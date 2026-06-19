那個最會讓人相信未來的男人

2026-06-19 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章以呂捷講孫文為線索，強調革命本質其實是資金與現金流競賽。
  • 重點二：孫文最強能力不是軍事，而是預支未來、募資並讓人相信革命會成功。
  • 重點三：作者將民國史類比創業與房產，說明歷史記住的是能長期留在牌桌的人。

我會知道呂捷這位歷史老師，其實算是個意外。

很多年前，那時候的社群媒體還不像現在這麼發達，但呂捷老師已經在 Youtube 上開設頻道了。我發現他的契機，是因為他在影片裡講到了對岸的六四天安門事件。

要知道，在那個年代，政治類議題還是很多人避之唯恐不及的東西。講得好、講得不好，都有風險。但呂捷老師跟很多人不一樣的地方，也就在這裡。

他用一種輕鬆幽默的語氣諷刺中共。

他說：「你為什麼要用坦克槍枝來鎮壓學運？你調水肥車來啊！學生們要抗議，你就用水肥車這樣噴灑。」他一邊講，一邊做出像在噴農藥的動作。「你用槍炮彈藥，學生流血了，就悲壯了，就名留青史了。你換成水肥試試？」

原始字句我其實記不太清楚了，但大意差不多就是這樣。當時的我，看得目瞪口呆。

啊？原來這樣也可以嗎？

那是一種很奇妙的震撼感。 

因為我第一次發現：原來歷史與政治，還能用這種角度切進去。從那之後，我就留下了一個很深刻的印象：這位呂捷老師，真的不是普通的歷史老師。

 6/7早上，我在 Youtube 上滑來滑去，意外又滑到了呂捷老師講孫中山先生的影片。

影片其實不新了。2022 年 12 月 11 日首播。

但想到最近國民黨的紛紛擾擾，我忽然覺得，來聽聽呂捷老師怎麼講這位創黨人，好像也挺有意思。

 

▋你以為他是個偉人，但他真的是嗎？

 

提起「國父」孫文（Sun Yat-sen），很多人腦海中浮現的，都是牆上那張神情肅穆、正襟危坐的遺照。 

但如果把時間拉回民國初年，你會發現，那根本不是什麼浪漫革命劇。那是一場高風險創業。今天還在演講，明天可能流亡；今天還在募款，明天可能被通緝。

 那是一個連活下來都很奢侈的年代，理想、權力、金流、軍隊，全都攪在一起。孫文在那群大咖裡，未必是最能打的那個。

 論軍事，有黃興；論政治規劃，有宋教仁（Song Jiaoren）；論魅力與口才，還有當年風靡無數青年的汪精衛（Wang Jingwei）。

 但最後，為什麼是孫文被寫進歷史課本中央？

 因為他有一種能力，強到幾乎碾壓過所有人：他超級會找錢。

 

▋革命真正拚的，叫現金流

 

很多人對革命有熱血想像。 

但真正進入戰場後，你會發現：理想很貴。

槍要錢，船要錢，養兵要錢，死人撫卹也要錢。

拿破崙（Napoleon Bonaparte）曾說過，打仗有三個條件：第一是錢，第二是錢，第三還是錢。

康熙也說過，西北用兵打的不是兵馬，而是「錢糧」。

沒有資源，再偉大的理念，都只能停留在演講稿裡。 

孫文最可怕的地方，就是他很早就看懂這件事。當很多人還在談主義、談理想時，他已經滿世界跑，替革命找投資人了。

 進了不動產業之後，我常常在一些成功的開發商身上，看到孫文的影子。

很多事情的底層邏輯是相通的：不論是賣一棟還沒蓋好的預售屋，還是推動一場看不到終點的革命，人們真正下注的，從來不是眼前的美好，而是你描繪未來的能力。

 

▋武昌起義成功時，孫文甚至不在中國

 

大多數人都不知道，武昌起義爆發時，孫文根本不在大清境內，他正在海外募款。 

革命成功之後，真正握有軍隊的人，其實是袁世凱（Yuan Shikai）。

 北洋軍是他一手打造的嫡系。槍桿子、軍官系統、行政體系，幾乎都在他手裡。革命黨最後只能談判：你讓清帝退位，總統位置給你。

 所以孫文後來能在空窗期回國當上臨時大總統，某種程度上來說，很像接下一間快倒閉公司的代理 CEO。名義很大，資源卻少得可憐。

 那種感覺讓我想到預售屋。

 東西還沒蓋好，制度還沒成形，未來甚至連影子都還看不清。

可他得先讓所有人相信：這個夢，有一天真的會落地。

 

▋民國初年的真正戰場，是制度設計

 

