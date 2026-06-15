2026端午奇門遁甲開運法：把握清晨2小時，用6枚硬幣開啟下半年財路

2026-06-15 23:35 谷帥臻

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：2026年端午逢甲子日，適合在清晨啟動除穢納吉與迎財儀式。
  • 重點二：當天5點至7點東方有利局，建議把握兩小時進行迎新財水。
  • 重點三：以瓷碗、紅紙、六枚十元硬幣與新水完成六步驟後再配合實際行動。

谷帥臻老師：端午節奇門遁甲招財法(GPT製圖)
谷帥臻老師：端午節奇門遁甲招財法(GPT製圖)

文／谷帥臻｜風水命理專家・設計學博士


2026年端午節為國曆6月19日、農曆五月初五。端午在傳統歲時文化中，被視為陽氣旺盛、適合除穢納吉與重新啟動生活的重要節令，今年又恰逢六十甲子的起點「甲子日」，更具有開啟新局的象徵意義。

依奇門遁甲盤局觀察，端午當天清晨5點至7點為丁卯時，正東方見「甲＋丁青龍耀明」，並得開門、直符與天英星；再逢2026年紫白八白財星飛臨東方，形成有利於啟動財路、事業與貴人機會的迎財格局。今年端午不必進行複雜儀式，只要把握這兩個小時，在家中正東方完成一項「端午迎新財水」即可。

準備物品

乾淨瓷碗一個、正方形紅紙或紅布一張、6枚乾淨的台灣10元硬幣，以及端午清晨第一次打開水龍頭的新水。

端午迎新財水6步驟

第一步：整理正東方。端午前一晚，先確認家中的正東方，將桌面或櫃面整理乾淨。

第二步：鋪紅紙、放瓷碗。6月19日清晨5點至7點之間，在正東方鋪上紅紙或紅布，再把瓷碗放在中央。

第三步：放入6枚硬幣。將6枚台灣10元硬幣在碗內排成圓形，不要再增加其他硬幣。

第四步：倒入八分滿新水。接取當天第一次打開水龍頭的新水，倒入瓷碗中，約八分滿即可。

第五步：面向東方祈願。面向正東方，放鬆身體，緩緩深呼吸9次，再默念一個清楚的財務或事業願望，例如：「願我下半年財路開啟，正財穩定，貴人相助，事業順利前行。」願望不必求得太多，選擇目前最重要的一項即可。

第六步：將財氣收納入庫。迎新財水完成後，留在正東方不要隨意移動。數日後待水自然蒸發，再將6枚硬幣擦乾，放入錢包、聚寶盆或保險箱中，象徵將端午迎來的財路與機會收納入庫。

開運並不是期待一碗水或幾枚硬幣立即改變命運，而是在合適的節令與時辰，重新整理自己的目標。完成迎新財水後，也可以採取一項實際行動，例如聯繫客戶、提出合作、整理財務計畫或發表專業內容。奇門遁甲中的「開門」，不只是等待機會出現，更提醒人們在門開之後，必須主動向前，才能真正接住機會。

今年端午最重要的，不是做很多，而是在對的時間、對的方位，專心做好一件事。6月19日清晨，不妨為自己早起一次，以一碗八分滿的新水與6枚台灣10元硬幣，為下半年的財路、事業與生活，打開一扇新的門。

#2026端午節#端午開運#迎新財水#奇門遁甲#青龍耀明#東方財位#谷帥臻#風水命理#設計學博士


精華 FAQ

  • 因為當天不僅是端午節，還逢六十甲子起點的甲子日，加上奇門遁甲盤局與紫白八白財星都指向東方，形成適合除穢、納吉與啟動財路的時機。

  • 需準備乾淨瓷碗、正方形紅紙或紅布、6枚台灣10元硬幣，以及端午清晨第一次打開水龍頭的新水，並在清晨5點至7點的正東方進行。

  • 文章提醒開運重點不只在儀式，而在整理目標並採取行動，例如聯繫客戶、提出合作、整理財務計畫或發表專業內容，讓機會真正落地。

谷帥臻

谷帥臻

風水設計學博士；風水命理老師；東方玄學術數 真理大學宗資系講師；文化大學推廣教育講師；中華道教學院講師；保安宮大道書院講師 企業/陽陰宅/風水設計；八字；奇門遁甲；卜卦；擇日；姓名；開運；演講；教學

