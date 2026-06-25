【照顧別人的人，也值得被好好照顧——郭台銘這句話，說出了多少人悶在心裡的委屈】—— 109張床背後，是一個我們都懂、但很少人真的去做的道理

2026-06-25 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：郭台銘捐助古亭舊旅館改建為109張床宿舍，三個月完成啟用。
  • 重點二：郭曉玲在典禮上說出照顧者也該被照顧，觸動許多家庭共鳴。
  • 重點三：文章借此提醒家庭財務規劃，要及早說出口、寫下來並可執行。

▋這不是一則普通的慈善新聞

這則新聞出來的時候，沒有天文數字的捐款金額，沒有高調的儀式，沒有半頁篇幅的致詞稿。台大癌醫院長吳耀銘，在找到古亭一棟舊旅館之後，把這件事告訴了郭台銘。

郭台銘說了四個字：「我來捐。」

然後，事情就發生了。永齡健康基金會與院方同步展開整建，規劃、設計、裝潢同步推進，把原本需要更長工期的改造，一路壓縮進3個月。2026年6月15日，109張床，正式亮燈。

新宿舍就坐落在古亭捷運站出口旁，套房設備之外，設有交誼空間，引入綠色植栽，是有人認真想過「讓人喘口氣」是什麼感覺之後，才設計出來的地方。

出現在啟用典禮上的，是郭台銘的女兒郭曉玲。她平時幾乎不公開露面。那天，她親手揭幕，代表家族，完成了這件事。讓很多人停下來的，不是工程速度有多快。是她在台上說的那句話。

▋一句話，觸到了很多人心裡最安靜的那個角落

「照顧別人的人，也值得被照顧。」這句話說的是醫護，但在留言區裡，最多人轉傳、最多人截圖的，是這句話。因為它說的，不只是醫護。

台灣有大量的女性，每天活在「照顧者」的身份裡。她是早上六點起來做便當、晚上九點還在陪孩子寫作業的媽媽。她是白天上班、假日帶父母去醫院回診、回家還要煮飯的女兒。她是一個家裡最先感覺到問題、最後一個才開口說「我也很累」的那個人。

她花了多少時間照顧別人，就有多少時間沒有照顧自己。

沒有人問她：你的安全網夠不夠？你的未來有沒有安排好？如果有一天你倒下來，你照顧的那些人，有沒有人接得住？從不同家庭的財務安排現場來觀察，最常被忽略的那個人，往往就是這樣的女性——她是家裡的照顧核心，但她自己的保障，卻是最後才被想到的那一項。

▋從這個故事，看見三件真正重要的事

郭台銘的決定之所以能在3個月內落地，背後有一個清楚的結構：有人說出需求，有人做出決定，有人負責執行。三個環節，缺一不可。觀察許多家庭的財務安排，這個邏輯，在家庭裡同樣成立——而且同樣容易在某一個環節斷掉。

關鍵1：決定要說出口，才算真正存在

郭台銘的「我來捐」有力量，是因為它被說出來了，在還能執行的時候，被說出來了。很多家庭的問題，不是沒有資源，也不是沒有愛。是那個最重要的決定，一直停在腦子裡，從來沒有變成一句話、一份文件、一個清楚的安排。等到某一天家人真的需要用到，才發現什麼都是問號，什麼都要重新拼。

家庭財務安排的現場常常有這樣的景象——去世的那個人，其實什麼都想到了，但就是沒有說出來。留下來的那些人，要花多少力氣去猜，去爭，去等，去傷心。

說出口，是起點。沒有說出口，什麼都不算數。

關鍵2：最常照顧別人的那個人，保障往往最薄弱

一個在許多家庭財務案例裡反覆出現的現象是：當家人在討論保障誰的時候，通常優先想到的是「需要被照顧的那個人」，而不是「提供照顧的那個人」。孩子的教育金備好了。父母的醫療險買了。但那個每天接送孩子、帶父母回診、撐起家庭日常運轉的人，她的醫療準備夠不夠？她如果倒下來，家裡的收入缺口有多大？她的退休安排，有沒有人認真算過？

