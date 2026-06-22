【10年前那份工作，讓他替3個孩子上了一堂財商課】 —— 關於股票、家庭與傳承，3336萬元背後的真相

AI重點 文章重點整理： 重點一： Juan Hernandez 受惠於SpaceX股票增值，資產達3336萬元。

Juan Hernandez 受惠於SpaceX股票增值，資產達3336萬元。 重點二： 文章強調真正的財商教育，是教孩子理解風險與判斷力。

文章強調真正的財商教育，是教孩子理解風險與判斷力。 重點三：家庭傳承不只傳財產，更要傳觀念、責任與財務對話。





SpaceX 前焊工 Juan Hernandez 的故事，最吸引人的地方，當然是那個數字。

約 6500股。約 104萬6175美元。折合新台幣約 3336萬元。

這些數字排在一起，很難不讓人停下來看。

報導指出，他在 2015年加入 SpaceX 時，獲得價值約 1萬美元的股票。當時他甚至不太清楚這家公司未來會變成什麼樣子，只是聽朋友介紹，抱著試試看的心情去工作。

一份工作。一段時間。一筆當年看似普通的配股。

10多年後，它變成一筆讓人驚訝的資產。

可是我讀到這則新聞時，最有感的不是他成了千萬富翁。而是他說，自己正在教 3名子女投資。他的 16歲女兒已經持有 Meta 和其他公司股票，像個小企業家。很多父母一輩子都在努力賺錢，努力繳房貸、繳保費、繳學費，努力讓孩子過得比自己輕鬆一點。卻很少有機會好好坐下來，教孩子認識錢。這個故事提醒我們：真正的財富傳承，可能不是從一份文件開始，而是從一次家庭對話開始。

▋孩子學到的，往往不是你說了什麼，而是你怎麼用錢

很多媽媽都會擔心一件事。希望孩子未來懂理財，卻又怕他太早接觸錢，變得現實、貪心或投機。所以不少家庭選擇不談。

不談收入。

不談房貸。

不談保險。

不談投資。

也不談父母老後要怎麼安排。

大人以為不談，孩子就不會想。可是孩子其實一直在看。

他看父母為錢吵架。

看父母刷卡時的表情。

看父母如何面對風險。

也看父母突然有一筆錢時，是失控花掉，還是冷靜規劃。

SpaceX 前焊工的故事可貴之處，在於它不只是一場股權增值。它讓一位父親有機會告訴孩子：工作、選擇、耐心、風險和報酬，原來可以連在一起。這比單純告訴孩子「你要會賺錢」深得多。因為孩子真正需要學的，不只是怎麼讓錢變多。還有怎麼在錢變多的時候，不失去判斷力。

▋關鍵1：財商教育不是教孩子追求暴富

財商教育，白話說，就是讓孩子理解錢從哪裡來、怎麼使用、如何承擔風險，以及如何做選擇。它不等於教孩子買股票。更不等於告訴孩子，只要押對一家公司，人生就會成功。

這則新聞裡的 3336萬元，確實很亮眼。但如果父母只把故事講成「你看，買到好股票就會翻身」，孩子學到的可能是賭運氣。比較好的談法，是把故事拆開。

為什麼公司願意給員工股票？

為什麼員工會因公司成長而受惠？

為什麼股票有可能漲很多，也可能跌很多？

為什麼不能把人生全部押在單一投資上？

為什麼賺到錢後，還要想到稅務、家庭、保險與退休？

當孩子懂得問這些問題，他學到的就不只是投資，而是判斷力。判斷力很珍貴。它會讓孩子在看到別人賺快錢時，知道先停一下。在聽到熱門投資時，記得問風險在哪裡。在未來有能力賺錢時，也懂得照顧自己和家人。

