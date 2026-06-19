那個最會讓人相信未來的男人

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章以呂捷講孫文為線索，強調革命本質其實是資金與現金流競賽。

文章以呂捷講孫文為線索，強調革命本質其實是資金與現金流競賽。 重點二： 孫文最強能力不是軍事，而是預支未來、募資並讓人相信革命會成功。

孫文最強能力不是軍事，而是預支未來、募資並讓人相信革命會成功。 重點三：作者將民國史類比創業與房產，說明歷史記住的是能長期留在牌桌的人。

我會知道呂捷這位歷史老師，其實算是個意外。

很多年前，那時候的社群媒體還不像現在這麼發達，但呂捷老師已經在 Youtube 上開設頻道了。我發現他的契機，是因為他在影片裡講到了對岸的六四天安門事件。

要知道，在那個年代，政治類議題還是很多人避之唯恐不及的東西。講得好、講得不好，都有風險。但呂捷老師跟很多人不一樣的地方，也就在這裡。

他用一種輕鬆幽默的語氣諷刺中共。

他說：「你為什麼要用坦克槍枝來鎮壓學運？你調水肥車來啊！學生們要抗議，你就用水肥車這樣噴灑。」他一邊講，一邊做出像在噴農藥的動作。「你用槍炮彈藥，學生流血了，就悲壯了，就名留青史了。你換成水肥試試？」