#風水 #端午節

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2026-06-06 08:00 J.T



▋那一則永遠停在未讀的訊息

2026年5月26日凌晨4時21分，潤泰集團總裁尹衍樑在台北榮總辭世，享壽76歲。

根據《富比士》2025年台灣富豪榜，他身價約56億美元，折合新台幣約1,762億元，名列台灣第10。身後留下的，是橫跨營建、金融、生技、零售的龐大集團版圖，以及一子一女——兒子尹崇堯，女兒尹崇恩。

消息傳出後兩天，尹崇恩在臉書發文，寫下這些字：

「我一直以為，還有時間。現在才真正明白，有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊，永遠停在未讀。」

看到這段話的那一刻，很多人心裡不是在想尹家的千億財富，而是想到了自己的父親、母親、伴侶，和那些還沒來得及說、還沒來得及安排的事。

▋傳承，從來不是「有錢人才需要想的事」

很多人看到「1,762億」這個數字，第一反應是：那是別人家的事，跟我有什麼關係？

但真正值得思考的問題，其實和金額無關。

尹衍樑在世時，早已提前安排兒子尹崇堯進入南山人壽歷練、2022年接掌董座；女兒尹崇恩也陸續在集團旗下多家公司擔任要職。這種「提前布局、有序交棒」的方式，讓家族事業的傳承相對平穩，少了很多可能發生的震盪。

但問題是：一般家庭，有沒有類似的安排？

你上一次跟父母談到「萬一有一天……」是什麼時候？你知道父母有哪些保單、受益人填的是誰嗎？你自己的保單，受益人有多久沒有更新了？

這些問題不是要嚇你，而是因為——真正看過家庭財務安排現場的人都知道，最難的從來不是金額，而是那句「我以為還有時間」。

▋遺產稅，是許多家庭第一個措手不及的關卡

尹衍樑辭世後，外界最多討論的是：千億身家怎麼分？這個問題的答案，比多數人想的還複雜。依據台灣現行法律，遺產稅必須在繼承人知悉繼承之日起六個月內申報，而且必須「先繳遺產稅，才能辦理遺產分割與財產移轉」。

以尹衍樑的資產規模為例，《富比士》估算的是整體財富，但法律上實際須課徵遺產稅的範圍，還要扣除負債、已信託安排、已移轉股權等，實際計算相當複雜，仍需依個案狀況與專業評估而定。換句話說，就算家人之間對分配沒有爭議，資金能否在第一時間到位，往往才是真正的挑戰。

對普通家庭而言，這個邏輯一模一樣：

父母過世後，房子要過戶前得先繳遺產稅。那筆現金，你準備好了嗎？

▋保單，是讓心意準確傳遞的工具

尹衍樑2011年時，曾公開宣示捐出95%財產、撥出30億元籌設唐獎，資助人文與科學研究。他對財富的態度，從來不只是「留給自己人」，而是更大範圍的責任與傳承。

這讓人想到一個很重要的觀念：保單的真正價值，有時不在理賠金額，而在它能把一個人的心意，準確送到對的人手上。指定受益人的保險金，原則上不計入遺產、不需等待遺產稅申報完成，就可以相對快速地交到受益人手中。這筆錢，可以是家人最困難時刻的緊急支援，也可以是讓繼承流程更順暢的現金準備。

但前提是：受益人，要提前寫清楚。

很多人的保單上，受益人一欄寫的是「法定繼承人」——這看起來沒問題，但一旦家庭結構變化（離婚、再婚、生育、照顧責任轉移），這幾個字的意義可能完全不同。

一份好的安排，重點不只在金額，也在誰能拿、何時能拿、拿了之後能解決什麼問題。

▋她說「把您放不下的牽掛，好好接住」

尹崇恩在那篇悼文的最後這樣寫：

「媽媽會有我們陪著。我們也會一起，把您放不下的牽掛，好好接住。」

這句話讓很多人紅了眼眶。因為那種感覺太真實了——失去一個人之後，最難受的，往往是那些他沒說完的話、沒安頓好的事、還有那些他最後放心不下的人。

一份清楚的財務安排，能讓家人在最心碎的時候，少一份混亂、多一份方向。

不是有錢才需要安排，而是你在乎的人，值得你提前想清楚。

▋現在，你可以做的第一步

你不需要是千億富豪，才需要思考這件事。

找出你現在所有保單，確認受益人是否符合你現在的家庭狀況。

和父母做一次「萬一有一天」的對話——不是觸霉頭，而是體貼。

評估家庭的現金流：如果明天發生變故，家人有沒有足夠的流動資金撐過最初的困難期？

如果覺得這些問題太複雜、不知從哪開始，找一位你信任的保險顧問或理財規劃師坐下來談談，通常比你想像中的更容易起步。真正成熟的財務安排，是讓愛有順序，讓責任有名字，讓家人在最混亂的時候，還能照著清楚的路走。

