2026-06-16 13:03 女子漾／編輯周意軒
《熾夏》劇情角色一次看！周柯宇叛逆校草愛上包上恩，十年後重逢超虐心
青春劇又有一部要讓觀眾心臟被狠狠拿捏了！由包上恩、周柯宇主演的陸劇《熾夏》開播後掀起討論，故事改編自甜醋魚人氣小說《墜落》，主打青春校園、久別重逢、破鏡重圓與雙向救贖，光是「校園初戀分離十年後再相遇」的設定，就已經讓許多原著粉與現偶劇迷準備開追。《熾夏》最吸引人的地方，不只是高顏值男女主角同框，而是它不是單純撒糖的校園甜寵劇。女主角周挽帶著目的接近男主角陸西驍，兩人在互相試探中動了真心，卻又因謊言、誤會與現實壓力被迫分開。多年後重逢，曾經的愛變成刺，曾經的遺憾也變成彼此最難跨過的心結，甜虐交織的走向，讓人一看就知道又是會讓觀眾邊追邊喊「拜託快和好」的劇。
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《熾夏》改編自《墜落》，講述周挽與陸西驍從校園初戀到十年後職場重逢，在謊言、誤會與真相追查中展開虐心的破鏡重圓故事。
《熾夏》劇情介紹
《熾夏》講述堅韌倔強的少女周挽，為了替重病奶奶籌措醫藥費，在高中時期不得不帶著目的接近校園裡耀眼又叛逆的少年陸西驍。陸西驍家境優渥、個性張揚，是學校裡讓人無法忽視的風雲人物；周挽則安靜內斂，看似乖巧，心裡卻藏著無法對外人說出口的壓力。兩人一開始的靠近並不單純，周挽有自己的苦衷，陸西驍也不是毫無察覺，但青春最失控的地方就在於，明知道這段關係可能帶著謊言，卻還是忍不住越靠越近。那個夏天，兩人在試探、拉扯與彼此陪伴中逐漸動心，也曾成為對方黑暗人生裡的一束光。只是現實終究太殘酷，誤會與真相接連爆發，讓這段熾熱初戀在最燦爛的盛夏戛然而止。十年後，周挽與陸西驍在職場重逢。陸西驍表面上對她冷言冷語，甚至處處發難，像是想把當年的傷害討回來，但越是靠近，越發現自己從來沒有真正放下。兩人也在追查「工廠事故」真相的過程中，再次面對當年的謊言、傷口與沒有說出口的愛。
《熾夏》看點1：改編自甜醋魚小說《墜落》，原著粉期待值高
《熾夏》改編自甜醋魚的小說《墜落》，原著本身就有不少書迷，核心關鍵字是「青春疼痛」「久別重逢」「破鏡重圓」與「雙向救贖」。這類題材最容易讓觀眾上頭，因為它不是只有甜，而是甜裡帶刀、刀裡又藏著糖。女主角周挽不是傻白甜，她接近陸西驍確實帶有目的，但這個目的背後是為了救奶奶的無助與孤立。男主角陸西驍也不是單純的富家校草，他看似玩世不恭，其實內心同樣被家庭與成長傷痕困住。兩個人都不是完美的人，卻在最狼狽的時候看見彼此，這也是《熾夏》最有後勁的地方。
《熾夏》看點2：校園初戀到職場重逢，十年愛恨拉扯超虐心
《熾夏》的故事橫跨十年，前半段是青春校園，後半段則轉向成年後的職場重逢。這種時間跨度，最容易拍出「當年沒說清楚的話，長大後還能不能補回來」的遺憾感。高中時期的周挽與陸西驍，是一個安靜、一個張揚，一個被生活逼著長大，一個看似什麼都有卻同樣缺愛。兩人從互相試探到彼此動心，本來可以成為最熱烈的青春回憶，卻因為現實與誤會分道揚鑣。十年後重逢，最虐的不是不愛了，而是明明還愛，卻誰也不肯先低頭。陸西驍表面上想報復周挽，實際上每一次靠近都在暴露自己沒有放下；周挽看似冷靜，卻也被過去困住。這種「嘴硬心軟」「越恨越愛」的拉扯，正是破鏡重圓劇最讓人追到停不下來的原因。
《熾夏》看點3：周柯宇化身188公分叛逆校草，氛圍感太貼臉
周柯宇這次在《熾夏》飾演陸西驍，角色是校園裡張揚不羈、家世優渥又帶點危險感的風雲人物。這類角色最怕演得太油膩，但周柯宇本身身高優勢明顯，加上少年感與冷感氣質兼具，很適合詮釋這種「看起來不好惹，實際上愛得很深」的男主角。
對許多觀眾來說，陸西驍的魅力不只是帥，而是他身上有一種矛盾感。他像是什麼都不在乎，卻會被周挽牽動情緒；他看似高高在上，卻在愛情裡失控、受傷、念念不忘。從青春時期的桀驁少年，到十年後帶著傷痕重逢的成年人，這個角色有很大的情緒轉折，也很考驗演員能不能演出「愛恨交織」的層次。
《熾夏》看點4：包上恩演繹堅韌少女周挽，清冷乖巧外表藏著苦衷
