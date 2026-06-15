2026-06-15 13:00 睿忒
成績強勢的動畫原聲帶歌曲！Taylor Swift 為迪士尼電影《玩具總動員5》柔情獻唱！
Hi there，Disney(迪士尼) 的最新動畫電影《Toy Story 5(玩具總動員5)》(2026) 將在這週上映，而在這部上映前除了電影本身之外的最熱門話題，莫過於Taylor Swift為電影量身訂作的原聲帶歌曲〈I Knew It, I Knew You〉(2026) 了。在歌曲發行之前，美國各地的廣告牌就刊登了以電影設計字體顯示的「T.S.」字樣，原先不少粉絲認為只是電影以縮寫進行宣傳，沒料到 Disney 就是運用了電影名稱和 Taylor 姓名縮寫相同的這點故弄玄虛，也成功達成了很不錯的造勢效果！
這次 Taylor 形成的討論不只是因為和 Disney 合作，還要加上他和熟悉的夥伴Jack Antonoff合作，久違地回歸到鄉村曲風，這是他在專輯《Red》(2012) 後就鮮少展露的一面，也就只有在巡演時演唱先前作品時，能夠一窺當初那個勇往直前的鄉村少女；因此在這樣的背景之下，儘管已經經過了十多年，但〈I Knew It, I Knew You〉的推出讓歌迷們直接回憶起當年剛在鄉村樂壇中嶄露頭角的 Taylor。
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〈I Knew It, I Knew You〉的問世，是 Disney 和 Taylor 雙方都十分樂見的成果，Disney 當然很樂意搭上近年在樂壇中的強勢話題及流量，而身為粉絲的 Taylor 對於《玩具總動員5》這樣經典動畫 IP 的邀約也無法抗拒。因而在收到 Disney 的邀請後，Taylor 沒有花太多時間就答應接下這首歌的創作，以電影中 Jessie (翠絲) 的視角出發完成這首原聲帶歌曲，並且根據官方說法，目前在《Tay Story (玩具總動員)》這系列電影中唯一的音樂創作家Randy Newman，也對 Taylor 這首歌的加入表示了讚賞。
在〈I Knew It, I Knew You〉中，採用了以生活中微小瞬間、帶出心中大大觸動的手法，這和電影劇情有關，但卻也能獨立感受到歌曲中的氣氛。除了 Taylor 一如既往能夠讓人感到溫柔敘述的聲線，還要加上編曲中的各種樂器，光是比較突出的口琴及弦樂器，就足以讓整首歌沉浸在一種輕鬆溫暖卻深受其中感動的氛圍，這樣的感覺說來輕鬆，但要做到在音樂中令人也感同身受卻不是件簡單的事，從這樣的情境就能看出 Taylor 和 Jack 在創作上的功底是多麼深厚了。
因為是和電影合作的原聲帶歌曲，〈I Knew It, I Knew You〉的 MV 理所當然地由電影片段拼湊而成，主要是由電影角色翠絲從以前到現在的電影片段拼接起來，描述著他身為玩具的角色，在舊主人、新主人、以及玩具同伴之前的感情關係等層面，雖然是闔家觀賞的輕鬆動畫，不過在其中能夠給予大家的心路歷程並不簡單，孩子可以用童心去賞玩，成年人也能從中獲得屬於大人世界的酸甜苦辣。總而言之，〈I Knew It, I Knew You〉和電影劇情的適合程度，是連導演都覺得像是失散的家人一般地契合，光是單聽歌曲就如此動人，不曉得在電影中跟隨著劇情一同出現又會是多麼催淚呢？
Taylor Swift 近年在樂壇可謂是如日中天，在這樣的情況之下，出現了一些歌迷特別希望他重現鄉村少女的經典風格，而終於在和這次 Disney 的合作中完成了這項期待，目前也預測將大機率會空降 Billboard Hot 100 單曲榜的冠軍寶座，並且因為是出現在《玩具總動員5》這樣經典的系列當中，這一切不顯得更有意義嗎？另外基於這次原聲帶歌曲以鄉村曲風呈現，讓大家不禁猜測這幾年玩了不少種音樂風格的 Taylor，是否會在接下來的新專輯中重回鄉村曲風呢？在蛛絲馬跡出現前，不如大家一起前進電影院好好感受一下這首〈I Knew It, I Knew You〉吧！我想一定會是很讓人觸動的一次體驗啊。
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🎧〈I Knew It, I Knew You〉官方收聽連結：taylor.lnk.to/TSIKnewItIKnewYou
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