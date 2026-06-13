2026-06-13 17:03 女子漾／編輯王廷羽
炎亞綸想婚卻等不到點頭！《IKIGAI》簽唱會爆棚，耀樂爭議親吐：不是外界看到那樣
炎亞綸睽違5年重返台北舉辦大型簽唱會，今（6/13）於台北統一時代百貨前廣場舉辦新專輯《IKIGAI》簽唱活動，即便台北天候不穩，現場仍吸引上百位歌迷冒雨到場支持，人潮擠爆活動區域，人氣依舊驚人。
《IKIGAI》是炎亞綸第七張個人專輯，歷時三年打造，自去年生日11月20日無預警上架後便受到歌迷關注，先前台南簽唱會更因粉絲搶購踴躍，出現專輯現場賣到缺貨的盛況，讓團隊緊急加印備貨迎戰台北場。炎亞綸登台後開心表示：「謝謝你們來！因為很久沒有在台北辦簽唱會了，時隔大概五年了。」現場也獻唱〈無經驗可〉與〈瑕疵品〉兩首新歌，氣氛相當熱烈。
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《IKIGAI》賣到缺貨，炎亞綸笑認低估人氣
《IKIGAI》賣到缺貨，炎亞綸笑認低估人氣
談到台南場專輯熱賣到缺貨，炎亞綸坦言完全沒想到，笑說：「是真的沒有想到，沒有想到的原因當然是對自己沒有那麼有信心啦。」為了不讓歌迷買不到，團隊也特別追加印製專輯。由於這次台北簽唱會選在戶外舉辦，加上近期天氣不穩，炎亞綸透露團隊事前已準備雨天備案，他也表示，自己一直習慣盡可能簽完每一位歌迷帶來的專輯，「這是我習慣的做法。」希望親手把感謝傳達給支持自己的人。
歌迷從小朋友變準導演，炎亞綸感性喊幸福
歌迷從小朋友變準導演，炎亞綸感性喊幸福
回顧《IKIGAI》這段旅程，炎亞綸感性表示：「謝謝《IKIGAI》這趟旅程，很豐盛，也很幸福。」他也分享，有粉絲過去還是被家長帶來活動的小朋友，如今已經長大，甚至準備出國攻讀導演相關科系，讓他看了特別有感觸。從老歌迷一路陪伴，到越來越多年輕世代透過音樂認識自己，這些互動也成為《IKIGAI》旅程中最難忘的收穫之一。
想婚卻等不到點頭！炎亞綸認多次求婚另一半
想婚卻等不到點頭！炎亞綸認多次求婚另一半
除了新專輯，炎亞綸的感情狀態也成為焦點，他2024年七夕認愛陪伴自己度過低潮的執行經紀人，當時就透露對方讓他有想婚念頭，這次出席簽唱會，他也大方承認，自己曾多次向另一半討論結婚，甚至可以說是多次求婚。
不過今年是否會結婚，炎亞綸坦言還不確定，因為對方目前還沒有答應，他笑說自己年紀比較大，對婚姻比較積極，也曾認真詢問對方「結婚這件事是不是必要的」。只是另一半每次都回應「時間還沒到」，讓他甜蜜又無奈。炎亞綸也表示，自己會尊重對方，並笑說：「我是很想要啊，他如果想要就會自己開口，我已經到這種程度了。」
晴空鳥娛樂將簽新人，炎亞綸笑稱是神明牽線
晴空鳥娛樂將簽新人，炎亞綸笑稱是神明牽線
炎亞綸2019年成立晴空鳥娛樂公司，旗下已有李玉璽、蔡黃汝、江宏傑、許孟哲等藝人，他這次也驚喜透露，公司即將簽下全方位新人，還笑稱對方是「觀世音菩薩指派」。炎亞綸分享，一開始是從陌生訊息收到對方聯繫，對方詢問公司是否有缺藝人，還表示自己是問過神明後才來找他，讓他笑說：「他說他問神明的，我就不敢拒絕他。」他透露，對方目前仍在演藝圈活動，30多歲、路線明確、偏運動型，前陣子也曾與他合作過。
首度回應耀樂爭議，炎亞綸：很多事不是外界看到那樣
首度回應耀樂爭議，炎亞綸：很多事不是外界看到那樣
同場活動中，炎亞綸也被問及與網紅耀樂之間的爭議，耀樂日前發文指控炎亞綸在判決確定後，仍持續將兩人事件作為宣傳話題，引發外界討論。炎亞綸13日出席簽唱會時首度公開回應，強調自己手上握有相關證據，但因涉及法律因素，目前無法完整說明。
炎亞綸表示：「等到適當時機，如果有一天能讓大家看到對話內容，我一定第一時間讓大家知道。」他也坦言，許多事情並非外界看到的那麼單純，相關證據最快必須等到明年7月才能公開，希望未來有機會讓大家自行判斷完整來龍去脈。
談及耀樂指控他曾將事件作為商業合作談判條件，炎亞綸表示，當時雙方確實曾討論過MV拍攝及參與《炎上》等合作內容，但並非自己單方面提出。他也無奈形容自己像是「吃黃蓮，有苦說不出」。炎亞綸坦承，整起事件曾讓他萌生退出演藝圈的念頭，壓力非常大。他也呼籲外界保有基本界線與尊重，未來仍會透過作品與支持他的粉絲交流，希望把焦點回歸音樂與工作本身。
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