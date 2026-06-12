因個人紀錄片重現熱潮！Kylie Minogue 經典之作再創流量高峰！

2026-06-12 18:00 睿忒

via The Guardian
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Hi there，近期Kylie MinogueNetflix合作，發表了自己的個人紀錄片《KYLIE (凱莉)》(2026)，除了在因應紀錄片釋出單曲〈Light Up〉(2026) 受到關注之外，Kylie 在影片中揭露有關自身二度換上重大疾病的過程，看似風光的舞曲天后，其實也經歷了旁人難以想像的痛苦。這股討論的風潮讓 Kylie 的經典之作〈Can't Get You Out of My Head〉(2001) 再次受到注意，首度闖進了 Spotify 每日的全球榜單中，可以說經典是真的不敗的啊！


當初這首〈Can't Get You Out of My Head〉讓原本僅在澳洲英國較受關注的 Kylie，一躍成為了在全球都收獲不少粉絲的舞曲天后，收錄在第八張個人專輯《Fever》(2001) 當中，無論是單曲本身或專輯，都是 Kylie 首度成功打進美國主流樂壇、前進全球音樂市場的重要作品。因此這次在因為紀錄片再次引發話題後，會是這首經典單曲受到廣泛的收聽並不讓人意外，反而讓人感慨，能夠使得更多的年輕粉絲體會到這首歌的熱門程度！


👉 推薦閱讀：火辣舞曲打先鋒！Kylie Minogue 將推冠軍專輯《Tension》續作！



〈Can't Get You Out of My Head〉這首歌在當初2000年代初期是很奇妙的存在，在遵循著主歌、副歌、過橋等段落規則的當時，這首歌並沒有依循著這樣的慣例去創作，聽起來比較像是由長短不一的零散段落拼湊而成，如果用光用想像的或許會想不通，但成品釋出後的效果卻十分成功，尤其在副歌當中不斷重複著的「La la la」，在稍微難以劃分出段落分界的歌曲裡，作為很重要且難以忽視的亮點。


從 Kylie 以前的作品到這首歌，再到現在當下的這個時間點，我一直認為他的聲音沒什麼大變化，即便隨著年紀漸長，其中出現的改變也幾乎可以說忽略不計；不過就情緒而言，在這首20多年前發行的代表作中，Kylie 歌聲中傳達的那種自信及性感也只是最巔峰的表現，是那種就算是他自己也難以複製的驚艷，富有力量卻恰到好處，性感妖嬈卻並不俗艷，整體的氛圍都是這麼地剛好又拿捏到位！


via Deezer
via Deezer


從現在的角度去看，也許 MV 的綠幕使用會顯得有點年代感，但依舊可以看出當初想要呈現的科技感，在其中甚至有點想要營造未來感的意味，這在當年自然是非常受歡迎的一種手法，並且最受到好評的是 Kylie 本人的表現及服裝造型，他本人的表現力當然不需要多說，配合上到如今已然成為他經典造型的白色連帽裙裝，完全是在純潔和性感的之間遊走的尤物，實在不難想像這樣的搭配當時為何會爆紅。


Kylie Minogue 的職業生涯至今走過約40個年頭，儘管人生經歷了無數的大風大浪，不過像是〈Can't Get You Out of My Head〉這樣的代表作仍然陪在他身邊、也陪在歌迷的身邊，就像前幾年時，誰能想到他在職業生涯處於30多年時，又迎來了〈Padam Padam〉(2023) 這樣的高峰呢？因此我想這是 Kylie 的人生能夠提醒大家的，在不斷的高峰及低谷輪流出現時，只要本著初心，最後終將會獲得自己想要的生活模樣。


👉 推薦閱讀：舞曲版圖繼續擴張！Kylie Minogue 最新電子舞曲聽到心臟撲通撲通跳！


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睿忒

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2026-06-06 08:00 J.T



▋那一則永遠停在未讀的訊息

2026年5月26日凌晨4時21分，潤泰集團總裁尹衍樑在台北榮總辭世，享壽76歲。

根據《富比士》2025年台灣富豪榜，他身價約56億美元，折合新台幣約1,762億元，名列台灣第10。身後留下的，是橫跨營建、金融、生技、零售的龐大集團版圖，以及一子一女——兒子尹崇堯，女兒尹崇恩。

消息傳出後兩天，尹崇恩在臉書發文，寫下這些字：

「我一直以為，還有時間。現在才真正明白，有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊，永遠停在未讀。」