不要等到那則訊息，真的停在未讀。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。

（實際保險、稅務與遺產規劃仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估。）


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台灣 #富比士

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2026-05-25 08:00 廖嘉紅

高資產長輩離世後，留下上億房產、土地、股票，為什麼有些家庭沒有被遺產稅壓垮？關鍵不是運氣，也不是神奇節稅招，而是早就把「繼承過程中的現金流」設計好。

------

很多家庭財富傳承　＃第一個誤區　是：👉 以為有房、有地、有股票，就代表孩子接得住。

但真正發生繼承時，最麻煩的不是資產不夠，而是現金不夠。

遺產稅沒繳清前，很多遺產不能順利過戶、分割或處分；銀行存款要動用，也常需要繼承人配合。

這時候，如果家族裡有人意見不同、有人急用錢、有人不願意簽名，整個繼承程序就可能卡住。

所以高資產家庭真正重視的，不只是「省稅」，而是：

✅ 家人有沒有錢撐過繼承過程

✅ 有沒有現金繳稅

✅ 不用被迫賣房、賣地、賣股票

✅ 不讓家族資產在最混亂的時候被拆掉

------

很多人會說：「沒錢繳遺產稅，拿土地或股票，#實物抵繳 遺產稅就好了？」這也是 #第二個誤區。

實物抵繳不是你想拿哪一塊地、哪一檔股票去抵就可以。

依《遺產及贈與稅法》第30條及財政部說明，遺產稅原則上以現金繳納；應納稅額在30萬元以上，確有困難不能一次繳納現金時，才可在期限內，就現金不足部分申請實物抵繳，且 #抵繳標的須符合易於變價及保管等條件。

問題是，好的土地用3折公告現值抵稅、或潛力股一旦拿去抵稅，未來增值空間也可能一起送出去了。

------

很多高資產家庭真正看懂的是：👉 遺產稅還沒完稅前，要直接動用「遺產裡的不動產、股票或存款」，通常沒有那麼容易。

房子不是想賣就能賣。

股票不是想質押就能質押。

銀行存款也不是孩子想領就能領。

所以真正有規劃的家庭，不會等到繼承發生後，才讓孩子四處籌錢、被迫賣資產。

他們會在生前就先設計好一筆「遺產外現金」。

這就是 #保險在傳承裡真正重要的功能：👉 不是逃稅，而是 #在遺產之外_替家人準備一筆可以先動用的現金。

依《遺產及贈與稅法》第16條，約定於被繼承人死亡時給付指定受益人的人壽保險金，符合規定時不計入遺產總額。

白話說，長輩還在時就規劃好保單、指定受益人，未來孩子領到保險金，就有機會先處理喪葬費、生活費、房貸、稅款，以及家族協商期間的現金壓力。

這筆錢，可以幫家人撐過繼承過程，也可以預留稅源，好好規劃還有很大機會免繳遺產稅。

你發現了嗎？👉 資產留得下是本事，現金接得上才是傳承。

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至於房子要生前贈與，還是等繼承？這是 #第三個誤區

很多人以為：「房子先給小孩最省稅。」

但如果父母在105年前就持有，房子又增值很多，直接贈與可能讓孩子未來出售時，面臨更高的房地合一稅壓力。

反過來，如果是105年後取得、增值不多的資產，才可能評估分年贈與、每年244萬元免稅額等做法。

更要注意的是，死亡前2年內贈與配偶、子女或特定繼承人的財產，不論贈與時有無申報或繳納贈與稅，依法仍可能被視為被繼承人死亡時之遺產，併入遺產總額申報。所以，不是快過戶就叫節稅！

