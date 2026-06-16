2026-06-16 09:49 女子漾／編輯周意軒
2026端午開運招財法！午時水、立蛋、發財水這樣做，下半年財運貴人一起來
2026年端午節落在6月19日，農曆五月初五不只是吃粽子、掛艾草的傳統節日，在民俗命理中，也被視為一年之中陽氣最旺、至陽至剛的日子。尤其當天中午11點至下午1點的「午時」，更被認為是招好運、去霉運、補陽氣的重要時段。社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，端午節當天午時接取的水，俗稱「午時水」，又稱「純陽水」，若在這段時間從湧泉、瀑布、井水，或家中水龍頭接水保存，再放到陽光下曝曬至少30分鐘，可吸收正陽能量，民俗上被認為有趨吉避凶、淨化轉運的效果。
端午開運1：打開門窗，讓陽光照進家裡
端午節是一年中陽氣最旺的日子，若近期覺得家中氣場沉悶、運勢卡卡，楊登嵙建議，可趁端午節當天上午打掃住家，並在午時11點至13點將門窗打開，讓陽光照進屋內。民俗上認為，陽光可幫助驅散家中的霉氣與穢氣，讓居家空間重新流動起來，尤其適合近期運勢不順、健康狀態較低迷，或總覺得家裡悶悶不舒服的人參考。
端午開運2：午時水淨屋，穢氣由內往外掃出去
除了讓陽光進屋，也可使用「午時水」進行簡單淨屋。方法是於端午節午時用碗盛裝午時水，再取榕樹葉、艾草等綠色植物葉片沾水，從房子最內部往外灑淨。若是透天厝，可由頂樓開始往下灑，再一路灑至大門口，象徵將不好的氣場由內往外清出。這個做法在民俗上有去除穢氣、提升宅運的寓意，特別適合想趁節氣轉換，幫家裡「重新開機」的人。
端午開運3：午時水淨身，拍掉壞運氣
若覺得近期心情低落、做事不順，也可在端午節午時以午時水簡單淨身。
做法是將午時水沾在手上，從頭頂、臉部、脖子到胸口慢慢往下輕拍，象徵把身上的霉氣拍掉，帶走不順與低迷能量。楊登嵙也提到，若平日曾前往醫院、殯儀館、火葬場等陰氣較重的場所，回家後感到身體不適，也可參考此方式。
端午開運4：午時水泡澡，轉運儀式感拉滿
想要更有儀式感，也可用午時水泡澡。楊登嵙建議，可在端午節午時準備一碗午時水，加入菖蒲、艾草若干，再加上一碗「陰陽水」。所謂陰陽水，是指未煮過的自來水或礦泉水為「陰水」，煮沸後的熱開水為「陽水」，再混合攝氏40度左右的熱水泡澡。民俗上認為，這樣能幫助趨吉避凶、洗去霉氣，也適合想在下半年開始前，為自己換個好氣場的人。
端午開運5：早上曬太陽補陽氣，低迷運勢動起來
端午節不只午時重要，當天早晨7點到中午12點之間，也適合外出曬太陽、適度運動。楊登嵙指出，若平常總覺得運勢差、精神不濟，或做什麼都提不起勁，可趁端午節陽氣旺盛時曬曬太陽，增加自身陽氣與生氣。簡單散步、伸展或到戶外走走，都能讓身體和心情一起轉換狀態。
端午開運6：吃棗粽旺文昌，考試族、學生族可參考
端午節吃粽子也有開運寓意。楊登嵙提到，粽子在春秋時期就已出現，其中加入紅棗的粽子稱為「棗粽」，因諧音有「早中」之意，民俗上象徵早日考中、金榜題名。因此家中若有考生、學生，或正在準備證照考試、升學考試的人，不妨在端午節吃棗粽，為自己討個好彩頭。
端午開運7：午時立蛋求好運，放財位招財氣
端午節最經典的民俗活動之一，就是午時立蛋。楊登嵙表示，若能在端午節午時，也就是11點至13點之間成功把雞蛋立起來，象徵接下來一整年都能有好運。想加強財運的人，可選在住家或辦公室的「財位」立蛋。一般來說，財位多指大門斜對角、藏風聚氣的位置；若不確定財位在哪，也可選在客廳中央、辦公桌正中央立蛋。開店做生意的老闆，則可在櫃檯中央立蛋，象徵下半年業績愈來愈旺。
端午開運8：噴花香香水招桃花
想提升感情運、增加異性緣的人，也可以把握端午節午時。楊登嵙建議，可在端午節正午時分，於臥室及床上噴灑適量花香調香水，民俗上認為有助增加桃花與人緣。不過香水用量不宜過多，以清新舒服為主，避免味道過重反而影響睡眠與空間舒適度。
端午開運9：自製發財水，放財位迎接下半年財運
想為下半年招財，可以參考「發財水」開運法。楊登嵙表示，可在端午節正午準備硬幣總金額168元或268元，加入午時水與少許鹽巴煮沸，冷卻後將水與硬幣一起裝入寶特瓶或乾淨容器中，再放置於住家或辦公室財位。168有「一路發」的吉祥寓意，268則有「一路發、發財順」的象徵，民俗上被認為有助提升財氣與業績運。若是上班族，可放在辦公桌附近；若是做生意者，也可放在店內財位或櫃檯附近。
端午開運重點一次看
2026端午節最重要的開運時間，是6月19日中午11點至下午1點。想要招財、招貴人、去霉運，可把握這段「午時」接午時水、淨屋、淨身、立蛋或製作發財水。不過以上方法多屬民間習俗與傳統信仰，實際效果因人而異，民眾可依自身信仰與生活習慣自由參考。比起過度執著儀式，更重要的是趁端午節重新整理居家環境、調整心情與生活步調，讓自己以更清爽的狀態迎接下半年。