後來革命黨制定《臨時約法》，堅持採取內閣制。

很多人以前讀歷史時，會把這當成課本上的制度名詞。

但放回當時的政治局勢，那其實是一場權力限制戰。

革命黨擔心袁世凱重新走回皇帝老路，所以想把總統權力壓縮，讓行政權落到國會多數黨手裡。內閣制在某些地方，確實比總統制更容易維持責任政治。

總理做不好，可以換人；政權還能繼續運作。但總統制一旦失控，整個國家往往得一起陪著翻車。

全世界把總統制運作得最成功的，幾乎只有美國。

原因有很大一部分，要歸功於喬治．華盛頓（George Washington）當年主動兩任退休。

他曾說過一句很有名的話：如果一個國家沒了某人當總統就沒有希望，那這國家本身就沒有希望。

但民國初年的那群人，很多都還沒真正建立起限制權力的文化。甚至連孫文自己，對內閣制也不是完全滿意。曾有傳聞說，他一度想請黃興帶兵施壓參議院，希望把制度改回總統制。

大家嘴上都在談民主。可每個人心裡，其實都在算：權力最後會落到誰手上。

 

▋上海火車站那一槍，幾乎打碎了共和夢

 

後來真正讓局勢全面惡化的，是宋教仁遇刺。

宋教仁帶領國民黨贏下國會大選，眼看就要組閣，卻在上海火車站遭到槍擊。

時至今日，這依然是民國史最大的懸案之一。

 大家通常懷疑袁世凱。但民間也一直存在另一種說法：孫文與宋教仁理念不合，也有人懷疑他存在動機。

 真假很難定論。 

但有件事很明顯：宋教仁一死，早期的共和制度幾乎等於被直接打穿。很多人心裡都知道，事情開始往更危險的方向滑去了。

之後孫文主張發動二次革命，黃興卻強烈反對。因為在黃興眼裡，國家已經夠亂了，人民還得活下去。

最後，缺乏正規軍支持的革命軍很快潰敗。

那段時間的孫文，幾乎一直在流亡、募款、尋找新的盟友。像一個不願認輸的創業者，明明公司已經快倒了，卻還在拼命找下一輪資金。

出社會多年之後，我越來越能理解一件事：很多理想最後會敗下來，很多時候不是因為不夠熱血，而是現金流先斷了。

 

▋最被歷史課本簡化的人：陳炯明

 

呂捷老師說：民國史裡最可惜的一段，他一直覺得是陳炯明（Chen Jiongming）。

 這個人的道德感高到一個堪稱「誇張」的地步。

不菸、不酒、不賭、不好色，甚至一度主動請孫文來廣東主持局面。 

可是兩人的路線完全不同。陳炯明想搞「聯省自治」，有點像地方邦聯制。他的想法很簡單：先把廣東治理成功，讓其他地方自己願意模仿。 

但孫文不接受。他堅持北伐，堅持武力統一。 

雙方最後徹底決裂。 

廣州砲擊事件爆發時，甚至連宋慶齡（Soong Ching-ling）都差點死在戰火裡。

當時她懷有身孕，逃難途中流產。甚至有傳聞說，後續還因此切除子宮。兩人從此再也沒有孩子。

 現在回頭看這兩人的衝突，這根本是一場「穩健型在地傳產」與「瘋狂跨國獨角獸」的路線之爭。

 陳炯明想的是穩紮穩打、養好基本盤；孫文要的卻是融資燒錢、快速超車、全市場壟斷。

 道不同，注定破局。

 很多人喜歡用「博愛」形容孫文的私生活。

 但換個角度看，革命者本來就是高度燃燒型人格，因為你不知道自己明天還在不在。所以今天只能拼命活、拼命衝、拼命把所有東西燒到最亮。

 

▋「孫大砲」三個字，真正厲害在哪裡？

 

孫文有個外號，叫「孫大砲」。

 很多人以為那是在酸他只會吹牛，在某種程度上，也確實有這味道。 

因為他的政見常常大到像科幻小說，讓人聽了會懷疑：「這真的做得到嗎？」

 但問題是，他真的能把人說到掏錢。 

而且是一批又一批。

 他最厲害的能力，就是「預支未來」。

 為了募款，他曾向海外金主承諾：革命成功後，願意給礦權、給鐵路開發權、給地方利益，因此被很多人罵賣國。甚至有一次，他直接向美國商界大老開口募四億美金。

 那可是民國初年，而且一開口就是四億美金。光想像那個數字，都會覺得像天方夜譚。

 但也正因為這種近乎瘋狂的募資能力，他才有辦法讓革命一次次續命。

 從洪門、到華僑、到學生、到軍閥，最後甚至聯俄容共。

 孫文的一生，幾乎一直都在尋找新的資源入口。「華僑為革命之母」這句話，以前課本讀起來很熱血。長大後再看，忽然會有另一種感覺：那像不像一張發給全球投資人的募資回報書？

 後來我進不動產業後，有時再回頭看民國史，會忽然產生一種很奇妙的即視感。

 因為很多事情的底層邏輯，真的沒有差太多。

買房也好，革命也好，創業也好，很多時候，人們願意掏錢，往往是因為他相信：眼前這個人，真的能把自己帶到更好的明天。

 

▋歷史最後記住的人，往往不是最完美的人

 

