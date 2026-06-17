你以為自己看見了藍色，其實只是光的幻覺

AI重點 文章重點整理： 重點一： 孔雀與藍閃蝶的藍色多非色素，而是結構色光學效果。

孔雀與藍閃蝶的藍色多非色素，而是結構色光學效果。 重點二： 蝴蝶翅膀奈米排列與黑色素吸光，共同放大並穩定藍光。

蝴蝶翅膀奈米排列與黑色素吸光，共同放大並穩定藍光。 重點三：藍眼睛與空間感受也受光影影響，顏色與選擇常是感知結果。

6/11晚上，做完家務以後，我又去 Youtube 上遊蕩了。還是被那支經常用來揭密的背景樂拉住，不過這次不是《萬象有光》，而是今年一月才建立的《奇趣实验室》。

唔，頻道說明上寫著是在台灣，那為什麼用的是簡體字？

我有點疑惑，但沒多想。

真正讓我停下來的，是影片裡提到的一件事。

如果說人類的藍眼睛和藍蝴蝶一樣，都沒有藍色色素存在，而是透過某種微小排列放出藍光的結果。那人類看到的「藍色」，到底算是什麼？

在看這支影片之前，我原本以為自己對藍色已經有基本理解。

天空的藍色，和海洋的藍色，本來就和光有關。

可是我從來沒想過，連動物身上的藍色，竟然也藏著同樣的光學魔術。

那一瞬間，我忽然有種很奇怪的感覺。好像整個世界裡那些最熟悉的藍，都開始變得陌生了。

▋孔雀羽毛一磨碎，藍色就消失了

如果你把孔雀羽毛剪下來，放進研磨器裡磨成粉。你以為會得到一堆亮藍色粉末嗎？

沒有。

那些像寶石一樣的藍，會瞬間消失，只剩下一堆黯淡的棕色碎屑。

第一次看到這個實驗時，我盯著畫面看了好一會兒。因為那種感覺很奇怪。好像有什麼東西忽然裂開、崩掉了。

我們從小到大都以為「藍色」是一種很普通的顏色。可到了某個瞬間，你忽然發現：有些藍色，從頭到尾都沒有真正存在過。

後來我又看到另一個更離譜的實驗：科學家把藍閃蝶浸進酒精裡，牠翅膀上的藍色竟然當場消失；等酒精蒸發後，那片藍又 重新浮現。

看到這裡時，我腦子裡只剩下一個問題：所以，大自然裡那些漂亮得不合理的藍色，到底是什麼？

▋自然界裡，真正的藍色少得可怕

大部分生物的顏色，其實很好理解。紅色、黃色、橘色、棕色，很多都來自食物裡的化學色素。火烈鳥小時候灰灰醜醜的，長大後大量攝食蝦類，把類胡蘿蔔素慢慢累積進羽毛裡，才變成大家熟悉的粉紅色。很多昆蟲也是同樣原理。

靠食物染色。靠顏色警告天敵。

有毒、別碰我、我不好吃。

這套生存系統，已經在演化史裡運轉了幾億年。偏偏藍色一直很特殊。因為真正能製造藍色色素的生物，非常少。

研究蝴蝶數十年的華盛頓自然歷史博物館館長伯羅賓斯（Bob Robbins）後來公開提過一件事：藍閃蝶體內，找不到藍色色素。那一瞬間，學者們忽然意識到事情有點不對勁。因為牠明明是藍的，可牠身體裡，卻沒有藍色。

▋蝴蝶翅膀裡，藏著比人類還早幾億年的光學工程

後來科學家把藍閃蝶翅膀放進電子顯微鏡觀察。結果人類終於看見，大自然到底在玩什麼。翅膀上的鱗片，根本不像普通生物組織，它們長得像一排一排微型聖誕樹，而且尺寸細小到奈米等級。

