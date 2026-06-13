2026-06-13 09:25 熊愛造
ONE OK ROCK演唱會：從高雄暴雨水鬼，再到大巨蛋四萬人的集體治療
「生活有太多避不開的毒素，幸好這晚，我們在巨蛋的屋頂下集體解毒。」
ONE OK ROCK，這個日本搖滾團體，用最爆裂的音樂，說著最溫柔的話語。
2026年四月在台北大巨蛋的《DETOX》世界巡迴亞洲首站，創下日本藝人在大巨蛋專場的歷史新紀錄。原本預計是只開一場，但由於售票當天秒殺，讓主辦單位決定加開一場，以紓解歌迷買不到票的哀嚎。
整個四月份的集體狂熱，包括周邊的看板成為歌迷打卡熱點，演唱會當天歌迷自製的交換小物品，讓人潮塞滿了通道區，由於歌迷們的自製物太有才氣，被笑稱「OOR文創博覽會」，雖然歌迷年齡大多是20、30歲左右，但其實OOR的歌迷不分年紀，也有不少跨越世代歌迷前往朝聖，穿著專屬服飾，或是披著應援毛巾，參與熱血盛宴。
當巨蛋屋頂下燈光驟滅，音樂響起，四萬人同時舉起手，恍若邪教，卻是一場對世界和平，清醒發出的溫柔呼籲。從ONE OK ROCK的理念展開，開場影片點出人類對AI依賴的反思，炸裂的搖滾，集體一起甩頭，音浪撞擊胸腔的瞬間，平日壓抑的尖叫聲徹底炸開。中場慢歌的輕柔，手機燈光同時亮起，匯聚成一片望不到盡頭的星海。這不僅僅是一場耳朵的饗宴。
在這個被疫情、戰爭、現實壓得喘不過氣的時代，ONE OK ROCK的演唱會，更像是一場四萬人自願參與的「集體心理治療」。
【跟4.5萬人一起淋的那場高雄大暴雨】
回憶 2024 年 9 月 21 日在高雄世運主場館，「PREMONITION」世界巡迴演唱會，當天上午開始，歌迷們便陸陸續續聚集在會場外。然而下午三點半，天色轉暗、雨點落下；到了五點，雨勢更是一發不可收拾。 天黑了，在前往會場的路上，已經能看見歌迷在暴雨中，穿著雨衣走向會場，而到了六點半，雨勢不見減小，已經有大半的歌迷穿著雨衣坐在椅子上。等到演唱會開始，主場Taka開唱後喊出那句，和全場歌迷同在的：「I don'k care about the fucking rain」，拿著麥克風走入暴雨之中，瞬間全場沸騰。因為沒人料到，Taka會與全場四萬五千人一同淋在暴雨中。
那晚，成就了一場史無前例的暴雨中的演出，看著舞台上方落下的巨大水簾瀑布，連主唱都笑稱全臉都是水，就好像在淋浴時唱歌一樣。而因為天降暴雨，竟意外地，讓燈光投射成就了從天而降的鑽石雨，珍貴的經驗，跟著樂團的熱血，一起流進現場歌迷的心裡。
在極端天氣下，音樂變成了唯一的信仰。踩著連Gotex也擋不住的濕鞋襪離開高雄市運，滿到走路時腳步都咕嘰咕嘰的響，但內心卻是滿滿的感動，我們引以為傲，帶出歌迷社群至今仍在傳頌的「水鬼文化」、「世運地縛靈」。因為在那場大雨裡，我們跟著 OOR 一起完成了靈魂的洗禮。
【2026找了有屋頂的場地，成為首個攻蛋的日本音樂團體】
主唱Taka，在演出的這兩天，不但恐慌症發作，還感冒了。但看見他竭盡全力，不願辜負來到現場的每一個人，而這能量，也確實傳遞了整場。還有今年週邊商品其中一款粉紅色橡膠手環，印刷瑕疵沒有黑線描邊，但沒人抱怨，大家反而笑著說：「這是台北限定款」。
歌迷們心甘情願的護短，只因你怎麼能對曾經拯救過你的人有什麼苛責呢？這一次，不是主唱陪歌迷淋雨，而是是樂團與歌迷雙向救贖。
另外三個團員雖然很擔心，但是尊重Taka的選擇，也信任他能完成表演，但又會默默的多表演一些；但拿捏得很巧妙，也不會多搶走主唱的風采。這樣的團隊感，無疑是最夢幻的夥伴關係。
【在One Ok Rock的演唱會裡，我們被集體療癒了】
Taka說曾有過低潮的歲月，有那麼一瞬間，覺得死掉也沒差。但最後拯救他的，是音樂，是這個樂團。他跟歌迷說「人生就是這樣，5秒前還在谷底，5秒後卻可能改變一切。」人啊，要活著很困難，但只要願意再給自己多五秒鐘，撐過去，就會有好事發生。
是的，每次買票都是買一個進場聽主唱說教的機會，歌迷笑稱，OOR的演唱會，是「續命的演場會」，聽完這一場，又能有力氣繼續活著，直到下次演唱會再見面。
【演唱會散場，但治療還在繼續】
大巨蛋燈光亮起，全場四萬人帶著沙啞的嗓音、紅腫的眼眶，卻面帶微笑地走出展館，散入信義區的夜色中。演唱會雖然結束了，但我們都帶回了一部分 ONE OK ROCK 的力量，更有勇氣去面對明天各自的人生。
在這個可以用技術修飾音高、AI能模擬無瑕生活的時代，我們之所以搶票花錢進場，支持那個感冒又恐慌發作的主唱、珍視一個印錯線條的瑕疵手環，正是因為我們曾被他們的「真實」所救贖。
兩晚的大巨蛋，是一場日本搖滾史的新紀錄，但對那兩天七萬個靈魂而言，那是一次集體的排毒。
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