很多人後來會把孫文神化，也有人拼命想把他拉下神壇。

 可是越看民國史，越會發現：他最驚人的地方，從來都不是毫無缺點；而是那種近乎誇張的生命力。一次次失敗，一次次破產，一次次流亡。可他總能再找到新的支持者、新的金主、新的盟友，然後重新坐回牌桌。

 別人倒一次，可能就沒了。他卻總能再募到下一筆錢，再點起下一把火。

 牌桌上拼的從來不只是手牌好壞，而是誰能留在桌上最久。歷史最後記住的，往往不是最完美的人，而是那個破產了九次，卻還能讓你相信「明天會更好」的瘋狂夢想家。

 

 

——萬家鄉

 

精華 FAQ

  • 作者認為孫文最強的不是軍事或制度設計，而是募款與說服能力。他能不斷預支未來，讓金主、華僑與盟友相信革命值得投入。

  • 因為不論革命、創業或預售屋，關鍵都在於把看不見的未來說得足夠可信，讓人願意先投入資金、資源與風險。

  • 文章認為歷史常記住的不是最完美的人，而是最有生命力、能反覆破產再起的人；孫文正是靠這種能力一次次留在牌桌上。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#職場 #人性 #心理 #情緒 #社群媒體 #自我成長

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2026-06-06 08:00 J.T



▋那一則永遠停在未讀的訊息

2026年5月26日凌晨4時21分，潤泰集團總裁尹衍樑在台北榮總辭世，享壽76歲。

根據《富比士》2025年台灣富豪榜，他身價約56億美元，折合新台幣約1,762億元，名列台灣第10。身後留下的，是橫跨營建、金融、生技、零售的龐大集團版圖，以及一子一女——兒子尹崇堯，女兒尹崇恩。

消息傳出後兩天，尹崇恩在臉書發文，寫下這些字：

「我一直以為，還有時間。現在才真正明白，有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊，永遠停在未讀。」

看到這段話的那一刻，很多人心裡不是在想尹家的千億財富，而是想到了自己的父親、母親、伴侶，和那些還沒來得及說、還沒來得及安排的事。

▋傳承，從來不是「有錢人才需要想的事」

很多人看到「1,762億」這個數字，第一反應是：那是別人家的事，跟我有什麼關係？

但真正值得思考的問題，其實和金額無關。

尹衍樑在世時，早已提前安排兒子尹崇堯進入南山人壽歷練、2022年接掌董座；女兒尹崇恩也陸續在集團旗下多家公司擔任要職。這種「提前布局、有序交棒」的方式，讓家族事業的傳承相對平穩，少了很多可能發生的震盪。

但問題是：一般家庭，有沒有類似的安排？

你上一次跟父母談到「萬一有一天……」是什麼時候？你知道父母有哪些保單、受益人填的是誰嗎？你自己的保單，受益人有多久沒有更新了？

這些問題不是要嚇你，而是因為——真正看過家庭財務安排現場的人都知道，最難的從來不是金額，而是那句「我以為還有時間」。

▋遺產稅，是許多家庭第一個措手不及的關卡

尹衍樑辭世後，外界最多討論的是：千億身家怎麼分？這個問題的答案，比多數人想的還複雜。依據台灣現行法律，遺產稅必須在繼承人知悉繼承之日起六個月內申報，而且必須「先繳遺產稅，才能辦理遺產分割與財產移轉」。

以尹衍樑的資產規模為例，《富比士》估算的是整體財富，但法律上實際須課徵遺產稅的範圍，還要扣除負債、已信託安排、已移轉股權等，實際計算相當複雜，仍需依個案狀況與專業評估而定。換句話說，就算家人之間對分配沒有爭議，資金能否在第一時間到位，往往才是真正的挑戰。

對普通家庭而言，這個邏輯一模一樣：

父母過世後，房子要過戶前得先繳遺產稅。那筆現金，你準備好了嗎？

▋保單，是讓心意準確傳遞的工具

尹衍樑2011年時，曾公開宣示捐出95%財產、撥出30億元籌設唐獎，資助人文與科學研究。他對財富的態度，從來不只是「留給自己人」，而是更大範圍的責任與傳承。

這讓人想到一個很重要的觀念：保單的真正價值，有時不在理賠金額，而在它能把一個人的心意，準確送到對的人手上。指定受益人的保險金，原則上不計入遺產、不需等待遺產稅申報完成，就可以相對快速地交到受益人手中。這筆錢，可以是家人最困難時刻的緊急支援，也可以是讓繼承流程更順暢的現金準備。

