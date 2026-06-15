2026-06-15 16:09 女子漾／編輯王廷羽
黃大煒驟逝享壽61歲！不只〈你把我灌醉〉，10首經典歌單一次聽回青春
資深歌手黃大煒驚傳離世，享壽61歲，消息震驚華語樂壇與無數歌迷，對許多人來說，黃大煒的名字，總會和〈你把我灌醉〉一起被想起；但他的音樂世界遠比一首KTV神曲更豐富。他沙啞、厚實又帶著爆發力的唱腔，把搖滾、R&B、靈魂樂與華語情歌融合得極具個人特色。
失戀在他的歌裡有酒意、有夜色、有孤單，也有一種痛到深處仍想把副歌唱完的倔強，如今再聽他的作品，旋律裡多了懷念，也像把一整個年代重新打開。以下整理黃大煒10首經典歌曲推薦，從KTV必點神曲到音樂性極高的代表作，一起回顧這位華語樂壇難以複製的靈魂嗓音。
文章目錄
黃大煒經典歌單推薦1.〈你把我灌醉〉
提到黃大煒，很多人第一個想到的就是〈你把我灌醉〉，這首歌幾乎是華語KTV裡的情緒開關，前奏一下，包廂裡總有人會自動接唱。它把酒醉、流淚、挽回與不甘心揉在一起，唱出「明知道回不去了，還是放不下」的痛感，也成為黃大煒最具代表性的經典作品。
黃大煒經典歌單推薦2.〈讓每個人都心碎〉
〈讓每個人都心碎〉是黃大煒早期重要代表作，也是許多歌迷第一次真正記住他聲音的歌曲，這首歌多了搖滾與靈魂樂的厚度，副歌一推上去，情緒像壓抑很久後終於爆開。
黃大煒經典歌單推薦3.〈秋天1944〉
〈秋天1944〉是黃大煒音樂生涯中非常重要的一首作品，也展現他在編曲、敘事與音樂格局上的高度，歌曲帶有歷史感與畫面感，聽起來像一段被旋律推著前進的電影片段，也讓外界看見他在音樂創作上的野心與深度。
黃大煒經典歌單推薦4.〈愛從昨夜就停了〉
〈愛從昨夜就停了〉很適合在深夜一個人聽，歌名一出來就有畫面感，像是一段感情在某個夜晚突然冷掉，沒有爭吵，也沒有轟轟烈烈，只是慢慢走到無話可說。黃大煒用他沙啞又有厚度的嗓音，把那種「愛好像真的停了」的失落唱得很真實，淡淡的，卻很有後勁！
黃大煒經典歌單推薦5.〈乘著風〉
〈乘著風〉是黃大煒作品中比較瀟灑、開闊的一首歌曲，它少了失戀的濃烈，多了往前走的自由感。
黃大煒經典歌單推薦6.〈試著讓我愛你〉
〈試著讓我愛你〉帶著90年代華語情歌特有的溫柔感，歌名像是一句小心翼翼的告白，黃大煒用沙啞又有厚度的嗓音，唱出感情剛開始時的試探、靠近與不確定，聽起來不會太甜，卻很容易讓人陷進去。
黃大煒經典歌單推薦7.〈寶貝，別走〉
〈寶貝，別走〉光看歌名就很有情緒，像是感情快要結束前，終於忍不住說出口的挽留，這首歌有一種老派情歌的直接與深情，黃大煒唱起來不灑狗血，卻能讓人感受到那種「還不想放手」的失落。
黃大煒經典歌單推薦8.〈Passion〉
〈Passion〉可以聽見黃大煒很有個人風格的一面，旋律、節奏和唱腔都帶著比較濃的西洋音樂味道，這首歌不像一般華語情歌那麼直白，反而多了一點自由、性感和舞台感。
黃大煒經典歌單推薦9.〈Cocktail Party〉
〈Cocktail Party〉有種都會夜晚的氛圍感，聽起來有點慵懶、有點迷幻，也很有畫面，它不像典型抒情歌那樣靠副歌催淚，反而靠節奏和氣氛把人帶進去，這首歌很能展現黃大煒在音樂上的玩心，也讓人聽見他不只會唱深情苦歌。
黃大煒經典歌單推薦10.〈The Way I Feel〉
〈The Way I Feel〉多了一點沉澱後的溫柔感，聽起來不像早期作品那樣強烈爆發，反而更像把人生走過一圈後的心情慢慢唱出來。黃大煒的聲音在這首歌裡多了成熟與安靜的力量，也讓新一代觀眾重新感受到他的魅力。
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