同一個日期越查價格越不漂亮，因此建議不要反覆在同一平台重複搜尋。可以適時清除 Cookie、開無痕模式，或換裝置、換瀏覽器比價，避免被系統紀錄搜尋行為。

2.不要只看去程，回程也要一起比

買機票時很多人只盯著去程價格，但其實回程有時才是影響總價的關鍵。像是回程改早一天、晚一天，或換成不同時段航班，都可能讓整趟旅費差很多，建議來回日期都要交叉比較。

3.週五晚上不要急著買票

週五晚上是許多人下班後開始規劃旅行、集中訂票的時間，熱門航線需求容易被拉高，票價也可能比較不漂亮。若不是非買不可，可以避開週五晚上的高峰時段，再觀察其他時間是否有更好的價格。

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#機票

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