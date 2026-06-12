2026-06-12 18:00 睿忒
因個人紀錄片重現熱潮！Kylie Minogue 經典之作再創流量高峰！
Hi there，近期Kylie Minogue和Netflix合作，發表了自己的個人紀錄片《KYLIE (凱莉)》(2026)，除了在因應紀錄片釋出單曲〈Light Up〉(2026) 受到關注之外，Kylie 在影片中揭露有關自身二度換上重大疾病的過程，看似風光的舞曲天后，其實也經歷了旁人難以想像的痛苦。這股討論的風潮讓 Kylie 的經典之作〈Can't Get You Out of My Head〉(2001) 再次受到注意，首度闖進了 Spotify 每日的全球榜單中，可以說經典是真的不敗的啊！
當初這首〈Can't Get You Out of My Head〉讓原本僅在澳洲、英國較受關注的 Kylie，一躍成為了在全球都收獲不少粉絲的舞曲天后，收錄在第八張個人專輯《Fever》(2001) 當中，無論是單曲本身或專輯，都是 Kylie 首度成功打進美國主流樂壇、前進全球音樂市場的重要作品。因此這次在因為紀錄片再次引發話題後，會是這首經典單曲受到廣泛的收聽並不讓人意外，反而讓人感慨，能夠使得更多的年輕粉絲體會到這首歌的熱門程度！
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〈Can't Get You Out of My Head〉這首歌在當初2000年代初期是很奇妙的存在，在遵循著主歌、副歌、過橋等段落規則的當時，這首歌並沒有依循著這樣的慣例去創作，聽起來比較像是由長短不一的零散段落拼湊而成，如果用光用想像的或許會想不通，但成品釋出後的效果卻十分成功，尤其在副歌當中不斷重複著的「La la la」，在稍微難以劃分出段落分界的歌曲裡，作為很重要且難以忽視的亮點。
從 Kylie 以前的作品到這首歌，再到現在當下的這個時間點，我一直認為他的聲音沒什麼大變化，即便隨著年紀漸長，其中出現的改變也幾乎可以說忽略不計；不過就情緒而言，在這首20多年前發行的代表作中，Kylie 歌聲中傳達的那種自信及性感也只是最巔峰的表現，是那種就算是他自己也難以複製的驚艷，富有力量卻恰到好處，性感妖嬈卻並不俗艷，整體的氛圍都是這麼地剛好又拿捏到位！
從現在的角度去看，也許 MV 的綠幕使用會顯得有點年代感，但依舊可以看出當初想要呈現的科技感，在其中甚至有點想要營造未來感的意味，這在當年自然是非常受歡迎的一種手法，並且最受到好評的是 Kylie 本人的表現及服裝造型，他本人的表現力當然不需要多說，配合上到如今已然成為他經典造型的白色連帽裙裝，完全是在純潔和性感的之間遊走的尤物，實在不難想像這樣的搭配當時為何會爆紅。
Kylie Minogue 的職業生涯至今走過約40個年頭，儘管人生經歷了無數的大風大浪，不過像是〈Can't Get You Out of My Head〉這樣的代表作仍然陪在他身邊、也陪在歌迷的身邊，就像前幾年時，誰能想到他在職業生涯處於30多年時，又迎來了〈Padam Padam〉(2023) 這樣的高峰呢？因此我想這是 Kylie 的人生能夠提醒大家的，在不斷的高峰及低谷輪流出現時，只要本著初心，最後終將會獲得自己想要的生活模樣。
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