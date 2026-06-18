有些東西一旦全部換新，城市就沒了味道

AI重點 文章重點整理： 重點一： 注音符號源自清末民初北京的讀音統一與掃盲需求。

注音符號源自清末民初北京的讀音統一與掃盲需求。 重點二： 章太炎與魯迅等知識分子推動注音字母成為官方標準。

章太炎與魯迅等知識分子推動注音字母成為官方標準。 重點三：中國大陸改用漢語拼音後，台灣成為少數保留注音地區。

我在6/8寫完學習中文輸入法的文章後，先回頭去忙工作的事。等手邊事情告一段落，我又跑回Youtube上遊蕩。演算法推送了一支影片給我，我看了一下標題。

「1個被丟掉的百年發明：ㄅㄆㄇㄈ的真實身世，連台灣人都不知道」

發布頻道：皮超丘。加入Youtube的時間是2014年。發布影片257支，近3萬訂閱者。

啊，真有意思。這兩天看到的，居然都不是新頻道。

我有看到幾位Youtuber在說，Youtube最近正在改寫演算法。很多影片的推薦方式，和以前已經不太一樣了。有些創作者的流量直接掉了一半以上，甚至開始煩惱頻道還能不能繼續經營。

老實說，我不是專業Youtuber，沒辦法完全體會那種壓力。但「收入忽然不穩定」這件事，光想像就知道很頭大。

言歸正傳。

其實關於注音符號的一些歷史，我以前就在學長姐們的文章裡看過。不過這支影片切入的角度，有點不太一樣。

至於差別在哪裡，我整理一下，再來分享給你們。

▋學習中文的入口，到底在哪裡？

在全世界超過十億中文使用者眼中，漢語拼音幾乎已經等同於「中文世界的入口」。二十六個拉丁字母，看起來和英文幾乎一模一樣。現代、國際化、方便輸入電腦，也方便與世界接軌。

