2026-06-16 14:34 女子漾／編輯王廷羽
《玩具總動員5》為什麼必看？胡迪、巴斯光年遇上3C危機，科技不是反派而是成長課題
從1995年第一集《玩具總動員》問世至今，胡迪、巴斯光年、翠絲早已成為陪著一代觀眾長大的童年記憶。來到《玩具總動員5》，玩具們的危機也跟著時代升級，這次遇上現代家庭最熟悉的平板電腦與3C科技。當孩子的注意力被螢幕吸走，玩具還能不能重新找到自己的位置？科技究竟是敵人，還是需要學會共存的成長課題？這篇女子漾帶大家搶先看《玩具總動員5》必看亮點，從胡迪、巴斯光年回歸到新角色莉莉板登場，一次掌握這部續集為什麼這麼值得期待！
文章目錄
《玩具總動員5》看點1. 童年回憶回來了！胡迪、巴斯光年全員回歸
《玩具總動員5》看點1. 童年回憶回來了！胡迪、巴斯光年全員回歸
《玩具總動員5》最讓粉絲期待的，非經典玩具們再度回歸莫屬！胡迪由湯姆漢克斯配音，巴斯光年由提姆艾倫配音，翠絲則由瓊安庫薩克配音，熟悉的角色和聲音再次登場，對老粉來說根本是回憶殺。從安弟到邦妮，玩具們見證了孩子的童年、成長與離別。胡迪的責任感、巴斯光年的勇敢熱血、翠絲的率真堅定，都是系列一路以來最迷人的角色魅力。這次他們再度聚首，也讓觀眾好奇，面對全新的3C世代，他們會用什麼方式守住與孩子之間的連結。
《玩具總動員5》看點2. 玩具遇上3C科技，平板角色莉莉板成最大新危機
《玩具總動員5》看點2. 玩具遇上3C科技，平板角色莉莉板成最大新危機
過去《玩具總動員》系列曾出現不少經典反派，像是貪婪的收藏家、佔有慾強的熊抱哥，以及渴望被愛的蓋比蓋比，到了《玩具總動員5》，玩具們遇上的挑戰更貼近現代家庭日常，那就是平板電腦與3C科技。
新角色「莉莉板」由葛蕾塔李配音，是一台帶著鮮明想法的平板裝置，她認為自己知道什麼才是對邦妮最好的，也讓玩具們感受到前所未有的危機，孩子吃飯看平板、出門靠影片安撫，這些場景對許多家庭來說並不陌生，也讓這次的「玩具對上科技」多了現實共鳴。
《玩具總動員5》看點3. 科技不是大魔王！導演想拍的是改變與共存
《玩具總動員5》看點3. 科技不是大魔王！導演想拍的是改變與共存
《玩具總動員5》最有意思的地方，在於它沒有把平板電腦單純拍成反派，導演安德魯史坦頓認為，系列走到第五集，重點已經不只是玩具們如何打倒壞人，而是如何面對一個不斷改變的世界。從安弟長大、玩具被交給邦妮，到如今孩子的遊戲方式改變，《玩具總動員》一路都在描寫「被需要」這件事，玩具們真正害怕的，不只是科技出現，而是自己有一天會不會被放在角落、慢慢被忘記。因此，這一集真正想談的是陪伴如何跟著時代改變。世界會變，孩子會長大，但玩具帶來的想像力與情感連結，依然有機會用新的方式留下來。
《玩具總動員5》看點4. 新血加入，聲音記憶延續
《玩具總動員5》看點4. 新血加入，聲音記憶延續
《玩具總動員》走過30年，這次除了胡迪、巴斯光年、翠絲等經典角色回歸，幕後也加入新世代創作視角，導演安德魯史坦頓找來比自己小30歲的編劇肯娜哈里斯加入團隊，她幾乎是跟著《玩具總動員》一起出生、一起長大的一代，也讓故事能從年輕觀眾的角度重新看待玩具與科技的關係。
另一方面，角色聲音也是系列重要記憶。隨著部分配音演員相繼離世，製作團隊原本曾考慮用完全不同的聲音詮釋角色，最後仍希望保留觀眾熟悉的感覺。傑夫柏格曼和安娜沃西諾的加入，也讓經典角色的聲音得以延續，對老粉來說更有一份溫柔的傳承感。
《玩具總動員5》看點5. 最催淚的從來不是冒險，而是玩具見證孩子長大
《玩具總動員5》看點5. 最催淚的從來不是冒險，而是玩具見證孩子長大
《玩具總動員》最打動人的地方，一直都不是玩具遇到多大的危險，而是它把童年、成長與離別拍得很有後勁。玩具不會老，但孩子會長大，從安弟離開到邦妮有了新的興趣，每一次改變都讓玩具們重新面對自己的位置。
到了《玩具總動員5》，科技成為新的挑戰，但真正讓人有感的，依然是玩具們對陪伴的渴望。那些曾經被抱在懷裡、放在床邊、陪孩子度過無數日常的小玩具，也許有一天會被收進箱子裡，卻不代表它們曾經帶來的愛與想像會消失。這也是《玩具總動員》系列最讓大人想哭的原因~
《玩具總動員5》將於6月17日在台上映，台灣觀眾也將搶先全美看見胡迪、巴斯光年與玩具夥伴們的新冒險。這次故事聚焦玩具與3C科技的碰撞，既有滿滿童年回憶，也多了現代家庭很有感的成長議題，老粉和親子觀眾都可以準備進戲院被回憶殺一波！
精華 FAQ
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故事核心不再只是玩具對抗傳統反派，而是面對平板電腦與3C科技搶走孩子注意力的現實。玩具們必須重新思考，如何在新時代維持被需要的價值。
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莉莉板是一台帶有強烈主張的平板裝置，她認為自己知道最適合邦妮的安排，因此成為玩具們的新危機。她象徵科技介入日常後，玩具被取代的焦慮。
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因為系列一向描寫玩具見證孩子長大與離別的過程，最催淚的不是冒險，而是被收進箱子、逐漸失去陪伴位置的感受，讓許多大人回想起自己的童年。
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