2026-06-24 08:00 J.T
「勝率80%卻賠錢？？妳以為自己在投資，其實在替券商打工」——阮慕驊揭開投資人容易犯的的「勝率陷阱」
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：投資勝率高不代表獲利，關鍵在賺小賠大是否失衡。
- 重點二：處置效應讓人急著賣贏股，卻拖著虧損部位不放。
- 重點三：長期績效取決於期望值與出場紀律，而非單次判斷對錯。
▋兩個人，同樣在投資，走向完全不同的結局
A和B，兩個人同一年開始投資，同樣的本金，同樣的市場環境。三年後，A的帳戶幾乎沒有成長；B的帳戶，穩定地在累積。差別不在選股，不在資訊，不在運氣。差別在一件很少人談到的事：她們面對「賺」和「賠」時，做決定的方式不一樣。
A的模式是：賺了就快點跑，深怕賺到的又吐回去；賠了就繼續抱，覺得只要沒賣就還沒真的賠，說不定等一等會回來。
B的模式是：照著事先設定的計畫動作，不管賺還是賠，都依照系統而非感覺來決定。
財經專家阮慕驊把A的模式點得很清楚：「10次賣股贏8次，帳戶整體還是賠——因為賺的小、賠的大，期望值是負的。」這不是個案，這是多數投資人真實的長期樣貌。
▋「處置效應」：一個每個人都有、但很少人知道的決策習慣
行為財務學把A這種模式稱為「處置效應」。
意思是，人傾向於過早賣出獲利部位、過晚賣出虧損部位。這不是因為不夠聰明，而是因為大腦在處理「獲利」和「損失」時，走的是不同的神經迴路。獲利感帶來的是輕微的愉悅，而你的大腦傾向於儘快鎖住這個愉悅，不讓它消失——所以你很快就賣了。損失感帶來的是痛苦，而你的大腦傾向於逃避這個痛苦，用「還沒賣就還沒真的賠」的邏輯麻痺自己——所以你繼續抱著。
這個機制在人類演化中有其功能，但放進投資市場裡，它會讓你系統性地小賺大賠。
▋從兩種人的結局，看見決策結構的差距
觀察不同投資人長期下來的帳戶變化，有一個現象相當清楚：
最終帳戶表現好的投資人，不一定選到最好的股票，但他們有一個共同點——在賠損時，他們按照計畫行動，而不是按照感覺等待。
最終帳戶縮水的投資人，也不一定選到最差的股票，但他們有另一個共同點——每次賺錢的理由都不一樣，每次賠錢的解釋也都不一樣，唯一一致的，是他們從來沒有一套固定的決策框架。
阮慕驊說，系統化操作的關鍵，不是勝率，而是「平均獲利」和「平均虧損」的比例。這個比例，才是決定長期結果的核心變數。而這個比例，是由你每一次的出場決策所累積出來的。
▋兩種思維，帶來兩種問法
「勝率思維」的人，面對每一筆交易問的是：「這次我判斷對了嗎？」
「期望值思維」的人，面對每一筆交易問的是：「這個決策模式，長期下來對我有利嗎？」
前者用單次結果評估決策品質，後者用系統性邏輯評估決策品質。這兩種問法，乍看差不多，實際上帶來的決策行為差異，會在幾年後的帳戶裡，一清二楚地呈現出來。
▋一個值得記住的觀察
從很多人的財務決策歷程來看，讓人虧損最深的，通常不是那一次最衝動的買進決定，而是那一次又一次，面對賠損卻選擇繼續等待的時刻。
「捨不得」是人類最普遍的情緒之一。但在財務決策裡，捨不得往往是最貴的那種感覺。不是說不能有感覺，而是要清楚知道：現在驅動你行動的，是計畫還是感覺？
這個問題，每一次做交易之前，都值得再問自己一次。
我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，
我不是投資分析師， 但有些想法，想跟你分享。
（實際投資決策仍需依個人風險承受度、財務狀況與專業人士評估。）
精華 FAQ
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因為勝率只看對的次數，不看每次賺多少、賠多少；若獲利很小就急著出場，虧損卻一直拖著不認賠，長期下來仍會形成賺小賠大的負期望值。
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處置效應是指投資人容易太早賣掉賺錢部位，卻太晚賣掉虧損部位，因為大腦會想保住獲利快感、逃避虧損痛苦，結果讓決策偏離原本計畫。
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重點不是每次都猜對，而是先建立固定的進出場規則，並以平均獲利與平均虧損的比例檢視績效；只要依系統執行，就能降低情緒干擾與拖延認賠的風險。
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