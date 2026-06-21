AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章以丈夫解掉儲蓄險追逐SpaceX為引子，提醒投資前先想清楚家庭底線。

文章以丈夫解掉儲蓄險追逐SpaceX為引子，提醒投資前先想清楚家庭底線。 重點二： 作者指出市場估值偏高，AI與新創熱潮容易讓人高估回報、低估風險。

作者指出市場估值偏高，AI與新創熱潮容易讓人高估回報、低估風險。 重點三：真正安全的做法是控制部位，把樂透型投資與日常生活資金明確切開。

▋太太沒說話

那天他坐在我對面，把一份存了十二年的儲蓄險合約放上桌。

「我要解約。」

我問他為什麼。他說，有一個他相信會改變世界的投資機會，他不想錯過。眼神篤定，語氣平靜，像是已經想清楚了。

後來我約了他太太單獨談。她說，她知道先生的決定了。她沒有反對。但她說了一句話，讓我記到現在：

「我只是希望，如果有一天事情不如預期，我們的生活還能繼續。」

她不是在說「不要投資」。她也不是不理解丈夫的想法。她只是在問一個很簡單、但沒有人正視的問題：如果這張票歸零，我們的底線在哪裡？

▋每隔幾年，市場就會集體失憶一次

現在，SpaceX 正準備以超過 3,000 億美元的估值掛牌。OpenAI、Anthropic 這些每年燒掉數十億美金的公司，在資本市場上依然炙手可熱。台北東區的咖啡廳、PTT 的投資板、每一個 Line 群組，都在討論 AI 會讓誰財富自由、SpaceX 掛牌後應該在哪個點進場。

這種集體亢奮的感覺，我太熟悉了。

有一個指標叫「席勒本益比（Shiller PE Ratio，CAPE）」，衡量的是整體股市估值相對於企業長期獲利的倍數。近年一度逼近 38 至 40 倍，幾乎與 2000 年網路泡沫最高峰 44 倍相差無幾。

這個數字不是崩盤警告，但它在說一件事：你現在付出的每一塊錢，已經被非常樂觀地定價了。

投資大師霍華·馬克斯說，現在的市場「高昂，但還沒完全失去理智」。聽起來像是一個繼續進場的許可，但他真正的意思恰恰相反——正因為危險是溫溫的、不是那種顯而易見的崩潰，才更容易讓人疏忽。

▋護城河，可以在一夜之間消失

馬克斯講過報紙產業的故事。三十年前，在一個城市擁有報紙幾乎是最穩固的生意，地方壟斷、廣告收入穩定，競爭對手根本進不來。結果，網路一來，護城河幾年內就蒸發了。

AI，正在對更多產業做同樣的事。

巴菲特在 2000 年說過一句話，放到今天依然成立：技術帶來的效率提升，往往最終流向消費者，而不是投資人。如果 AI 讓全人類的生產力提升了百倍，最後，這些效率可能讓你的生活費變便宜——但你手裡那張 SpaceX 的股票，未必因此變得更有價值。

▋買樂透不是罪，但你必須知道自己在買什麼

馬克斯把投資標的分成一個光譜。

一端是「可計算、有實體」的傳統產業：能源、食品、建材。你買的是確定性，AI 沒辦法憑空製造一桶原油。

另一端，是 SpaceX、OpenAI 這種「全靠想像定價」的標的。馬克斯說，買這類股票就像「吸大拇指」——你沒有可靠數據，純粹靠感覺和想像力在下注。

這是買樂透。

買樂透不是罪。但你必須清楚：那是一張可能歸零的票，而不是你家的安全資產。

如果你真的想參與 AI，有一種「低風險參與」的方式：選擇微軟、亞馬遜、Google 這類本身就有深厚現金流、多元業務的企業，AI 對它們來說是獲利能力的加法，而不是生死賭注。

如果你要買 SpaceX 這種「純樂透型」的標的，請確保你的部位小到「即便歸零，也不會影響你家的正常生活」。

▋那個太太問的問題，才是真正的核心

回到那位太太。

她其實沒有反對先生投資。她沒有要求先生放棄夢想。她只是想確認一件事：無論這張票最後是什麼結果，他們家的生活都能繼續好好過。很多規劃的問題，不會出現在做決定的那天，而是出現在市場修正、資產縮水、而家人正好需要用到錢的那一天。

緊急預備金還在嗎？家人的基本保障有沒有先建立好？萬一最壞的情況發生，你家的底線在哪裡？你可以擁有那張票。但不能把雨衣也拿去賭。

真正的贏家，不是每次都猜對市場的人，而是在任何情況下，都還有底線可以守的人。這場 3,000 億美元的豪賭，最後可能誕生人類史上最強大的公司，也可能成為金融史上最昂貴的學費。

在你下一次和伴侶討論要不要進場之前，或許可以先問彼此一個問題：如果這張票歸零，我們準備好了嗎？

我是 JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是投資分析師， 但有些想法，想跟你分享。