照顧者本身的財務安全，往往是最後才被放進清單的那一項。但她一旦出了問題，整個家庭的運作就會跟著動搖。那張最重要的安全網，往往是最容易被遺漏的那一張。

關鍵3：好的決定，要能被執行，才算真正完成

郭台銘說了「我來捐」，但讓109張床真正亮燈的，是後來每一個人把這個決定接起來、一路執行到底。財務安排也是相同的道理。想法要被寫下來。文件要能被找到。受益人要被清楚指定。安排要能在家人最需要的時候，被順利啟動。

很多規劃的問題，不是出現在簽約當天，而是出現在家人真正需要用到的那一天——那一天，有沒有人知道該怎麼做，有沒有文件可以找，有沒有清楚的方向可以走。

規劃本身不是終點。被執行，才是。

▋109張床，讓我們看見了什麼

郭台銘的故事，規模不是重點。重點是：他在能說出口的時候，說出來了。然後他加了一個條件——愈快愈好。因為那些照顧別人的人，今天就需要休息。等不了太久。

每個家庭都可以問自己同一個問題：你最在乎的那個人，你有沒有為她認真安排過什麼？不是等哪天比較閒，不是等退休之後，不是等孩子大了再說。就是現在，你有沒有那個答案？

有些家庭做了這個安排，有些沒有。最後的處境，截然不同。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是醫師， 但有些想法，想跟你分享。


精華 FAQ

  • 核心事件是郭台銘捐助把古亭舊旅館改建成109張床的醫護宿舍，並在三個月內完工。引發討論的關鍵，是郭曉玲那句「照顧別人的人，也值得被照顧」，讓許多照顧者產生共鳴。

  • 文章認為，家庭裡也常有一位默默承擔照顧責任的人，她往往最晚想到自己。作者借這個故事提醒，保障與安排不能只想到被照顧者，也要替照顧者預先建立安全網。

  • 第一，要把決定說出口，否則只停留在想法。第二，最常照顧別人的人，保障往往最薄弱，應優先檢視。第三，好的規劃必須可執行，包含文件、受益人與啟動方式都要清楚。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台灣 #抗癌 #護理師

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2026-06-06 08:00 J.T



▋那一則永遠停在未讀的訊息

2026年5月26日凌晨4時21分，潤泰集團總裁尹衍樑在台北榮總辭世，享壽76歲。

根據《富比士》2025年台灣富豪榜，他身價約56億美元，折合新台幣約1,762億元，名列台灣第10。身後留下的，是橫跨營建、金融、生技、零售的龐大集團版圖，以及一子一女——兒子尹崇堯，女兒尹崇恩。

消息傳出後兩天，尹崇恩在臉書發文，寫下這些字：

「我一直以為，還有時間。現在才真正明白，有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊，永遠停在未讀。」

看到這段話的那一刻，很多人心裡不是在想尹家的千億財富，而是想到了自己的父親、母親、伴侶，和那些還沒來得及說、還沒來得及安排的事。

▋傳承，從來不是「有錢人才需要想的事」

很多人看到「1,762億」這個數字，第一反應是：那是別人家的事，跟我有什麼關係？

但真正值得思考的問題，其實和金額無關。

尹衍樑在世時，早已提前安排兒子尹崇堯進入南山人壽歷練、2022年接掌董座；女兒尹崇恩也陸續在集團旗下多家公司擔任要職。這種「提前布局、有序交棒」的方式，讓家族事業的傳承相對平穩，少了很多可能發生的震盪。

但問題是：一般家庭，有沒有類似的安排？

你上一次跟父母談到「萬一有一天……」是什麼時候？你知道父母有哪些保單、受益人填的是誰嗎？你自己的保單，受益人有多久沒有更新了？

這些問題不是要嚇你，而是因為——真正看過家庭財務安排現場的人都知道，最難的從來不是金額，而是那句「我以為還有時間」。

▋遺產稅，是許多家庭第一個措手不及的關卡

尹衍樑辭世後，外界最多討論的是：千億身家怎麼分？這個問題的答案，比多數人想的還複雜。依據台灣現行法律，遺產稅必須在繼承人知悉繼承之日起六個月內申報，而且必須「先繳遺產稅，才能辦理遺產分割與財產移轉」。