接著，物理學開始接管一切。

當光線打進這些細小排列後，不同波長的光，會產生完全不同的結果。

有些光波彼此撞上後，會像兩道海浪互相吞沒；有些則會越疊越高，最後把藍色一路推亮。

紅光、黃光、綠光，大部分會被消耗掉；唯獨藍光，剛好踩中那個精準到誇張的間距，於是亮度被大幅放大。

更狠的是，鱗片底部還鋪著一層黑色素，專門把漏掉的雜光全部吸收。於是，那種乾淨到像在發光的藍色就誕生了。

人類直到 21 世紀，才真正開始量產類似概念的「光子晶體」；而蝴蝶，早就在幾億年前玩得爐火純青。

▋酒精滴下去後，整套光學系統瞬間失效

影片充份解釋了那個酒精實驗：當液體滲入翅膀的微小縫隙，光線折射的軌道變了，原本專屬於藍光的魔法陣瞬間失效。

直到酒精蒸發、縫隙歸位，那抹藍才重新甦醒。那一瞬間，你忽然發現，大自然真正改變的，其實是光本身。

更誇張的是，大自然甚至連暴雨問題都提前處理好了。

蝴蝶翅膀表面具有很強的疏水能力，雨水根本進不去。

看完影片後，我怔愣了好一會兒。因為我第一次發現，人類對「顏色」的理解，可能比想像中脆弱很多。

▋很多藍色鳥類，也在使用同一套方法

影片裡還提到，許多藍色鳥類也一樣，牠們身上同樣沒有藍色色素。如果把藍色羽毛拿去透光看，那些藍色會直接消失。因為牠們玩的，同樣也是光，只是玩法不同。

蝴蝶和孔雀比較像精密排列的晶體，所以角度改變時，顏色會流動、閃爍、折射。

鳥類羽毛內部則更像泡沫。排列沒那麼規則，因此藍光會均勻散射，不論從哪個方向看，顏色都差不多。

你原本以為只是漂亮。

但背後運作的，卻是一整套超高級的光學設計。

▋最讓人恍神的地方，發生在人類自己身上

最讓我驚訝的，是最後這件事：藍眼睛的人，他們的虹膜裡，同樣沒有藍色色素。

沒有。

那種深邃、憂鬱、像海水一樣的藍色眼睛，本質上也是光線散射後形成的視覺效果。也就是說，藍眼睛的人，和藍閃蝶共享著同一套物理邏輯。

看到這裡時，我忽然有種很奇妙的感覺。

人類一直以為自己站在自然之外。

可很多時候，我們只是另一種被光影響的生物。

進入不動產服務業之後，我對這件事的感覺特別深。

很多人以為自己是在挑房子，可是有很多決定，其實在進門前三秒就已經開始了。

光線怎麼落下來；客廳有沒有壓迫感；窗外那片天空看起來舒不舒服；空氣感有沒有流動。有些房子條件明明差不多，卻總讓人想多待一下；有些空間一走進去，人就會莫名開始疲倦。

很多買方說不上原因，但身體會先做出選擇。

在這一行待得久了，我越發覺得：人類對光的依賴，往往遠大於理性的判斷。

我們以為自己正在理性判斷。但是很多時候，大腦早就在視覺與感受裡悄悄完成了決定。

▋你以為自己看見了藍色

但真正進入你眼睛裡的，是光。

凝視這場魔術的過程，我們甚至會開始動搖對真實的定義。 難道我們習以為常的天空、包容萬物的海洋，甚至孔雀身上那抹炫目的羽毛，全都是一場精密的騙局？ 還是我們一直都只是看見：光撞進某種微小排列後，留下的視覺幻象？

我常想：人類的一生，大概就在替各種「感知」定價。

有人願意為了一片夕陽，多背二十年的房貸。有人只是站在窗邊看了五分鐘，就忽然決定：「我想住在這裡。」

我們以為自己正在選擇空間。

但是大多數時候，真正改變人的，是光落進空間之後，大腦產生的感覺。想到這裡時，我忽然能理解，為什麼人類那麼迷戀藍色。因為它不像能被握住的顏料，更像一場短暫停留在視網膜上的魔術。

你以為自己看見了顏色。可真正存在的，從來不是顏色，而是光與波長，以及那些在微觀世界裡運轉了幾億年的精密排列。

我們以為自己買下的是空間。但也許，我們只是願意用大半生的光陰，去馴養一場留在視網膜上的、短暫的光學魔術。

——萬家鄉