但前提是：受益人，要提前寫清楚。

很多人的保單上，受益人一欄寫的是「法定繼承人」——這看起來沒問題，但一旦家庭結構變化（離婚、再婚、生育、照顧責任轉移），這幾個字的意義可能完全不同。

一份好的安排，重點不只在金額，也在誰能拿、何時能拿、拿了之後能解決什麼問題。

▋她說「把您放不下的牽掛，好好接住」

尹崇恩在那篇悼文的最後這樣寫：

「媽媽會有我們陪著。我們也會一起，把您放不下的牽掛，好好接住。」

這句話讓很多人紅了眼眶。因為那種感覺太真實了——失去一個人之後，最難受的，往往是那些他沒說完的話、沒安頓好的事、還有那些他最後放心不下的人。

一份清楚的財務安排，能讓家人在最心碎的時候，少一份混亂、多一份方向。

不是有錢才需要安排，而是你在乎的人，值得你提前想清楚。

▋現在，你可以做的第一步

你不需要是千億富豪，才需要思考這件事。

找出你現在所有保單，確認受益人是否符合你現在的家庭狀況。

和父母做一次「萬一有一天」的對話——不是觸霉頭，而是體貼。

評估家庭的現金流：如果明天發生變故，家人有沒有足夠的流動資金撐過最初的困難期？

如果覺得這些問題太複雜、不知從哪開始，找一位你信任的保險顧問或理財規劃師坐下來談談，通常比你想像中的更容易起步。真正成熟的財務安排，是讓愛有順序，讓責任有名字，讓家人在最混亂的時候，還能照著清楚的路走。

不要等到那則訊息，真的停在未讀。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。

（實際保險、稅務與遺產規劃仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估。）


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台灣 #富比士

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馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局

2026-06-15 08:16 女子漾／編輯張念慈
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖

馬年前半段，很多人可能都有一種「努力很多、回報很少」的無力感，明明加班沒少過，責任也扛了不少，升職名單卻遲遲沒有自己，加薪消息更像消失在空氣裡。不過進入馬年後半段，部分生肖的職場氣場有機會出現轉折，尤其屬牛、屬龍、屬猴、屬雞、屬豬的人，若能把握關鍵時機，升職加薪、貴人提拔與工作舞台都有機會一起靠近。

編輯推薦

馬年下半年職場運旺生肖1.生肖牛：苦撐半年終於被看見，別再把機會讓出去

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博
關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博

屬牛的人在馬年前半段，多半是職場裡最默默承擔的那一群。事情來了就做，問題出現就扛，不太邀功，也不太習慣高調表現自己。這種穩定可靠的特質，讓主管知道你值得信任，但也容易讓人誤以為你「不急著往上爬」。

進入馬年後半段，生肖牛的職場運有望慢慢翻紅。過去累積的工作成果，可能被某位關鍵人物看見，也可能因為部門調整、專案分工或人事空缺，讓你突然被推到更重要的位置。對生肖牛來說，這不是突然變幸運，而是長期努力終於等到適合的時機。

不過生肖牛最大的問題，就是太習慣低調。當主管問你是否有意願接下新任務，或是否想挑戰更高位置時，千萬不要第一時間說「我再想想」。這段時間最適合主動談工作規劃，不是硬要職位，而是清楚表達你準備好了。若總是等到萬無一失才開口，機會很可能已經落到別人手上。

馬年下半年職場運旺生肖2.生肖龍：財運與事業一起動，少說話就是保住運勢

圖片來源：李昀銳 微博
圖片來源：李昀銳 微博

屬龍的人在馬年本來就帶著較強的氣場，但前半段可能有些分心，忙著經營副業、人際或其他外部機會，反而讓主業表現沒有完全發揮。到了後半段，生肖龍的職場重點會重新回到原本的工作場域，尤其是舊主管、老東家、內部重組或升遷評估，都可能成為職涯轉折點。

生肖龍下半年的機會，往往不是從外面突然掉下來，而是原本累積的人脈與表現開始發酵。你以為自己在公司裡只是一般成員，但在某些決策者眼中，生肖龍其實自帶企圖心與存在感，只要關鍵時刻站出來，很容易被注意到。

不過生肖龍下半年要特別小心口舌是非。職場裡的站隊、背後評論同事、隨口抱怨主管，這些事情看似只是聊天，卻可能在升遷前夕變成扣分項。尤其當你的名字已經進入評估範圍時，任何負面印象都可能被放大。這段時間最聰明的做法，就是少捲入八卦，多拿成果說話。

馬年下半年職場運旺生肖3.生肖猴：新專案是翻身舞台，別再當人人都好的老好人

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

屬猴的人反應快、腦筋靈活，最擅長在變動中抓到機會。馬年後半段，生肖猴的職場機會很可能出現在新專案、新業務、新主管或新部門成立時。別人還在觀望值不值得投入，生肖猴若能第一時間站出來，就有機會搶到關鍵位置。

對生肖猴來說，下半年最適合「先卡位」。等到一個專案已經成熟、資源都分配完畢，往往就輪不到你發揮。真正能讓生肖猴被看見的時刻，是在大家還不確定方向時，主動提出方法、展現判斷力，甚至願意承擔一點風險。只要撐過前期混亂，後面的回報會比想像中更大。

但生肖猴也有一個容易壞事的習慣，就是想讓所有人都滿意。一邊想討主管喜歡，一邊又怕得罪同事，最後做事變得模糊，立場也不夠清楚。升職加薪時，主管要看的不是你人緣多好，而是你能不能在關鍵時刻做判斷、扛責任。下半年別再當和稀泥的人，越清楚站穩位置，越容易被看見價值。