原始字句我其實記不太清楚了，但大意差不多就是這樣。當時的我，看得目瞪口呆。

啊？原來這樣也可以嗎？

那是一種很奇妙的震撼感。

因為我第一次發現：原來歷史與政治，還能用這種角度切進去。從那之後，我就留下了一個很深刻的印象：這位呂捷老師，真的不是普通的歷史老師。

6/7早上，我在 Youtube 上滑來滑去，意外又滑到了呂捷老師講孫中山先生的影片。

影片其實不新了。2022 年 12 月 11 日首播。

但想到最近國民黨的紛紛擾擾，我忽然覺得，來聽聽呂捷老師怎麼講這位創黨人，好像也挺有意思。

▋你以為他是個偉人，但他真的是嗎？

提起「國父」孫文（Sun Yat-sen），很多人腦海中浮現的，都是牆上那張神情肅穆、正襟危坐的遺照。

但如果把時間拉回民國初年，你會發現，那根本不是什麼浪漫革命劇。那是一場高風險創業。今天還在演講，明天可能流亡；今天還在募款，明天可能被通緝。

那是一個連活下來都很奢侈的年代，理想、權力、金流、軍隊，全都攪在一起。孫文在那群大咖裡，未必是最能打的那個。

論軍事，有黃興；論政治規劃，有宋教仁（Song Jiaoren）；論魅力與口才，還有當年風靡無數青年的汪精衛（Wang Jingwei）。

但最後，為什麼是孫文被寫進歷史課本中央？

因為他有一種能力，強到幾乎碾壓過所有人：他超級會找錢。

▋革命真正拚的，叫現金流

很多人對革命有熱血想像。

但真正進入戰場後，你會發現：理想很貴。

槍要錢，船要錢，養兵要錢，死人撫卹也要錢。

拿破崙（Napoleon Bonaparte）曾說過，打仗有三個條件：第一是錢，第二是錢，第三還是錢。

康熙也說過，西北用兵打的不是兵馬，而是「錢糧」。

沒有資源，再偉大的理念，都只能停留在演講稿裡。

孫文最可怕的地方，就是他很早就看懂這件事。當很多人還在談主義、談理想時，他已經滿世界跑，替革命找投資人了。

進了不動產業之後，我常常在一些成功的開發商身上，看到孫文的影子。

很多事情的底層邏輯是相通的：不論是賣一棟還沒蓋好的預售屋，還是推動一場看不到終點的革命，人們真正下注的，從來不是眼前的美好，而是你描繪未來的能力。

▋武昌起義成功時，孫文甚至不在中國

大多數人都不知道，武昌起義爆發時，孫文根本不在大清境內，他正在海外募款。

革命成功之後，真正握有軍隊的人，其實是袁世凱（Yuan Shikai）。

北洋軍是他一手打造的嫡系。槍桿子、軍官系統、行政體系，幾乎都在他手裡。革命黨最後只能談判：你讓清帝退位，總統位置給你。

所以孫文後來能在空窗期回國當上臨時大總統，某種程度上來說，很像接下一間快倒閉公司的代理 CEO。名義很大，資源卻少得可憐。

那種感覺讓我想到預售屋。

東西還沒蓋好，制度還沒成形，未來甚至連影子都還看不清。

可他得先讓所有人相信：這個夢，有一天真的會落地。

▋民國初年的真正戰場，是制度設計

後來革命黨制定《臨時約法》，堅持採取內閣制。

很多人以前讀歷史時，會把這當成課本上的制度名詞。

但放回當時的政治局勢，那其實是一場權力限制戰。

革命黨擔心袁世凱重新走回皇帝老路，所以想把總統權力壓縮，讓行政權落到國會多數黨手裡。內閣制在某些地方，確實比總統制更容易維持責任政治。

總理做不好，可以換人；政權還能繼續運作。但總統制一旦失控，整個國家往往得一起陪著翻車。

全世界把總統制運作得最成功的，幾乎只有美國。

原因有很大一部分，要歸功於喬治．華盛頓（George Washington）當年主動兩任退休。

他曾說過一句很有名的話：如果一個國家沒了某人當總統就沒有希望，那這國家本身就沒有希望。

但民國初年的那群人，很多都還沒真正建立起限制權力的文化。甚至連孫文自己，對內閣制也不是完全滿意。曾有傳聞說，他一度想請黃興帶兵施壓參議院，希望把制度改回總統制。

大家嘴上都在談民主。可每個人心裡，其實都在算：權力最後會落到誰手上。

▋上海火車站那一槍，幾乎打碎了共和夢

後來真正讓局勢全面惡化的，是宋教仁遇刺。

宋教仁帶領國民黨贏下國會大選，眼看就要組閣，卻在上海火車站遭到槍擊。

時至今日，這依然是民國史最大的懸案之一。

大家通常懷疑袁世凱。但民間也一直存在另一種說法：孫文與宋教仁理念不合，也有人懷疑他存在動機。

真假很難定論。

但有件事很明顯：宋教仁一死，早期的共和制度幾乎等於被直接打穿。很多人心裡都知道，事情開始往更危險的方向滑去了。

之後孫文主張發動二次革命，黃興卻強烈反對。因為在黃興眼裡，國家已經夠亂了，人民還得活下去。

最後，缺乏正規軍支持的革命軍很快潰敗。

那段時間的孫文，幾乎一直在流亡、募款、尋找新的盟友。像一個不願認輸的創業者，明明公司已經快倒了，卻還在拼命找下一輪資金。

出社會多年之後，我越來越能理解一件事：很多理想最後會敗下來，很多時候不是因為不夠熱血，而是現金流先斷了。

▋最被歷史課本簡化的人：陳炯明

呂捷老師說：民國史裡最可惜的一段，他一直覺得是陳炯明（Chen Jiongming）。

這個人的道德感高到一個堪稱「誇張」的地步。

不菸、不酒、不賭、不好色，甚至一度主動請孫文來廣東主持局面。

可是兩人的路線完全不同。陳炯明想搞「聯省自治」，有點像地方邦聯制。他的想法很簡單：先把廣東治理成功，讓其他地方自己願意模仿。

但孫文不接受。他堅持北伐，堅持武力統一。

雙方最後徹底決裂。

廣州砲擊事件爆發時，甚至連宋慶齡（Soong Ching-ling）都差點死在戰火裡。

當時她懷有身孕，逃難途中流產。甚至有傳聞說，後續還因此切除子宮。兩人從此再也沒有孩子。

現在回頭看這兩人的衝突，這根本是一場「穩健型在地傳產」與「瘋狂跨國獨角獸」的路線之爭。

陳炯明想的是穩紮穩打、養好基本盤；孫文要的卻是融資燒錢、快速超車、全市場壟斷。

道不同，注定破局。

很多人喜歡用「博愛」形容孫文的私生活。

但換個角度看，革命者本來就是高度燃燒型人格，因為你不知道自己明天還在不在。所以今天只能拼命活、拼命衝、拼命把所有東西燒到最亮。

▋「孫大砲」三個字，真正厲害在哪裡？

孫文有個外號，叫「孫大砲」。

很多人以為那是在酸他只會吹牛，在某種程度上，也確實有這味道。

因為他的政見常常大到像科幻小說，讓人聽了會懷疑：「這真的做得到嗎？」

但問題是，他真的能把人說到掏錢。

而且是一批又一批。

他最厲害的能力，就是「預支未來」。

為了募款，他曾向海外金主承諾：革命成功後，願意給礦權、給鐵路開發權、給地方利益，因此被很多人罵賣國。甚至有一次，他直接向美國商界大老開口募四億美金。

那可是民國初年，而且一開口就是四億美金。光想像那個數字，都會覺得像天方夜譚。

但也正因為這種近乎瘋狂的募資能力，他才有辦法讓革命一次次續命。

從洪門、到華僑、到學生、到軍閥，最後甚至聯俄容共。

孫文的一生，幾乎一直都在尋找新的資源入口。「華僑為革命之母」這句話，以前課本讀起來很熱血。長大後再看，忽然會有另一種感覺：那像不像一張發給全球投資人的募資回報書？

後來我進不動產業後，有時再回頭看民國史，會忽然產生一種很奇妙的即視感。

因為很多事情的底層邏輯，真的沒有差太多。

買房也好，革命也好，創業也好，很多時候，人們願意掏錢，往往是因為他相信：眼前這個人，真的能把自己帶到更好的明天。

▋歷史最後記住的人，往往不是最完美的人

很多人後來會把孫文神化，也有人拼命想把他拉下神壇。

可是越看民國史，越會發現：他最驚人的地方，從來都不是毫無缺點；而是那種近乎誇張的生命力。一次次失敗，一次次破產，一次次流亡。可他總能再找到新的支持者、新的金主、新的盟友，然後重新坐回牌桌。

別人倒一次，可能就沒了。他卻總能再募到下一筆錢，再點起下一把火。

牌桌上拼的從來不只是手牌好壞，而是誰能留在桌上最久。歷史最後記住的，往往不是最完美的人，而是那個破產了九次，卻還能讓你相信「明天會更好」的瘋狂夢想家。

——萬家鄉