------

📌傳承沒有一招打天下

👉房子、股票、保險、現金，每一種資產都有不同角色；

👉不同的家庭關係，也要有不同的處理方式。

真正高明的傳承規劃，不是臨終前急著過戶，而是在人還清楚、關係還穩定、資產還能安排時，就先把現金流、稅源與分配邏輯設計好。

👉 資產留得下是本事，現金接得上才是傳承！

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

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#遺產稅#贈與

廖嘉紅

廖嘉紅

【 財富傳承規劃師 ｜R 姐 廖嘉紅 】 「我不只談稅，而是幫客戶把心意送到對的人手上。」 ◾人身 × 財產保險經紀人 ◾家族信託規劃顧問師 ◾MDRT TOT 頂尖會員 ◾金融與法稅制研究發展暨顧問協會(FLTA)監事與講師 ◾銀行內訓講師 🍀更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL 📩 不動產與保險稅務諮詢 https://lin.ee/BRhxskr

#遺產稅 #財政部

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2026-06-09 10:48 SWALLOW

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：以雨後天空選擇測出療癒盲點與依賴人格。
  • 重點二：A至D四種天空畫面對應不同心理狀態。
  • 重點三：測驗主打浪漫、方向感、靈魂共鳴與斷捨離。

你那裡今天天氣好嗎？有時候生活就像一場突如其來的暴雨，把我們淋得措手不及。我們換上雨衣、撐起傘，假裝堅強地在雨中繼續奔跑。但當雨勢終於漸漸停歇，天空開始透出光芒時，你最期待看見什麼樣的景象？

直覺選擇一幅你最想看見的「雨後天空」，這將揭示你現階段最需要被「療癒的盲點」以及你在關係中「隱藏的依賴人格」。



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【選項】

連續下了好幾天的大雨終於停了，你推開窗戶，吸了一口帶著泥土清香的微涼空氣。此時，抬頭望向天空，哪一個畫面最吸引你的目光？

A｜【雲霧散去，一道極其清晰的完美彩虹】 橫跨在建築物之間，顏色鮮艷得不可思議。

B｜【厚重烏雲裂開一條縫，透出像瀑布般的「天使光」】 一束束金黃色的陽光垂直灑落地面。

C｜【雨後的粉紫色晚霞，配上剛升起的朦朧月亮】 天空染上溫柔的魔幻色調，讓人想立刻拍照留念。

D｜【天空徹底洗刷乾淨，呈現一片純淨、毫無雲朵的湛藍】 雖然沒有特別的奇景，但寬廣得讓人心情瞬間平靜。




【答案】

A｜雲霧散去，一道完美的彩虹


「追求儀式感、默默等待被肯定的『雨後驚喜者』」
  • 潛意識療癒盲點：過度壓抑期待，害怕失望。 你選擇了雨後最經典、也最耀眼的彩虹。這代表你其實是個對生活抱持著美好憧憬的人，但過去這段時間，現實的瑣碎或挫折可能讓你有點麻木。你的潛意識在提醒你：你太久沒有好好獎勵自己了。你一直在等待一個「結果」或「回報」，好證明自己之前的堅持是有意義的。
  • 關係中的隱藏人格：在感情或友情中，你是個「付出型」人格。你渴望浪漫與驚喜，但又貼心地不想給對方壓力，所以常常把期待藏在心裡。當對方沒有接收到訊號時，你會默默在心裡扣分。



B｜烏雲裂縫中灑落的「天使光」

「在迷惘中尋找方向、極具韌性的『破曉追光者』」
  • 潛意識療癒盲點：身心處於高壓，急需內心的「秩序感」。 選擇破雲而出的強烈光束，代表你現階段的生活或工作正經歷某種轉折期、迷惘或高壓狀態。你有一種「很想破繭而出」的強烈渴望。你不需要虛浮的安慰，你現在最需要的是一個明確的方向、一個能讓你心安的答案。
  • 關係中的隱藏人格：你非常有肩膀，在關係中常常扮演「指引者」或「傾聽者」的角色，朋友遇到困難都很喜歡找你商量。但你習慣隱藏自己的脆弱，不願意成為別人的負擔，總是默默消化負面情緒。