馬年下半年職場運旺生肖4.生肖雞：專業實力到位，關鍵在於走出自己的小圈圈

圖片來源：微博@張凌赫工作室official
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屬雞的人向來對工作標準高，做事細、要求嚴，在專業能力上很容易成為團隊裡的穩定支柱。馬年後半段，生肖雞的優勢將不只是把事情做好，而是有機會透過跨部門合作、對外交流、專案展示，讓更多人知道你的能力。

過去生肖雞可能只是在原本部門裡被肯定，主管知道你能做事，同事知道你可靠，但更大的圈子未必認識你。下半年若有跨部門協作、內部提案、公開報告或資源整合的機會，生肖雞務必要把握，這些場合會成為升遷評估時很重要的加分關鍵。

不過生肖雞最大的盲點，是太習慣單打獨鬥。遇到新任務時，第一反應常常是「我自己來就好」，但後半段的機會未必靠一個人就能完成。若能適時求助、善用團隊資源，反而更能展現你的統籌能力。職場升遷看的不是一個人硬撐到多累，而是你能不能把事情帶著大家一起完成。

馬年下半年職場運旺生肖5.生肖豬：貴人正在靠近，兩個機會只能選一個

圖片來源：微博@楊紫工作室
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屬豬的人在馬年後半段貴人運相當值得期待，可能會有一位對你特別欣賞的人，主動在更高層面前替你說話，或在重要場合中幫你牽線。這個人未必是你平常最常往來的朋友，也不一定是最會稱讚你的人，反而可能是某位長期觀察你工作態度、但平常不太多話的主管或前輩。

生肖豬下半年的機會，有時會出現在意想不到的地方。可能是原本沒想過的職務調整，也可能是有人突然把你推薦進某個新團隊。這段時間要更敏銳觀察身邊的人脈，不是每段關係都要用力經營，而是要分辨誰真正能推動你的職涯往前走。

另外，生肖豬下半年可能會面臨兩個工作選項，一個比較穩，一個比較有挑戰。選擇時不要貪心想兩邊都抓，否則容易分散能量。可以用一個簡單標準判斷：如果你現在缺的是預算、人脈、團隊，就選能給你更多資源的機會；如果你缺的是曝光、舞台與認可，就選能讓你被看見的位置。

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖
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這3個職場地雷，5生肖下半年都要避開

首先，不要到處放話說自己想升職。適度表達企圖心是好事，但如果私下不斷跟同事透露「我想要那個位置」，消息很快可能傳遍公司。主管聽到時，未必會覺得你積極，反而可能覺得你太急、太沉不住氣。

第二，不要在升職前夕鬆懈。很多人最容易敗在這一點，覺得機會差不多來了，工作態度反而開始飄，結果最後關頭出現失誤，被同期競爭者追過去。越接近成果浮現，越要穩住節奏。

第三，不要錯過關鍵時機。生肖牛適合在秋意漸深後主動談規劃，生肖龍適合在年末衝刺前集中展現價值，生肖猴要抓住新專案啟動期，生肖雞要把握跨部門合作場合，生肖豬則要在冬月前後做出關鍵選擇。時機抓對，努力才更容易被放大。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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2026-06-11 16:46 女子漾／編輯許智捷
開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔。圖片來源：電視劇官方微博
開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔。圖片來源：電視劇官方微博

現在觀眾追劇越來越沒有耐心，尤其陸劇一集動輒40分鐘，如果開場節奏慢、台詞尷尬、濾鏡太重、CP感不對，一不對味就會想直接退出。

其實「一集棄劇」不一定代表作品完全不好，有些劇後面漸入佳境，也有忠實觀眾力挺。但不可否認，第一集就是最殘酷的試煉場，能不能讓人想點下一集，往往就看開場有沒有抓住人。以下整理近年網友討論度很高的陸劇「一集棄劇」排行榜，看看哪一部也曾讓你秒關？

「一集棄劇」TOP 10：《長月燼明》

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

《長月燼明》開播時話題非常高，服化道、特效、仙俠世界觀都很有聲勢，但也有觀眾一開始就被大量設定勸退。第一集要消化仙門、魔神、宿命、時空線與人物關係，對不熟仙俠劇套路的人來說，容易有「畫面很美，但我有點看不懂」的感覺。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部不是沒有優點，後續虐戀線、角色命運感都吸引不少劇迷入坑，只是第一集門檻偏高，屬於需要耐心進入世界觀的類型。

「一集棄劇」TOP 9：《重紫》

圖片來源：電視劇官方微博
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《重紫》主打師徒虐戀與仙魔糾葛，但開場給人的熟悉感太重，讓不少觀眾覺得好像已經看過類似設定。天真女主、清冷師父、命運劫數、仙門壓迫，元素都有，但新鮮感不夠強。

