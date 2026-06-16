2026-06-16 11:01 女子漾／編輯黃冠婷
韓劇校園霸凌題材太震撼！10部必看片單，《黑暗榮耀》《弱美男英雄》虐到停不下來
近日 Netflix 爆紅韓劇《鐵拳教育》以教育體制崩壞的虛構世界為背景，描寫校園暴力失控、師生對立與家長過度干預所引發的連鎖混亂。政府因此成立「教權保護局」，以強硬手段直接介入校園事件，試圖透過制度外的力量，解決制度本身已難以應對的問題。整體風格延續近年韓劇對校園與青少年議題的高度關注，與《黑暗榮耀》揭露長期霸凌創傷、《少年法庭》探討少年犯罪與司法界線等作品相互呼應，皆透過極端情境放大現實中被忽視的校園問題。本次特別精選 10 部值得一看的校園霸凌題材韓劇，帶大家從不同戲劇視角重新思考校園問題的多重面貌。
文章目錄
盤點 5 部校園霸凌題材韓劇
校園霸凌題材韓劇 1.《清潭國際高等學校》
校園霸凌題材韓劇 1.《清潭國際高等學校》
《清潭國際高等學校》以菁英高中為背景，透過金藝琳、李銀泉等新生代演員，呈現階級差距與校園暴力交織的暗黑現實。家境普通的轉學生金惠仁成為女高中生命案的唯一目擊者，因而與被指控為嫌疑人、同時掌握校園話語權的財閥千金白濟娜產生對立。在權勢壓迫、同儕欺凌與各種隱藏的暴力之中艱難求生。隨著真相浮現，校園內看似完美的秩序逐漸崩裂。全劇推出兩季，是近年備受討論的校園暴力題材韓劇之一。
校園霸凌題材韓劇 2.《黑暗榮耀》
校園霸凌題材韓劇 2.《黑暗榮耀》
提到校園霸凌題材韓劇，《黑暗榮耀》無疑是最具代表性的作品之一。宋慧喬在劇中飾演飽受霸凌折磨的文同珢，她多年後展開冷靜而精密的復仇行動，播出時引發巨大迴響，也讓這部作品成為全民討論的話題。劇情從文同珢成為霸凌主謀朴涎鎮女兒的班導師開始，伴隨朱如炡與姜賢南的協助，她一步步揭開當年隱藏的暴力真相。作品以強烈情感張力呈現受害者重新掌握主導權的過程，也讓《黑暗榮耀》成為校園霸凌類型韓劇中的標誌性作品。
校園霸凌題材韓劇 3.《弱美男英雄》
校園霸凌題材韓劇 3.《弱美男英雄》
《弱美男英雄》以更貼近現實的方式呈現校園暴力，被許多觀眾視為同類型作品中的高分代表。劇情聚焦在模範生連始垠身上，他因無力挽救被霸凌的好友而留下深刻創傷。轉學後，他為了不再失去身邊重要的人，決定正面迎擊校園中的更大惡勢力。與一般「突然變強」式的主角設定不同，連始垠的反擊並不依靠外力，而是依靠冷靜、堅毅與精密的判斷力。他看似瘦弱，卻用強大內心與策略對抗霸凌者，描繪出一段殘酷卻耀眼的成長歷程。
校園霸凌題材韓劇 4.《金字塔遊戲》
校園霸凌題材韓劇 4.《金字塔遊戲》
《金字塔遊戲》由金知妍、張多皒、柳茶憐、申瑟琪等新生代演員主演，以殘酷的「校園投票」制度揭露霸凌如何在集體沉默中滋生。劇情設定在白蓮女高二年級五班，學生們每個月都必須秘密票選一名「被孤立者」，名單一旦出爐，整個班級便化為加害者、受害者與旁觀者的殘酷生存競技場。這套制度讓暴力不再只是個別事件，而是成為班級運作的一部分，也迫使學生在恐懼與保身之間做出選擇。
校園霸凌題材韓劇 5.《少年法庭》
校園霸凌題材韓劇 5.《少年法庭》
