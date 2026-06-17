2026-06-17 21:00 萬家鄉
你以為自己看見了藍色，其實只是光的幻覺
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：孔雀與藍閃蝶的藍色多非色素，而是結構色光學效果。
- 重點二：蝴蝶翅膀奈米排列與黑色素吸光，共同放大並穩定藍光。
- 重點三：藍眼睛與空間感受也受光影影響，顏色與選擇常是感知結果。
6/11晚上，做完家務以後，我又去 Youtube 上遊蕩了。還是被那支經常用來揭密的背景樂拉住，不過這次不是《萬象有光》，而是今年一月才建立的《奇趣实验室》。
唔，頻道說明上寫著是在台灣，那為什麼用的是簡體字？
我有點疑惑，但沒多想。
真正讓我停下來的，是影片裡提到的一件事。
如果說人類的藍眼睛和藍蝴蝶一樣，都沒有藍色色素存在，而是透過某種微小排列放出藍光的結果。那人類看到的「藍色」，到底算是什麼？
在看這支影片之前，我原本以為自己對藍色已經有基本理解。
天空的藍色，和海洋的藍色，本來就和光有關。
可是我從來沒想過，連動物身上的藍色，竟然也藏著同樣的光學魔術。
那一瞬間，我忽然有種很奇怪的感覺。好像整個世界裡那些最熟悉的藍，都開始變得陌生了。
▋孔雀羽毛一磨碎，藍色就消失了
如果你把孔雀羽毛剪下來，放進研磨器裡磨成粉。你以為會得到一堆亮藍色粉末嗎？
沒有。
那些像寶石一樣的藍，會瞬間消失，只剩下一堆黯淡的棕色碎屑。
第一次看到這個實驗時，我盯著畫面看了好一會兒。因為那種感覺很奇怪。好像有什麼東西忽然裂開、崩掉了。
我們從小到大都以為「藍色」是一種很普通的顏色。可到了某個瞬間，你忽然發現：有些藍色，從頭到尾都沒有真正存在過。
後來我又看到另一個更離譜的實驗：科學家把藍閃蝶浸進酒精裡，牠翅膀上的藍色竟然當場消失；等酒精蒸發後，那片藍又 重新浮現。
看到這裡時，我腦子裡只剩下一個問題：所以，大自然裡那些漂亮得不合理的藍色，到底是什麼？
▋自然界裡，真正的藍色少得可怕
大部分生物的顏色，其實很好理解。紅色、黃色、橘色、棕色，很多都來自食物裡的化學色素。火烈鳥小時候灰灰醜醜的，長大後大量攝食蝦類，把類胡蘿蔔素慢慢累積進羽毛裡，才變成大家熟悉的粉紅色。很多昆蟲也是同樣原理。
靠食物染色。靠顏色警告天敵。
有毒、別碰我、我不好吃。
這套生存系統，已經在演化史裡運轉了幾億年。偏偏藍色一直很特殊。因為真正能製造藍色色素的生物，非常少。
研究蝴蝶數十年的華盛頓自然歷史博物館館長伯羅賓斯（Bob Robbins）後來公開提過一件事：藍閃蝶體內，找不到藍色色素。那一瞬間，學者們忽然意識到事情有點不對勁。因為牠明明是藍的，可牠身體裡，卻沒有藍色。
▋蝴蝶翅膀裡，藏著比人類還早幾億年的光學工程
後來科學家把藍閃蝶翅膀放進電子顯微鏡觀察。結果人類終於看見，大自然到底在玩什麼。翅膀上的鱗片，根本不像普通生物組織，它們長得像一排一排微型聖誕樹，而且尺寸細小到奈米等級。
接著，物理學開始接管一切。
當光線打進這些細小排列後，不同波長的光，會產生完全不同的結果。
有些光波彼此撞上後，會像兩道海浪互相吞沒；有些則會越疊越高，最後把藍色一路推亮。
紅光、黃光、綠光，大部分會被消耗掉；唯獨藍光，剛好踩中那個精準到誇張的間距，於是亮度被大幅放大。
更狠的是，鱗片底部還鋪著一層黑色素，專門把漏掉的雜光全部吸收。於是，那種乾淨到像在發光的藍色就誕生了。
人類直到 21 世紀，才真正開始量產類似概念的「光子晶體」；而蝴蝶，早就在幾億年前玩得爐火純青。
▋酒精滴下去後，整套光學系統瞬間失效
影片充份解釋了那個酒精實驗：當液體滲入翅膀的微小縫隙，光線折射的軌道變了，原本專屬於藍光的魔法陣瞬間失效。