圖片來源：電視劇官方微博
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對喜歡仙俠虐戀的觀眾來說，這類設定依舊有吸引力；但對已經看過太多同類型作品的人，第一集可能就會覺得「又是這個配方」，因此被放進棄劇清單。

「一集棄劇」TOP 8：《且試天下》

圖片來源：電視劇官方微博
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《且試天下》有楊洋、趙露思坐鎮，開播前期待值很高，白風夕與黑豐息的江湖人設也很有記憶點。不過也有觀眾認為第一集節奏偏平，角色登場很帥，卻少了讓人立刻上頭的爆點。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部後續靠男女主互動與江湖朝堂線吸引觀眾，但若只看第一集，對部分追求快節奏的人來說，可能會覺得「好看是好看，但沒有非追不可」。

「一集棄劇」TOP 7：《千古玦塵》

圖片來源：電視劇官方微博
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《千古玦塵》是典型高期待仙俠劇，但開播初期曾因造型、濾鏡、人物氣場引發不少討論。仙俠劇最怕第一眼不對味，因為觀眾很吃「神仙感」與沉浸感，一旦畫面質感或角色狀態沒有達到期待，就容易出戲。

圖片來源：電視劇官方微博
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不過這部後期也累積不少支持者，尤其虐戀與角色成長線有觀眾喜歡。只是對一集定生死的人來說，前期視覺觀感確實容易成為勸退點。

「一集棄劇」TOP 6：《你微笑時很美》

圖片來源：電視劇官方微博
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《你微笑時很美》原本主打甜寵加電競，題材很適合年輕觀眾，但播出後爭議也不少。有些觀眾認為劇中電競職業感不夠真實，感情線又過於偶像劇化，讓原本期待熱血競技的人有落差。

圖片來源：電視劇官方微博
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甜寵觀眾或許會吃男女主互動，但若是衝著電競題材來看，第一集就可能覺得不夠燃、不夠專業，甚至覺得世界觀太懸浮。

「一集棄劇」TOP 5：《狐妖小紅娘月紅篇》

圖片來源：電視劇官方微博
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《狐妖小紅娘月紅篇》改編自知名IP，楊冪、龔俊主演，未播先有高度關注。也因為原作粉與演員粉期待都高，第一集幾乎是在放大鏡下被檢視。部分觀眾認為節奏、特效、角色情緒沒有立刻打中人，導致開局評價兩極。

圖片來源：電視劇官方微博
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這類大IP作品最吃虧的地方，就是觀眾心中早有想像，一旦第一集沒有達到期待，就會被迅速放大討論。不是完全不能看，而是「期待太高」反而變成壓力。

「一集棄劇」TOP 4：《我的人間煙火》

圖片來源：電視劇官方微博
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《我的人間煙火》播出時討論度非常高，但很多話題不是來自甜蜜，而是來自角色人設爭議。男女主感情線、女主家庭關係、部分台詞與行為，都曾引發觀眾熱烈吐槽。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部最容易勸退人的地方，不是拍得不夠熱鬧，而是角色選擇讓人很難共情。觀眾如果第一集就無法理解主角的情緒與動機，後面再多深情鋪陳，也很容易變成「我不懂，但我先退」。

「一集棄劇」TOP 3：《以愛為營》

圖片來源：電視劇官方微博
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《以愛為營》原本有白鹿、王鶴棣這組高人氣組合，未播前期待值非常高，但播出後卻因台詞、剪輯、運鏡與霸總感引發不少吐槽。尤其部分橋段被網友認為過於刻意，甜寵不夠自然，反而變成尷尬名場面。

圖片來源：電視劇官方微博
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霸總劇其實不是不能拍，但現在觀眾更在意角色是否有真實感。若男主只是一直耍帥、女主一直製造誤會，第一集就很容易讓人覺得「我知道你們想讓我心動，但我只想快轉」。

「一集棄劇」TOP 2：《仙劍六祈今朝》

圖片來源：電視劇官方微博
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《仙劍六祈今朝》背著「仙劍」這個大IP上線，原作粉自然會用更高標準看待。角色還原、劇情節奏、特效質感、群像塑造，任何一環不對，都容易變成棄劇原因。

圖片來源：電視劇官方微博
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對沒玩過遊戲的觀眾來說，第一集也需要時間理解人物與世界觀；對原作粉來說，則是容易一邊看一邊比較。兩邊觀眾都不容易討好，也讓它成為不少人心中的「想支持但撐不下去」代表。

「一集棄劇」TOP 1：《以家人之名》

圖片來源：電視劇官方微博
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如果說前面幾部是「第一集就被勸退」，那《以家人之名》更像另一種經典：開局很好看，甚至一開始讓很多人真心入坑，但後續感情線與人物轉折引發爭議後，不少觀眾回頭表示「早知道後面這樣，第一集就該棄」。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部前期親情線非常有感染力，三個沒有血緣的孩子一起長大，家庭氛圍溫暖又催淚；但後續劇情轉向愛情線後，部分觀眾覺得味道變了，原本喜歡的家人感被打破。它不是典型的一集棄劇，卻是很多人心中「越追越後悔」的代表。

