7-ELEVEN《玩具總動員5》集點活動開跑！胡迪、巴斯光年、三眼怪周邊逾百款登場，滑板車、行李箱、盒玩粉絲必收

Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後迅速引爆討論，劇情以虛構機構「教權保護局」為核心，描述當校園秩序失控、老師被家長與學生壓到喘不過氣、霸凌事件越演越烈時，一群督察以非常手段介入學校，試圖把崩壞的教育現場拉回正軌。Netflix官方介紹指出，劇中「越線的學生、家長、教師」讓韓國教權崩壞，因此成立教權保護局，展開一場爽快又充滿爭議的「真正教育」。

《鐵拳教育》改編自同名人氣網漫，由金武烈、李星民、秦基周、表志勳主演，幕後陣容同樣有話題，包括曾執導《少年法庭》的洪鐘燦導演，以及《精神病房也會迎來清晨》《耀眼》的李楠圭編劇參與創作。但韓媒報導指出，該劇把崩壞的公教育現場與日益殘酷的校園犯罪搬上檯面，也因原作過去曾捲入爭議，影集版從製作階段就備受關注。

《鐵拳教育》劇情介紹：當學校失去秩序，教權保護局出手了

《鐵拳教育》的故事發生在一個教育現場全面失衡的社會。學生不再害怕規則，家長動不動就用投訴與權勢介入校園，老師則在輿論、制度與現實壓力中節節敗退。當校規與法律都無法即時保護受害者時，政府成立「教權保護局」，派出督察進入問題學校，處理那些被長期壓下來的校園案件。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

這個設定一開始就很有爭議。因為教權保護局不是傳統教育單位，他們不只調查，也會用強硬手段讓加害者付出代價。劇中金武烈飾演的羅華振，就是全劇最具爆發力的角色。他不像一般老師苦口婆心，也不是溫柔派輔導員，而是直接把那些越線的人拉回現實，甚至用近乎「以暴制暴」的方式，讓惡霸學生、失控家長與壞掉的大人重新理解什麼叫界線。也因此，《鐵拳教育》看起來像爽劇，骨子裡卻是社會議題劇。它讓觀眾一邊看得痛快，一邊又忍不住懷疑：當制度已經失靈，這種鐵拳式正義到底是救贖，還是另一種危險？

《鐵拳教育》人物關係1：羅華振，教權保護局最狠督察

金武烈飾演的羅華振，是教權保護局督察，也是整部劇的核心人物。韓媒報導指出，羅華振是以自己方式痛快解決校園問題的教權保護局監督官。這個角色最迷人的地方，是他不把自己包裝成聖人。他有強烈正義感，卻也常常站在道德灰色地帶；他保護受害者，卻不一定採用溫和方式。當校園裡的加害者仗著背景、年紀或規則漏洞逃避責任時，羅華振就像突然闖入教室的鐵拳，逼那些人正面面對自己做過的事。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》人物關係2：崔強錫，創立教權保護局的教育部長

李星民飾演的崔強錫，是教育部長，也是教權保護局的創立者。Soompi介紹指出，崔強錫是創立教權保護局的人物，以強大的存在感支撐整個故事。崔強錫的角色很關鍵，因為他讓《鐵拳教育》不只是「羅華振單打獨鬥」的爽劇，而是把矛頭指向更大的制度問題。當一個教育部長決定成立如此極端的機構，就代表原有制度早已承認自己處理不了現場亂象。但他的決定也同樣危險。教權保護局越有效，越讓人懷疑：如果國家也開始默許非常手段，教育現場究竟會被修復，還是被推向另一種失控？

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》人物關係3：林寒林，前特種部隊出身的行動派督察

秦基周飾演的林寒林，是教權保護局督察，也是團隊裡另一個強烈角色。Soompi指出，林寒林是前特種部隊出身的督察，個性難以預測，帶著大膽又充滿魅力的能量。如果說羅華振是正面硬剛的鐵拳，林寒林更像是能滲透進問題核心的刀鋒。她不只是打擊加害者，也能觀察事件背後的人際操控、同儕壓力與情緒勒索。尤其在後段案件裡，她必須進入學生群體內部，拆穿那些披著友情外衣的剝削關係，讓角色層次更鮮明。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》人物關係4：奉根大，影集版原創角色、教權保護局大腦

表志勳飾演奉根大，是影集版新增的原創角色。韓媒《聯合新聞》報導指出，奉根大是原作中沒有的人物，被設定為教權保護局的「大腦」，也替作品增加活力。奉根大不像羅華振與林寒林那樣一出場就充滿壓迫感，反而更像觀眾進入教權保護局世界的入口。他在主要角色之間來回碰撞，也在案件中逐漸成長。這個角色的存在，讓整部劇不會只有高壓與制裁，也多了觀察、協調與團隊成長的空間。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》人物關係5：黃基泰與趙圭哲，讓教權保護局陷入危機的反方力量

除了每集出現的校園案件，《鐵拳教育》後半段也逐漸拉出更大的對立線。第7集開始，黃基泰伺機尋找能擊垮教權保護局的機會，並與少年院收容者接觸；第9集則出現假釋後重返學校的趙圭哲，讓教權保護局陷入更大危機。Netflix官方集數介紹也提到這兩條線索，顯示後段劇情不只是單元案件，而是教權保護局本身也開始被反擊。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》案件懶人包1：政治世家惡霸學生霸凌案