看到這段話的那一刻，很多人心裡不是在想尹家的千億財富，而是想到了自己的父親、母親、伴侶，和那些還沒來得及說、還沒來得及安排的事。

▋傳承，從來不是「有錢人才需要想的事」

很多人看到「1,762億」這個數字，第一反應是：那是別人家的事，跟我有什麼關係？

但真正值得思考的問題，其實和金額無關。

尹衍樑在世時，早已提前安排兒子尹崇堯進入南山人壽歷練、2022年接掌董座；女兒尹崇恩也陸續在集團旗下多家公司擔任要職。這種「提前布局、有序交棒」的方式，讓家族事業的傳承相對平穩，少了很多可能發生的震盪。

但問題是：一般家庭，有沒有類似的安排？

你上一次跟父母談到「萬一有一天……」是什麼時候？你知道父母有哪些保單、受益人填的是誰嗎？你自己的保單，受益人有多久沒有更新了？

這些問題不是要嚇你，而是因為——真正看過家庭財務安排現場的人都知道，最難的從來不是金額，而是那句「我以為還有時間」。

▋遺產稅，是許多家庭第一個措手不及的關卡

尹衍樑辭世後，外界最多討論的是：千億身家怎麼分？這個問題的答案，比多數人想的還複雜。依據台灣現行法律，遺產稅必須在繼承人知悉繼承之日起六個月內申報，而且必須「先繳遺產稅，才能辦理遺產分割與財產移轉」。

以尹衍樑的資產規模為例，《富比士》估算的是整體財富，但法律上實際須課徵遺產稅的範圍，還要扣除負債、已信託安排、已移轉股權等，實際計算相當複雜，仍需依個案狀況與專業評估而定。換句話說，就算家人之間對分配沒有爭議，資金能否在第一時間到位，往往才是真正的挑戰。

對普通家庭而言，這個邏輯一模一樣：

父母過世後，房子要過戶前得先繳遺產稅。那筆現金，你準備好了嗎？

▋保單，是讓心意準確傳遞的工具

尹衍樑2011年時，曾公開宣示捐出95%財產、撥出30億元籌設唐獎，資助人文與科學研究。他對財富的態度，從來不只是「留給自己人」，而是更大範圍的責任與傳承。

這讓人想到一個很重要的觀念：保單的真正價值，有時不在理賠金額，而在它能把一個人的心意，準確送到對的人手上。指定受益人的保險金，原則上不計入遺產、不需等待遺產稅申報完成，就可以相對快速地交到受益人手中。這筆錢，可以是家人最困難時刻的緊急支援，也可以是讓繼承流程更順暢的現金準備。

但前提是：受益人，要提前寫清楚。

很多人的保單上，受益人一欄寫的是「法定繼承人」——這看起來沒問題，但一旦家庭結構變化（離婚、再婚、生育、照顧責任轉移），這幾個字的意義可能完全不同。

一份好的安排，重點不只在金額，也在誰能拿、何時能拿、拿了之後能解決什麼問題。

▋她說「把您放不下的牽掛，好好接住」

尹崇恩在那篇悼文的最後這樣寫：

「媽媽會有我們陪著。我們也會一起，把您放不下的牽掛，好好接住。」

這句話讓很多人紅了眼眶。因為那種感覺太真實了——失去一個人之後，最難受的，往往是那些他沒說完的話、沒安頓好的事、還有那些他最後放心不下的人。

一份清楚的財務安排，能讓家人在最心碎的時候，少一份混亂、多一份方向。

不是有錢才需要安排，而是你在乎的人，值得你提前想清楚。

▋現在，你可以做的第一步

你不需要是千億富豪，才需要思考這件事。

找出你現在所有保單，確認受益人是否符合你現在的家庭狀況。

和父母做一次「萬一有一天」的對話——不是觸霉頭，而是體貼。

評估家庭的現金流：如果明天發生變故，家人有沒有足夠的流動資金撐過最初的困難期？

如果覺得這些問題太複雜、不知從哪開始，找一位你信任的保險顧問或理財規劃師坐下來談談，通常比你想像中的更容易起步。真正成熟的財務安排，是讓愛有順序，讓責任有名字，讓家人在最混亂的時候，還能照著清楚的路走。

