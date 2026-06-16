2026-06-16 11:39 女子漾／編輯許智捷
《鐵拳教育》爽到像替觀眾出拳！校園霸凌韓劇TOP8，《金字塔遊戲》讓人追到握拳
韓劇最會拍的，不只是愛情和財閥，還有那種讓人邊看邊握拳的校園霸凌題材。從《黑暗榮耀》把「長大後復仇」拍成現象級話題，到《弱美男英雄》用智商與拳頭對抗暴力，再到近期《鐵拳教育》以「教權保護局」介入失控校園案件，讓觀眾看得超解氣，校園霸凌韓劇早已不是單純的青春劇，而是把權力、階級、家庭失能與沉默旁觀者全部攤開來看。
以下整理校園霸凌韓劇TOP8，依照「解氣爽度」排名，從寫實後勁、懸疑復仇到拳拳到肉的反擊爽劇一次看，想看惡人被收拾，這份片單可以直接收藏。
校園霸凌韓劇TOP8：《美麗的世界》
《美麗的世界》是相對低調、但後勁很強的校園霸凌韓劇。劇情講述一名中學生因校園暴力受到重傷，生命垂危，他的父母為了查明真相，開始面對學校、家長與加害者背後的層層隱瞞。
這部沒有浮誇的復仇爽感，而是把受害者家庭的痛苦、求真相的艱難，以及加害者家庭的推卸拍得很細。它更像是在問觀眾：如果所有人都想把事情壓下來，受害者要怎麼被看見？
校園霸凌韓劇TOP7：《憤怒的媽媽》
《憤怒的媽媽》是校園霸凌題材中很經典的一部。金喜善飾演的媽媽發現女兒在學校遭受霸凌後，決定偽裝成高中生重回校園，親自揪出問題根源。劇情從母親護女開始，逐步揭開校園內部更大的黑暗與腐敗。
這部雖然設定聽起來有點誇張，但情緒非常好懂：當大人制度保護不了孩子，媽媽只好自己上場。它有黑色幽默，也有沉重議題，尤其把「孩子不敢說、大人不相信、學校想息事寧人」的無力感拍得很明顯。
校園霸凌韓劇TOP6：《第三人稱復仇》
《第三人稱復仇》由辛叡恩、朴所羅門主演，劇情從女主角玉燦美追查雙胞胎哥哥死亡真相開始，她轉學進入哥哥生前就讀的學校，並與替受害學生報復霸凌者的池秀憲產生交集。劇情結合校園懸疑、復仇與青春犯罪元素。
這部的看點在於「真相」與「復仇」交錯推進。校園裡每個人都像藏著秘密，霸凌不只是單一事件，而是牽出更多謊言、操控與傷害。節奏偏懸疑，適合喜歡一集接一集挖線索的觀眾。
校園霸凌韓劇TOP5：《流氓讀書會》
《流氓讀書會》由黃旼炫主演，改編自人氣網路漫畫，劇情描寫想好好念書的尹佳敏進入充滿暴力與惡霸的技術高中，雖然成績總是不理想，打架能力卻意外超強，於是他一邊對抗校園惡勢力，一邊組成讀書會，努力朝升學目標前進。
比起沉重寫實派，《流氓讀書會》更偏熱血爽劇路線。它有校園霸凌、有幫派壓迫，也有少年們想翻轉人生的青春感。黃旼炫的反差設定很吸睛，明明想當學霸，卻老是被迫用拳頭維護讀書環境，荒謬又好笑。
校園霸凌韓劇TOP4：《金字塔遊戲》
《金字塔遊戲》把校園霸凌拍成一場殘酷的「人氣排名」。劇情設定在女子高中班級裡，學生透過投票決定彼此階級，排名最低的人就會成為全班霸凌的對象。這部改編自Naver同名網漫，2024年於TVING播出，故事核心就是人氣投票如何演變成制度化校園暴力。
這部可怕的地方在於，它不像傳統霸凌只有幾個壞學生，而是整個班級都被規則綁架。每個人都怕自己變成下一個受害者，所以選擇配合遊戲。看似是青春校園劇，實際上根本是小型社會實驗，越看越窒息。
校園霸凌韓劇TOP3：《弱美男英雄》
《弱美男英雄》主角延時恩是成績優秀、外表看似瘦弱的資優生，但他並不是任人欺負的小白兔。面對校園暴力，他靠冷靜判斷、心理戰與身邊工具反擊，讓觀眾看到「弱」也可以變成另一種武器。Netflix官方介紹也點出，這部聚焦內向資優生對抗霸凌與暴力仇家的故事。
這部最迷人的地方，是它不只拍打架，而是拍少年在暴力環境裡如何被迫長大。友情、背叛、恐懼、創傷都很濃，動作戲很痛，情緒戲更痛，看完很容易對朴志訓飾演的延時恩念念不忘。
校園霸凌韓劇TOP2：《黑暗榮耀》
提到校園霸凌韓劇，絕對不能不提宋慧喬主演的《黑暗榮耀》。劇情講述文同珢在學生時期遭受殘酷霸凌，多年後成為教師，展開一場精心布局的復仇計畫。這部劇之所以紅到出圈，不只是因為復仇線夠狠，而是它把「霸凌不是青春期玩笑，而是會改變受害者一生的傷」拍得很深。
《黑暗榮耀》的爽感不是一拳打回去，而是一步一步收網，看惡人終於被自己種下的惡果反噬。從權勢家庭、包庇體制到旁觀者冷漠，每一層都讓人看得毛骨悚然，也難怪播出後成為校園霸凌題材代表作。
校園霸凌韓劇TOP1：《鐵拳教育》
《鐵拳教育》近期在Netflix上線後話題不斷，劇情設定一個專門介入校園失控案件的「教權保護局」，面對霸凌、恐龍家長、校園權力失衡等問題，不再只是開會、道歉、壓新聞，而是用更強硬的方式把惡人逼到牆角。
這部最讓觀眾上頭的地方，就是它把很多人現實中說不出口的怒氣拍出來。當老師無力、學生受害、制度慢半拍時，主角團直接出手，爽感很像替觀眾打出那一拳。雖然劇情帶有誇張化與戲劇化設定，但它觸及的校園暴力、教權崩壞與家長施壓，都讓人很有代入感。
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