C｜粉紫色的晚霞與朦朧月亮

「浪漫至上、渴望深度靈魂共鳴的『極致感性者』」
  • 潛意識療癒盲點：在社交中感到疲憊，強烈渴望「精神逃離」。 粉紫色晚霞是天空最溫柔、也最短暫的時刻。選擇這裡的你，擁有極高的審美與敏銳的共情能力。你最近可能經歷了太多的「人際應酬」或「表面和諧」，內心極度渴望逃離現實。你的潛意識正在發出訊號：你需要一段完全屬於自己的 me time，去讀書、聽歌或發呆。
  • 關係中的隱藏人格：你追求「靈魂伴侶」的境界。你不在乎世俗的條件，你在乎的是兩個人能不能聊到心坎裡、能不能看懂彼此的眼神。你很容易因為一個小細節而感動，也會因為一個冷漠的舉動而瞬間冷卻。



D｜洗刷乾淨、毫無雲朵的湛藍天空

「斷捨離實踐者、追求心靈極簡的『自由行者』」
  • 潛意識療癒盲點：生活超載，需要徹底的「清空與歸零」。 什麼都不要，只要一片純淨的藍。選擇這個選項的你，現階段最大的渴望就是「簡單」。你可能剛結束一場混亂的專案、一段消耗你的關係，或者正被生活中的繁瑣雜事壓得喘不過氣。你的潛意識在告訴你：該進行生活與心靈的「斷捨離」了。
  • 關係中的隱藏人格：你在關係中非常注重「空間感」與「透明度」。你討厭猜忌、討厭拐彎抹角、更討厭情緒勒索。對你來說，最好的相處模式是「舒服」，兩個人待在同一個空間裡各做各的事、不說話也不覺得尷尬。



【溫馨提醒】

本測驗結果僅供參考，無法作為專業心理診斷或建議。如您有心理健康方面的疑慮或困擾，建議尋求專業諮詢協助。感謝您的參與！

精華 FAQ

  • 測驗透過選擇雨後天空的畫面，分析受測者現階段最需要被療癒的盲點，以及在感情或友情中可能隱藏的依賴人格，屬於自我探索型內容。

  • A是追求儀式感、默默期待肯定；B是迷惘中尋找方向、韌性強；C是浪漫感性、重視靈魂共鳴；D則偏向斷捨離、追求簡單與自由。

  • 文末提醒這類測驗結果僅供參考，不能當作專業心理診斷或建議；若有心理健康疑慮或困擾，仍應尋求專業諮詢與協助。

SWALLOW

SWALLOW

我是 swallow 是一種叫燕子的鳥鳥，不是吞嚥。興趣愛好很多，但通常都三分鐘熱度，有做一些小飾品，有興趣可以去看看 ヾ(*ΦωΦ)ツ

#天氣 #潛意識 #心理測驗

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《鐵拳教育》人物關係＋10集案件懶人包！恐龍家長到少年犯全都超敢拍

《鐵拳教育》人物關係＋10集案件懶人包！恐龍家長到少年犯全都超敢拍

2026-06-08 08:13 女子漾／編輯周意軒

Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後迅速引爆討論，劇情以虛構機構「教權保護局」為核心，描述當校園秩序失控、老師被家長與學生壓到喘不過氣、霸凌事件越演越烈時，一群督察以非常手段介入學校，試圖把崩壞的教育現場拉回正軌。Netflix官方介紹指出，劇中「越線的學生、家長、教師」讓韓國教權崩壞，因此成立教權保護局，展開一場爽快又充滿爭議的「真正教育」。

《鐵拳教育》改編自同名人氣網漫，由金武烈、李星民、秦基周、表志勳主演，幕後陣容同樣有話題，包括曾執導《少年法庭》的洪鐘燦導演，以及《精神病房也會迎來清晨》《耀眼》的李楠圭編劇參與創作。但韓媒報導指出，該劇把崩壞的公教育現場與日益殘酷的校園犯罪搬上檯面，也因原作過去曾捲入爭議，影集版從製作階段就備受關注。

文章目錄

《鐵拳教育》劇情介紹：當學校失去秩序，教權保護局出手了

《鐵拳教育》的故事發生在一個教育現場全面失衡的社會。學生不再害怕規則，家長動不動就用投訴與權勢介入校園，老師則在輿論、制度與現實壓力中節節敗退。當校規與法律都無法即時保護受害者時，政府成立「教權保護局」，派出督察進入問題學校，處理那些被長期壓下來的校園案件。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix
《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