不要等到那則訊息，真的停在未讀。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。

（實際保險、稅務與遺產規劃仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估。）


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台灣 #富比士

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2026-05-25 08:00 廖嘉紅

高資產長輩離世後，留下上億房產、土地、股票，為什麼有些家庭沒有被遺產稅壓垮？關鍵不是運氣，也不是神奇節稅招，而是早就把「繼承過程中的現金流」設計好。

------

很多家庭財富傳承　＃第一個誤區　是：👉 以為有房、有地、有股票，就代表孩子接得住。

但真正發生繼承時，最麻煩的不是資產不夠，而是現金不夠。

遺產稅沒繳清前，很多遺產不能順利過戶、分割或處分；銀行存款要動用，也常需要繼承人配合。

這時候，如果家族裡有人意見不同、有人急用錢、有人不願意簽名，整個繼承程序就可能卡住。

所以高資產家庭真正重視的，不只是「省稅」，而是：

✅ 家人有沒有錢撐過繼承過程

✅ 有沒有現金繳稅

✅ 不用被迫賣房、賣地、賣股票

✅ 不讓家族資產在最混亂的時候被拆掉

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很多人會說：「沒錢繳遺產稅，拿土地或股票，#實物抵繳 遺產稅就好了？」這也是 #第二個誤區。

實物抵繳不是你想拿哪一塊地、哪一檔股票去抵就可以。

依《遺產及贈與稅法》第30條及財政部說明，遺產稅原則上以現金繳納；應納稅額在30萬元以上，確有困難不能一次繳納現金時，才可在期限內，就現金不足部分申請實物抵繳，且 #抵繳標的須符合易於變價及保管等條件。

問題是，好的土地用3折公告現值抵稅、或潛力股一旦拿去抵稅，未來增值空間也可能一起送出去了。

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很多高資產家庭真正看懂的是：👉 遺產稅還沒完稅前，要直接動用「遺產裡的不動產、股票或存款」，通常沒有那麼容易。

房子不是想賣就能賣。

股票不是想質押就能質押。

銀行存款也不是孩子想領就能領。

所以真正有規劃的家庭，不會等到繼承發生後，才讓孩子四處籌錢、被迫賣資產。

他們會在生前就先設計好一筆「遺產外現金」。

這就是 #保險在傳承裡真正重要的功能：👉 不是逃稅，而是 #在遺產之外_替家人準備一筆可以先動用的現金。

依《遺產及贈與稅法》第16條，約定於被繼承人死亡時給付指定受益人的人壽保險金，符合規定時不計入遺產總額。

白話說，長輩還在時就規劃好保單、指定受益人，未來孩子領到保險金，就有機會先處理喪葬費、生活費、房貸、稅款，以及家族協商期間的現金壓力。

這筆錢，可以幫家人撐過繼承過程，也可以預留稅源，好好規劃還有很大機會免繳遺產稅。

你發現了嗎？👉 資產留得下是本事，現金接得上才是傳承。

------

至於房子要生前贈與，還是等繼承？這是 #第三個誤區

很多人以為：「房子先給小孩最省稅。」

但如果父母在105年前就持有，房子又增值很多，直接贈與可能讓孩子未來出售時，面臨更高的房地合一稅壓力。

反過來，如果是105年後取得、增值不多的資產，才可能評估分年贈與、每年244萬元免稅額等做法。

更要注意的是，死亡前2年內贈與配偶、子女或特定繼承人的財產，不論贈與時有無申報或繳納贈與稅，依法仍可能被視為被繼承人死亡時之遺產，併入遺產總額申報。所以，不是快過戶就叫節稅！

------

📌傳承沒有一招打天下

👉房子、股票、保險、現金，每一種資產都有不同角色；

👉不同的家庭關係，也要有不同的處理方式。

真正高明的傳承規劃，不是臨終前急著過戶，而是在人還清楚、關係還穩定、資產還能安排時，就先把現金流、稅源與分配邏輯設計好。

👉 資產留得下是本事，現金接得上才是傳承！

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廖嘉紅

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#遺產稅 #財政部

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同樣花1200萬，為什麼有人留給孩子5760萬，有人只剩2000萬？

