2026-06-16 10:40 蒔緣‧鹿角腓腓
月光之所以皎潔，是因為從未落入掌心——談戲劇裡最迷人的白月光
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：白月光常指主角心中念念不忘、卻未能走到最後的人。
- 重點二：她的迷人之處在於遺憾、青春與理想被記憶共同放大。
- 重點三：白月光象徵未完成效應，也反映人們對過往自己的投影。
在許多編劇筆下，總有那麼一個人——或早逝、或另作婚配；即使從未真正陪伴到最後，卻始終佔據主角心中最柔軟的位置，只要一提及，主角的眼神、心態便為之瞬間改變，便是所謂的「白月光」。
在許多戲劇作品中，「白月光」經常用來形容主角心中念念不忘的人。雖然早期多半出現在男性對女性的情感投射，但如今已逐漸成為一種，泛指「理想化舊情感」的戲劇類型。
白月光之所以迷人，不只是因為她美麗，而是因為她承載了人們對於遺憾、青春與理想的憧憬。她像夜空中的月亮，看得見，卻碰不著；正因無法擁有，才顯得格外珍貴。
白月光的存在意義，不一定是愛情，而是人生的投影
從戲劇創作的角度來看，白月光最大的功能，其實不是成為愛情故事中的女主角，而是成為男主角的一面心鏡。
她可能是他生命中最純粹的時光；可能是一段無憂無慮的童年；一場青澀懵懂的初戀；抑或是一個尚未被現實磨損的自己。當男主角念念不忘白月光時，真正懷念的，或許不只是那個人，也包括與對方相遇時的自己。
因此，許多戲劇裡的白月光都與「青梅竹馬」有關。一起長大的記憶、共同經歷的歲月，讓兩人之間擁有旁人無法取代的情感基礎。即使後來出現更成熟、更適合的對象，那段最初的情感仍然具有特殊地位。
一個人為何將白月光深植心中
白月光的存在提醒著人們：有些感情未必是最深刻的，卻是最無法重來的。
心理學上有個概念稱為「未完成效應」。是指相較於已完成的事情，人們更容易記住且不斷在意「未完成」或「被打斷」的事情。這種未竟之事會持續佔據大腦資源，讓大腦像開了太多分頁，未處理完的任務會不斷在背景吃掉你的記憶體與專注力。
換句話說，白月光之所以令人難忘，往往不是因為她真的完美，而是因為故事停在最完美的地方。
就像許多戲劇中的設定：年少時相愛，卻因誤會分離；彼此有情，卻因家世阻隔；甚至陰陽兩隔，留下永遠無法實現的承諾。這些未竟的故事會在記憶裡反覆被修飾、美化，最後形成一個近乎理想化的人物形象。在記憶的濾鏡下，她彷彿永遠不會變老、不會爭吵，也不會令人失望。這樣被理想化的形象，往往就是人們口中的白月光。
白月光聽起來很「美」，但事實是……
白月光這個詞，本身就帶著詩意與浪漫。然而現實中的白月光，未必真的如此美好。
很多時候，她之所以顯得特別美好，往往是因為距離與時間替記憶加上了濾鏡。
如果一路走進婚姻的是白月光，或許也會面臨生活壓力、家庭責任與個性磨合的考驗。曾經令人心動的優點，可能變成日後爭執的原因；那些青春歲月裡的甜蜜，也可能被現實消磨殆盡。
戲劇喜歡塑造白月光，正是因為她不需要接受現實的考驗。她永遠停留在記憶最明亮的時刻。而人們念念不忘的從來不是月光，而是那個曾經仰望月光的自己。
~~~~ by蒔緣觀劇 ~~~~
精華 FAQ
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白月光通常是主角心中始終忘不掉的人，可能早逝、分離或另作婚配。她未必真的陪伴到底，卻因留下遺憾與美好記憶，長期佔據主角情感核心。
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因為心理學的未完成效應會讓人更難忘記被中斷的事情。故事停在最美好的時刻，記憶便會自動補上濾鏡，讓白月光被理想化成完美形象。
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作者認為人們懷念的不只是一個人，更是與她相遇時的自己。白月光像鏡子，映照出年少、純粹與未被現實磨損的過往，這才是最難放下的部分。
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