▋關鍵2：家庭資產要有分工，不能只有一個明星球員

很多家庭理財像一支球隊，卻只靠一個明星球員。

有的人全靠房子。

有的人全靠股票。

有的人全靠先生收入。

有的人全靠公司分紅。

有的人覺得自己有保險，卻從沒看過保障內容。順風的時候，好像都沒問題。房價漲，股票漲，收入穩定，生活照常往前走。可是人生不是只有順風球。

如果家中主要收入中斷，現金流怎麼辦？

如果父母需要長照，誰負責費用？

如果孩子教育支出提前來到，資金從哪裡來？

如果股票大跌，退休計畫會不會被迫延後？

資產配置，白話說，就是讓不同的錢負責不同任務。

現金負責短期安全。

保險負責轉嫁重大風險。

投資負責長期增值。

退休金負責未來生活。

遺囑與受益人安排負責身後分配。

每一個角色都不該被神化，也不該被忽略。

股票可以很精彩，但家庭安全感不能只靠精彩。一個家要穩，靠的通常不是某一筆錢特別會衝，而是每一筆錢都知道自己該站在哪裡。

▋關鍵3：傳承不是等老了才開始

很多人聽到傳承，會想到有錢人、豪宅、遺產稅、家族企業。但傳承其實很日常。

你怎麼跟孩子談第一個存錢筒。

你怎麼讓孩子理解延遲享受。

你怎麼帶孩子看懂一張保單。

你怎麼和伴侶討論父母照護費。

你怎麼在家庭財務變動時，讓孩子感受到安全，而不是焦慮。

遺產，白話說，是一個人過世後留下的財產。

傳承，則包括財產、觀念、責任與選擇能力。

如果有一天，你真的留下一筆錢給孩子，孩子卻不懂如何管理，那筆錢可能成為壓力。如果你留下的錢不多，但孩子懂得紀律、風險與責任，他反而可能走得更穩。這也是為什麼，父母不必等到很有錢才開始談財商。你現在怎麼處理 1萬元，孩子就會學會怎麼面對未來的 100萬元、1000萬元，甚至更多。

孩子會記得的，不一定是家裡有多少錢。

他更可能記得，父母面對錢時，是慌張、炫耀、逃避，還是清楚、溫和、有界線。

▋一筆股票財富，照見一家人的價值觀

SpaceX 前焊工的故事，看起來像時代給普通人的禮物。但如果把鏡頭拉近，它其實在問每個家庭同一件事：

如果你突然多了一筆錢，你會怎麼跟家人談？

你會讓孩子看見炫耀，還是看見感謝？

你會把錢當成逃離工作的門票，還是重新整理人生選擇的工具？

你會把它全部花掉，還是讓它為家庭未來工作？

這些答案，會慢慢變成孩子對錢的理解。

孩子繼承的不只是資產，還有父母面對金錢時的表情。一筆錢能不能成為祝福，取決於家人有沒有一起學會承擔它。錢來到一個家庭，會照見很多東西。

照見慾望，也照見恐懼。照見關係，也照見價值觀。照見大人平常沒說出口的選擇。

▋今晚可以和孩子聊的一個問題

如果你是媽媽，或正在照顧一個家庭，不需要急著把孩子帶進複雜的投資世界。

你可以從一個簡單問題開始：

「如果我們家突然多了 100萬元，你覺得應該怎麼用？」

孩子的答案，可能會讓你驚訝。

有人會說買玩具。

有人會說去旅行。

有人會說存起來。

也有人會想到阿公阿嬤的醫藥費。

這不是考試，而是一個入口。

從這裡開始，你可以慢慢談儲蓄、分享、投資、風險、保險、稅務和家庭責任。錢的教育，從來不必一開始就很艱深。只要真誠，它就會變成孩子未來保護自己的能力。

有一天，當孩子長大，真正面對收入、投資、婚姻、父母照護與退休選擇時，他也許會想起某個晚上，家人曾經坐在餐桌旁，認真聊過一筆想像中的 100萬元。

那時候，他學到的不是答案。

他學到的是，錢可以被好好談，人生也可以被好好安排。

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是投資分析師，但有些想法，想跟你分享。