這個設定一開始就很有爭議。因為教權保護局不是傳統教育單位，他們不只調查，也會用強硬手段讓加害者付出代價。劇中金武烈飾演的羅華振，就是全劇最具爆發力的角色。他不像一般老師苦口婆心，也不是溫柔派輔導員，而是直接把那些越線的人拉回現實，甚至用近乎「以暴制暴」的方式，讓惡霸學生、失控家長與壞掉的大人重新理解什麼叫界線。也因此，《鐵拳教育》看起來像爽劇，骨子裡卻是社會議題劇。它讓觀眾一邊看得痛快，一邊又忍不住懷疑：當制度已經失靈，這種鐵拳式正義到底是救贖，還是另一種危險？

《鐵拳教育》人物關係1：羅華振，教權保護局最狠督察

金武烈飾演的羅華振，是教權保護局督察，也是整部劇的核心人物。韓媒報導指出，羅華振是以自己方式痛快解決校園問題的教權保護局監督官。這個角色最迷人的地方，是他不把自己包裝成聖人。他有強烈正義感，卻也常常站在道德灰色地帶；他保護受害者，卻不一定採用溫和方式。當校園裡的加害者仗著背景、年紀或規則漏洞逃避責任時，羅華振就像突然闖入教室的鐵拳，逼那些人正面面對自己做過的事。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix
《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》人物關係2：崔強錫，創立教權保護局的教育部長

李星民飾演的崔強錫，是教育部長，也是教權保護局的創立者。Soompi介紹指出，崔強錫是創立教權保護局的人物，以強大的存在感支撐整個故事。崔強錫的角色很關鍵，因為他讓《鐵拳教育》不只是「羅華振單打獨鬥」的爽劇，而是把矛頭指向更大的制度問題。當一個教育部長決定成立如此極端的機構，就代表原有制度早已承認自己處理不了現場亂象。但他的決定也同樣危險。教權保護局越有效，越讓人懷疑：如果國家也開始默許非常手段，教育現場究竟會被修復，還是被推向另一種失控？

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix
《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》人物關係3：林寒林，前特種部隊出身的行動派督察

秦基周飾演的林寒林，是教權保護局督察，也是團隊裡另一個強烈角色。Soompi指出，林寒林是前特種部隊出身的督察，個性難以預測，帶著大膽又充滿魅力的能量。如果說羅華振是正面硬剛的鐵拳，林寒林更像是能滲透進問題核心的刀鋒。她不只是打擊加害者，也能觀察事件背後的人際操控、同儕壓力與情緒勒索。尤其在後段案件裡，她必須進入學生群體內部，拆穿那些披著友情外衣的剝削關係，讓角色層次更鮮明。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix
《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》人物關係4：奉根大，影集版原創角色、教權保護局大腦

表志勳飾演奉根大，是影集版新增的原創角色。韓媒《聯合新聞》報導指出，奉根大是原作中沒有的人物，被設定為教權保護局的「大腦」，也替作品增加活力。奉根大不像羅華振與林寒林那樣一出場就充滿壓迫感，反而更像觀眾進入教權保護局世界的入口。他在主要角色之間來回碰撞，也在案件中逐漸成長。這個角色的存在，讓整部劇不會只有高壓與制裁，也多了觀察、協調與團隊成長的空間。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix
《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》人物關係5：黃基泰與趙圭哲，讓教權保護局陷入危機的反方力量

除了每集出現的校園案件，《鐵拳教育》後半段也逐漸拉出更大的對立線。第7集開始，黃基泰伺機尋找能擊垮教權保護局的機會，並與少年院收容者接觸；第9集則出現假釋後重返學校的趙圭哲，讓教權保護局陷入更大危機。Netflix官方集數介紹也提到這兩條線索，顯示後段劇情不只是單元案件，而是教權保護局本身也開始被反擊。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix
《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》案件懶人包1：政治世家惡霸學生霸凌案

第一集直接從最有火藥味的校園霸凌展開。一所學校被有強大靠山的霸凌加害者掌控，對方仗著背景肆無忌憚施暴，讓普通學生只能在恐懼中求生。Netflix官方集數介紹指出，羅華振單獨被派進這所被霸凌加害者掌控的學校，目的就是要讓他們明白什麼是真正的尊重。這一集等於奠定全劇基調：加害者不是不知道自己錯，而是知道自己不會受到懲罰。羅華振的出現，就是專門打破這種「我有靠山，所以我沒事」的錯覺。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix
《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》案件懶人包2：校園幫派占領學校

