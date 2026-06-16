《翹楚》好看嗎？｜一女對五男、權謀比拚與忠犬男主超上頭 追劇心得

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《翹楚》結合一女對五男與朝堂權謀，節奏明快不拖戲。

《翹楚》結合一女對五男與朝堂權謀，節奏明快不拖戲。 重點二： 女主楚朝清醒果斷，重生後不戀愛腦，主動掌控局勢。

女主楚朝清醒果斷，重生後不戀愛腦，主動掌控局勢。 重點三：配角全員智商在線，感情線與權力博弈緊密交織。





不是只有戀愛線，而是越看越上頭的權謀爽劇

最近如果想找一部節奏快、不拖戲，又能同時滿足感情張力與權謀爽感的古裝劇，《翹楚》真的可以放進片單。

這部劇乍看是「一女對五男」的設定，很容易讓人以為會是偏感情向的古裝愛情劇，但實際看下來會發現，它不只是靠曖昧和拉扯撐場。劇中的每一段人物關係，都和朝堂局勢、權力算計、女主的立場選擇緊緊扣在一起。

最難得的是，這部劇沒有那種主角一聰明、其他人集體降智的問題。配角幾乎全員智商在線，每個人都有自己的目的與盤算，所以權謀線看得很爽，情感線也更有張力。

劇情大綱｜女主入局，情感與權力都不是單選題

《翹楚》女主角重生復仇

《翹楚》的故事圍繞在女主身上展開。她身處權力局勢之中，周圍不只有朝堂上的暗流湧動，也有與不同男性角色之間複雜又微妙的情感牽扯。

每個男性角色都不是單純來製造感情線，而是代表了不同的立場、情感與權力關係。有的是舊愛，有的是試探，有的是利用，也有的是守護。

劇情推進非常快，不會一直停在無意義的誤會或拖戲橋段。每一集都像是在推動棋局，人物之間彼此試探、布局、反制，看得很過癮。

《翹楚》不是無腦開掛，而是全員都在布局

角色介紹｜一女對五位關鍵男性，每條線都很有戲

楚朝｜清醒大女主，不戀愛腦才是最大爽點

楚朝是這部劇的核心。

她不是那種重生後只想談戀愛、只想報復某一個人的女主，而是很清楚自己要的是什麼。她知道權力局裡沒有真正單純的人，也知道感情不能成為自己再次失敗的理由。

最喜歡她的一點是，她很清醒。

該狠的時候狠，該忍的時候忍，該利用局勢的時候也不會假裝自己很無辜。

她不是被男人保護的女主，而是會自己走進局裡，甚至反過來操盤的人。

謝燕來／傅九｜男主，從禁軍小卒到鎮國大將軍

謝燕來是男主，也是這部劇裡很有成長感的角色。

他出身謝家，是謝家庶子，前期身份並不風光，甚至有點被命運壓著走的感覺。但在楚朝的影響與扶持下，他一步步從禁軍小卒成長為能獨當一面的鎮國大將軍。

他的好嗑點不是單純「深情」，而是那種忠犬但不無腦的陪伴感。建

他會相信楚朝，也會追隨楚朝，但他不是沒有自己判斷的人。

兩人的關係不是傳統古偶那種你救我、我愛你，而是更像亂世裡的盟友。他們彼此成就，也彼此拉住對方，所以感情線看起來更有重量。

《翹楚》忠犬男主不是只會守護，而是陪她一起破局









蕭珣｜前世陰影，也是楚朝重生後必須面對的敵人

蕭珣是楚朝前世命運悲劇的關鍵人物。

他不是單純的前任，也不是單純的感情線角色，而是楚朝前世被利用、被犧牲的源頭之一。對他來說，感情從來不是最重要的，權力才是。

也因為有蕭珣的存在，楚朝的重生才更有意義。主

她不是回來求一個情感上的答案，而是要把前世被奪走的人生、家族和選擇權，全部重新拿回來。