以尹衍樑的資產規模為例，《富比士》估算的是整體財富，但法律上實際須課徵遺產稅的範圍，還要扣除負債、已信託安排、已移轉股權等，實際計算相當複雜，仍需依個案狀況與專業評估而定。換句話說，就算家人之間對分配沒有爭議，資金能否在第一時間到位，往往才是真正的挑戰。

對普通家庭而言，這個邏輯一模一樣：

父母過世後，房子要過戶前得先繳遺產稅。那筆現金，你準備好了嗎？

▋保單，是讓心意準確傳遞的工具

尹衍樑2011年時，曾公開宣示捐出95%財產、撥出30億元籌設唐獎，資助人文與科學研究。他對財富的態度，從來不只是「留給自己人」，而是更大範圍的責任與傳承。

這讓人想到一個很重要的觀念：保單的真正價值，有時不在理賠金額，而在它能把一個人的心意，準確送到對的人手上。指定受益人的保險金，原則上不計入遺產、不需等待遺產稅申報完成，就可以相對快速地交到受益人手中。這筆錢，可以是家人最困難時刻的緊急支援，也可以是讓繼承流程更順暢的現金準備。

但前提是：受益人，要提前寫清楚。

很多人的保單上，受益人一欄寫的是「法定繼承人」——這看起來沒問題，但一旦家庭結構變化（離婚、再婚、生育、照顧責任轉移），這幾個字的意義可能完全不同。

一份好的安排，重點不只在金額，也在誰能拿、何時能拿、拿了之後能解決什麼問題。

▋她說「把您放不下的牽掛，好好接住」

尹崇恩在那篇悼文的最後這樣寫：

「媽媽會有我們陪著。我們也會一起，把您放不下的牽掛，好好接住。」

這句話讓很多人紅了眼眶。因為那種感覺太真實了——失去一個人之後，最難受的，往往是那些他沒說完的話、沒安頓好的事、還有那些他最後放心不下的人。

一份清楚的財務安排，能讓家人在最心碎的時候，少一份混亂、多一份方向。

不是有錢才需要安排，而是你在乎的人，值得你提前想清楚。

▋現在，你可以做的第一步

你不需要是千億富豪，才需要思考這件事。

找出你現在所有保單，確認受益人是否符合你現在的家庭狀況。

和父母做一次「萬一有一天」的對話——不是觸霉頭，而是體貼。

評估家庭的現金流：如果明天發生變故，家人有沒有足夠的流動資金撐過最初的困難期？

如果覺得這些問題太複雜、不知從哪開始，找一位你信任的保險顧問或理財規劃師坐下來談談，通常比你想像中的更容易起步。真正成熟的財務安排，是讓愛有順序，讓責任有名字，讓家人在最混亂的時候，還能照著清楚的路走。

不要等到那則訊息，真的停在未讀。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。

（實際保險、稅務與遺產規劃仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估。）


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

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網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說

2026-06-15 17:45 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方劇照
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網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說

大家有沒有這種經驗？追劇的時候，明明男女主角的互動甜到讓人忍不住嘴角上揚，下一秒卻又被劇情虐到心肝脾肺痛！ 這回為大家重新盤點了近幾年網評「最讓人又虐又甜」的陸劇TOP 8，一起來看看吧！

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圖片來源：愛奇藝 官方劇照
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TOP 7：《長相思》

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一女對多男的極致情感拉扯！小夭與相柳、塗山璟、瑲玹之間的感情糾葛，把「虐戀」發揮到淋漓盡致。每一段感情都有獨特的甜，卻也伴隨著宿命的無奈，特別是相柳默默守護的深情，絕對是全網公認的痛點。

圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
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TOP 6：《墨雨雲間》

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圖片來源：優酷 官方劇照
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TOP 5：《天地劍心》

