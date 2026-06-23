那個陪你60年的地方說再見了，你家有沒有一件事，也已經很久沒有人整理 —— 老屋、保單、退休與傳承，女兒最不敢問的那些事

AI重點 文章重點整理： 重點一： 圓山保齡球館熄燈，提醒熟悉地標也會走入歷史。

圓山保齡球館熄燈，提醒熟悉地標也會走入歷史。 重點二： 家庭資產常散落各處，沒整理就會變成風險與負擔。

家庭資產常散落各處，沒整理就會變成風險與負擔。 重點三：老屋、退休與傳承都要提前規劃，避免情感與金錢衝突。





▋2026年6月， 台北 一個60年地標說再見

2026年6月13日，台北傳出一則讓許多老台北人停下滑手機的消息。

圓山保齡球館確定熄燈。這個陪伴台北人約60年的老字號地標，因設備老化與修繕問題，準備走入歷史。不少老球友聽到消息後，陸續回到現場，把自己的球具領回家。

那個畫面很安靜，卻很有重量。

有人把保齡球從櫃子裡抱出來，像是把青春的一小塊帶回家。有人站在熟悉的球道旁，想起年輕時和朋友約在這裡。有人想起父親曾經帶自己來打球，球滾出去的聲音，還像留在耳邊。也有人只是突然發現，原來那個以為會一直亮著燈的地方，也會有熄燈的一天。

60年，足夠一個年輕人變成阿公阿嬤。

足夠一群朋友從熱血聚會，走到各自忙碌的人生。

也足夠一個城市地標，從新潮變成老舊，然後悄悄消失。

我們常常以為，熟悉的東西會一直在。家裡也是。

父母的健康，以為還早。老家的房子，以為會一直撐。一份放在抽屜深處的保單，以為買了就夠。一個全家人都避而不談的遺產安排，以為以後再說。它們安靜地躺在生活裡，於是我們以為不用管。

可是人生真正的風險，很多時候都藏在「以為不用管」裡。

▋很多家庭不是沒資產，是沒有人整理

談家庭財務，大家很容易先問：有多少錢？有幾間房？有沒有保險？退休金夠不夠？這些當然重要。

但更值得問的，其實是這些：誰知道資料放在哪裡？誰看得懂保單內容？誰知道父母有沒有還沒說出口的負債？誰知道如果需要長照，第一筆錢要從哪裡拿出來？

很多家庭不是沒有資產，而是資產散落在不同角落。

有的在抽屜裡。有的在手機裡。有的在長輩心裡。有的，則卡在大家都不敢開口的沉默裡。

父母那一代，常常習慣把財務放在心裡。他們不說，是怕孩子擔心。孩子不問，是怕被誤會想分財產。夫妻不談，是怕一開口就傷感情。可是財務問題不會因為大家有禮貌，就自動變簡單。它只會在某一天，變成一通半夜打來的電話、一張突然出現的帳單、一場誰也不想開始的爭執。

很多規劃的問題，不會出現在簽約當天，而是出現在家人真正需要用到的那一天。

▋關鍵1：老屋最貴的地方，常常不是買價，是後面的維護

老屋承載感情，也承載責任。一間父母住了30年、40年的房子，對孩子來說，有回憶，也有牽掛。但當父母老了，屋況也跟著老了，問題就會一件一件浮上來。

漏水要修。

電線要換。

浴室要改無障礙。

未來繼承時，還可能面對稅務與分配問題。

房子是資產，但它也會消耗現金流。現金流，就是你手上可以真正拿來支付生活與突發支出的錢。不是房子市值，也不是帳面總資產，而是遇到事情時，能不能立刻拿出來用。

如果一個家庭只有房子，卻沒有預備金，一旦遇到醫療、長照或修繕支出，就容易陷入「有資產，卻沒錢用」的壓力。

之前服務過的客戶，媽媽繼承老家後，原本想把房子留下來，當作對父母的紀念。後來才發現，每年的稅費、修繕費、管理費，加上兄弟姊妹對房子去留的意見不同，她才明白，留下房子需要的不只是感情，還要有持續支付的能力。

資產越有感情，越需要事先安排。就像圓山保齡球館的故事提醒我們，一個空間能不能繼續存在，從來不只看它裝了多少回憶，也要看它能不能被好好維護。

家庭資產，也是一樣的道理。

▋關鍵2：退休最怕只算生活費，卻忘了照顧費

很多人估退休金，只會先算吃飯、交通、水電、旅遊。但進入熟齡生活後，真正可能把支出拉高的，往往是醫療與照護。

長照是當一個人因身體退化、疾病、失能，需要長時間被照顧時，產生的費用、人力與家庭安排。它可能需要看護、輔具、無障礙改造、復健、交通、營養品，也可能需要家人請假陪伴、輪流照顧，把原本的生活節奏整個打亂。這些都不只是錢的問題。