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#陸劇 #趙露思

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網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說

2026-06-15 17:45 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方劇照
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網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說

大家有沒有這種經驗？追劇的時候，明明男女主角的互動甜到讓人忍不住嘴角上揚，下一秒卻又被劇情虐到心肝脾肺痛！ 這回為大家重新盤點了近幾年網評「最讓人又虐又甜」的陸劇TOP 8，一起來看看吧！

文章目錄

編輯推薦

TOP 8：《蒼蘭訣》

主演： 王鶴棣虞書欣
霸道月尊與軟萌仙子的設定絕對是天花板級別！前期兩人靈魂互換的互動搞笑又超甜，但大婚前夕的決裂卻讓全網觀眾哭到不行。那種為了彼此義無反顧犧牲的雙向奔赴，絕對是又笑又淚的經典代表作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
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TOP 7：《長相思》

主演： 楊紫、張晚意、鄧為、檀健次

一女對多男的極致情感拉扯！小夭與相柳、塗山璟、瑲玹之間的感情糾葛，把「虐戀」發揮到淋漓盡致。每一段感情都有獨特的甜，卻也伴隨著宿命的無奈，特別是相柳默默守護的深情，絕對是全網公認的痛點。

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
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TOP 6：《墨雨雲間》

主演： 吳謹言、王星越

復仇爽劇外衣下的極限推拉！肅國公與薛芳菲每一次眼神交會都性張力拉滿。女主角背負著沉重的血海深仇，而男主那種「就算妳要下地獄我也陪妳」的無底線偏愛，在沉重的劇情裡給了觀眾最心動的甜。

圖片來源：優酷 官方劇照
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TOP 5：《天地劍心》

主演： 成毅、李一桐

2026年引爆話題的仙俠大作！劇情講述最強斬妖兵器遇見了蜘蛛精，這「斬妖者愛上妖」的設定一聽就知道要開虐啦！兩人從對立防備到相知相守，情感張力極強，被網友大讚是「甜到看不膩，虐到出不了坑」的神作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
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TOP 4：《無憂渡》

主演： 任嘉倫、宋祖兒

這部結合中式志怪題材的劇，探討了人與妖之間的悲傷宿命。男女主角在奇情懸案中互相扶持，充滿了互相救贖的溫暖，但「人妖殊途」的設定本身就是個巨大的虐點，後期的劇情走向更是被網友評為「意難平」的代表作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
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TOP 3：《星漢燦爛．月升滄海》

主演： 吳磊、趙露思

凌不疑和程少商互相治癒的過程甜度爆表，充滿了極致的宿命感。但他為了復仇，在成婚前夕拋下少商那一幕，真的是虐出新高度！那種「我愛妳，但我必須為了報仇離開妳」的痛感，後勁有夠強。

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
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TOP 2：《翹楚》（2026年6月新劇）

主演： 陳都靈、周翊然

2026年6月底開播就衝上熱搜！女主角重生復仇，遇上從小兵逆襲成大將軍的男主。兩人在權謀算計中互相試探，卻又忍不住被彼此吸引，這種「我們都在利用對方，卻不小心動了真心」的危險關係，絕對是今年夏天最帶感的玻璃渣糖！

圖片來源： 優酷 官方劇照
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TOP 1：《莫離》（2026年6月新劇）

主演： 白鹿、丞磊

2026年6月9日熱騰騰上線的強檔！古裝女神白鹿飾演滿身秘密的復仇嫡女，嫁給丞磊飾演的殘疾王爺。這對「先婚後愛」的夫妻從互相猜忌、暗中較勁，到最後在血雨腥風中暗生情愫。兩人雙強聯手又必須互相防備的拉扯感，絕對是近期「又虐又甜」的最高境界！

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【心理測驗】走過那場大雨 你最渴望哪一種放晴？

【心理測驗】走過那場大雨 你最渴望哪一種放晴？

2026-06-09 10:48 SWALLOW

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：以雨後天空選擇測出療癒盲點與依賴人格。
  • 重點二：A至D四種天空畫面對應不同心理狀態。
  • 重點三：測驗主打浪漫、方向感、靈魂共鳴與斷捨離。

你那裡今天天氣好嗎？有時候生活就像一場突如其來的暴雨，把我們淋得措手不及。我們換上雨衣、撐起傘，假裝堅強地在雨中繼續奔跑。但當雨勢終於漸漸停歇，天空開始透出光芒時，你最期待看見什麼樣的景象？

直覺選擇一幅你最想看見的「雨後天空」，這將揭示你現階段最需要被「療癒的盲點」以及你在關係中「隱藏的依賴人格」。



【心理測驗】走過那場大雨，你最渴望哪一種放晴？ [SWALLOW]
【心理測驗】走過那場大雨，你最渴望哪一種放晴？ [SWALLOW]