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2026年引爆話題的仙俠大作！劇情講述最強斬妖兵器遇見了蜘蛛精，這「斬妖者愛上妖」的設定一聽就知道要開虐啦！兩人從對立防備到相知相守，情感張力極強，被網友大讚是「甜到看不膩，虐到出不了坑」的神作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
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TOP 4：《無憂渡》

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這部結合中式志怪題材的劇，探討了人與妖之間的悲傷宿命。男女主角在奇情懸案中互相扶持，充滿了互相救贖的溫暖，但「人妖殊途」的設定本身就是個巨大的虐點，後期的劇情走向更是被網友評為「意難平」的代表作。

圖片來源：愛奇藝 官方劇照
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TOP 3：《星漢燦爛．月升滄海》

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圖片來源：騰訊視頻 官方劇照
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TOP 2：《翹楚》（2026年6月新劇）

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2026年6月底開播就衝上熱搜！女主角重生復仇，遇上從小兵逆襲成大將軍的男主。兩人在權謀算計中互相試探，卻又忍不住被彼此吸引，這種「我們都在利用對方，卻不小心動了真心」的危險關係，絕對是今年夏天最帶感的玻璃渣糖！

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TOP 1：《莫離》（2026年6月新劇）

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2026年6月9日熱騰騰上線的強檔！古裝女神白鹿飾演滿身秘密的復仇嫡女，嫁給丞磊飾演的殘疾王爺。這對「先婚後愛」的夫妻從互相猜忌、暗中較勁，到最後在血雨腥風中暗生情愫。兩人雙強聯手又必須互相防備的拉扯感，絕對是近期「又虐又甜」的最高境界！

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2026-06-15 08:16 女子漾／編輯張念慈
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖

馬年前半段，很多人可能都有一種「努力很多、回報很少」的無力感，明明加班沒少過，責任也扛了不少，升職名單卻遲遲沒有自己，加薪消息更像消失在空氣裡。不過進入馬年後半段，部分生肖的職場氣場有機會出現轉折，尤其屬牛、屬龍、屬猴、屬雞、屬豬的人，若能把握關鍵時機，升職加薪、貴人提拔與工作舞台都有機會一起靠近。

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馬年下半年職場運旺生肖1.生肖牛：苦撐半年終於被看見，別再把機會讓出去

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博
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屬牛的人在馬年前半段，多半是職場裡最默默承擔的那一群。事情來了就做，問題出現就扛，不太邀功，也不太習慣高調表現自己。這種穩定可靠的特質，讓主管知道你值得信任，但也容易讓人誤以為你「不急著往上爬」。

進入馬年後半段，生肖牛的職場運有望慢慢翻紅。過去累積的工作成果，可能被某位關鍵人物看見，也可能因為部門調整、專案分工或人事空缺，讓你突然被推到更重要的位置。對生肖牛來說，這不是突然變幸運，而是長期努力終於等到適合的時機。

不過生肖牛最大的問題，就是太習慣低調。當主管問你是否有意願接下新任務，或是否想挑戰更高位置時，千萬不要第一時間說「我再想想」。這段時間最適合主動談工作規劃，不是硬要職位，而是清楚表達你準備好了。若總是等到萬無一失才開口，機會很可能已經落到別人手上。

馬年下半年職場運旺生肖2.生肖龍：財運與事業一起動，少說話就是保住運勢

圖片來源：李昀銳 微博
圖片來源：李昀銳 微博

屬龍的人在馬年本來就帶著較強的氣場，但前半段可能有些分心，忙著經營副業、人際或其他外部機會，反而讓主業表現沒有完全發揮。到了後半段，生肖龍的職場重點會重新回到原本的工作場域，尤其是舊主管、老東家、內部重組或升遷評估，都可能成為職涯轉折點。

生肖龍下半年的機會，往往不是從外面突然掉下來，而是原本累積的人脈與表現開始發酵。你以為自己在公司裡只是一般成員，但在某些決策者眼中，生肖龍其實自帶企圖心與存在感，只要關鍵時刻站出來，很容易被注意到。