《少年法庭》由金憓秀、金武烈、李星民、李姃垠主演，劇情範圍不僅涵蓋校園霸凌，也深入描繪韓國青少年犯罪的多重面向。劇中多起案件取材自真實事件，其中包含校園暴力引發的悲劇，使本劇自開播便備受關注。故事以一位厭惡少年犯的法官為主角，她被調派至地方法院少年法庭，必須在強烈的個人情感與對司法公正的堅持之間取得平衡。面對未成年加害者犯下的殘酷行為，她既感憤怒，也必須回到法律本質，審視每個案件背後的家庭、制度與社會問題。《少年法庭》以沉穩且犀利的敘事，揭露青少年犯罪的成因與制度漏洞，也讓觀眾反思：在面對校園暴力與少年犯罪時，社會應如何找到懲罰與教化之間的界線。
校園霸凌題材韓劇 6.《鐵拳教育》
校園霸凌題材韓劇 6.《鐵拳教育》
《鐵拳教育》由金武烈、李星民、秦基周、表志勳主演。劇情描寫校園暴力失控、師生對立與家長過度干預所引發的連鎖混亂。為因應日益失序的校園環境，政府成立「教權保護局」，以非常規執法方式直接介入校園事件，處理各類極端衝突。劇中大量以暴制暴的強勢執法場面，節奏緊湊、張力十足，也讓不少觀眾直呼過癮，被譽為「校園版《模範計程車》」。
校園霸凌題材韓劇 7.《第三人稱復仇》
校園霸凌題材韓劇 7.《第三人稱復仇》
《第三人稱復仇》以高中生朴元錫在校園墜樓身亡作為開端，妹妹玉燦美（辛叡恩 飾）無法接受哥哥被判定為自殺的結論，決定轉學進入龍誕高中，親自追查事件背後的真相並展開復仇行動。在調查過程中，她與曾目擊墜樓現場的池秀憲（羅門 飾）產生交集，兩人一同在充滿謊言與壓力的校園環境中逐步逼近事件核心。隨著線索逐漸拼湊，表面平靜的校園開始浮現裂痕，隱藏其中的暴力、冷漠與權力關係也一一被揭開，使整起事件不再只是單一悲劇，而是牽連更深層結構問題的開端。
校園霸凌題材韓劇 8.《人性課外課》
校園霸凌題材韓劇 8.《人性課外課》
《人性課外課》以高中生吳智洙（金東希 飾）為主角，描寫他在現實壓力與經濟困境下，被迫踏入犯罪世界，逐步偏離原本人生軌道的過程。劇情透過智洙、書敏熙（鄭多彬 飾）、裴葵莉（朴柱炫 飾）與郭基泰（南潤壽 飾）等角色，呈現青少年在家庭缺席與社會壓力下的掙扎與選擇，逐步揭露校園與現實之間模糊的界線，以及人性在壓迫下的失控與轉變。
校園霸凌題材韓劇 9.《流氓讀書會》
校園霸凌題材韓劇 9.《流氓讀書會》
《流氓讀書會》講述尹佳敏（黃旼炫 飾）雖然渴望成績優異，但天賦卻全都體現在打架能力上。為了尋找升學機會，他轉學至被視為「地球最差」的流星工業高中，並在混亂的校園環境中組建「讀書會」，試圖在暴力與競爭並存的體制下拚出一條升學之路。劇中圍繞一群在排名制度與校園鬥爭中掙扎的學生展開，包括成績與實力並存的對手與夥伴，在打架與學習之間形成荒誕卻現實的對比。
校園霸凌題材韓劇 10.《上流戰爭》
校園霸凌題材韓劇 10.《上流戰爭》
《上流戰爭》以江南頂級豪宅「赫拉皇宮」為背景，圍繞財閥家庭之間的權力競逐與子女教育競爭展開。故事從少女閔雪兒墜樓事件揭開序幕，逐步牽出上流社會隱藏的謊言、階級壓力與人性慾望。沈秀蓮（李智雅 飾）、千瑞珍（金素妍 飾）與吳允熙（柳真 飾）三位女性，分別代表不同階層與價值選擇，在權力、金錢與子女教育的競爭中不斷交錯對立。隨著事件發展，原本看似光鮮亮麗的上流社會，逐漸暴露出殘酷的階級壓迫與扭曲的教育體制。
以上作品以不同角度切入校園與青少年議題，呈現各自獨特的視角與討論空間。透過劇情鋪陳，觀眾得以更全面理解校園環境中潛藏的矛盾與壓力，也看見角色在面對困境時的選擇與成長。若你對此類題材感興趣，不妨從中挑選一部作為追劇清單的下一站。更多相關資訊持續關注 JUKSY 街星。
延伸閱讀：Netflix《鐵拳教育》藏台灣人？旅韓女孩 Rina 曝光臨演畫面掀熱議！
《鐵拳教育》劇情 24 年前就有！《極道鮮師》惡霸松本潤、小栗旬全變大咖！
【本文為JUSKY街星授權提供】
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower