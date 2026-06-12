2026-06-12 15:37 女子漾／編輯許智捷
嘴硬夫妻最好嗑！陸劇「先婚後愛」TOP8，《折腰》仇敵夫妻越虐越上頭
「先婚後愛」根本是陸劇最會讓人嘴角失守的設定！一開始明明只是被迫成婚、契約關係、家族利益交換，兩人還可能互看不順眼、天天鬥嘴，結果婚後住著住著就開始心軟，吵著吵著就變成吃醋，最後連一句「我不愛你」都像大型告白現場。從古裝權謀到都市甜寵，這類劇最迷人的地方，就是看兩個嘴硬的人在同一個屋簷下慢慢淪陷，假夫妻演到最後比真情侶還上頭。
以下盤點陸劇「先婚後愛」TOP8，從契約婚姻、和親聯姻到婚後暗戀成真，每一部都甜中帶拉扯，越看越想替主角把民政局搬來。
「先婚後愛」TOP8《明月照我心》
古裝先婚後愛不能少了「和親」設定。《明月照我心》講述汐月公主李明月與北宣資王李謙被迫聯姻，兩人一開始互看不順眼，婚後卻在鬥嘴、試探與相處中慢慢靠近。這部最適合喜歡輕鬆古裝甜劇的觀眾，沒有太沉重的權謀壓力，主打的就是傲嬌王爺遇上古靈精怪公主，甜度很像一杯加滿珍珠的奶茶。
「先婚後愛」TOP7《只是結婚的關係》
《只是結婚的關係》是典型都市契約婚姻甜寵劇，王子奇、王玉雯搭檔演出「先簽約再戀愛」的愛情故事。女主為了事業與男主展開契約婚姻，原本只是各取所需，沒想到婚後同住讓感情失控升溫。這部的看點在於男主從高冷到護妻，女主也不是傻白甜，而是有自己的工作與目標，甜歸甜，但不會完全失去現實感。
「先婚後愛」TOP6《奈何BOSS要娶我》
如果想看夠狗血、夠直球的先婚後愛，《奈何BOSS要娶我》就是經典代表之一。女主因病與霸道總裁牽扯在一起，兩人從契約婚姻一路發展成真愛。它的劇情很偶像劇，甚至有些橋段放到現在會覺得誇張，但也正因為夠敢灑糖、夠會製造「霸總為妳破例」的爽感，成為不少觀眾的先婚後愛入門劇。
「先婚後愛」TOP5《你是我的命中注定》
《你是我的命中注定》改編自經典台劇《命中注定我愛你》，由邢昭林、梁潔主演。故事從一場意外開始，平凡女孩與企業繼承人被命運推進婚姻，兩人一開始並不是因為相愛而結合，卻在相處中慢慢看見彼此的脆弱與真心。這部的情緒起伏很強，有甜、有虐、有錯過，也有「失去後才懂珍惜」的追妻感，適合喜歡灑狗血又想哭一場的觀眾。
「先婚後愛」TOP4《從結婚開始戀愛》
《從結婚開始戀愛》由周雨彤、龔俊主演，故事講述家居集團女總裁鹿方寧與溫柔外科醫生凌睿因契約結婚，婚後才逐漸相愛。 這部最有趣的地方，是它把傳統霸總公式反過來：不是男主掌控全局，而是女主更主動、更強勢，男主則溫柔穩定、情緒價值給滿。想看「女霸總追愛」和「溫柔醫生被攻略」的觀眾，這部很可以。
「先婚後愛」TOP3《私藏浪漫》
《私藏浪漫》由張佳寧、魏哲鳴主演，改編自小說《辦公室隱婚》，劇情是高中同學久別重逢後閃婚，沒想到婚後男主竟成為女主上司，兩人展開「公司不能公開、私下甜到爆」的辦公室秘戀。 這部的高甜不是浮誇型，而是日常細節很戳人：男主暗戀多年終於娶到白月光，女主則在婚後慢慢發現，原來這段婚姻不是將就，而是被人珍惜很久的答案。
「先婚後愛」TOP2《九重紫》
《九重紫》雖然不只是單純甜寵先婚後愛，但它的婚後感情線非常好嗑。女主帶著前世記憶重生，這一世不再任人擺布，而是在家族、命運與權謀之中重新奪回人生。她與男主的關係不是一開始就甜到膩，而是從互相試探、彼此成全，到成為真正可以並肩的夫妻。這部最迷人的地方，是它不只寫愛情，也寫女性如何在婚姻裡保持清醒與主導權。
「先婚後愛」TOP1《折腰》
《折腰》由宋祖兒、劉宇寧主演，改編自蓬萊客同名小說，講述小喬與魏劭在家國情仇與婚姻關係中互相博弈、逐漸相愛的故事，2025年播出後因「先婚後愛」與古裝權謀拉扯引發討論。 這部能排第一，關鍵在於它不是單純「結婚後變甜」而已，而是把仇恨、責任、猜忌、心動全部綁在一起。兩人明明因利益成婚，卻在一次次危機裡看見對方的真心，越是克制，越讓人想看他們趕快承認愛了。
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