2026-06-03 08:00 廖嘉紅

【同樣花1200萬，為什麼有人留給孩子5760萬，有人只剩2000萬？】

「如果早知道，我10年前就做了……」

企業主林爸爸看著試算表苦笑，對R姐:「年輕時忙著賺錢，總覺得傳承規劃以後再說。」

等到真的開始規劃時，他才發現：時間，才是傳承路上最昂貴的成本。

同樣每年投入300萬，6年共1800萬保費。

50歲規劃，可創造8600萬元保障。

60歲規劃，還有5200萬元。

70歲規劃，可能只有3000萬元。

林爸爸看著數字沉默了很久：「原來晚10年，差距這麼大。」

------

很多人以為保險是在解決身故風險。

但站在財富傳承的角度，R姐認為它更重要的角色，是家族治理工具。

📌保險的3大戰略優勢:

1️⃣ 高倍數財務槓桿—透過長期、可預期的保費支出轉化為較

高保額的確定金流

2️⃣ 即時緊急流動金—在遺產凍結期間，撐住家族或企業的正

3️⃣ 傳承主導權的穩固—第一代仍能保有絕對的控制權

常運作

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因為真正讓家族財富流失的，往往不是投資失敗。

而是傳承過程中的各種意外。

有人留下房子，卻沒有留下繳稅的現金。

有人留下公司，卻沒有留下營運周轉金。

有人留下上億元資產，卻因為繼承程序與家人意見不同，讓財富卡在原地動彈不得。

缺乏預先規劃，財富沒有敗在創造的過程，而是敗在交棒的過程。

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曾有企業主問我：「如果我突然離開，公司怎麼辦？」

這其實是許多企業主共同的焦慮。

因為人離開後，員工薪水要繼續發、貸款要繼續繳、廠商款項要付。

沒有公司，也會面臨房貸要繼續繳，家人的生活也要繼續。

但遺產稅申報、遺產分割、繼承登記，往往需要數個月甚至更久。

這段期間，企業主財產都處於事實上的凍結狀態。

而壽險最大的價值之一，就是能在關鍵時刻提供即時現金流，成為家族與企業的重要現金防線。

------

當然，傳承規劃從來不是只靠保險。

財富傳承真正成熟的規劃，通常是遺囑、信託、保險與資產配置共同搭配。

因為傳承不只是思考：

✔ 傳給誰？

✔ 傳什麼？

✔ 怎麼傳？

林爸爸最後問R姐：「如果現在不規劃，會怎樣？」

Ｒ姐回答：「可能有一天，你留下的不是財富，而是一堆等待家人處理的問題與衝突。」

------

傳承規劃真正的價值，從來不是讓你離開後留下多少錢。

而是讓家人在最需要的時候，依然擁有選擇的權利！

因為財富傳承，傳的不只是資產。

更是責任、安心與愛！

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如果你看完這篇文章開始發現：

過去談保險、談稅務、談資產配置，解決的往往只是單一問題。

那麼未來的大機會，可能不是賣更多商品，而是學會從家族治理與財富傳承的角度，幫客戶解決更完整的問題。

當客戶需要的不再是一張保單，而是一套傳承方案，未來最有價值的顧問，將是能整合保險、稅務、不動產與家族傳承的人。

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廖嘉紅

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陸劇「劇拋臉演員」TOP10！辛芷蕾《繁花》美到封神，「這一位」每部都像換靈魂

陸劇「劇拋臉演員」TOP10！辛芷蕾《繁花》美到封神，「這一位」每部都像換靈魂

2026-06-05 11:49 女子漾／編輯許智捷
陸劇「劇拋臉演員」TOP10！辛芷蕾《繁花》美到封神，「這一位」每部都像換靈魂。圖片來源：電視劇官方微博
陸劇「劇拋臉演員」TOP10！辛芷蕾《繁花》美到封神，「這一位」每部都像換靈魂。圖片來源：電視劇官方微博

陸劇圈，有一種演員不一定每次都站在流量最前排，卻總能在角色登場後讓觀眾忘記他的本名。所謂「劇拋臉」，不是單純換造型、換妝髮，而是能把上一部戲的氣質徹底清空，到了新作品裡，又像重新長出另一個靈魂。

有些人前一部還是溫柔深情男主，下一部就變成陰沉反派；有些人上一秒是市井小人物，下一秒又能撐起權謀大劇。以下整理陸劇「劇拋臉演員」TOP10，從第十名一路排到第一名，看看誰才是觀眾心中真正的「一人千面」。

