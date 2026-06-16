「他為什麼總是不懂我？」感情裡的頻繁失望，其實有4種高情商解方

妳是否也曾有過這樣的時刻？明明很需要他的陪伴、關心與認同，換來的卻是敷衍或力不從心。妳生氣、委屈，甚至用冷戰和提分手來抗議，但他卻依然故我；又或者他勉強配合了，卻帶著滿腹的不情願，讓妳看了更加抓狂心累。

其實，在關係中渴望被愛、被重視，是再正常不過的心理需求，我們總希望身邊的那個人能成為完美的避風港，能隨時精準接住我們所有的情緒與期待。但現實是，世界上沒有任何人能做到「百分之百」的滿足。當另一半就是「給不了」、「做不到」的時候，除了陷入無盡的爭吵、失望與內耗，我們難道只能選擇妥協或放棄嗎？

當然不是，當眼前的人無法滿足妳的需求時，其實是給了妳一個重新審視關係與內心的契機。這篇文章將帶妳打破「非他不可」的索取盲點，透過4個實用的心理學視角，教妳如何聰明表達、如何向外尋求支援，以及最重要的是「如何停止壓榨自己」

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因為真正懂愛的人，不會執著於單一的給予，而是懂得用最舒服的方式，把快樂的主導權重新拿回自己手裡。

他不滿足我的需要，我該怎麼辦？

你需要一個人，他卻不能滿足你。世界上還有比這更讓人抓狂的事情嗎？

你需要他愛你、陪你、重視你、關心你，需要他和你有點靈魂上的交流，需要他給你一些「高品質」的相處時間，希望他滿足你所謂的基本需求，需要他做你認為「正確」、「應該」的事情，然而你發現，他就是做不到。

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你生氣、威脅、提分手、掙扎，用盡各種方法，他依然不願意滿足你，或者他勉強滿足了你，卻帶著滿腹委屈與不情願，讓你更抓狂。

有需要是正常且健康的。人活在這個世界上，總是需要外界提供我們生存所必需的糧食、關愛與安慰。不可能所有事情都自給自足，我們必然需要別人。只是，當別人無法滿足你的需要時，除了放棄和憤怒，你還可以做些什麼來滿足自己的需要呢？

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選擇合適的方式表達需要

有需要並沒有問題，得不到可能是你用錯了方式。如果你懂得選擇合適的方式來表達需要，你會得到更多。表達需要的方式有四種：

1.一致性表達

你用憤怒的方式表達自己的需要，被滿足的機率通常很低。憤怒是一種表達需要的情緒，然而被你發洩憤怒的人卻很少能即刻識別出你的需要。

在面對你的憤怒時，別人往往會優先保護自己，因此看不見你的需要。

與其責怪對方「你為什麼不買花給我，我很生氣」，不如直接表達「我希望你可以買花送我，這樣我會很開心」，更容易得到滿足。與其責怪對方「你為什麼總是不回我訊息」，不如直接表達「我希望你下次能及時回我訊息，這樣我會覺得被你重視」，反而更容易得到滿足。

表達自己的需要雖然不一定會被完全滿足，但是會提高被滿足的機率。

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2.交換

想得到，就先付出。愛出者愛返，福往者福來。

那些希望別人多認可自己的人經常會批評別人，卻很少稱讚別人。不是說他們很少誇獎別人，而是他們很難讓別人體會到被認可。那些希望別人尊重自己的人經常控制別人，而不是尊重別人。因此，想要認可，可以先給予認可。

那些希望別人多陪伴自己的人，其實很少陪伴別人。陪伴的意思，並不是我們待在一起，而是我希望你陪我做喜歡的事。你會發現，有這種需求的人，

也很少陪別人做對方喜歡的事。你想要陪伴，可以先給予陪伴。

你想得到什麼，可以先付出什麼，這樣會讓你比較容易得到。如果你自己都沒有能力為別人付出，那麼在索取的時候，是否也可以少一點理所當然呢？

更高階一點的付出，是給別人真正想要的東西。你必須先辨識出別人真正的需要，進而去滿足它。當別人感受到你的愛，也會願意為你做更多。

3.選擇適合的情境

人在表達需要的時候，常常是不分情境去索取。有時，就像一個飢渴的嬰兒，沒有馬上被滿足就會暴怒。對方可能會因為你這種咄咄逼人、嘮叨、黏人、需求程度太高又不分情境的索取而感到窒息與無奈，特別想逃走。

如果你願意忍耐片刻或幾天，等對方心情好、願意溝通的時候再提出索取，更容易得到且是得到更多的滿足，這種忍耐叫做延遲滿足能力。

成年人和嬰兒不同，嬰兒需要即刻滿足，而成年人可以接受延遲滿足。

4.接納他人的局限

如果你堅持想要一百分的滿足，你就會掉進憤怒裡，在「他為什麼不愛我」、「他為什麼不願意為我做」的想法裡無法自拔。想要一百分的滿足，實際上是一種對絕對滿足的偏執。這時候，你滿腦子都只有「我想要」、「沒有得到全部，我很生氣」。當你開始相信並接受他人的局限，你才能放下偏執，才看得見其實他人已經給了你三十分甚至六十分，他只是沒有能力給你想要的一百分。

