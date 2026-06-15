2026-06-15 13:06 女子漾／編輯ANDREA
Netflix熱播劇Top10出爐！《翹楚》擠進前三名、林智妍這部全網狂推、黑馬神劇奪冠必追！
2026年6月Netflix 簡直是神仙打架！從宮廷權謀爽劇、超爆笑的超能力喜劇，到近期話題度全面大爆發的「男公關」台劇通通都有。這次整理了最新的「Netflix Top 10 戲劇/動畫」熱播榜單，快來看看你正在追的愛劇有沒有上榜，順便把這些高口碑好劇通通加入片單吧！
Top 10：《背著善宰跑》
純愛劇天花板！邊佑錫與金惠奫充滿化學反應的雙向奔赴，加上熱血粉絲為了拯救意外身亡的偶像，奇蹟般穿越回過去的動人設定，即便已經熱播一段時間，一登上 Netflix 依舊穩坐榜單。這部絕對是N刷都不會膩的必看神劇！
Top 9：《男公館》
台劇全新突破！ 由張立昂、石知田、羅宏正領銜主演，罕見地將鏡頭聚焦在充滿神秘色彩的「男公關產業」。講述五位背負不同傷痛的男人，在夜店當上紅牌男公關的故事。
劇中不僅有讓人臉紅心跳的曖昧互動，更赤裸揭開了紙醉金迷背後的慾望、金錢與人性角力。高顏值陣容加上緊湊的懸疑逃亡情節，堪稱近期最養眼的台劇黑馬。
Top 8：《超能路人甲》
「臉蛋天才」車銀優搭檔百想視后朴恩斌，這部充滿無厘頭笑料的韓劇講述平凡人意外獲得了怪力、念力等超能力，卻因為能力充滿瑕疵而鬧出各種荒謬笑料。全劇節奏輕快、笑點密集，被網友一致封為最強的「下飯喜劇」。
Top 7：《蜜語紀》
由鍾漢良與朱珠主演，徹底跳脫傳統甜寵套路。劇情聚焦「大老婆高智商反擊」與「熟齡職場重啟」，女主角在面臨婚姻背叛後果斷離婚並從飯店基層做起。超清醒的復仇與成長路線，堪稱現代婚姻的最佳解藥。
Top 6：《耀眼》
治癒系純愛佳作！ 李昀銳與關曉彤雙向救贖的唯美故事。因家庭變故被迫回到海島小鎮的女孩，遇見了外表叛逆卻內心溫暖的少年。清新的海島風光與滿滿的青春悸動交織，是一部讓人看完心裡暖暖、充滿力量的作品，適合週末無腦入坑。
Top 5：《黃泉使者》
動漫迷本季必追！ 改編自《鋼之鍊金術師》作者荒川弘的奇幻漫畫，講述雙胞胎兄妹尤爾與阿薩意外捲入古老使者的超自然戰鬥。小野賢章與中村悠一等頂級聲優陣容獻聲，配上「牛媽」招牌的熱血打鬥與神轉折，一開播就強勢殺入前五！
Top 4：《格鬥實況》
熱血漫改日劇報到！新生代男星鈴鹿央士完美詮釋飽受校園霸凌的高中生，為了改變悲慘命運，他偶然開啟了格鬥實況頻道，透過鏡頭一路逆襲成為擁有百萬訂閱的網紅傳奇。拳拳到肉的動作戲與勵志蛻變，保證讓你邊看邊熱血沸騰。
Top 3：《翹楚》
拒絕戀愛腦的權謀爽劇！ 陳都靈與周翊然雙強聯手，講述將門之女在經歷滿門抄斬後重生回到賜婚之日。為了改變命運，她化身智商在線的執棋者，與腹黑將軍在朝堂上步步為營。全員心機對決，沒有拖泥帶水的傻白甜情節，爽度直接破表！
Top 2：《我的王室死對頭》
瘋批CP太好嗑！ 劇中林智妍飾演的「古代最惡妖妃」意外穿越到2026年，遇上了許楠儁飾演的「現代冷血財閥」。
兩個靈魂扭曲、不相信人性的極惡反派強強聯手，在商界的爾虞我詐中展開了如戰爭般的嫌惡羅曼史。林智妍的惡女演技大進化，兩人相愛相殺的極限拉扯讓人欲罷不能，全球霸榜絕對有理！
Top 1：《鐵拳教育》
打敗眾多強敵奪冠的就是它！ 這部帶有濃厚黑色幽默的現象級韓劇，由《少年法庭》名導洪鍾燦親自操刀改編自人氣網漫。
劇情設定在一個校園暴力頻傳的假想世界中，政府為此特別成立了非常規單位「教權保護局」。全劇以單元案件推進，角色們以大快人心的「物理手段」整頓校園亂象，節奏爽快讓人直呼過癮。荒謬的外衣下卻直指真實的社會痛點與教育困境，看完不僅超紓壓更留下滿滿省思，絕對是今年不容錯過的零負評神劇！
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