2026-06-16 13:26 SWALLOW
【心理測驗】星際航行計劃——選一個太空職位，看穿你的「隱藏職場超能力」與「厭世地雷」
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：測驗以選擇太空職位，揭示職場核心優勢。
- 重點二：四種角色分別對應導航、工程、溝通與開拓特質。
- 重點三：結果同時指出各類型最受不了的厭世職場地雷。
每天早上叫醒你的，是鬧鐘、是夢想，還是對工作的責任感？ 想像一下，你即將離開地心引力，加入一艘前往未知星系的「宇宙探測船」。這是一場長達數年的星際航行，為了讓飛船順利運作，指揮官讓你自由選擇一個最想擔任的職位。 憑直覺選一個你的太空身份，這將揭示你在職場上最不可被取代的核心優勢，以及你內心深處最想翻白眼的厭世地雷。
【選項】
飛船即將發射，看著眼前的儀表板與工作分配表，你最想接下哪一個任務？
A｜負責規劃航線與計算能源的：星際導航員
B｜負責維修飛船與升級設備的：核心工程師
C｜負責與外星文明談判、照顧船員心理的：外交溝通官
D｜負責隻身開著小艇、探索未知星球的：先鋒開拓者
【答案】
A｜星際導航員
「邏輯控、大腦清醒，職場不可或缺的『人形 GPS』」
- 職場隱藏超能力：全局思考與風險控管。你擁有極強的分析能力與大局觀。在職場上，你往往是那個最快抓到專案核心、抓出潛在危機的人。你討厭沒有效率的混亂，喜歡把事情規劃得井井有條。有你在的團隊，就像吃了一顆定心丸，因為你總能給出最理性的方向。
- 你的厭世地雷：主管畫大餅、同事邏輯死。 你最受不了「沒有方向、朝令夕改」的指令。當遇到主管說「我們先做做看，之後再想方向」，或是同事開會不斷鬼打牆、講不到重點時，你表面上面無表情，內心其實已經瘋狂翻白眼，很想大喊：「可以不要浪費我的生命嗎？」
B｜核心工程師
「細節怪、執行力爆棚，專治各種疑難雜症的『神級後盾』」
- 職場隱藏超能力：超強專注力與問題解決大師。你是典型的「實幹派」。比起天馬行空的開會討論，你更喜歡默默把手頭的事情做到完美。你的抗壓性與專注力極高，當專案出現緊急狀況（俗稱的大失火）時，所有人都在慌亂，只有你能冷靜地坐下來，一步步找出 Bug 並完美修復。
- 你的厭世地雷：光說不練的伸手牌、莫名其妙的情緒勒索。 你最討厭職場上那些「只會動嘴巴、不會動手做」的人，尤其是遇到有問題不自己先找答案、直接當伸手牌的同事，會瞬間點燃你的怒火。另外，你也討厭職場上過多的社交應酬和情緒垃圾，對你來說，把事情做好最重要。
C｜外交溝通官
「讀心術、情商天花板，團隊裡最強大的『跨部門黏著劑』」
- 職場隱藏超能力：精準的同理心與資源整合力。你擁有極高的人際敏感度與溝通天賦。在職場上，你很擅長察言觀色，能輕易看穿主管的弦外之音，或是安撫客戶暴躁的情緒。你擅長妥協與談判，總能在衝突中找到各方都能接受的平衡點。只要有你在，團隊的氣氛永遠不會太僵硬。
- 你的厭世地雷：自私自利不合群、把別人的體貼當理所當然。你對團隊的和諧非常在乎，因此你最看不起職場上那些「自私、搶功勞、不顧他人死活」的獨行俠。同時，因為你習慣體貼別人，如果對方把你的體貼與幫忙當作理所當然、甚至得寸進尺，你會在心裡默默把他拉進黑名單，徹底斷絕往來。
D｜先鋒開拓者
「點子王、天生反骨，永遠在打破常規的『破局者』」
- 職場隱藏超能力：無懼未知的創造力與敏銳直覺。你體內流著自由與冒險的血液，最討厭一成不變的死板工作。你的大腦隨時都有源源不絕的新點子，很適合開發新市場、挑戰新專案，或是從零到一建立新制度。你擁有強大的直覺與應變能力，越是混亂、有挑戰性的環境，越能激發你的潛能。
- 你的厭世地雷：死板的官僚體制、繁瑣無意義的行政流程。你最受不了職場上那些「因為以前都這樣做，所以現在也要這樣做」的僵化思維。遇到喜歡微管理、連表格字體都要管的控制狂主管，或是要蓋十個章才能執行一個小點子的繁瑣流程，會讓你瞬間失去所有工作熱情。
【溫馨提醒】
本測驗結果僅供參考，無法作為專業心理診斷或建議。如您有心理健康方面的疑慮或困擾，建議尋求專業諮詢協助。感謝您的參與！
精華 FAQ
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它透過太空職位選擇，推測讀者在職場中的核心優勢，例如全局思考、執行力、同理溝通或創新突破，讓人快速對照自身工作風格與潛在強項。
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星際導航員代表邏輯清晰、擅長規劃與風險控管的人，能快速抓出專案重點與危機，像人形 GPS 一樣替團隊指引方向，但最怕混亂與反覆改口。
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導航員討厭沒方向與邏輯死板；工程師反感只說不做和情緒勒索；溝通官受不了自私搶功與不被尊重；開拓者則最排斥官僚流程和過度控制。
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