蕭珣這條線讓劇情多了很多壓迫感，因為他不是笨反派。他有野心、有手段，也很會利用局勢，所以楚朝和他對上時，才會有真正的權謀張力。

鄧弈｜太傅，聰明但不單純的投機權臣

鄧弈是太傅，也是我覺得這部劇很有意思的角色之一。

他不是那種臉譜化的好人或壞人，而是很典型的權力場人物。他冷靜、會判斷局勢，也懂得在不同勢力之間衡量利益。

這種角色最有看點的地方，就是你很難完全相信他。與

他可能幫楚朝，也可能觀望；可能站在某一邊，也可能下一秒開始替自己找退路。

但也正因為鄧弈這種人存在，《翹楚》的權謀才更好看。因為朝堂不是只有正反兩派，而是每個人都在算自己能不能活、能不能贏、能不能往上爬。

謝燕芳｜謝家嫡長子，執著又複雜的愛意



謝燕芳是謝家嫡長子，也是劇中很有壓迫感的世家權臣。

他聰明、冷靜，很懂朝堂規則，也很清楚權力場上每一步選擇。但也正因為他太理智，才讓他對楚朝的喜歡顯得更有張力。

謝燕芳和楚朝之間最有看點的地方，是他們都太聰明。兩個人不是單純戀愛拉扯，而是每一次靠近都像在互相試探底線。情感是真的，算計也是真的，所以這條線才特別好看。

謝燕芳的喜歡太明顯、太有侵略性，才讓這條線有一種危險又上頭的魅力。你會一邊覺得他很瘋，一邊又忍不住想看他下一步會做到什麼程度。

《翹楚》謝燕芳｜謝家嫡長子，執著又複雜的愛意

蕭羽｜小皇帝，讓楚朝真正走進權力核心

蕭羽是小皇孫，後來登基成為小皇帝。

他的存在讓楚朝的故事不只是個人復仇，而是正式進入「掌權」與「輔政」的層次。楚朝扶持蕭羽登基，也代表她從被命運推著走的人，變成真正能影響朝局的人。

小皇帝這條線讓故事格局變大。因為楚朝不只是要贏過蕭珣，也不只是要保護自己，她後面要面對的是整個朝堂、世家、軍權和國家的局勢。

每個角色都不是工具人，而是棋局裡的關鍵棋子

《翹楚》前任廝殺、忠犬守護，感情線真的很好嗑

推薦亮點｜為什麼《翹楚》值得追？

1. 權謀線看得很爽

《翹楚》的權謀不是那種主角開外掛、配角全都變笨的爽劇。它好看的地方在於，每個人都很聰明，每個人都在算，也都有自己的目的。

正因為配角智商在線，女主的每一次選擇才更有重量，局勢反轉也更有說服力。

2. 感情線有張力，不是硬塞曖昧

一女對五男的設定很容易拍得浮誇變成愛情劇，但這部劇的感情線不會讓人覺得只是為了製造修羅場。

每段關係都有存在的理由，也都和角色立場、權力局勢有關。感情不是單獨被拉出來談，而是和整個故事綁在一起。

3. 女主清醒，不會為愛降智

這點真的很重要。

女主不戀愛腦，也不會因為誰愛她、保護她，就突然失去自己的判斷。她始終有自己的目標和選擇，所以看起來非常有爽感。

4. 節奏快，不拖戲

整部劇的節奏很明快，劇情推進乾脆，不會一直繞在同一個誤會裡。對於不喜歡慢節奏古裝劇的人來說，這部會看得滿順。

《翹楚》 官方劇照

結尾心得｜情感有餘韻，權謀也夠過癮

《翹楚》最讓人上頭的地方，就是它不是靠主角開外掛、配角集體降智來製造爽感，而是把每個角色都寫得足夠聰明。無論是前任蕭珣帶來的權力陰影、太傅鄧弈的局勢權衡、謝燕芳明目張膽又危險的佔有欲，還是忠犬男主謝燕來的深情守護，每一條線都不是單純為了感情服務，而是和權謀局勢緊緊相扣。

這部劇真正好看的地方，是一群腦袋在線的人在同一盤棋局裡互相試探、布局、反制。女主楚朝不是戀愛腦，也不是靠別人拯救的角色；她清醒、果斷，懂得利用局勢，也敢正面迎戰。正因為對手都不弱，她的每一次破局才更有說服力，也讓權謀爽感變得更扎實。