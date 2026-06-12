2026-06-12 17:52 女子漾／編輯周意軒
《愛情有煙火》6/15終於開播！檀健次、王楚然從合租冤家變戀人，劇情亮點＋人物介紹一次看
2026期待陸劇又多一部！由檀健次、王楚然主演的都市愛情劇《愛情有煙火》終於定檔6月15日開播，光是「投行精英淪為合租客」遇上「失戀失業社畜女房東」這個設定，就已經很有火花。不是霸總救贖灰姑娘，也不是無腦甜寵灑糖，而是把愛情放進現實生活裡，從房貸壓力、職場低谷、感情失敗到重新找回自己，拍出都市男女最熟悉的狼狽與心動。
文章目錄
《愛情有煙火》劇情介紹：一場從合租開始的都市愛情
《愛情有煙火》改編自紅九小說《我們住在一起》，故事圍繞投行精英李亦非與「滬漂」社畜錢菲展開。李亦非原本是投資界菁英，卻因投資失利從「貴公子」跌落人生低谷；錢菲則剛經歷失戀與失業雙重打擊，還背著房貸壓力，只能把房間出租減輕負擔。
一個嘴硬傲嬌、一個精打細算；一個人生觀偏理性，一個凡事都要先考慮現實。兩人陰錯陽差住進同一屋簷下，從互看不順眼、生活習慣大碰撞，到在吵鬧日常中慢慢看見彼此的脆弱與閃光點。愛情不是突然降臨，而是在一起扛過生活後，悄悄長出的煙火。
亮點1：檀健次演「落難貴公子」，不是霸總卻更有反差萌
檀健次這次飾演李亦非，角色不是傳統都市劇裡一路開外掛的高冷霸總，而是投資失敗、經濟受挫後，被迫成為合租客的投行精英。從自帶菁英感的男人變成「住進別人家」的男租客，角色反差很強，也讓他的毒舌、傲嬌和狼狽感都更有喜劇效果。最有看點的是，李亦非並不是單純來談戀愛的男主。他有事業野心，也有失敗後的自尊與不甘，愛情對他來說一開始只是人生的附加選項，直到遇見錢菲，才慢慢發現有人陪你一起面對低谷，比一個人硬撐更珍貴。
亮點2：王楚然飾演錢菲，社畜女房東超有代入感
王楚然飾演的錢菲，是典型在大城市打拚的「滬漂」女孩。她努力工作、認真存錢，本來以為人生即將進入穩定階段，卻突然遭遇感情破裂與職場危機，連房貸都成為壓在肩上的現實重量。
錢菲最吸引人的地方，是她不只是被男主拯救的女主角。她會崩潰、會計較、會為錢煩惱，也會一邊咬牙一邊把日子重新撐起來。這種「我可以很狼狽，但我不能就這樣認輸」的角色設定，很容易讓上班族觀眾產生共鳴。
亮點3：合租室友變戀人，從互懟到互相惦記最上頭
《愛情有煙火》最吸睛的核心，就是「合租關係」。同住一個屋簷下，最容易放大兩個人的差異：誰愛乾淨、誰亂花錢、誰嘴硬、誰情緒先爆炸，通通藏不住。
也因為生活距離太近，兩人從一開始互相嫌棄，到後來默默習慣對方存在。不是一見鍾情的夢幻泡泡，而是你看過我最倒楣的樣子，卻還願意留下來陪我吃飯、吵架、面對明天。這種「日常感戀愛」比大場面告白更容易讓人心動。
亮點4：不只談戀愛，也拍出職場與現實壓力
《愛情有煙火》雖然是都市愛情劇，但故事不只停在甜寵互動。劇中也加入投行職場、上市項目、工作壓力與年輕人在城市裡打拚的現實處境。錢菲與李亦非不只是感情線上的搭檔，也會在工作與人生選擇中互相扶持。兩人從各自低谷出發，一邊處理感情傷口，一邊重新面對事業挑戰，讓整部劇多了成長感。對觀眾來說，這不只是一部「看CP談戀愛」的劇，也像是在看兩個大人如何把破掉的人生重新拼起來。
亮點5：檀健次、王楚然CP感新鮮，都市輕喜劇氛圍值得期待
檀健次近年憑《獵罪圖鑑》《長相思》等作品累積高人氣，無論是懸疑、古裝還是深情角色都很有記憶點；王楚然則以清冷高顏值與都市劇氣質受到關注。這次兩人合作《愛情有煙火》，一個飾演嘴硬男租客，一個飾演強勢女房東，角色設定本身就很適合擦出火花。比起濃烈虐戀，這部劇更像是帶有煙火氣的都市輕喜劇。愛情藏在吵架、合租、煮飯、工作加班與彼此扶一把的瞬間裡，甜得不懸浮，也更貼近日常。
《愛情有煙火》人物介紹
《愛情有煙火》人物介紹
人物介紹1：李亦非／檀健次 飾
投行精英，原本是帶著貴公子氣場的菁英型人物，卻因投資失敗跌入人生低谷。失去原本的光環後，他成為錢菲家中的租客，開始一段雞飛狗跳的合租生活。李亦非表面傲嬌、嘴硬，對愛情也曾抱持比較理性的態度，但在與錢菲相處過程中，他逐漸看見生活不只是輸贏與利益，也開始理解陪伴與真心的重量。
人物介紹2：錢菲／王楚然 飾
投行從業者，也是努力在大城市打拚的「滬漂」女孩。她原本對感情與未來都有規劃，卻接連遇上失戀、失業與房貸壓力，只能選擇出租房間，讓李亦非住進自己的生活。錢菲不是完美女主，她有現實壓力，也有情緒崩潰的時候，但她身上最動人的地方，就是即使被生活打亂節奏，仍然不願輕易妥協。她和李亦非的關係，也從互相碰撞變成彼此支撐。
人物介紹3：汪若海／張昊唯 飾
錢菲感情線中的重要人物，也是推動錢菲人生轉折的關鍵角色之一。他的選擇讓錢菲原本規劃好的未來被迫改寫，也讓她開始重新面對感情、事業與自我價值。
人物介紹4：桂黎黎／姜珮瑤 飾
李亦非過往感情中的重要角色。她與李亦非的關係，反映出愛情遇上現實考驗時的脆弱，也讓李亦非的人生觀與感情觀出現轉變。
人物介紹5：李仟聖／李乃文 飾
李乃文在劇中飾演李仟聖，作為實力派演員加盟，也讓《愛情有煙火》的配角陣容更有看點。角色與主線人物之間的關係，預計會為劇情帶來更多職場與家庭層面的張力。
《愛情有煙火》為什麼值得追？
《愛情有煙火》最迷人的地方，是它把愛情拍得不只浪漫，也很生活。兩個在人生低谷裡撞上的人，一開始誰也不想示弱，卻在一餐飯、一場爭吵、一次幫忙裡，慢慢成為對方重新站起來的力量。如果你喜歡「歡喜冤家」、「合租戀愛」、「都市職場成長」這類題材，這部6月15日開播的《愛情有煙火》可以先加入追劇清單。畢竟有些愛情不是一開始就轟轟烈烈，而是吵著吵著，突然發現那個最懂你狼狽的人，早就住進心裡了。