【選項】

連續下了好幾天的大雨終於停了，你推開窗戶，吸了一口帶著泥土清香的微涼空氣。此時，抬頭望向天空，哪一個畫面最吸引你的目光？

A｜【雲霧散去，一道極其清晰的完美彩虹】 橫跨在建築物之間，顏色鮮艷得不可思議。

B｜【厚重烏雲裂開一條縫，透出像瀑布般的「天使光」】 一束束金黃色的陽光垂直灑落地面。

C｜【雨後的粉紫色晚霞，配上剛升起的朦朧月亮】 天空染上溫柔的魔幻色調，讓人想立刻拍照留念。

D｜【天空徹底洗刷乾淨，呈現一片純淨、毫無雲朵的湛藍】 雖然沒有特別的奇景，但寬廣得讓人心情瞬間平靜。




【答案】

A｜雲霧散去，一道完美的彩虹


「追求儀式感、默默等待被肯定的『雨後驚喜者』」
  • 潛意識療癒盲點：過度壓抑期待，害怕失望。 你選擇了雨後最經典、也最耀眼的彩虹。這代表你其實是個對生活抱持著美好憧憬的人，但過去這段時間，現實的瑣碎或挫折可能讓你有點麻木。你的潛意識在提醒你：你太久沒有好好獎勵自己了。你一直在等待一個「結果」或「回報」，好證明自己之前的堅持是有意義的。
  • 關係中的隱藏人格：在感情或友情中，你是個「付出型」人格。你渴望浪漫與驚喜，但又貼心地不想給對方壓力，所以常常把期待藏在心裡。當對方沒有接收到訊號時，你會默默在心裡扣分。



B｜烏雲裂縫中灑落的「天使光」

「在迷惘中尋找方向、極具韌性的『破曉追光者』」
  • 潛意識療癒盲點：身心處於高壓，急需內心的「秩序感」。 選擇破雲而出的強烈光束，代表你現階段的生活或工作正經歷某種轉折期、迷惘或高壓狀態。你有一種「很想破繭而出」的強烈渴望。你不需要虛浮的安慰，你現在最需要的是一個明確的方向、一個能讓你心安的答案。
  • 關係中的隱藏人格：你非常有肩膀，在關係中常常扮演「指引者」或「傾聽者」的角色，朋友遇到困難都很喜歡找你商量。但你習慣隱藏自己的脆弱，不願意成為別人的負擔，總是默默消化負面情緒。



C｜粉紫色的晚霞與朦朧月亮

「浪漫至上、渴望深度靈魂共鳴的『極致感性者』」
  • 潛意識療癒盲點：在社交中感到疲憊，強烈渴望「精神逃離」。 粉紫色晚霞是天空最溫柔、也最短暫的時刻。選擇這裡的你，擁有極高的審美與敏銳的共情能力。你最近可能經歷了太多的「人際應酬」或「表面和諧」，內心極度渴望逃離現實。你的潛意識正在發出訊號：你需要一段完全屬於自己的 me time，去讀書、聽歌或發呆。
  • 關係中的隱藏人格：你追求「靈魂伴侶」的境界。你不在乎世俗的條件，你在乎的是兩個人能不能聊到心坎裡、能不能看懂彼此的眼神。你很容易因為一個小細節而感動，也會因為一個冷漠的舉動而瞬間冷卻。



D｜洗刷乾淨、毫無雲朵的湛藍天空

「斷捨離實踐者、追求心靈極簡的『自由行者』」
  • 潛意識療癒盲點：生活超載，需要徹底的「清空與歸零」。 什麼都不要，只要一片純淨的藍。選擇這個選項的你，現階段最大的渴望就是「簡單」。你可能剛結束一場混亂的專案、一段消耗你的關係，或者正被生活中的繁瑣雜事壓得喘不過氣。你的潛意識在告訴你：該進行生活與心靈的「斷捨離」了。
  • 關係中的隱藏人格：你在關係中非常注重「空間感」與「透明度」。你討厭猜忌、討厭拐彎抹角、更討厭情緒勒索。對你來說，最好的相處模式是「舒服」，兩個人待在同一個空間裡各做各的事、不說話也不覺得尷尬。



【溫馨提醒】

本測驗結果僅供參考，無法作為專業心理診斷或建議。如您有心理健康方面的疑慮或困擾，建議尋求專業諮詢協助。感謝您的參與！

精華 FAQ

  • 測驗透過選擇雨後天空的畫面，分析受測者現階段最需要被療癒的盲點，以及在感情或友情中可能隱藏的依賴人格，屬於自我探索型內容。

  • A是追求儀式感、默默期待肯定；B是迷惘中尋找方向、韌性強；C是浪漫感性、重視靈魂共鳴；D則偏向斷捨離、追求簡單與自由。

  • 文末提醒這類測驗結果僅供參考，不能當作專業心理診斷或建議；若有心理健康疑慮或困擾，仍應尋求專業諮詢與協助。

SWALLOW

SWALLOW

我是 swallow 是一種叫燕子的鳥鳥，不是吞嚥。興趣愛好很多，但通常都三分鐘熱度，有做一些小飾品，有興趣可以去看看 ヾ(*ΦωΦ)ツ

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