時間怎麼過得越來越快？可能真的不是錯覺

AI重點 文章重點整理： 重點一： 地球自轉近期加速，2024年7月5日一天縮短1.66毫秒。

地球自轉近期加速，2024年7月5日一天縮短1.66毫秒。 重點二： 科學家懷疑內核運動與冰川融化，共同影響地球轉速。

科學家懷疑內核運動與冰川融化，共同影響地球轉速。 重點三：為避免時間系統失衡，國際社會將於2035年取消閏秒。

小時候，我總覺得時間過得慢悠悠的，但隨著年歲漸長，每次回顧過往，就會驚覺：咦？時間怎麼走得這麼快？幾經思考過後，我得出了一個結論：我所感知時間的快慢其實並不是基於客觀的現實。

結果，6/10晚上我在Youtube上進行睡前的遊蕩時，《萬物研究院》的一支影片告訴我：我之前的結論可能有點誤差。

啊？不是吧？

如果不是因為主觀意識的問題，那麼，到底時間是快還是慢？

▋那一天，地球偷偷少轉了 1.66 毫秒

如果你最近一直覺得：時間怎麼突然過得這麼快？先別急著懷疑自己是不是太累、太焦慮、太忙。因為地球真的在加速。

2024 年 7 月 5 日，全球最精密的原子鐘監測到一個驚人的數據：那一天，比標準的 24 小時短了 1.66 毫秒。

聽起來很小。

小到很多人會下意識覺得：「這有差嗎？」

但在計時科學領域，這幾乎已經是讓研究人員開始反覆確認儀器的程度。

因為在 2012 年之前的數十年間，地球自轉再怎麼波動，一天縮短的幅度都沒有超過 1 毫秒。

可是最近幾年，這個紀錄開始一路刷新。

2021 年破紀錄。

2022 年再破一次。

2024 年衝到目前最高點。

像一顆突然開始加速的星球。

更麻煩的是：科學家還無法完全解釋原因。

▋地底 6000 公里，有顆不太聽話的鐵球

很多人以為地球是一整顆同步旋轉的球體。

但事實上，地球內部非常複雜。

在地下約 6000 公里深處，藏著一顆溫度高達數千攝氏度的巨大鐵球：地球內核。

它一直都有自己的旋轉節奏。

而且，它和地表並不是完全同步的。

2012 年之後，許多研究開始發現，內核的運動模式似乎出現了變化。有人懷疑：地球轉速突然變快，可能和內核的角動量交換有關。

這件事聽起來很科幻。

但真正荒謬的，是人類和時間的關係。

▋人類第一次發現：地球並不準時

幾千年來，人類一直把地球當成時間的標準答案。

太陽升起、落下，白天與黑夜，四季循環。

古人認為：地球就是宇宙裡最穩定的鐘。

直到 1950 年代，人類發明了原子鐘。

利用銫原子每秒超過 90 億次的固定震盪頻率，做出誤差小到幾億年都不到一秒的超精密計時工具。

然後我們才忽然發現：原來真正不穩定的，是地球。

以前，是人類拿地球校正時間。現在，變成原子鐘在監督地球有沒有偷跑。然後，地球還真的偷跑了。

看著科學家試圖用原子鐘去框住暴走的地球，我突然聯想到了新竹這座城市。

這裡的生活也像一座被極度切細的原子鐘。

精準、高效、不容出錯。

每個人都在瘋狂追趕著進度：追趕房貸，手機訊息跳個不停，公司的時程一路往前推，孩子補習的接送時間也塞滿行事曆。

當世界被要求越來越精密的同時，我們卻和地球一樣，漸漸失去了自己的節奏。

▋全球暖化，意外成了地球的煞車皮

接下來的發展，更像一部大型黑色喜劇。

因為在地核努力替地球加速的同時，人類卻意外扮演了另一個角色：煞車皮。

這背後牽涉到一個很經典的物理現象。花式滑冰選手旋轉時，只要把雙手收近身體，速度就會變快；雙手張開，轉速就會下降。

地球也是。

兩極厚重的冰川，原本像是地球收攏的重量。但全球暖化開始後，數十億噸冰川融化，水流往赤道擴散，相當於地球把重量往外攤開。

轉速於是被拖慢。