包上恩在劇中飾演女主角周挽。周挽外表乖巧、安靜、溫順，像是校園裡不太起眼的優等生，但她其實承受著巨大的生活壓力。為了奶奶的醫藥費，她不得不做出接近陸西驍的選擇，也因此讓這段感情從一開始就帶著難以說出口的秘密。這個角色最有看點的地方，是她並不是單純被保護的女主角。她會脆弱、會害怕，也會做錯選擇，但她的出發點不是惡意，而是被現實逼到無路可退。包上恩的氣質本身帶有清冷與少女感，搭配學生造型，很容易讓觀眾代入那種「看起來很乖，心裡卻藏著很多事」的青春疼痛感。
《熾夏》看點5：包上恩、周柯宇CP感成討論焦點
《熾夏》開播前就因包上恩、周柯宇的同框引起討論，兩人同為2002年出生，年齡感貼近角色，也讓校園時期的互動更自然。青春劇最重要的不是硬凹曖昧，而是眼神、距離與氣氛能不能讓觀眾相信「他們真的心動了」。從劇照與物料來看，兩人的CP氛圍走的是清冷感與拉扯感，不是過度甜膩的撒糖，而是那種明明互相在意，卻又因為秘密與自尊不敢完全靠近的曖昧。尤其陸西驍看向周挽時，那種像是看穿她偽裝、卻又捨不得放手的眼神，正好呼應這部劇「青春裡最熱烈，也最遺憾」的核心。
《熾夏》看點6：不只是純愛，還有成年後真相線
不少青春愛情劇容易停留在校園心動，但《熾夏》後半段加入了職場重逢與工廠事故真相線，讓故事不只圍繞在戀愛誤會。十年後的周挽與陸西驍，已經不是當年那兩個被情緒推著走的少年少女，他們必須重新面對過去，也必須一起找出當年事件背後真正被隱藏的真相。這讓《熾夏》的看點從「初戀能不能復合」延伸到「真相能不能讓兩人和解」。比起單純靠誤會拖戲，真相線也能讓角色的情感推進更有支撐，讓觀眾一邊嗑CP，一邊追著看當年到底發生了什麼事。
《熾夏》角色介紹
《熾夏》角色介紹
周挽／包上恩 飾
周挽是外表安靜乖巧、內心堅韌倔強的少女。高三那年，為了替重病奶奶籌措醫藥費，她不得不帶著目的接近陸西驍。她不是沒有愧疚，也不是不懂自己正在傷害別人，只是在現實壓力面前，她沒有太多選擇。與陸西驍相處後，周挽原本帶著目的的靠近逐漸失控。她發現自己真的喜歡上這個看似叛逆、其實也很孤獨的少年。只是當謊言被揭開，這段感情也成為她人生裡最深的傷口。十年後重逢，她必須重新面對陸西驍，也面對當年那個無法坦白的自己。
陸西驍／周柯宇 飾
陸西驍是校園裡耀眼又叛逆的風雲人物，家境優渥、個性張揚，身上帶著一種不願被馴服的少年氣。他看似什麼都不缺，實際上卻被家庭與自身困境束縛，骨子裡也有很深的孤獨感。周挽的出現，打破了陸西驍原本看似不可一世的生活。他一開始或許看穿她的接近並不單純，卻仍忍不住被她吸引。當愛意變得真實，謊言也就變得更加傷人。多年後再見周挽，他表面上想報復，實際上卻是放不下。陸西驍最虐的地方，就是他嘴上說恨，心裡卻從來沒有停止愛她。
《熾夏》角色介紹：其他演員陣容
除了包上恩、周柯宇之外，《熾夏》也集結趙英博、柯淳、徐媛屹娜、付偉倫等演員共同出演。配角線預計將補足校園時期與成年職場時期的情感關係，也讓這段橫跨十年的故事不只停留在男女主角的愛情，而是把青春、家庭、友情與成長傷口一併攤開。
《熾夏》播出資訊開播日期：2026年6月16日
主演：包上恩、周柯宇
集數：29集
類型：青春校園、都市愛情、久別重逢
改編原著：甜醋魚小說《墜落》
播出平台：芒果TV、Netflix
精華 FAQ
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《熾夏》改編自甜醋魚人氣小說《墜落》，核心題材是青春校園、久別重逢、破鏡重圓與雙向救贖，整體走的是甜中帶虐的現偶路線。
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包上恩飾演周挽，是外表乖巧但內心堅韌的少女；周柯宇飾演陸西驍，是家境優渥、叛逆張揚的校園風雲人物，兩人從試探到相愛。
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除了校園初戀與十年後重逢，劇中還加入工廠事故真相線。男女主在追查過程中重新面對謊言、傷口與未說出口的愛，讓故事更有懸念。