直到酒精蒸發、縫隙歸位，那抹藍才重新甦醒。那一瞬間，你忽然發現，大自然真正改變的，其實是光本身。
更誇張的是，大自然甚至連暴雨問題都提前處理好了。
蝴蝶翅膀表面具有很強的疏水能力，雨水根本進不去。
看完影片後，我怔愣了好一會兒。因為我第一次發現，人類對「顏色」的理解，可能比想像中脆弱很多。
▋很多藍色鳥類，也在使用同一套方法
影片裡還提到，許多藍色鳥類也一樣，牠們身上同樣沒有藍色色素。如果把藍色羽毛拿去透光看，那些藍色會直接消失。因為牠們玩的，同樣也是光，只是玩法不同。
蝴蝶和孔雀比較像精密排列的晶體，所以角度改變時，顏色會流動、閃爍、折射。
鳥類羽毛內部則更像泡沫。排列沒那麼規則，因此藍光會均勻散射，不論從哪個方向看，顏色都差不多。
你原本以為只是漂亮。
但背後運作的，卻是一整套超高級的光學設計。
▋最讓人恍神的地方，發生在人類自己身上
最讓我驚訝的，是最後這件事：藍眼睛的人，他們的虹膜裡，同樣沒有藍色色素。
沒有。
那種深邃、憂鬱、像海水一樣的藍色眼睛，本質上也是光線散射後形成的視覺效果。也就是說，藍眼睛的人，和藍閃蝶共享著同一套物理邏輯。
看到這裡時，我忽然有種很奇妙的感覺。
人類一直以為自己站在自然之外。
可很多時候，我們只是另一種被光影響的生物。
進入不動產服務業之後，我對這件事的感覺特別深。
很多人以為自己是在挑房子，可是有很多決定，其實在進門前三秒就已經開始了。
光線怎麼落下來；客廳有沒有壓迫感；窗外那片天空看起來舒不舒服；空氣感有沒有流動。有些房子條件明明差不多，卻總讓人想多待一下；有些空間一走進去，人就會莫名開始疲倦。
很多買方說不上原因，但身體會先做出選擇。
在這一行待得久了，我越發覺得：人類對光的依賴，往往遠大於理性的判斷。
我們以為自己正在理性判斷。但是很多時候，大腦早就在視覺與感受裡悄悄完成了決定。
▋你以為自己看見了藍色
但真正進入你眼睛裡的，是光。
凝視這場魔術的過程，我們甚至會開始動搖對真實的定義。 難道我們習以為常的天空、包容萬物的海洋，甚至孔雀身上那抹炫目的羽毛，全都是一場精密的騙局？ 還是我們一直都只是看見：光撞進某種微小排列後，留下的視覺幻象？
我常想：人類的一生，大概就在替各種「感知」定價。
有人願意為了一片夕陽，多背二十年的房貸。有人只是站在窗邊看了五分鐘，就忽然決定：「我想住在這裡。」
我們以為自己正在選擇空間。
但是大多數時候，真正改變人的，是光落進空間之後，大腦產生的感覺。想到這裡時，我忽然能理解，為什麼人類那麼迷戀藍色。因為它不像能被握住的顏料，更像一場短暫停留在視網膜上的魔術。
你以為自己看見了顏色。可真正存在的，從來不是顏色，而是光與波長，以及那些在微觀世界裡運轉了幾億年的精密排列。
我們以為自己買下的是空間。但也許，我們只是願意用大半生的光陰，去馴養一場留在視網膜上的、短暫的光學魔術。
——萬家鄉
精華 FAQ
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因為它們的藍色多半不是來自色素，而是靠微小結構對光的反射、干涉與散射形成；一旦磨碎或讓酒精滲入，原本的排列被破壞，藍色就會消失。
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藍閃蝶翅膀上的鱗片具有奈米級微結構，能讓特定波長的藍光產生建設性干涉，而其他光波被削弱；底部黑色素再吸收雜光，使藍色更純、更亮。
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作者認為人類常以為自己在理性看見顏色與空間，但真正影響判斷的是光與感受；藍色只是光在微觀結構中的結果，我們也常被視覺經驗悄悄引導。
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