也就是說：當地核正在替地球加速時，人類排放的熱量，卻在幫地球踩煞車。

根據部分研究推估，如果沒有冰川融化造成的減速效應，人類最快可能在 2026 年，就得面對一個極度頭痛的問題：負閏秒。

▋人類第一次準備刪掉一秒鐘

很多人不知道，過去 50 多年裡，全球時間系統其實一直在偷偷「加秒」。

因為地球長期以來都在慢慢變慢。

所以國際計時系統偶爾會插入一秒鐘，讓原子鐘與地球自轉重新對齊。這種做法叫「正閏秒」。從 1972 年到現在，人類已經加了 20 多次。

只是大部分人根本感受不到。

但是，現在方向反了。

地球開始轉太快，快到原子鐘都追不上。

於是科學家開始討論一件以前幾乎沒真正做過的事：把時間刪掉一秒；也就是「負閏秒」。

▋全球工程師，正在害怕那消失的一秒

對人類感官來說，一秒很短。

但對全球數位系統來說，一秒可能是秩序的基礎。

銀行交易、衛星導航、股票市場、航空系統、電信網路、全球伺服器……全部都依賴極度精準的時間同步。

凌晨兩點，某些金融資料中心裡，工程師盯著 UTC 校時系統反覆測試。

他們討論的已經不是系統會不會當機，而是：「如果世界真的少掉一秒，我們的程式會先壞在哪裡？」

因為很多舊系統的人生裡，根本沒學過「負一秒」這件事。

它們知道時間可以增加，卻不知道時間也可能突然消失。

導航可能偏移，資料同步可能錯亂，交易時間可能衝突。

你手機裡那平凡的一秒鐘，背後其實是全球幾十億台機器同時協調出的秩序。

可是現在，那個秩序開始出現裂縫。

▋人類越追趕時間，越想買回自己的生活節奏

我在不動產業待久了之後，慢慢發現一件很有趣的事：很多人買房，買的其實是「時間感」。

有人願意多花幾百萬，只為了少二十分鐘通勤；有人拼命想搬離市區，因為受不了每天被時間追著跑。也有人開始重視陽台、採光、散步空間、生活節奏。

因為這個世界的步調越快，人類就越想替自己找回慢下來的能力。

房子很多時候不只是資產，它還是一個人對生活節奏的選擇。

▋2035 年，人類決定不再追地球

面對越來越難處理的問題，全球在 2022 年達成了一項決議：從2035 年起，正式取消閏秒制度。

簡單來說，人類決定放棄讓時間與地球完全同步。

因為我們終於發現：這顆星球根本不想照表操課。

未來某一天的中午十二點，可能已經不再代表太陽位在天空最高處。它變成了伺服器裡的一串數字。

至於天空上的太陽，已經沒那麼重要了。

時間開始和天體脫鉤，人類開始和地球脫鉤。

▋我們做出了最準的鐘，卻管不了時間

我第一次讀到這件事時，腦中一直浮現一個畫面。人類花了幾百年，做出越來越精密的鐘：機械鐘，石英鐘，原子鐘。

我們以為，只要量得夠準，世界就會變得可控。結果最後才發現：真正不受控的，正是腳下這顆星球。

地核還在深處翻攪，冰川還在融化，海水還在重新分配重量。地球也依舊按照著自己的節奏旋轉。

它沒有義務配合人類文明，也不在乎全球伺服器會不會當機。

也許這也是為什麼，人類始終那麼執著於「家」。

因為外面的世界一直在變，氣候在變，科技在變，時間感在變。甚至連地球自轉，都開始偏離我們熟悉的節奏。

所以人才會想擁有一個地方，一個至少能讓自己覺得：生活還抓得住的地方。

也許很多年後，人類的小孩會在課本裡看到一段很奇怪的歷史：2020 年代的人類，曾經為了地球忽然轉太快，認真地討論要不要把「一秒鐘」從世界上刪掉。

那聽起來很像笑話。

但當年的全球工程師，是真的睡不著。

到那時候，人類早就習慣了新的時間系統。

手機照樣響。

鬧鐘照樣叫。

捷運照樣進站。

只有很少人會記得，我們曾經在那個兵荒馬亂的年代裡，拼命想在自己的家裡，把被世界偷走的那一秒鐘買回來。

——萬家鄉