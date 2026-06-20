33歲的她，從來沒問過另一半那個問題——直到台股崩了那天 —— 13個家庭的財務防線垮掉之後，她才知道那道底線早就不見了

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台股劇烈震盪引爆多起大額違約交割，家庭財務風險浮現。

台股劇烈震盪引爆多起大額違約交割，家庭財務風險浮現。 重點二： 許多配偶未掌握槓桿、備用金與保單資訊，底線早已消失。

許多配偶未掌握槓桿、備用金與保單資訊，底線早已消失。 重點三：建立緊急備用金、收入保障與備案，是家庭財務安全關鍵。

▋她從來沒有問過那個問題

林小姐，33歲，在科技公司做行政管理。

另一半從事業務工作，對股票很有熱情，幾年前開始認真操作，也確實賺過錢。她不反對，也不干涉——家裡的投資他負責，她負責日常開銷和孩子的事。

只是，她從來沒問過一個問題：「如果有一天出了事，我們家還有什麼？」

6月，台股單日震盪超過千點。她打開新聞，看到違約交割、資金斷鏈、帳戶凍結這些詞，突然發現自己根本不知道另一半的槓桿有多重，家裡的緊急備用金還剩多少，甚至不確定保單上的受益人，現在還是不是她。

她沒有爆發，沒有吵架。只是那天晚上，心裡有一種說不清楚的不安。

這種不安，你有過嗎？

▋那個瞬間，帳戶裡的錢不夠了

6月12日，新日興、欣興、旺矽，三家上市櫃公司的股票，接連被券商申報違約交割。三筆金額加起來超過7千萬元。這是2026年台股第11、12、13起達揭露標準的大額違約交割案。前面還有佳必琪的1.49億元，穩懋的累計1.83億元，金居的1.34億元。

這些數字，對市場來說是新聞。對那些深陷其中的家庭來說，是另一種現實——不是標題，是在現實的一個早上，打開手機中的銀行帳戶，歸零。甚至是負數。

▋台股洗盤，洗掉的不只是股價

今年4月，台股大漲超過兩成，違約交割案卻在那個月集中爆發。

6月，單日震盪超過千點，違約案再度一起一起傳出來。

台股熱潮之下，很多人靜靜地加了槓桿——用融資、用信貸、用原本不應該進股市的錢去追漲。市場一轉向，T+2時間到，帳戶餘額不足，違約就這樣發生了。違約交割除可能衍生民事及刑事責任外，還會被登錄進證券市場的信用紀錄，影響未來開戶與融資資格。

錢的問題、信用的問題、法律的問題，在市場動盪的時候，同時壓下來。

▋家裡有人在股市裡，你擔心過嗎？

這裡想說的，不是要勸你或家人離開股市。而是一個更生活的問題：

如果家裡的主要投資人，突然因為一次市場震盪出了問題——財務受損、帳戶被凍結、或更嚴重的狀況——你們家剩下的，還夠用嗎？

很多女性在家庭財務裡，是相對旁觀的那一個。

另一半在投資，她不反對，也不干涉。但有一天忽然發現：家裡的積蓄、緊急備用金、甚至部分保費，其實都悄悄流進了市場。那道她以為一直都在的底線，很久以前就已經不見了——只是她一直不知道。

▋家庭財務的底線，應該長什麼樣子？

一個健康的家庭財務結構，至少需要這幾件事同時存在：

緊急備用金：不管市場漲跌，家裡隨時有3到6個月的生活費，放在安全、隨時可以伸手拿到的地方。

收入保障：如果主要收入來源因為生病、意外或財務事故中斷，家人的生活費從哪裡來？這個問題，在市場好的時候最容易被略過——也是出了事後最讓人後悔的那個盲點。

清楚的備案：如果今天出了任何狀況，家人知道該怎麼辦嗎？重要的保單、帳戶、文件在哪裡，他們知道嗎？

這三件事，不需要很多錢才能開始。需要的，是願意坐下來，把那個問題認真想一遍。

▋今晚，把這篇傳給另一半

台股這一波震盪，讓13個家庭的財務出現了裂縫。

他們不一定是因為窮。很多時候，只是因為從來沒有認真想過，那道底線在哪裡。

林小姐後來做了一件事：她把那個問題說出口了。

不是質問，不是吵架。就是兩個人在某個晚上，把那些從來沒有講清楚的事，第一次認真說了一遍。保單在哪裡、備用金還有多少、如果最壞的情況發生，家裡的計畫是什麼。

說完之後，她說：「我不是不信任你。我只是想知道，如果有一天你不在了，或者你跌倒了，我一個人能不能撐住這個家。」

他沉默了一下，然後說：「我們來好好整理一遍吧。」

那個對話，才是真正的財務安全感開始的地方。

今晚，你也可以把這篇傳給另一半，然後問他那個問題。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是投資大師， 但有些想法，想跟你分享。









（實際安排仍需依個案狀況與專業人士評估。）