不過生肖龍下半年要特別小心口舌是非。職場裡的站隊、背後評論同事、隨口抱怨主管，這些事情看似只是聊天，卻可能在升遷前夕變成扣分項。尤其當你的名字已經進入評估範圍時，任何負面印象都可能被放大。這段時間最聰明的做法，就是少捲入八卦，多拿成果說話。

馬年下半年職場運旺生肖3.生肖猴：新專案是翻身舞台，別再當人人都好的老好人

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

屬猴的人反應快、腦筋靈活，最擅長在變動中抓到機會。馬年後半段，生肖猴的職場機會很可能出現在新專案、新業務、新主管或新部門成立時。別人還在觀望值不值得投入，生肖猴若能第一時間站出來，就有機會搶到關鍵位置。

對生肖猴來說，下半年最適合「先卡位」。等到一個專案已經成熟、資源都分配完畢，往往就輪不到你發揮。真正能讓生肖猴被看見的時刻，是在大家還不確定方向時，主動提出方法、展現判斷力，甚至願意承擔一點風險。只要撐過前期混亂，後面的回報會比想像中更大。

但生肖猴也有一個容易壞事的習慣，就是想讓所有人都滿意。一邊想討主管喜歡，一邊又怕得罪同事，最後做事變得模糊，立場也不夠清楚。升職加薪時，主管要看的不是你人緣多好，而是你能不能在關鍵時刻做判斷、扛責任。下半年別再當和稀泥的人，越清楚站穩位置，越容易被看見價值。

馬年下半年職場運旺生肖4.生肖雞：專業實力到位，關鍵在於走出自己的小圈圈

圖片來源：微博@張凌赫工作室official
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屬雞的人向來對工作標準高，做事細、要求嚴，在專業能力上很容易成為團隊裡的穩定支柱。馬年後半段，生肖雞的優勢將不只是把事情做好，而是有機會透過跨部門合作、對外交流、專案展示，讓更多人知道你的能力。

過去生肖雞可能只是在原本部門裡被肯定，主管知道你能做事，同事知道你可靠，但更大的圈子未必認識你。下半年若有跨部門協作、內部提案、公開報告或資源整合的機會，生肖雞務必要把握，這些場合會成為升遷評估時很重要的加分關鍵。

不過生肖雞最大的盲點，是太習慣單打獨鬥。遇到新任務時，第一反應常常是「我自己來就好」，但後半段的機會未必靠一個人就能完成。若能適時求助、善用團隊資源，反而更能展現你的統籌能力。職場升遷看的不是一個人硬撐到多累，而是你能不能把事情帶著大家一起完成。

馬年下半年職場運旺生肖5.生肖豬：貴人正在靠近，兩個機會只能選一個

圖片來源：微博@楊紫工作室
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屬豬的人在馬年後半段貴人運相當值得期待，可能會有一位對你特別欣賞的人，主動在更高層面前替你說話，或在重要場合中幫你牽線。這個人未必是你平常最常往來的朋友，也不一定是最會稱讚你的人，反而可能是某位長期觀察你工作態度、但平常不太多話的主管或前輩。

生肖豬下半年的機會，有時會出現在意想不到的地方。可能是原本沒想過的職務調整，也可能是有人突然把你推薦進某個新團隊。這段時間要更敏銳觀察身邊的人脈，不是每段關係都要用力經營，而是要分辨誰真正能推動你的職涯往前走。

另外，生肖豬下半年可能會面臨兩個工作選項，一個比較穩，一個比較有挑戰。選擇時不要貪心想兩邊都抓，否則容易分散能量。可以用一個簡單標準判斷：如果你現在缺的是預算、人脈、團隊，就選能給你更多資源的機會；如果你缺的是曝光、舞台與認可，就選能讓你被看見的位置。

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這3個職場地雷，5生肖下半年都要避開

首先，不要到處放話說自己想升職。適度表達企圖心是好事，但如果私下不斷跟同事透露「我想要那個位置」，消息很快可能傳遍公司。主管聽到時，未必會覺得你積極，反而可能覺得你太急、太沉不住氣。

