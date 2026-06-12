2026-06-12 17:53 女子漾／編輯許智捷
檀健次、王楚然《愛情有煙火》6大看點！投行精英變負一代，同居戀愛太上頭
2026陸劇又有一部都市愛情劇可以期待！由檀健次、王楚然主演的《愛情有煙火》將於6月15日開播，改編自紅九高人氣小說《投行男女》，把金融投行職場、同居喜劇與成年人戀愛一次打包。檀健次這次化身傲嬌毒舌的投行精英，王楚然則挑戰接地氣的滬漂女孩，兩人從互看不順眼的房東與租客，變成並肩作戰的職場搭檔，歡喜冤家式推拉加上高顏值同框，光看設定就很有吸引力。
以下整理《愛情有煙火》劇情大綱與6大看點，一次看懂這部劇為什麼未播就熱度飆升。
劇情大綱
故事聚焦在充滿高壓與挑戰的「金融投行」背景下。女主角錢菲（王楚然 飾）是一名投行基層員工（俗稱投行女民工），多年來省吃儉用和男友買房，卻在交房前夕遭遇男友劈腿背叛，接著又面臨公司裁員，人生瞬間跌入谷底。為了應付龐大的房貸壓力，她不得不將房間出租。
此時，身為隱形富二代兼投行精英的男主角李亦非（檀健次 飾），因為投資失敗、想向父親證明自己，加上與女友分手，因緣際會下成為了錢菲的租客。當「傲嬌毒舌的落難貴公子」遇上「強勢接地氣的滬漂女房東」，兩人在同一個屋簷下展開了雞飛狗跳卻又充滿煙火氣的同居生活，並在職場上攜手並進，最終收穫了勢均力敵的愛情。
《愛情有煙火》看點1：頂配顏值！檀健次 × 王楚然首度合作
這部劇最大看點之一，就是檀健次與王楚然組成的高顏值CP。檀健次繼《長相思》相柳、《很想很想你》莫青成後，再度展現現代劇男神魅力，這次戴上金絲眼鏡化身投行精英，斯文感與禁慾氣場直接拉滿；王楚然則褪去過往古裝美人與高冷形象，挑戰更接地氣的現代滬漂女孩。兩人外型契合度高、CP感強，光是預告同框就已經讓觀眾大飽眼福。
《愛情有煙火》看點2：檀健次「傲嬌毒舌負一代」的反差萌
檀健次飾演的「李亦非」也打破傳統高富帥男主的完美套路。表面上他是隱形富二代，卻因為堅持創業、大膽投資，反而從富二代一路跌成拮据的「負一代」。
這個角色最有趣的地方，就在於反差感拉滿：職場上他西裝革履、精明冷靜，習慣用數據衡量一切；私底下卻是煮泡麵都可能炸廚房、連水電費都要用 Excel 精算，自尊心比天高的「生活白癡」兼毒舌租客，精英濾鏡直接碎得又好笑又可愛。
《愛情有煙火》看點3：王楚然「滬漂社畜人設」，拒絕傻白甜
王楚然飾演的「錢菲」則是很貼近現實的「投行女民工」。她不是一路開掛的大女主，也沒有突然降臨的金手指，而是在經歷男友劈腿、公司裁員的雙重打擊後，為了扛住龐大的房貸壓力，只能咬牙把自己變成女房東。
錢菲精打細算、韌性十足，面對傲嬌又毒舌的李亦非也完全不退讓，該反擊就反擊、該算帳就算帳。兩人一個嘴硬、一個不忍，形成勢均力敵又智商在線的推拉關係，看起來特別過癮。
《愛情有煙火》看點4：經典「歡喜冤家＋同居生活」的化學反應
故事從一場「早上剛把人趕出電梯，晚上他就變成自家租客」的爆笑因果展開，李亦非與錢菲被迫在同一個屋簷下開啟磨合型同居生活。劇中不只撒糖，也藏了許多接地氣的生活細節與互懟笑料，像錢菲被調侃是「花瓶當中的戰鬥瓶」，就把兩人又嗆又好笑的相處模式展現得很鮮明。
從互相嫌棄、互不相讓，到在柴米油鹽的煙火氣裡慢慢看見彼此的可愛之處，感情線不是突如其來地心動，而是在日常拉扯中自然升溫，越看越有代入感。
《愛情有煙火》看點5：拒絕懸浮！寫實的金融投行職場博弈
該劇改編自紅九的高人氣小說《投行男女》，除了同居戀愛線之外，對「金融投行」職場也有不少著墨。劇中不只停留在辦公室談情說愛，而是加入項目操作、商業談判與職場生存法則，讓故事多了幾分現實感與專業感。
男女主角一開始是被迫同住的室友，後來更成為同一個項目組的戰友，一邊處理工作難題，一邊直面前男友與新歡帶來的職場較量。這種從生活磨合到事業並肩的關係轉變，也讓兩人的感情不只是甜，而是多了「成年人一起搞事業」的成熟魅力。
《愛情有煙火》看點6：《琅琊榜》導演執導，鏡頭美學封神
本劇由實力派導演史成業執導，過去曾參與《琅琊榜》、《父母愛情》等高口碑作品製作，讓不少劇迷對成品質感多了期待。
比起一般都市甜寵劇只靠灑糖、鬥嘴撐場，這部劇在同居喜劇與職場現實之間找到平衡，既有讓人嘴角失守的歡喜冤家日常，也有投行職場的壓力、競爭與成年人感情拉扯。加上導演對節奏與鏡頭美學的把控，整體氛圍不只輕鬆好嗑，也多了幾分高級質感，讓觀眾不只是看CP談戀愛，更能感受到一部都市劇該有的現實溫度。
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