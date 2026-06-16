2026-06-16 11:05 女子漾／編輯ANDREA
網評「看一集就上癮」陸劇TOP10！《逐玉》《許我耀眼》看不膩、這部「神劇」根本停不下來！
想要一看就忍不住狂追的好片陸劇嗎？這次盤點了近期在網路上討論度爆表「看一集就上癮」陸劇TOP10清單！無論你喜歡高甜撒糖的現代現偶，還是權謀逆襲的大女主古裝劇，這份名單保證讓你一按播放鍵就徹底入坑，熬夜也要一口氣追完！有興趣不妨來看看你錯過了哪幾部寶藏神劇！
TOP10：《繁花》主演：胡歌、馬伊琍
由名導王家衛操刀，開局就以電影級別質感死死抓住觀眾眼球！胡歌飾演的阿寶在九十年代上海灘商戰逆襲，畫面絕美且節奏緊湊。那種大時代下人物命運的極致拉扯，真的會讓人看一集就深深陷進去，完全是精品中的精品！
TOP9：《白月梵星》主演：白鹿、敖瑞鵬
喜歡仙俠劇的絕對不能錯過！不可一世的妖尊遇上修仙凡人少女，這種反差萌設定本身就超帶感。兩人同框CP火花四射，重點是劇裡虐點不多，瘋狂撒糖的甜蜜互動讓人越看越上癮，嘴角根本放不下來！
TOP8：《國色芳華》主演：楊紫、李現
「童顏夫婦」再度合體二搭，光這陣容就必追！楊紫化身果斷和離的獨立花商，與李現飾演的腹黑官員強強聯手。大唐華麗背景下，看男女主角從互相試探到攜手搞事業，過程爽度破表，忍不住一集接著一集看下去！
TOP7：《墨雨雲間》主演：吳謹言、王星越
復仇爽劇的天花板！吳謹言再次發揮拿手的大女主復仇戲碼，搭檔自帶清冷氣質的王星越，劇情節奏飛快，手撕渣男惡女的橋段讓人看得大呼過癮。完全不用開倍速，第一集就直接把復仇火苗點滿，超級痛快！
TOP6：《度華年》主演：趙今麥、張凌赫
雙重生設定真的太好嗑了！男女主角帶著前世記憶重新來過，張凌赫飾演的腹黑首輔與趙今麥飾演的長公主，從互相猜忌到再次相愛，極致拉扯感讓人欲罷不能。張凌赫古裝顏值穩定發揮，看他們破局相戀真的停不下來！
TOP5：《大奉打更人》主演：王鶴棣、田曦薇
這部絕對是熬夜必看神劇！穿越、探案加上朝堂鬥智，王鶴棣飾演的破案天才自帶喜感，用現代邏輯在古代辦案超級新鮮。劇情像解謎一樣一環扣著一環，加上田曦薇甜美助攻，讓人好奇下個案子怎麼破，完全無尿點！
TOP4：《難哄》主演：白敬亭、章若楠
現偶劇的純愛天花板來了！充滿青春疼痛文學氛圍，講述久別重逢後的雙向奔赴。白敬亭和章若楠把那種暗戀到治癒的情感演繹得淋漓盡致。唯美畫面與共鳴台詞，看第一集心跳就漏半拍，只想陪他們一起談戀愛！
TOP3：《許我耀眼》主演：趙露思、陳偉霆
這部現偶真的會讓人看到無法自拔！趙露思飾演滿嘴謊言的女主角，帶著心機與陳偉霆步入婚姻。成年人的愛情博弈充滿張力，前期帶懸疑色彩，後期上演追妻火葬場！反套路人設與刺激反轉，絕對是必看黑馬！
TOP2：《逐玉》主演：張凌赫、田曦薇
網播量火速飆破20億的大熱爆款！張凌赫與田曦薇這對高顏值CP火花簡直溢出螢幕。劇情將江湖與朝堂恩怨完美融合，武打戲行雲流水，加上甜虐交織的感情線，情感鋪陳細膩動人，絕對讓人看一集就徹底淪陷！
TOP1：《藏海傳》主演：肖戰、張婧儀
冠軍非它莫屬！由頂流男神肖戰主演，權謀復仇的劇情環環相扣，毫無冷場。藏海化名潛入京城步步為營，智商在線的權謀算計與張婧儀之間的宿命牽絆，加上大氣的導演運鏡，每集都像看電影，保證讓你點開就出不來！
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