第二集把問題推向更誇張的校園幫派化。某所學校被半黑幫化的學生團體占領，想認真讀書的學生反而成為異類。Netflix官方介紹提到，奉根大進入被「班級黑幫」占領的學校，羅華振則展現特種部隊出身的能力守住校園，協助一名只想專心讀書的學生。這一集很像把校園拍成小型犯罪現場。當學生之間開始形成暴力階級，老師無法處理，校方也不敢面對，學校就不再是學校，而是誰拳頭大、誰背景硬，誰就能說話的地方。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix
《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》案件懶人包3：女高中生網紅造謠教師

第三集切入網路世代最熟悉的問題：社群輿論霸凌。Netflix官方集數介紹指出，一名女高中生網紅散播關於教師的不實訊息，於是教權保護局督察林寒林被派出，試圖還原真相。這一集的可怕之處，不在拳頭，而在手機。學生不需要動手，只要一支影片、一段剪輯、一篇情緒性貼文，就可能讓老師在真相釐清之前先被網路審判。這也是現代校園最難處理的傷害之一，因為謠言一旦被演算法推開，就算事後澄清，傷口也未必能復原。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix
《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》案件懶人包4：名門高中教師遭學生毆打

第四集的案件發生在名門高中，一名備受尊敬的老師遭到學生暴力攻擊。Netflix官方介紹提到，崔強錫面對針對教權保護局的政治攻勢仍然撐住，同時羅華振團隊前往名門高中，調查一名受尊敬教師被學生毆打的原因。這一集最值得看的地方，是它不只問「學生為什麼敢打老師」，也可能反過來追問「這所名校到底藏了什麼」。名門、升學、名聲與壓力交織在一起，很多真相往往不是一眼就能看見。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix
《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》案件懶人包5：小學老師被民怨與投訴逼到極限

第五集把焦點放到小學教育現場。Netflix官方集數介紹指出，一名小學老師在無止盡的投訴與壓力下被逼到極限，羅華振因此代替她成為臨時導師，開始解決事件。這一集很容易戳中現實情緒。因為教權崩壞不只發生在高中，也發生在更年幼的教育階段。當家長把老師當客服、把學校當服務業，老師不只要教孩子，還要處理情緒勒索、投訴威脅與校方壓力。這種慢性消耗，遠比單一暴力事件更讓人窒息。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix
《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》案件懶人包6：自認凌駕法律之上的四名少年犯

第六集把「少年犯」議題搬上檯面。Netflix官方介紹指出，四名不良少年自認站在法律之上，但當教權保護局注意到他們犯下的罪行後，他們終於嚐到現實的苦味。這集會讓觀眾想到許多少年犯罪新聞裡常見的爭議：年齡是否成了保護傘？法律該保護未成年人，還是該優先回應受害者的痛苦？《鐵拳教育》把這個問題拍得很直接，也讓「以暴制暴」的討論更加尖銳。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix
《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》案件懶人包7：學生賭博成癮與臥底調查

第七集處理學生賭博成癮。Netflix官方介紹指出，奉根大為了幫助一名父親尋找沉迷賭博的兒子，展開偽裝潛入；同時黃基泰也開始尋找能擊垮教權保護局的機會，並接觸一名少年院收容者。這一集不只是「學生不學好」那麼簡單，而是把網路賭博、家庭失控與犯罪滲透放在一起看。當賭博透過手機進入青少年生活，校園問題就不再只是校園能處理的範圍，而是整個社會漏洞的縮影。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix
《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》案件懶人包8：醫科預校生倒下，違法提神藥物牽出黑幕

第八集把升學壓力拍成驚悚案件。Netflix官方介紹指出，一名準備進入醫學院的學生在課堂上倒下，羅華振調查其母親因過度教育熱而取得違法藥物的過程，卻意外發現背後還有更大的陰謀。這集不是傳統校園霸凌，卻同樣殘酷。它拍的是另一種教育暴力：父母以愛之名，把孩子推向不能失敗的人生。當「為你好」變成控制，「考上好學校」變成唯一信仰，孩子的身體與精神都可能成為犧牲品。

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix
《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

