【羅志祥說「很多人都在硬撐」——40 歲的你，撐著全家人，誰在接住你？】—— 關於那些默默扛著的女人，沒有人教你的財務保障真相

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章指出許多外表正常的人，其實長期都在默默硬撐。

文章指出許多外表正常的人，其實長期都在默默硬撐。 重點二： 家庭財務規劃常忽略主要支柱本人，造成保障缺口。

家庭財務規劃常忽略主要支柱本人，造成保障缺口。 重點三：遺囑、受益人與財務備忘錄，能讓家人知道怎麼接住你。





▋一句話，戳中了很多人的沉默

「有些痛，經歷過才知道有多深。」這是羅志祥前幾天在臉書說的話。

他說他收到很多私訊，才知道原來很多看起來正常的人，其實都在硬撐。

我把這句話轉化成一個問題，想問在家裡默默撐著的你：

你撐著的這些年，有沒有人問過你，如果有一天你撐不住了，怎麼辦？

▋40 歲之後，撐著全家的她，開始看到自己的缺口

李小姐，42 歲，在外商公司擔任中階主管，先生自己創業，兩個孩子一個讀小學一個讀幼兒園，公婆住得不遠但身體已經開始需要關注。她是朋友眼中最會安排的人。家庭保險規劃、孩子的教育儲蓄、公婆的長照評估，她全部做過功課。直到有一次她在體檢後被告知有一個需要持續追蹤的結節，當晚她一個人坐在車裡，第一個念頭不是「我怎麼辦」，而是：

「如果我現在出什麼事，家裡怎麼辦？」

然後她才意識到，那些她規劃的保障，幾乎全部指向別人，唯獨她自己，幾乎是空的。

▋那個最能幹的人，往往是財務規劃裡最大的漏洞

硬撐是因為愛，也是因為沒有選擇。但財務規劃的本質，是讓你有選擇。以下三個缺口，是家庭財務中最常出現、但最少被提起的問題：

關鍵 1：你是家庭的財務支柱，但你有沒有保住這根柱子

如果你是家裡主要的收入來源之一，或者是照顧安排的核心，那麼一旦你因為生病或意外無法繼續，整個家的運作會出現多大的缺口？壽險（身故後給付的保障金）、失能扶助險（因病或意外無法工作時的定期給付）都是保護這根柱子的工具。很多人幫先生買，幫孩子買，但就是沒有替自己買，或者買了但保額嚴重不足。

關鍵 2：你對家人的愛，有沒有被寫進正確的文件裡

受益人指定、遺囑準備、財產清單整理——這些聽起來很遙遠的事，其實是「讓你的心意在你不在的時候，還能被好好執行」的安排。很多家庭在面對這些問題時，才發現當初完全沒有準備。根據台灣現行法規，沒有遺囑的狀況下，遺產的分配會依法定繼承順序進行，不一定符合當事人的原意。

關鍵 3：你有沒有讓家人知道，家裡的財務在哪裡

這是最被低估、但最實際的事。如果你是家裡最了解財務狀況的人，你有沒有讓家人知道：保單放在哪裡、緊急帳戶是什麼、如果需要聯繫誰？一份簡單的「家庭財務備忘錄」，是對家人最實際的愛。

▋你值得被你自己放在第一位

羅志祥說，他不想說大道理，只想說「一路走來的體會」。我也沒有要說大道理。只是很想對那些在家裡默默撐著的你說：

你把所有人都照顧好了，但你有沒有把自己，也放進那份照顧的清單裡？

撐著是一種勇氣。但讓自己有底氣撐下去，才是對家人更長遠的愛。

你現在可以做的第一步，很簡單：找出你自己的保單，翻到受益人那一頁，看一眼保額，確認上次更新是什麼時候。從那一頁開始，重新把自己放在第一位。

我是 JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理醫師， 但有些想法，想跟你分享。