編輯推薦

「劇拋臉」演員第10名：郭京飛

圖片來源：電視劇官方微博
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郭京飛很容易被觀眾記住他的幽默感，但真正厲害的是，他從來不只靠「好笑」吃飯。從《都挺好》裡讓人又氣又心疼的蘇明成，到《我是余歡水》裡被生活逼到牆角的小人物，他總能把中年人的荒謬、狼狽與自尊演得很真。

他的劇拋感不是靠外型大改造，而是靠節奏。演喜劇時，他可以讓台詞像生活裡脫口而出的抱怨；演嚴肅角色時，又能讓觀眾看見一個人被現實慢慢磨掉光彩的過程。郭京飛最強的地方，是他能把普通人演得一點都不普通。

「劇拋臉」演員第9名：劉奕君

圖片來源：電視劇官方微博
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劉奕君是陸劇裡非常典型的「一出場就有戲」型演員。他可以在《琅琊榜》裡演出陰狠又複雜的謝玉，也能在《偽裝者》裡塑造充滿壓迫感的王天風。到了不同題材中，他的角色氣場又會完全變化。

很多演員演反派容易只剩狠，但劉奕君的厲害之處，是他能演出反派的邏輯、權力感和自我說服。他不需要太多誇張表情，只要眼神一沉，角色背後的算計感就會浮出來。也因為如此，他每次出現在劇裡，觀眾都會忍不住開始懷疑：這個人到底是不是好人？

「劇拋臉」演員第8名：檀健次

圖片來源：電視劇官方微博
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檀健次近年因《長相思》相柳一角人氣大升，但如果只把他看成古裝美強慘男神，就太小看他的表演彈性。從《獵罪圖鑑》裡細膩冷靜的沈翊，到《長相思》裡克制孤絕的相柳，他的角色氣質轉換非常明顯。

沈翊是安靜、敏銳、帶著觀察力的畫像師；相柳則是危險、孤傲又壓抑情感的九命妖。兩個角色都偏內斂，但檀健次演出來完全不是同一種安靜。一個是理性，一個是傷痕；一個像深水，一個像冷刃。這種細節差異，也是劇拋臉演員最難得的地方。

「劇拋臉」演員第7名：白宇

圖片來源：電視劇官方微博
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白宇一直是被許多劇迷認證的實力派。他早期因《鎮魂》爆紅，但後來在《沉默的真相》《喬家的兒女》《西出玉門》等作品中，陸續證明自己不是只靠某一種人設被記住。

《沉默的真相》裡的江陽，是他表演生涯中非常關鍵的角色。那種從意氣風發到被現實壓垮的變化，不是靠幾句台詞就能完成，而是透過眼神、姿態和整個人的疲憊感慢慢堆出來。到了《喬家的兒女》，他又變成帶著生活重量的喬一成，讓觀眾看到另一種壓抑又溫柔的責任感。

白宇的劇拋感，來自他很懂得把角色的「人生經歷」演在身上。

「劇拋臉」演員第6名：辛芷蕾

圖片來源：電視劇官方微博
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辛芷蕾很容易因為外型氣場被歸類成「大女人」或「冷豔型」演員，但她真正吸引人的地方，是每個角色都有很強的生命力。她在《慶餘年》飾演海棠朵朵，灑脫不拘、俠氣十足；在《繁花》裡飾演李李，又是另一種成熟、精明、帶著謎感的女性氣場。

她的表演不會只停在漂亮或強勢，而是能讓角色有一種「她真的在那個世界活過」的感覺。海棠朵朵不是一般古裝劇裡的女俠模板，李李也不是單純的風情女人。辛芷蕾能把角色的野心、情緒、算計和孤獨感一起演出來，這也是她近年越來越被看見的原因。

「劇拋臉」演員第5名：黃軒

圖片來源：電視劇官方微博
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黃軒的氣質很特別，他可以很文藝，也可以很沉重；可以有書卷氣，也可以演出小人物被時代推著走的無力感。從《山海情》裡的馬得福，到《風起洛陽》裡的高秉燭，再到不同年代劇中的角色，他總能把人物放進時代背景裡，而不是只演角色本身。

他的劇拋感不是大開大合，而是非常細緻。馬得福身上有基層幹部的樸實與責任，高秉燭則帶著江湖氣、孤勇感和傷痛。黃軒很擅長讓觀眾相信這個角色有過去，也有不得不往前走的理由。這種表演不搶戲，卻很耐看。

