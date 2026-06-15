2026-06-15 20:00 J.T
【頭七都結束了，她才知道他已經不在了】—— Vicky的名字印在訃聞上，卻沒有印在任何一份能保護她的文件裡
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章以黃大煒離世後，Vicky才得知消息作為引子，凸顯伴侶間法律保障不足。
- 重點二：作者提醒不婚伴侶需自行安排保單受益人、遺囑與財務資訊，避免身後爭議。
- 重點三：透過同居伴侶案例，說明沒有文件佐證時，長年關係也可能在法律上失去保障。
▋Vicky說，頭七都錯過了，才知道黃大煒離世的消息。
她是他31年的伴侶，他的經紀人，他生命裡每天站得最近的那個人。但在他離開的那個早晨，她不在現場。她收到消息的時間，比外界媒體報導還晚。
我不評論誰對誰錯。我想說的是另一個畫面：
如果今天走的是你，你最在乎的那個人，知道你的保單放在哪個抽屜嗎？知道受益人欄位寫的是誰的名字嗎？知道你的帳戶在哪間銀行、密碼記在哪裡嗎？知道你買過一張自己都忘了的保險嗎？如果你一直說「等以後再整理」，那個「以後」，還來得及嗎？
▋台灣每年有多少個「黃大煒事件」，只是主角沒有人認識
黃大煒是名人，所以上了新聞。但每年在台灣，有多少個一樣的故事，靜悄悄地在發生，主角是你不認識、我也不認識的人？
有一個案子讓我記到現在。一對同居八年的伴侶，男方突然腦溢血走了。女方才發現：他們一起住的房子登記在男方父母名下。他的壽險受益人填的是他媽媽。兩個人一起存了多年的帳戶，她拿不出任何文件證明那筆錢有她的份。辦後事的那個禮拜，她每天都要等家屬確認她能做什麼、不能做什麼。
後來她跟我說了一句話，我一直記著：「他說等我們準備好了再一起去辦，結果我們都以為對方才是那個準備好的人。」
等到一切都準備好，往往是那個等的人先走了。
▋不婚不代表不需要安排，只代表你要自己把那些支撐一根一根搭起來
我服務過很多選擇不婚的伴侶，也服務過很多傳統婚姻家庭。我不覺得哪一種選擇更對。
但我確實看到一件事：選擇登記結婚的人，有一整套法律制度在背後替他們搭好了架子——繼承順序、稅務減免、醫療決定授權、保險受益資格——這些事，婚姻這個制度替你全部自動處理好了。不婚的人，這些架子要自己一根一根搭。不搭，就是空的。
具體來說，你現在要確認三件事。
第一，打開你的壽險保單，看受益人欄位是誰的名字。不是「下次有空再看」，是現在就確認。那個欄位裡的名字，是你走了之後能直接拿到那筆錢的人，不受遺產繼承順位影響。
第二，你有沒有一份遺囑？不需要很正式，自書遺囑全文親筆、寫日期、簽名就符合法律要求。你最想把什麼留給誰，寫下來，放在對方知道的地方。
第三，你走了之後，對方知道你的財務地圖嗎？你的帳戶在哪、保單在哪、有沒有投資在跑、有沒有借款或保證連帶責任——這些事，對方都知道嗎？還是你一直覺得「這種事不用特別說」？
▋她用31年的青春陪著他，沒想到她的晚年是從這場風暴開始的
Vicky今年大概60歲。她把她整個的青春年華，放在黃大煒的身邊。
現在她面對的，是要在所有人的目光下，在媒體持續跟拍的鏡頭前，為一些她以為理所當然屬於她的位置，打一場從一開始就不應該發生的仗。
她大概沒想過，自己的晚年是從這裡開始的。
如果黃大煒當初花一個下午，把壽險受益人改成她的名字，寫一份簡單的自書遺囑放在某個抽屜，清楚標記兩個人共同資產的歸屬——這場風暴，可能根本不需要存在。
你有沒有一件事，一直覺得「我們之間應該沒問題，以後再說」，但其實從來沒有在任何一份文件上說清楚過？
我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，
我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。
精華 FAQ
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作者用這個事件提醒讀者，感情再深若沒有文件與制度保障，關係結束後仍可能出現受益、繼承與決策權爭議，也突顯伴侶間資訊透明的重要。
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文章建議先確認壽險受益人、準備自書遺囑，並把帳戶、保單、投資與債務位置說清楚，讓另一半在緊急或身後時知道如何處理。
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核心觀念是：婚姻制度會自動提供部分法律架構，但不婚或同居關係必須自行補強；若遲遲不整理，往往等到出事時才發現已經來不及。
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