《鐵拳教育》案件懶人包9：假朋友剝削受害者，林寒林臥底潛入

第九集處理「假朋友」關係。Netflix官方介紹指出，一群人假裝是朋友，實際上卻剝削受害者，林寒林因此偽裝潛入；同時假釋的趙圭哲回到學校，讓教權保護局陷入危機。這集很貼近現代青少年人際關係的陰暗面。霸凌不一定是明目張膽的拳打腳踢，有時候是披著友情外衣的控制、勒索與精神壓迫。越是看起來像朋友，越難讓外人察覺受害者正在被掏空。

Netflix《鐵拳教育》金武烈劇照 (圖片來源：Netflix)
Netflix《鐵拳教育》金武烈劇照 (圖片來源：Netflix)

《鐵拳教育》案件懶人包10：學生組織陰謀曝光，教權保護局被逼到牆角

最後一集進入收束。Netflix官方介紹指出，教權保護局被逼入絕境，羅華振團隊為了揭開學生組織策畫的陰謀，決定單獨行動。到了這裡，《鐵拳教育》不再只是每集處理一個問題學生，而是讓教權保護局本身面對反噬。當他們用非常手段修復校園，也勢必會面臨反對者、政治壓力與更龐大的組織性惡意。這也讓結尾多了一層反問：教權保護局到底是正義的出口，還是制度失敗後不得不出現的怪物？

《鐵拳教育》圖片來源：Netflix
《鐵拳教育》圖片來源：Netflix

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#鐵拳教育 #霸凌事件 #韓劇推薦 #韓國教權崩壞 #Netflix

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買機票別再傻等週二凌晨！網友實測3年曝「便宜票時機」，東京來回6800元靠這招

買機票別再傻等週二凌晨！網友實測3年曝「便宜票時機」，東京來回6800元靠這招

2026-06-12 11:45 女子漾／編輯許智捷
買機票別再傻等週二凌晨！網友實測3年曝「便宜票時機」，東京來回6800元靠這招。圖片來源：pexels
買機票別再傻等週二凌晨！網友實測3年曝「便宜票時機」，東京來回6800元靠這招。圖片來源：pexels

想買便宜機票，很多人第一反應都是「週二凌晨刷票」，但真的有用嗎？近日 Threads 上一名網友分享自己追了 3 年機票後的觀察，指出最便宜機票不一定出現在大家熟知的週二凌晨，引發網友熱烈討論。

編輯推薦

出發前 45-60 天的週三下午

這名網友分享自己的實測經驗，認為若想搶傳統航空便宜機票，可以特別留意「出發前45至60天」這段時間。由於航空公司在清艙期可能會因系統自動釋出票位，導致票價短時間出現波動，因此他平常會使用 Google Flights 追蹤票價並設定提醒。

像他就曾遇過東京來回機票 6,800 元的低價，正是在週三下午3點左右跳出通知，讓不少小資旅人直呼這個時間點可以先筆記起來。

大促銷結束後的 2 小時

大促銷結束後的 2 小時其實很值得再回頭刷一次票。像雙 11、66 促銷或旅展檔期結束後，許多人以為優惠已經結束，但系統可能會釋出未完成付款、訂單取消或逾時保留的票位，讓同價位機票短暫回流。

他分享自己上次在 6 月 6 日 23:59 沒搶到票，沒想到 6 月 7 日凌晨 1:47 再刷，竟然又看到同樣價格，提醒想撿便宜的旅人，促銷結束後不要立刻放棄，半夜回刷有時反而會有驚喜。

搶便宜機票避開這3地雷

1.不要一直重複搜尋同一航線

不少旅人會發現，同一個航線、同一個日期越查價格越不漂亮，因此建議不要反覆在同一平台重複搜尋。可以適時清除 Cookie、開無痕模式，或換裝置、換瀏覽器比價，避免被系統紀錄搜尋行為。

2.不要只看去程，回程也要一起比

買機票時很多人只盯著去程價格，但其實回程有時才是影響總價的關鍵。像是回程改早一天、晚一天，或換成不同時段航班，都可能讓整趟旅費差很多，建議來回日期都要交叉比較。

3.週五晚上不要急著買票

週五晚上是許多人下班後開始規劃旅行、集中訂票的時間，熱門航線需求容易被拉高，票價也可能比較不漂亮。若不是非買不可，可以避開週五晚上的高峰時段，再觀察其他時間是否有更好的價格。

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#機票

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