「劇拋臉」演員第4名：雷佳音

圖片來源：電視劇官方微博
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雷佳音最容易被低估的地方，是他的表演太自然。很多人看他演戲會覺得不費力，但其實那種生活感非常難演。從《我的前半生》裡讓人又愛又罵的陳俊生，到《人世間》裡厚重溫暖的周秉昆，再到《長安十二時辰》裡帶著狠勁與疲憊的張小敬，他幾乎每次都能換一種狀態。

雷佳音不是靠帥氣或人設取勝，而是靠「像」。他演窩囊的人，不會讓角色變成笑話；演可靠的人，也不會過度拔高。他能把人物的缺點、軟弱、善良和矛盾放在同一個身體裡，讓觀眾覺得這個人就像生活中真的會遇到的人。

「劇拋臉」演員第3名：秦昊

圖片來源：電視劇官方微博
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秦昊絕對是「劇拋臉」代表之一。《隱秘的角落》裡的張東升，幾乎成為近年陸劇最有記憶點的角色之一。他表面溫和、壓抑、體面，內在卻藏著極端情緒，那句「一起爬山嗎」也讓角色走出劇集，成為網路文化符號。

但秦昊並不是只能演陰沉角色。他在《漫長的季節》中又展現完全不同的表演狀態，能把人物的年代感、疲憊感與命運感演得很紮實。他的厲害之處，是每個角色都有明確的心理邏輯，就算角色做出極端選擇，觀眾也能看見背後一步步崩壞的過程。

秦昊的劇拋臉，不只是換一張臉，而是換一套精神狀態。

「劇拋臉」演員第2名：張頌文

圖片來源：電視劇官方微博
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張頌文因《狂飆》高啟強大爆紅，但他真正讓人佩服的地方，是他不是突然會演戲，而是一直都很會演。高啟強從魚販到黑道大佬的變化，之所以讓觀眾印象深刻，是因為張頌文把每個階段都演得很清楚。

早期的高啟強卑微、侷促、帶著生存焦慮；後來的高啟強沉穩、狠辣、說話不急卻壓迫感十足。他不是一夜之間變壞，而是一步一步被慾望、恐懼和權力推著走。

張頌文最強的是生活感。他演市井小人物，不像在演；演有權勢的人，也不會只有表面的狠。他能把人物的出身、階層、口氣、姿態都揉進細節裡，讓觀眾很難把演員和角色分開。

「劇拋臉」演員第1名：張譯

圖片來源：電視劇官方微博
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如果要選陸劇劇拋臉代表，張譯絕對是繞不開的名字。從《士兵突擊》裡的史今，到《雞毛飛上天》裡的陳江河，再到《狂飆》裡的安欣，他幾乎每個角色都能留下鮮明印象，而且彼此之間很難看到重複痕跡。

張譯的表演最可怕的是，他不只改變外在狀態，而是連角色的呼吸方式、說話節奏、身體姿態都會跟著變。史今溫厚，陳江河有韌性，安欣則帶著理想主義被時間磨損後的滄桑。這些角色如果拆開來看，幾乎不像同一個人演的。

他不是靠帥氣、流量或固定人設讓人記住，而是靠一次又一次把角色活完整。真正的劇拋臉，不是演完一部戲後讓人說「他演得不錯」，而是讓人忘記演員本人，只記得角色曾經真實存在過。

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#陸劇

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【心理測驗】走過那場大雨，你最渴望哪一種放晴？

【心理測驗】走過那場大雨，你最渴望哪一種放晴？

2026-06-09 10:48 SWALLOW

你那裡今天天氣好嗎？有時候生活就像一場突如其來的暴雨，把我們淋得措手不及。我們換上雨衣、撐起傘，假裝堅強地在雨中繼續奔跑。但當雨勢終於漸漸停歇，天空開始透出光芒時，你最期待看見什麼樣的景象？

直覺選擇一幅你最想看見的「雨後天空」，這將揭示你現階段最需要被「療癒的盲點」以及你在關係中「隱藏的依賴人格」。



【心理測驗】走過那場大雨，你最渴望哪一種放晴？ [SWALLOW]
【心理測驗】走過那場大雨，你最渴望哪一種放晴？ [SWALLOW]

