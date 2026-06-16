2026-06-16 09:58 女子漾／編輯許智捷
退休在家太閒，28年國中理化老師重出江湖！學生一看名字全暴動：超級推薦
退休後最怕什麼？不是沒事做，而是太有實力根本閒不下來。台北一名男子近日在臉書社團幫媽媽徵家教學生，沒想到貼文一曝光立刻引發熱議，原因不是別的，而是這位媽媽曾在台北國中任教理化長達28年，過去學生一看到名字全都冒出來力推，讓網友笑稱這根本是家教界的「職業選手」。
退休太閒想當家教 兒子上網幫媽媽找學生
原PO在臉書社團「家教網（找老師找學生一對一免費刊登）」發文表示，媽媽退休後在家「閒閒沒事做」，因此想找國中生當家教打發時間，教學地點則限定在天母、石牌一帶。
他也提到，媽媽本名姓辛，曾在麗山國中擔任27年理化老師，另於石牌國中任教1年，累積多年國中理化教學經驗。原本只是替媽媽低調徵學生，沒想到文章曝光後，瞬間吸引大量討論。
兒子認證教學能力：從小到大沒遇過比她更會講觀念的老師
原PO形容，文字很難完整描述媽媽的教學能力有多強，但以自己從小在家上家教的經驗來看，媽媽在教學上幾乎可以說是「無懈可擊」。
他表示，自己從小到大真的沒有遇過比媽媽更會講解觀念的老師，甚至國中會考自然科拿到全對。除了講解清楚，媽媽也會自製講義搭配教學，只要學生願意用心學習，應該不太可能學不會。
不過辛老師對學生也有要求。原PO提到，媽媽希望學生必須盡量積極求學，不要消極懈怠，也一定要完成指定作業。換句話說，想找一位會把觀念講到懂、但也會認真盯學習態度的老師，辛老師或許就是那種「溫柔但不放水」的類型。
學生現身力挺：上課有趣又易懂
貼文曝光後，不少網友紛紛留言驚呼，直喊「職業選手」、「退休變成社會人士應該是無敵的吧？」也有人笑稱這根本是「炸魚」，形容資深老師投入家教市場實在太有競爭力。
更有過去學生與家長現身分享經驗。有網友表示，女兒今年從麗山畢業，辛老師正是她的理化老師，「我女兒超愛她的！上課非常有趣又易懂，推推。」也有學生感性留言，表示老師是自己國中最喜歡的老師，不論作為班導或理化老師都非常推薦。
還有人回憶，辛老師曾花很多心力帶領班級，也祝福老師退休後每天都能開開心心。短短一篇徵家教文，意外變成大型謝師現場，讓不少人看了也直呼太暖。
這起事件之所以引發討論，除了「28年資深理化老師當家教」本身很吸睛，也讓人看到一位好老師留下的影響力。真正會教的老師，不只是把公式、題目講完，而是能讓學生記得「原來理化可以這樣懂」。
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