第二，不要在升職前夕鬆懈。很多人最容易敗在這一點，覺得機會差不多來了，工作態度反而開始飄，結果最後關頭出現失誤，被同期競爭者追過去。越接近成果浮現，越要穩住節奏。

第三，不要錯過關鍵時機。生肖牛適合在秋意漸深後主動談規劃，生肖龍適合在年末衝刺前集中展現價值，生肖猴要抓住新專案啟動期，生肖雞要把握跨部門合作場合，生肖豬則要在冬月前後做出關鍵選擇。時機抓對，努力才更容易被放大。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕

2026-06-22 16:48 女子漾／編輯張念慈
「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕。女子漾AI製圖
「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕。女子漾AI製圖

有些人賺了錢就想被看見，買新包、換新車；但也有一種人剛好相反，平常看起來安安靜靜、不愛出風頭，甚至讓人以為日子過得很普通，實際上卻早就默默把錢存進口袋。搜狐網分享，有4個生肖靠著穩定、節制與清醒的金錢觀，一點一滴累積財富，最後反而成為生活最富足的一群人。

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文章目錄

富裕生肖1.生肖牛：悶聲做事，存款最驚人

圖片來源：微博@張凌赫工作室official
圖片來源：微博@張凌赫工作室official

屬牛的人一向不是高調型人格，他們不太會把自己的成就掛在嘴邊，也不喜歡在人前炫耀收入。很多時候，大家只覺得生肖牛很踏實、很耐操，卻不知道他們其實是最會默默累積財富的人。

生肖牛的理財邏輯很簡單，就是少花不必要的錢、多存真正能留下來的錢。他們不容易被一時流行沖昏頭，也不太會因為攀比而亂消費。別人在為了面子花錢、為了社交硬撐場面時，生肖牛早就把每一筆收入安排得清清楚楚。

更重要的是，屬牛的人不愛惹事，也不喜歡參與八卦是非。生活圈簡單，花費自然也少，財富就在日復一日的穩定中慢慢變厚。等到真的需要用錢時，生肖牛往往是最有底氣、最不慌張的那一個。

富裕生肖2.生肖蛇：清醒謹慎，隱形富豪代表

虞書欣。圖片來源：微博
虞書欣。圖片來源：微博

屬蛇的人天生帶著一種神秘感，他們不一定會把自己的財務狀況說出口，但其實非常懂得替自己打算。生肖蛇不是沒有能力賺錢，而是他們深知「財不露白」的道理，越有底氣，越不會四處張揚。

生肖蛇做事很謹慎，面對投資、合作或人情往來，都會先觀察再行動。他們不太會為了短期利益冒險，也不會因為別人一句話就衝動跟風。對他們來說，穩穩賺、穩穩守，比一夕暴富更重要。

在人際關係上，生肖蛇也很懂得避開麻煩。他們不愛吵架，不愛捲入紛爭，更不會把時間浪費在無意義的爭執上。因為少了許多消耗，生活反而能保持穩定，財富也能悄悄累積，最後過上讓人羨慕的體面日子。

富裕生肖3.生肖雞：精打細算，積少成多最會過日子

圖片來源：李昀銳 微博
圖片來源：李昀銳 微博

屬雞的人對金錢很敏銳，他們不是不願意花錢，而是每一筆錢都要花得值得。買東西會比較價格，吃飯不喜歡浪費，消費前也會先想清楚「這真的需要嗎？」這種習慣看似精打細算，時間一久卻會變成很強的財富累積力。

生肖雞最大的優勢，就是很懂得控制生活成本。他們不會為了一時衝動，把辛苦賺來的錢隨便花掉，也不容易被華麗包裝或促銷話術帶著走。該省的省、該花的花，正是他們讓生活越來越穩的關鍵。

除此之外，屬雞的人也不太愛管閒事。他們喜歡把日子過得乾淨俐落，不喜歡把自己放進複雜的人際麻煩裡。少了是非與額外支出，生肖雞的存款自然能穩定增加，生活品質也會越來越好。

富裕生肖4.生肖豬：不爭不搶，福氣反而慢慢來

圖片來源：微博@楊紫工作室
圖片來源：微博@楊紫工作室

屬豬的人看起來常常很隨和，好像對很多事情都不太計較，但這種不爭不搶，反而讓他們避開不少麻煩。別人為了名利搶破頭，生肖豬卻懂得把重心放回自己的生活，日子自然過得比較安穩。

生肖豬花錢不算過度苛刻，他們願意對自己好，也懂得享受生活，但不會為了面子亂花冤枉錢。該花的錢不會委屈自己，不該花的錢也不會硬撐排場，這種剛剛好的金錢觀，讓他們不容易陷入財務壓力。

更難得的是，生肖豬很少因為貪心而踩坑。他們不太會碰高風險投資，也不會輕易借錢給不可靠的人，更不會因為一時衝動替別人的麻煩買單。日子一天一天過，財富也一天一天累積，等到大家回頭看，才發現生肖豬早就默默把生活過得很富足。

精華 FAQ

  • 因為生肖牛不愛炫耀，也不跟風亂花錢，會把收入安排得很清楚，減少不必要支出，長期靠穩定與自律累積出可觀存款。

  • 生肖蛇做事謹慎，面對投資與合作會先觀察再行動，不會因短期利益衝動冒險，也懂得避開人際消耗，讓財富更穩定地累積。

  • 生肖雞靠精打細算控制生活成本，避免衝動消費；生肖豬則不爭不搶，花錢適度、遠離高風險與麻煩，兩者都能讓財富慢慢增長。

#星座生肖 #生肖運勢

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2026-06-16 18:44 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
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時間過得飛快，轉眼間今年已經過了一半。上半年的你，過得還順心嗎？如果覺得之前總有些卡關、甚至感到悶悶不樂，先別氣餒！下半年的星象與磁場即將迎來大洗牌。

這次由知名命理專家「小孟老師」，來為大家揭曉下半年被財神爺點名、好運即將大噴發的3大生肖！上榜的幸運兒不僅在職場上大放異彩，財運更是旺到擋不住。快來看看你或是身邊的朋友有沒有上榜吧！

TOP 3 屬龍：職場發光發熱，實力終於被看見

屬龍的朋友，下半年就是你們的個人主場！你們在工作上的亮眼表現，主管們其實都默默看在眼裡，並給予高度的肯定。如果想要爭取升職加薪，或是拿到更好的專案機會，請務必毫不保留地展現出自己最優秀、美好的一面。大方秀出實力，絕對能讓大家留下深刻的印象。 至於大家最關心的財運，下半年的投資運勢相當旺盛！不過小孟老師也溫馨提醒，賺錢之餘務必要保持理智與節制，見好就收才是長久之計。

開運幸運色：質感淺灰

圖片來源：官方微博
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TOP 2 屬牛：投資直覺神準，成為職場神隊友

下半年的你，在別人眼中就是個「工作能力超強」的存在！正因為你太可靠，大家一遇到困難就想第一個找你求救。不過，編輯也要提醒你，在當好人之前，請務必先檢視自己手邊的工作是否已經妥善完成。千萬別因為一時心軟而衝動答應幫忙，若是佔用了自己的時間、拖累了自身進度就得不償失了。 財運方面，你在投資上會非常有自己的見解，且運勢極佳！請相信自己原本順利的投資模式，不要輕易被旁人的意見左右，穩扎穩打就能迎來豐收。

開運幸運色：純淨白色

圖片來源：官方微博
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恭喜屬雞的朋友！過去那種久違的悶氣，終於有種「開了一扇窗」的豁然開朗感。下半年你們的人緣好到不可思議，非常適合在工作上主動出擊，去連結那些你一直想合作的對象，他們都會對你抱持極佳的印象。 此外，小孟老師特別點出，下半年的「個人形象」是你的致勝關鍵！出門見客、提案時，請務必好好打理自己的門面。別捨不得花錢買衣服，對你們來說，把錢花在「治裝」上是非常值得的投資，因為閃閃發光的你，將會為自己吸引來滿滿的財富與好運！ ✨

開運幸運色：明亮黃色

圖片來源：官方微博
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圖片來源：官方微博
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