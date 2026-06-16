喝下子母河水後，女兒國為什麼不再需要愛情？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章借《西遊記》女兒國與子母河，反思生育被系統化的詭異感。

文章借《西遊記》女兒國與子母河，反思生育被系統化的詭異感。 重點二： 作者把現代基因編輯與試管技術，視為可設計生命的延伸。

作者把現代基因編輯與試管技術，視為可設計生命的延伸。 重點三：文章指出社會追求可控與標準化，可能抹去生命的不穩定與野性。

▋《西遊記》裡最讓人發寒的地方

《西遊記》裡有很多妖怪。會吃人的、會變形的、會假冒神佛的。但如果真的要我選，整部《西遊記》最讓我毛骨悚然的地方，其實不是獅駝嶺，也不是盤絲洞，而是女兒國。

因為它太正常了。

沒有妖氣沖天，沒有白骨遍地，沒有張牙舞爪的怪物。甚至還有市集、有官員、有百姓，整個國家井然有序地運作著。

可越正常，反而越讓人不安。

一個完全沒有男性的國家，到底是怎麼延續人口的？

然後《西遊記》給出了一個極其輕描淡寫，卻又詭異到讓人發寒的答案：子母河。喝下河水，就會懷孕。

▋真正可怕的，從來不是懷孕本身

小時候看《西遊記》，大家看到這段通常都在笑。尤其豬八戒和唐僧誤喝河水後，肚子越來越大，一群人手忙腳亂去找落胎泉。整段戲常被拍得很鬧。

可前陣子重新想到這段時，我腦子裡忽然冒出一個問題：女兒國的人，真的完全不覺得這件事有問題嗎？仔細想想，子母河其實是一種極端成熟的生殖系統。

它代表：懷孕這件事，已經徹底脫離了人與人之間的關係。沒有戀愛、沒有婚姻、沒有父系血脈，甚至連「父親」這個角色都被直接刪除了。

我後來越想越覺得，這件事真正詭異的地方，其實還不只是生育本身；而是整個國家的繁衍，已經變成一套高度穩定、可以大量複製的流程。

整個流程簡單得近乎可怕。

喝下河水，等著肚子慢慢隆起，孩子出生，長大成人，接著再走去河邊喝一次水。

然後下一代又開始了。

那一瞬間我忽然發現，女兒國最詭異的地方，可能不是「只有女人」而已，因為：她們已經把生命徹底系統化了。

▋當生育開始變成「可設計」的東西

我後來去查資料時，一直想到現代社會這幾年的變化。尤其是 CRISPR 基因編輯技術。它讓人類第一次真正開始接近：「修改生命原始碼。」

一開始，大家談論的方向都很合理。

遺傳疾病、罕見病、先天缺陷、癌症治療。

沒有人會反對。

可人類歷史有個很有趣的地方。當技術開始成熟後，它很少永遠停留在「必要使用」。

例如最初的試管嬰兒，只是為了幫助不孕症患者。

可後來慢慢開始出現：胚胎篩選、基因檢測、性別選擇、優勢條件評估。然後人類就會開始問：既然能選，為什麼不選更好的？「更好」這兩個字，通常也是事情開始失控的地方。

這種對「更好與安全」的偏執，其實不只存在於科學實驗室裡。

在不動產這一行待久了以後，我越來越常在現實中看見這種「女兒國模型」。很多人買房時，其實不只是在挑房子，他們是在替自己的人生，挑選某種不會出錯的「預設模板」。

▋現實世界裡，真的存在「女兒國」

然後，我查到了亞馬遜花鱂（Amazon molly）。

老實說，我第一次知道這種魚時，真的愣了很久。因為牠們幾乎就是現實世界版的女兒國。這是一種全部由雌性組成的魚類。牠們會接觸其他近親魚類的精子，但那些精子不會真正留下基因，比較像是某種「啟動開關」。也就是說，牠們繁殖出來的，幾乎都是自己的複製版本。

每一尾下一代，都是更穩定、更接近完美的自己？

被這個念頭打到的那個瞬間，我有點兒不寒而慄。

我忽然覺得，完美這件事，有時候很可怕。因為它最先消滅的，往往就是其他可能性。

按照生物學的「穆勒氏齒輪」（Muller's Ratchet）理論，缺乏基因重組的族群，有害突變會越積越多，整個物種最終會走向崩潰；可最神奇的是——亞馬遜花鱂居然已經存在了數萬年。

目前科學家推測，牠們可能透過極少量的父系基因滲漏，或者特殊微染色體，替自己進行基因修補。

我看到這裡時，腦袋裡想到的是：生命好像寧願冒著風險，也不願意徹底放棄變異。

▋我們這個時代，也越來越偏愛「可控的人」

這幾年，我常常覺得人類社會越來越追求「可控」。可控的情緒、可控的風險、可控的孩子、可控的人生。大家希望伴侶穩定、工作穩定、收入穩定、情緒穩定，甚至連社交反應都最好穩定。於是很多東西開始慢慢被修剪。

太敏感的人不受歡迎，太情緒化的人不受歡迎，太叛逆的人不受歡迎，太奇怪的人不受歡迎。整個世界，好像正在慢慢偏愛某種「標準化人格」。

有時候帶看久了，我甚至會發現，連房子的設計都開始越來越像。開放式客餐廳、固定尺寸的主臥、差不多的親子空間，還有那種一走進去就知道：「喔，這是現在流行的收納邏輯。」

很多建案名字明明不同，裡面的生活感卻越來越像。

那瞬間我常會想：當城市開始追求效率，人會不會也慢慢活成了同一種樣子？

然後我就想到：女兒國會不會就是一種極端到最後的人類想像？

一個沒有衝突、沒有失控、沒有混亂、沒有不確定性的世界。

可《西遊記》很有意思。因為吳承恩從頭到尾，都沒有把女兒國寫成真正的樂園，唐僧最後還是離開了。

▋生命最珍貴的地方，或許正是不穩定

我後來一直在想：如果有一天，科技真的能讓人類：精準控制基因、消除大部分缺陷、降低所有風險、讓人格與情緒更加穩定。那會變成什麼世界？

也許更安全，也許效率更高，也許社會衝突更少。可不知道為什麼，我總覺得，當所有風險都被過濾掉時，生命裡某些最珍貴的質地，也被一起磨平了。

那些衝動、迷惘、失控與意外，雖然常常讓人痛苦，但那些無法預測的「人生毛邊」，才是人之所以像人的痕跡。完美的標準化社區，長不出野生的生命力。

《西遊記》最厲害的地方，或許就在這裡。它表面上在寫神魔鬼怪，可讀到最後，讓人一直忘不掉的，偏偏是那條看似平靜無波的子母河。

還有那些喝下河水後，再也不需要選擇、也失去了選擇的女人。

——萬家鄉