2026-06-15 11:12 MM
楊洋人氣陸劇原著動畫《凡人修仙傳》第五季回歸！第一季精采回顧懶人包
2025年由楊洋主演的陸劇《凡人修仙傳》一舉爆紅，讓過去從未接觸此類型的觀眾，也垂直入坑這部勵志又熱血的修仙動畫。日前《凡人修仙傳》全新第五季重磅回歸，距離上一季已時隔半年，想必很多人已經不太記得前面劇情。本篇文將整理出第一季發生過的重要事件，幫大家一起回憶這趟修仙之旅！究竟《凡人修仙傳》有什麼樣的魅力，能讓觀眾一看就入坑，頻頻期待第五季的登場呢？
《凡人修仙傳》第一季：風起天南
入七玄門（1~6集）
主角韓立出身自小村莊青牛鎮，十歲那年，家裡實在窮得難以維持，適逢附近的武術宗門七玄門招收新門人，有責任感的韓立拜別父母，希望加入七玄門後，可以分擔家中開銷。路途上認識了厲飛雨、張鐵兩位朋友。然而，測試未通過的韓立與張鐵被門中的醫生墨大夫看上，收為弟子。一開始墨大夫悉心教授韓立醫術並讓他修練長春功，每月收入也讓韓立能貼補家用。
很快三年過去了，某次在墨太夫出遠門的一個晚上，韓立發現屋外有個綠色小瓶發著光，裡面每隔一段時間能產出一滴綠液，此液能毒殺動物，但若是用於植物，竟能讓其成長速度增加百倍。
後來張鐵離奇失蹤，韓立察覺到墨太夫的詭異行為，開始暗自精進修為。果然在墨大夫回來後對韓立出手了，原來他的壽命已到了盡頭，他之前讓韓立修煉只有有靈根者才能修煉的長春功，目的就是要奪舍韓立的肉體，讓自己變成可以修仙的體質。然而韓立的實力遠超他的想像，奪舍失敗遭反殺。
這時候韓立才發現，幫助墨大夫壓制自己的，竟是已被殺死製成傀儡的張鐵。此後韓立繼承墨大夫衣缽，當起了大夫，並在他的遺物中，發現了修仙界的存在。墨大夫也提到，在他家中有前往修仙界的線索，希望韓立能代完成未竟的願望，看看這廣大的世界。
某天，七玄門死對頭野狼幫竟找來一位修仙者金光上人當打手，強大的實力讓韓立不得不出手相助並擊殺金光上人。
拜入黃楓谷（7~11集）
展現出仙人能力的韓立拜別七玄門，來到墨大夫的家，剛好救下被仇家找麻煩的墨家人，將已改名曲魂的張鐵傀儡留下保護墨家後，帶著墨大夫留下的線索正式踏上修仙之路。在找到由胥國七個修仙門派共同舉辦的升仙大會後，韓立在測試會上展現的資質相當平庸，只是四屬性偽靈根，本無法加入宗門。然而韓立在擊殺金光上人時奪取的升仙令讓他直接加入黃楓谷，並獲得一個提升境界的輔助丹藥「築基丹」。
然而築基丹對於煉氣修士來說珍貴異常，很快的，韓立的築基丹就被有家世背景的師兄搶走了，甚至差點賠上性命。看透人性險惡的韓立開始低調修煉，他接了宗門培育草藥的任務，在小綠瓶的幫助下，不但能完成宗門任務，還能大量累積各種藥材。
血色禁地（12~15集）
血色禁地是胥國七派共同管轄的秘境，大約每60年會出現一次，裡面生有煉製築基丹的藥材，一般七派會派出煉氣期的優秀弟子進入試煉，弟子們則將這樣的機會當作自己的機緣，或許能得到稀有的天才地寶，也可能身死道消。韓立順利獲得了需要的材料，過程中卻也觀察到兩件古怪的事。
似乎有七派以外的勢力，勾結七派之一的靈獸山，偽裝成靈獸山弟子，混入其中，並趁機屠殺七派弟子，韓立出手斬殺幾人，並從其中一人的隨身物品中獲得一本金色書頁。另外一件則是，掩月宗的結丹期長老南宮婉，竟然壓制自身修為混入其中，帶領團隊朝著明確的目標邁進。
韓立暗中跟隨這個小隊，來到一處獨立空間，似乎掩月宗的目標便在此處。然而異變突生，機關觸動將所有人困住，冒出一頭實力遠超煉氣期的毒蛟，秒殺南宮婉以外的掩月宗弟子，此時南宮婉發現韓立，兩人聯手花費一番功夫，才將毒蛟斬殺，卻也因毒蛟釋出的催情毒素，讓兩人有了肌膚之親。
韓立築基（16~17集）
成功摘取築基丹素材的韓立，靠著小綠瓶的綠液批量栽種，最終服用了一爐築基丹才成功突破修為達到築基期。在此期間他也發現了先前取得的金色書頁是名為「青元劍訣」的劍法典籍。
至此，築基期的主修功法也到手了。成功築基的韓立，在宗門內的待遇三級跳，已經可以在宗門內無人所在的山頭開闢個人洞府，由於需要購買防禦洞府的陣法，韓立外出到附近城鎮，認識了好友齊天霄、與其陣法師妻子辛如音。
另一邊，黃楓谷葉師兄勾結外部宗門的事跡敗露，開始追殺發現者吳師兄，正巧碰上韓立。韓立帶著吳師兄趕回洞府防禦，卻被操縱強大傀儡術的葉師兄逼入絕境。最終黃楓谷結丹長老雷萬鶴趕到，滅了葉師兄才解除危機。而重要的傀儡術典籍「大衍訣」也因此落入韓立之手。
燕家堡之戰（18~21集）
韓立因血色禁地的出色表現，被宗門指派任務，帶師妹董萱兒出使燕家堡。燕家堡是獨立於胥國正道七派、魔道六宗以外的勢力。堡主千金燕如嫣是萬中無一的天靈根體質，可惜身患怪病，在血色禁地現世時，本想用利益交換的方式安排弟子進入其中尋找解藥，卻因臨時變故被取消資格了。
此時，魔道六宗之一的鬼靈門少主王嬋上門提親，表示自己有秘術能救治燕如嫣，且自身擁有罕見的暗靈根，若是兩家族聯姻，雙修之下很有可能產生兩名元嬰修士，這樣的實力在胥國可以直接橫著走。
走投無路的燕家堡主只能答應王嬋的提議歸順魔道六宗，王嬋也在燕家堡大會上使用秘術襲擊前來參加的七派使者，韓立護送董萱兒逃走後，留下來與王嬋進行一場大戰。最終結果，雙方均負傷，王嬋也逃了。至此，燕家堡正式與正道七派決裂，逮住機會的魔道六宗也正式向七派宣戰，正魔兩道的大戰一觸即發。
以上是《凡人修仙傳》第一季精彩回顧！如果好奇完整劇情，ofiii歐飛有《凡人修仙傳》一到四季的完整內容，第五季也將於6/15上線喔！
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