【選項】

連續下了好幾天的大雨終於停了，你推開窗戶，吸了一口帶著泥土清香的微涼空氣。此時，抬頭望向天空，哪一個畫面最吸引你的目光？

A｜【雲霧散去，一道極其清晰的完美彩虹】 橫跨在建築物之間，顏色鮮艷得不可思議。

B｜【厚重烏雲裂開一條縫，透出像瀑布般的「天使光」】 一束束金黃色的陽光垂直灑落地面。

C｜【雨後的粉紫色晚霞，配上剛升起的朦朧月亮】 天空染上溫柔的魔幻色調，讓人想立刻拍照留念。

D｜【天空徹底洗刷乾淨，呈現一片純淨、毫無雲朵的湛藍】 雖然沒有特別的奇景，但寬廣得讓人心情瞬間平靜。




【答案】

A｜雲霧散去，一道完美的彩虹


「追求儀式感、默默等待被肯定的『雨後驚喜者』」
  • 潛意識療癒盲點：過度壓抑期待，害怕失望。 你選擇了雨後最經典、也最耀眼的彩虹。這代表你其實是個對生活抱持著美好憧憬的人，但過去這段時間，現實的瑣碎或挫折可能讓你有點麻木。你的潛意識在提醒你：你太久沒有好好獎勵自己了。你一直在等待一個「結果」或「回報」，好證明自己之前的堅持是有意義的。
  • 關係中的隱藏人格：在感情或友情中，你是個「付出型」人格。你渴望浪漫與驚喜，但又貼心地不想給對方壓力，所以常常把期待藏在心裡。當對方沒有接收到訊號時，你會默默在心裡扣分。



B｜烏雲裂縫中灑落的「天使光」

「在迷惘中尋找方向、極具韌性的『破曉追光者』」
  • 潛意識療癒盲點：身心處於高壓，急需內心的「秩序感」。 選擇破雲而出的強烈光束，代表你現階段的生活或工作正經歷某種轉折期、迷惘或高壓狀態。你有一種「很想破繭而出」的強烈渴望。你不需要虛浮的安慰，你現在最需要的是一個明確的方向、一個能讓你心安的答案。
  • 關係中的隱藏人格：你非常有肩膀，在關係中常常扮演「指引者」或「傾聽者」的角色，朋友遇到困難都很喜歡找你商量。但你習慣隱藏自己的脆弱，不願意成為別人的負擔，總是默默消化負面情緒。



C｜粉紫色的晚霞與朦朧月亮

「浪漫至上、渴望深度靈魂共鳴的『極致感性者』」
  • 潛意識療癒盲點：在社交中感到疲憊，強烈渴望「精神逃離」。 粉紫色晚霞是天空最溫柔、也最短暫的時刻。選擇這裡的你，擁有極高的審美與敏銳的共情能力。你最近可能經歷了太多的「人際應酬」或「表面和諧」，內心極度渴望逃離現實。你的潛意識正在發出訊號：你需要一段完全屬於自己的 me time，去讀書、聽歌或發呆。
  • 關係中的隱藏人格：你追求「靈魂伴侶」的境界。你不在乎世俗的條件，你在乎的是兩個人能不能聊到心坎裡、能不能看懂彼此的眼神。你很容易因為一個小細節而感動，也會因為一個冷漠的舉動而瞬間冷卻。



D｜洗刷乾淨、毫無雲朵的湛藍天空

「斷捨離實踐者、追求心靈極簡的『自由行者』」
  • 潛意識療癒盲點：生活超載，需要徹底的「清空與歸零」。 什麼都不要，只要一片純淨的藍。選擇這個選項的你，現階段最大的渴望就是「簡單」。你可能剛結束一場混亂的專案、一段消耗你的關係，或者正被生活中的繁瑣雜事壓得喘不過氣。你的潛意識在告訴你：該進行生活與心靈的「斷捨離」了。
  • 關係中的隱藏人格：你在關係中非常注重「空間感」與「透明度」。你討厭猜忌、討厭拐彎抹角、更討厭情緒勒索。對你來說，最好的相處模式是「舒服」，兩個人待在同一個空間裡各做各的事、不說話也不覺得尷尬。



【溫馨提醒】

本測驗結果僅供參考，無法作為專業心理診斷或建議。如您有心理健康方面的疑慮或困擾，建議尋求專業諮詢協助。感謝您的參與！

SWALLOW

SWALLOW

我是 swallow 是一種叫燕子的鳥鳥，不是吞嚥。興趣愛好很多，但通常都三分鐘熱度，有做一些小飾品，有興趣可以去看看 ヾ(*ΦωΦ)ツ

#天氣 #潛意識 #心理測驗

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