第一集直接從最有火藥味的校園霸凌展開。一所學校被有強大靠山的霸凌加害者掌控，對方仗著背景肆無忌憚施暴，讓普通學生只能在恐懼中求生。Netflix官方集數介紹指出，羅華振單獨被派進這所被霸凌加害者掌控的學校，目的就是要讓他們明白什麼是真正的尊重。這一集等於奠定全劇基調：加害者不是不知道自己錯，而是知道自己不會受到懲罰。羅華振的出現，就是專門打破這種「我有靠山，所以我沒事」的錯覺。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》案件懶人包2：校園幫派占領學校

第二集把問題推向更誇張的校園幫派化。某所學校被半黑幫化的學生團體占領，想認真讀書的學生反而成為異類。Netflix官方介紹提到，奉根大進入被「班級黑幫」占領的學校，羅華振則展現特種部隊出身的能力守住校園，協助一名只想專心讀書的學生。這一集很像把校園拍成小型犯罪現場。當學生之間開始形成暴力階級，老師無法處理，校方也不敢面對，學校就不再是學校，而是誰拳頭大、誰背景硬，誰就能說話的地方。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》案件懶人包3：女高中生網紅造謠教師

第三集切入網路世代最熟悉的問題：社群輿論霸凌。Netflix官方集數介紹指出，一名女高中生網紅散播關於教師的不實訊息，於是教權保護局督察林寒林被派出，試圖還原真相。這一集的可怕之處，不在拳頭，而在手機。學生不需要動手，只要一支影片、一段剪輯、一篇情緒性貼文，就可能讓老師在真相釐清之前先被網路審判。這也是現代校園最難處理的傷害之一，因為謠言一旦被演算法推開，就算事後澄清，傷口也未必能復原。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》案件懶人包4：名門高中教師遭學生毆打

第四集的案件發生在名門高中，一名備受尊敬的老師遭到學生暴力攻擊。Netflix官方介紹提到，崔強錫面對針對教權保護局的政治攻勢仍然撐住，同時羅華振團隊前往名門高中，調查一名受尊敬教師被學生毆打的原因。這一集最值得看的地方，是它不只問「學生為什麼敢打老師」，也可能反過來追問「這所名校到底藏了什麼」。名門、升學、名聲與壓力交織在一起，很多真相往往不是一眼就能看見。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》案件懶人包5：小學老師被民怨與投訴逼到極限

第五集把焦點放到小學教育現場。Netflix官方集數介紹指出，一名小學老師在無止盡的投訴與壓力下被逼到極限，羅華振因此代替她成為臨時導師，開始解決事件。這一集很容易戳中現實情緒。因為教權崩壞不只發生在高中，也發生在更年幼的教育階段。當家長把老師當客服、把學校當服務業，老師不只要教孩子，還要處理情緒勒索、投訴威脅與校方壓力。這種慢性消耗，遠比單一暴力事件更讓人窒息。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》案件懶人包6：自認凌駕法律之上的四名少年犯

第六集把「少年犯」議題搬上檯面。Netflix官方介紹指出，四名不良少年自認站在法律之上，但當教權保護局注意到他們犯下的罪行後，他們終於嚐到現實的苦味。這集會讓觀眾想到許多少年犯罪新聞裡常見的爭議：年齡是否成了保護傘？法律該保護未成年人，還是該優先回應受害者的痛苦？《鐵拳教育》把這個問題拍得很直接，也讓「以暴制暴」的討論更加尖銳。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》案件懶人包7：學生賭博成癮與臥底調查

第七集處理學生賭博成癮。Netflix官方介紹指出，奉根大為了幫助一名父親尋找沉迷賭博的兒子，展開偽裝潛入；同時黃基泰也開始尋找能擊垮教權保護局的機會，並接觸一名少年院收容者。這一集不只是「學生不學好」那麼簡單，而是把網路賭博、家庭失控與犯罪滲透放在一起看。當賭博透過手機進入青少年生活，校園問題就不再只是校園能處理的範圍，而是整個社會漏洞的縮影。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》案件懶人包8：醫科預校生倒下，違法提神藥物牽出黑幕

第八集把升學壓力拍成驚悚案件。Netflix官方介紹指出，一名準備進入醫學院的學生在課堂上倒下，羅華振調查其母親因過度教育熱而取得違法藥物的過程，卻意外發現背後還有更大的陰謀。這集不是傳統校園霸凌，卻同樣殘酷。它拍的是另一種教育暴力：父母以愛之名，把孩子推向不能失敗的人生。當「為你好」變成控制，「考上好學校」變成唯一信仰，孩子的身體與精神都可能成為犧牲品。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》案件懶人包9：假朋友剝削受害者，林寒林臥底潛入

第九集處理「假朋友」關係。Netflix官方介紹指出，一群人假裝是朋友，實際上卻剝削受害者，林寒林因此偽裝潛入；同時假釋的趙圭哲回到學校，讓教權保護局陷入危機。這集很貼近現代青少年人際關係的陰暗面。霸凌不一定是明目張膽的拳打腳踢，有時候是披著友情外衣的控制、勒索與精神壓迫。越是看起來像朋友，越難讓外人察覺受害者正在被掏空。

Netflix《鐵拳教育》金武烈劇照 (圖片來源：Netflix)

《鐵拳教育》案件懶人包10：學生組織陰謀曝光，教權保護局被逼到牆角

最後一集進入收束。Netflix官方介紹指出，教權保護局被逼入絕境，羅華振團隊為了揭開學生組織策畫的陰謀，決定單獨行動。到了這裡，《鐵拳教育》不再只是每集處理一個問題學生，而是讓教權保護局本身面對反噬。當他們用非常手段修復校園，也勢必會面臨反對者、政治壓力與更龐大的組織性惡意。這也讓結尾多了一層反問：教權保護局到底是正義的出口，還是制度失敗後不得不出現的怪物？