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放下一百分的執著，你才能享受已經擁有的三十分甚至六十分。成年人和嬰兒的第二個不同，就是嬰兒需要絕對滿足，而成年人可以接受部分滿足。這不代表你的需要只能到此為止，而是你可以轉身，從其他管道來滿足。

向「第三者」索取

如果你覺得眼前這個人無法滿足你的某些需要，那麼向關係之外的「第三者」尋求也是一種辦法。

如果兩個人進入戀愛或婚姻模式，你們四目相對，眼中只有彼此，那是一種非常危險的共生、融合關係。世上沒有一個人可以完全滿足另一個人的需要，這樣的關係很快就會走向相愛相殺。有的人不願意離開父母、進入婚姻關係，是在渴望從父母那裡得到充分的情感滿足。一段健康的情感關係，既有融合的部分也有獨立的部分，而獨立的部分正是「第三者」和你的世界。

「第三者」可以是朋友、親人，也可以是寵物。當你受傷、需要被安慰、需要被幫助的時候，他們都能給你很多支持。「第三者」也可以是你喜歡的遊戲或工作，當你沉浸其中時，也會感覺到滿足。「第三者」也可以是心理諮詢師，你能從他那裡得到別人無法給予的理解、陪伴與鼓勵。

而好的婚姻，從來不是滿足彼此的所有需求，而是滿足個人的核心需求，其他次要的需求可以由「他者」來提供。

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向自己索取

自己滿足自己，也是一種方式。自我滿足，一共分兩步驟：

1.停止壓榨自己

當你需要一個人肯定你、認可你的時候，你會發現，其實罵自己罵最凶的人就是你自己。

你責怪自己不夠好，才會特別需要別人喜歡你、認可你。當你需要一個人陪伴你的時候，你會發現，其實最忽視自己的人也是你自己。

你把時間給了家務、給了工作、給了忙碌，唯獨沒有留給自己。

你沒有把時間留給自己，才會需要別人把時間留給你。

當你需要一個人尊重你、不要強迫你的時候，你會發現，你其實是那個最會強迫自己的人。你總是不斷要求自己應該這樣、應該那樣，正因為你過度控制自己、不尊重自己，才會更渴望從別人那裡得到尊重，而非控制。

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2.做點什麼，讓自己好受一點

愛自己就是為自己做一點什麼，讓自己好受一點。失落的時候，抱抱自己；需要被認可的時候，先認可自己；累了的時候，就停下來休息。

如果繼續向別人索取，不但消耗自己也無法得到滿足。那麼，你是否可以先停下來呢？停下來，也許此刻會讓你好受一點。

你想讓別人為你做什麼，能不能先為自己做呢？你是否可以為自己創造一個條件與環境，讓自己得到更多滿足呢？

與喪失和解

前面我們說了三種方法，無論使用哪一種，你都會發現，我們能得到的滿足其實是有限的。在這個世界上，絕對的滿足只會階段性地或暫時性地存在，

因此我們必須學會和「無法被滿足」和諧共處。如果學不會，就會陷入偏執，尋求各種方法獲取滿足。失敗之後，依然偏執、暴怒、怨天尤人。

這個世界本來就不完美，他人如此，我們更是如此。學會面對不被滿足的感覺才是我們要修習的功課，這種功課就叫做與喪失和解，能夠承受不被滿足

的時刻，就是人生的一部分。

與喪失和解就是認識自己的局限，接納自己的不完美。正是人生有了不完美，它才成為一種風景。

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哪一種索取方法比較好？

那這四種方法，我們該用哪一種？當我們的內心有了匱乏之處，當我們需要他人時，我們該如何處理？

向眼前的人索取、向第三者索取、向自己索取、與喪失和解，如果只使用其中一種單一的方法，都會顯得偏執。我們需要用自己的理性去評估、感受與

選擇，並綜合運用這四種方法。 什麼才是真正的愛自己？就是用這四種方法組合出對自己比較有利也恰當、舒服的方式，讓自己好受一點、開心一點，而不是執著於管道和形式，認定

一定要用某一種方式被滿足。

愛自己，就是自我滿足嗎？不全是。

那不可以向別人索取嗎？不是不可以。

愛自己，不是不索取，而是願意選擇更多方式來滿足自己；是在嘗試過更多方法依然得不到滿足之後，願意放下執著，選擇其他能得到滿足的方式。

圖片來源：高寶出版＿人生90%的事，都不值得你在意：放下一百分的要求，享受八十分的滿足，高級大人活得坦然自在的舒心哲學

內文摘自：

《人生90%的事，都不值得你在意：放下一百分的要求，享受八十分的滿足，高級大人活得坦然自在的舒心哲學》

作者：叢非從

書籍類別：中文書>心理勵志>個人成長>心靈成長

出版日期：2026/5/13