但台灣的小孩，上小學後學的第一套東西，卻完全不是那回事。

ㄅ、ㄆ、ㄇ、ㄈ。

對很多外國人來說，這像神祕電碼；對不少中國大陸民眾而言，也像某種遙遠年代殘留下來的奇怪符號。

有人說它像日文，有人乾脆笑它是「外星文」。可問題來了，如果注音真的是外星文，為什麼它最早誕生的地方，居然是在北京？

▋一百年前，中國差點連字都教不起來

今天很多人已經很難想像，清末民初的中國，文盲率高得驚人。在那個年代，閱讀與書寫幾乎是少數人的能力。

真正卡住整個社會的，並不只是漢字難寫，而是「發音」。

古代中國一直缺少一套：夠簡單、夠好記、普通人也學得會的發音工具。

以前的人怎麼標音？

一種方式叫「直音」，拿同音字解釋；問題是，如果你連那個同音字也不認得，那等於還是不會念。

另一種方式更複雜，叫「反切」，用兩個字拼出第三個字的讀音，規則繁瑣到很多現代人看了都頭痛。

換句話說，一百多年前，一個普通農民若想靠自己學會認字，難度非常高。

於是在1913年，中華民國教育部在北京召開了「讀音統一會」。

這場會議表面上是在討論國語標準，實際上，幾乎像大型方言內戰現場。北京話派、地方融合派，各省代表彼此爭得不可開交。

就在這場混亂裡，一套後來改變兩岸命運的系統，慢慢浮出了水面。

▋魯迅（Lu Xun）也參與過這場「掃盲計畫」

很多人不知道，注音符號背後站著一整批超重量級知識分子。

這套系統的骨架，來自清末大文豪章太炎。他研究古漢語時，自創了一批標音符號，後來成了注音系統的雛形。

真正把這套東西推上官方舞台的人，正是他的學生們。

其中一位，叫魯迅（Lu Xun）。對，就是後來那位被尊稱為「現代文學之父」的魯迅。

魯迅與許多知識分子推動這套系統時，目標非常明確：掃盲、普及教育、讓更多人能讀書。

1918年，北洋政府正式頒布「注音字母」。

最有意思的地方來了。

這群設計者刻意避開拉丁字母。

因為他們希望：這套標音系統即使進入現代化，依然保有漢文明自己的形狀。

▋那些像亂碼的符號，其實全都藏著漢字血統

很多人第一次看到ㄅㄆㄇㄈ時，都會有種困惑：「這到底誰發明的？」

但如果你把這些符號拆開來看，事情突然會變得很驚人。「ㄅ」來自「包」字骨架；「ㄇ」源於「密」的古字；「ㄈ」來自古字「方」；甚至「ㄦ」，本身就是「兒」字的變形。

這些符號不是隨手塗鴉，它們其實是從兩千年前的漢字系統裡，切出來的文明碎片。

很多設計思路，甚至和日本假名有點像遠房親戚。

大家都在做同一件事：把龐大的漢字世界，拆成普通人也能快速學會的聲音零件。

所以當代人眼中的「外星文」，其實流著非常古老的漢字血統。

▋真正把注音淘汰的人，是它的誕生地

1949年，國共內戰結束，兩岸分治。國民政府把注音系統一起帶來台灣，而中國大陸那邊，一開始也仍然繼續使用注音。

很多人以為注音一直都是台灣專屬。

事實上並不是。

它曾經是整個中國官方制定的標準系統。

真正的大轉折，發生在1958年。中華人民共和國正式公布「漢語拼音方案」，語言學家周有光推動全面拉丁化。

理由很現實：發電報方便、打字方便、國際溝通方便。當全世界逐漸進入打字機與資訊化時代，二十六個拉丁字母的優勢太明顯了。

於是，那套原本被寄予厚望的注音系統，在它誕生的土地上，被親手淘汰。後來的幾十年，漢語拼音一路走進聯合國、走進全球教材、走進國際輸入法。台灣，成了少數仍然保留注音的地方。

做不動產久了之後，我慢慢發現一件事。很多地方真正難被取代的，往往不是最新、最有效率、最現代化的東西，而是那些早就長進人們生活慣性的東西。

有些老社區，停車不方便、動線不漂亮、屋齡也不討喜，可居民就是不願意搬走。因為那裡早已不只是房子。那裡有早餐店老闆記得你的習慣、有鄰居知道你幾點下班、有巷口那棵樹陪一整代孩子長大。

人真正依賴的東西，有時候是熟悉感、是歸屬感、是長年累積下來的生活感。

注音符號給我的感覺，其實也有點像這樣。

▋全世界換了系統，只有台灣還留著舊時代開機畫面

很多人以為，台灣留下注音只是政治問題。

但教育現場其實有另一套理由：注音最大的優勢，在於「一符一音」。

它不容易被英文發音習慣干擾。

很多英文母語者第一次看到「Xi」時，嘴巴會自動念成「克西」；看到「Qing」，甚至有人會念成「King」。因為他們的大腦，早就被英文規則綁死了。

但台灣的小孩沒有這個問題。

對他們而言，ㄅㄆㄇㄈ是一套全新的聲音宇宙。沒有英文干擾、沒有既有習慣、沒有錯誤聯想。很多教育工作者認為，這能讓孩子更快建立純粹的中文發音邏輯。

更奇妙的是，注音後來在台灣長出了另一種功能。

它開始變成文化暗號。

「ㄏㄏ」、「ㄎㄎ」、「ㄅㄅ」、「ㄎ一ㄤ」。

這些東西，很多外國人看不懂，連不少中國大陸網友都滿頭問號。

於是，一件很有趣的事情發生了。

原本為了掃盲而誕生的教育工具，最後竟然慢慢長進了台灣人的網路語感、聊天習慣與思考慣性裡。

當全世界中文教材幾乎全面倒向漢語拼音時，台灣的小學生，仍然維持著每天早上翻開課本：ㄅ、ㄆ、ㄇ、ㄈ。

那種感覺很奇妙。

彷彿全球文明早已更新了作業系統，只有這一座島，還留著上一個時代的開機畫面。

▋有些東西一旦全部換新，城市也可能慢慢失去自己的味道

我在從事不動產這一行後，對「地方認同」這件事變得特別敏感。有些人買房時，在意學區、在意交通、在意屋況；有些人真正放不下的，卻是另一種很難量化的東西。

那是一種：「我在這裡，有沒有熟悉感？」

有些人搬進全新的重劃區，住了三年還是像借住；有些人住在老舊巷弄，卻能一句話說出附近三十年的變化。因為一個地方真正的靈魂，往往都藏在那些看起來效率不高，卻始終沒被淘汰的東西裡。

有時候我會覺得，注音符號很像城市裡那些老房子。系統未必最新，效率也未必最高；可在它的身上，留著另一個年代真正生活過的痕跡。

有些東西一旦全部換新，城市雖然會變漂亮，卻也可能慢慢失去自己的味道。

▋誰才是真正的外星人？

最有趣的地方，也正在這裡。

今天很多人把注音看成台灣特產，甚至覺得它像某種平行宇宙產物。

但把歷史翻開後，你會發現：它誕生於北京、成形於民國、被魯迅（Lu Xun）推動過、被北洋政府正式頒布過，也曾經在中國大陸的課本裡全面存在過。

後來，世界選擇了拉丁字母；中國大陸選擇了漢語拼音；而台灣，把這套東西留了下來。

所以我偶爾會想：所謂的「外星文」，也許只是某段被世界淘汰後，卻還有人記得的文明殘響。

台灣，剛好成了最後那個還聽得懂的人。

對了，我後來忽然想起另一件事。

之前我曾在Youtube上看過一位主播分享，她的爺爺和弟弟，曾經因為學習漢語拼音而非常痛苦。那種感覺，甚至讓他們一度懷疑：自己是不是快要和整個世界脫節了；可後來，當他們改用注音符號後，原本卡住很久的東西，居然一下子全都通了。

看到那段時，我心裡其實有種很奇妙的感覺。

有些被世界淘汰的東西，未必真的失去了價值。

它只是剛好，還在另一群人的生活裡繼續活著。

——萬家鄉