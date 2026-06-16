2026-06-16 11:58 女子漾／編輯許智捷
7-ELEVEN《玩具總動員5》集點活動開跑！胡迪、巴斯光年、三眼怪周邊逾百款登場，滑板車、行李箱、盒玩粉絲必收
《玩具總動員》粉絲準備集合！陪伴大小朋友從1995年至今的迪士尼皮克斯經典動畫《玩具總動員》，睽違7年推出全新第5部作品，玩具們即將重返大銀幕。7-ELEVEN也搭上這波電影熱潮，自6月24日起推出全新《玩具總動員》全店精品集點活動，一次集結胡迪、巴斯光年、翠絲、三眼怪、抱抱龍、彈簧狗、火腿豬、叉奇，以及新角色「莉莉板」等人氣角色，推出逾百款周邊商品，從3C小物、旅行用品、居家收納到收藏擺飾通通有，粉絲荷包真的要守不住了！
暑假出遊必備！三眼怪滑板車、復古旅行袋太吸睛
這波最搶眼的商品之一，就是鎖定暑假出遊需求推出的「四合一滑步滑板車」。滑板車以三眼怪造型為設計重點，車身把手與座椅都能依照孩童身高調節，實用度和可愛度一次拉滿，小朋友看到應該會直接喊「我要這台！」
喜歡復古風格的粉絲，則可以鎖定「復古造型旅行袋」。設計以翠絲、胡迪的牛仔元素為靈感，搭配牛皮色系與手提式造型，帶出濃濃美式復古感，不管是週末小旅行、露營或當日常大容量包都很適合。
另外，搭機出遊也有一整套「玩具總動員」行頭可以配好配滿，包含「28吋前開式行李箱」、「壓縮收納包組」、「密碼鎖行李安全束帶＋吊牌組」與「三摺盥洗包」。其中三摺盥洗包除了有可愛抱抱龍圖案，還加入全新角色莉莉板，粉絲收藏價值再升級。
露營控也會心動！三眼怪快煮鍋實用又可愛
長途旅行、露營或住宿時，最怕突然想吃熱食卻沒有工具。這次7-ELEVEN推出「迪士尼款多功能旅行快煮鍋」，以三眼怪圖素打造萌系外觀，而且不只是鍋，也能當壺、當碗使用，對實用派來說非常加分。
不管是露營煮泡麵、飯店加熱食物，或在家當可愛小鍋使用，都讓三眼怪默默成為生活小幫手。
三眼怪控必收！披薩星球、飛碟夾娃娃機通通變周邊
如果你是三眼怪鐵粉，這波真的很難全身而退。7-ELEVEN此次推出多款三眼怪主題商品，靈感包含動畫中的披薩星球、火箭夾娃娃機等經典場景，把滿滿回憶變成可以帶回家的療癒小物。
像是「三眼怪款27吋自動摺傘」、「迷你按鍵燈」、「唱片機系列－披薩星球」、「三眼怪籤筒造型玫瑰金款」、「三眼怪款飛碟夾娃娃款」、「三眼怪金幣尋寶款收納盒」、「迪士尼款製冷手持充電電扇」、「轉身音樂鈴」、「木趣味吸鐵擺飾」與「吸鐵掛勾」等都相當有收藏感。
放在房間、辦公桌或玄關都很有存在感，根本可以一秒打造三眼怪宇宙。
死忠粉絲看這裡！居家收納、復古吊飾、藍牙喇叭一次登場
除了旅行與三眼怪系列，7-ELEVEN這次也推出許多適合日常使用的居家小物與收藏擺飾。
像是共有5款造型的「可堆疊絨毛置物盒」，可拿來收納小物又能當房間裝飾；彈簧狗造型的「造型絨毛收納包」也超有角色記憶點。喜歡復古小物的人，則可以鎖定「復古隨聲吊飾」、「迷你按鍵燈」、「迷你復古相機」等商品，掛在包包上就很有童年味。
杯款部分也有「胡迪麻花造型杯400ml」、「巴斯款麻花造型杯400ml」，把經典角色融入實用杯具。想要質感3C周邊，還有「MarTube｜皮克斯藍牙喇叭探險系列」與「胡迪款唱片機」，讓玩具們不只陪你看電影，也能陪你聽音樂、過生活。
限定門市還有盒玩與Happy賞！皮克斯粉絲也別錯過
除了全店集點商品之外，7-ELEVEN限定門市也同步開賣「玩總晚安抱抱系列」盒玩，共有6款，單個售價289元，約6公分高的公仔尺寸小巧可愛，打開盒子的瞬間就像抽到一份童年驚喜。
另外，6月24日起限定門市也會引進日本人氣抽獎Happy賞「PIXAR 2026」，集結《可可夜總會》、《怪獸電力公司》、《玩具總動員》等多部皮克斯經典作品，推出A到L賞獎項。單抽售價330元，共有80抽，還有機會抽到最後賞《怪獸電力公司》海報角色模型，皮克斯粉絲真的可以先把門市路線查起來。
7-ELEVEN《玩具總動員5》集點活動資訊
活動時間：6月24日起
活動內容：7-ELEVEN推出《玩具總動員》全店精品集點活動
商品類別：3C周邊、旅行用品、居家用品、收藏擺飾、餐廚用品等
角色設計：胡迪、巴斯光年、翠絲、三眼怪、抱抱龍、彈簧狗、火腿豬、叉奇、莉莉板等
限定商品：「玩總晚安抱抱系列」盒玩，單個售價289元
Happy賞：「PIXAR 2026」單抽售價330元，共80抽
《玩具總動員5》還沒上映，周邊已經先讓粉絲心動一輪。從小朋友最愛的滑板車，到大人粉絲會想收藏的復古旅行袋、唱片機、藍牙喇叭與三眼怪小物，這次7-ELEVEN真的把童年回憶搬進日常生活。胡迪說過「你有我這個朋友」，這次換粉絲用集點把玩具朋友們通通帶回家。