它會牽動女兒、媳婦、太太、先生、孩子之間的關係，也會考驗一個家的體力和情緒。

很多女性到了35歲、40歲以後，開始同時面對孩子與父母。孩子要教育費。父母要醫療費。自己也要準備退休。房貸還沒繳完。工作也不一定永遠穩定。

這時候，保險與理財的目的就很清楚了。它不是追求漂亮報酬率，而是讓家庭在不同風險來臨時，還能保有選擇。

醫療險是協助分擔住院、手術或醫療相關費用。

長照險是當符合契約約定的照護狀態時，提供一定形式的給付支持。

壽險是當家庭經濟支柱離開時，留下一筆資金給家人。

年金安排是為未來退休生活準備較穩定的現金流。

但每一種工具，都要回到家庭狀況、預算、健康條件與實際需求來評估。

保險不是萬能答案。可是放在對的位置，它能讓家人多一點時間，多一點選擇，少一點慌張。

▋關鍵3：傳承最容易傷感情的，是大家都以為自己懂父母的意思

很多家庭的傳承爭執，表面上是在分財產，實際上是在翻舊帳。

想像一個情景：爸爸走後，3個孩子坐在客廳整理文件。桌上攤著保單、存摺影本、房屋資料，還有幾張看不太懂的通知單。空氣很安靜，只有紙張被翻動的聲音。

大姐先開口：「爸以前說過，這間房子要留給我，因為我住最近，也照顧最多。」

弟弟皺著眉，聲音低了下來：「可是爸也跟我說過，房子是大家的，不能只給一個人。」

妹妹翻著抽屜裡的保單，停了一下，突然問：「那這張保單受益人為什麼只有弟弟？媽知道嗎？」

客廳瞬間安靜。沒有人真的想吵架。可是每個人都覺得，自己聽過的那句話才是真的。

有人覺得自己照顧最多，卻拿得最少。

有人覺得自己被排除在討論之外。

有人覺得錢不是重點，但心裡的委屈已經壓了很多年。

這就是傳承最難的地方。它處理的不只是財產，還有家人心裡那些沒被說清楚的期待。

遺囑是生前用符合法律規定的方式，表達財產分配意願。

受益人指定是保險契約中約定保險金給誰。

特留分是法律保障部分繼承人最低可主張的比例。

遺產稅是遺產達到一定條件後，可能依法產生的稅負。

這些都需要提前理解，也需要依個案狀況、法規與專業人士評估。成熟的家庭規劃，不會只問「怎麼留最多」。更要問：怎麼讓家人少一點爭執。怎麼讓照顧者被看見。怎麼讓父母的心意，不要在離開後被誤會。

有時候，一份清楚的文件、一場提前的家庭會議、一份被整理好的保單清單，比一句「你們以後自己處理」更溫柔，也更有愛。

▋一個地標的告別，也是一個家庭的提醒

圓山保齡球館的熄燈，讓很多人想起青春。但它也在提醒我們一件事：沒有什麼東西，會因為陪伴很久，就自動維持原樣。

家庭財務最重要的，不是留下多少，而是家人需要時，能不能清楚接手。

如果一份安排只有自己知道，那它就還不夠完整。

如果一份資產沒有人懂得維護，它可能慢慢變成負擔。

如果一份愛沒有被說清楚，最後可能被誤會成偏心。

很多人害怕談錢，因為覺得現實。可是對一個家庭來說，真正殘忍的，往往不是提前談錢，而是在最慌亂的時候，才讓家人一邊難過，一邊做決定。

▋今晚就做1件事：找出家裡那份「沒人知道在哪裡」的文件

你不需要突然變成理財高手。今晚只做1件事就好。

找出家裡最重要的一份文件。

可以是保單。

可以是房屋權狀影本。

可以是父母的醫療保險。

可以是你和伴侶都應該知道的家庭收支表。

然後，拍照或影印備份，放進一個家人知道的位置。

再多寫一張紙，放在旁邊：這份文件是什麼。遇到事情時要聯絡誰。保單服務人員是誰。房貸銀行是哪一家。

不用今天談完遺產。

不用今晚開家庭會議。

也不用一次整理所有財務。

先讓一份重要資料被看見，就已經是開始。接著，找一個比較平靜的晚上，問父母或伴侶1個問題：「如果有一天家裡需要我處理事情，我應該先去哪裡找資料？」

這個問題不尖銳，也不貪心。它其實是在說：我想在你需要我的時候，不要手忙腳亂。

圓山保齡球館熄燈了。一個60年地標，提醒我們時間會讓建築老去，也會讓家庭安排慢慢過期。但你的家庭安全感，現在還來得及點亮。

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師，但有些想法，想跟你分享。