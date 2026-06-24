「勝率80%卻賠錢？？妳以為自己在投資，其實在替券商打工」——阮慕驊揭開投資人容易犯的的「勝率陷阱」

AI重點 文章重點整理： 重點一： 投資勝率高不代表獲利，關鍵在賺小賠大是否失衡。

投資勝率高不代表獲利，關鍵在賺小賠大是否失衡。 重點二： 處置效應讓人急著賣贏股，卻拖著虧損部位不放。

處置效應讓人急著賣贏股，卻拖著虧損部位不放。 重點三：長期績效取決於期望值與出場紀律，而非單次判斷對錯。





A和B，兩個人同一年開始投資，同樣的本金，同樣的市場環境。三年後，A的帳戶幾乎沒有成長；B的帳戶，穩定地在累積。差別不在選股，不在資訊，不在運氣。差別在一件很少人談到的事：她們面對「賺」和「賠」時，做決定的方式不一樣。

A的模式是：賺了就快點跑，深怕賺到的又吐回去；賠了就繼續抱，覺得只要沒賣就還沒真的賠，說不定等一等會回來。

B的模式是：照著事先設定的計畫動作，不管賺還是賠，都依照系統而非感覺來決定。

財經專家阮慕驊把A的模式點得很清楚：「10次賣股贏8次，帳戶整體還是賠——因為賺的小、賠的大，期望值是負的。」這不是個案，這是多數投資人真實的長期樣貌。

▋「處置效應」：一個每個人都有、但很少人知道的決策習慣

行為財務學把A這種模式稱為「處置效應」。

意思是，人傾向於過早賣出獲利部位、過晚賣出虧損部位。這不是因為不夠聰明，而是因為大腦在處理「獲利」和「損失」時，走的是不同的神經迴路。獲利感帶來的是輕微的愉悅，而你的大腦傾向於儘快鎖住這個愉悅，不讓它消失——所以你很快就賣了。損失感帶來的是痛苦，而你的大腦傾向於逃避這個痛苦，用「還沒賣就還沒真的賠」的邏輯麻痺自己——所以你繼續抱著。

這個機制在人類演化中有其功能，但放進投資市場裡，它會讓你系統性地小賺大賠。

▋從兩種人的結局，看見決策結構的差距

觀察不同投資人長期下來的帳戶變化，有一個現象相當清楚：

最終帳戶表現好的投資人，不一定選到最好的股票，但他們有一個共同點——在賠損時，他們按照計畫行動，而不是按照感覺等待。

最終帳戶縮水的投資人，也不一定選到最差的股票，但他們有另一個共同點——每次賺錢的理由都不一樣，每次賠錢的解釋也都不一樣，唯一一致的，是他們從來沒有一套固定的決策框架。

阮慕驊說，系統化操作的關鍵，不是勝率，而是「平均獲利」和「平均虧損」的比例。這個比例，才是決定長期結果的核心變數。而這個比例，是由你每一次的出場決策所累積出來的。

▋兩種思維，帶來兩種問法

「勝率思維」的人，面對每一筆交易問的是：「這次我判斷對了嗎？」

「期望值思維」的人，面對每一筆交易問的是：「這個決策模式，長期下來對我有利嗎？」

前者用單次結果評估決策品質，後者用系統性邏輯評估決策品質。這兩種問法，乍看差不多，實際上帶來的決策行為差異，會在幾年後的帳戶裡，一清二楚地呈現出來。

▋一個值得記住的觀察

從很多人的財務決策歷程來看，讓人虧損最深的，通常不是那一次最衝動的買進決定，而是那一次又一次，面對賠損卻選擇繼續等待的時刻。

「捨不得」是人類最普遍的情緒之一。但在財務決策裡，捨不得往往是最貴的那種感覺。不是說不能有感覺，而是要清楚知道：現在驅動你行動的，是計畫還是感覺？

這個問題，每一次做交易之前，都值得再問自己一次。





我不是投資分析師， 但有些想法，想跟你分享。

（實際投資決策仍需依個人風險承受度、財務狀況與專業人士評估。）