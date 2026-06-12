2026-06-12 14:09 MM
精靈女神「包上恩」青春校園劇《熾夏》未播先火！包上恩陸劇推薦&2026待播劇《月明千里》《窈窈有期》
相信大家對這位新生代演員「包上恩」已不陌生！2023年以《裝腔啟示錄》林心姿一角獲得許多觀眾的好感，之後更是憑藉甜寵古裝《韶華若錦》與武俠劇《江湖夜雨十年燈》瘋狂霸屏，但最讓粉絲集體期待的，絕對是在近期即將定檔《熾夏》裡，她終於要回歸清純舒適圈啦！
本篇文章整理了「包上恩必追陸劇清單」以及兩部超高期待值的待播劇——落難公主與禁慾聖子的異域虐戀《月明千里》，以及古裝重生劇《窈窈有期》。那就接著往下觀看文章吧！
包上恩推薦陸劇1：《熾夏》
為了救重病的奶奶，高中少女「周挽」試圖接近叛逆不羈的校草「陸西驍」。兩人在相處後漸生情愫，卻在誤會中分道揚鑣。直到十年後，再次於職場重逢，陸西驍雖想報復周挽，仍克制不住心中的情誼，兩人破鏡重圓，攜手收穫愛情。
近期包上恩出演了許多古裝、武俠劇，這次在《熾夏》中終於回歸她清純形象的舒適圈，飾演堅韌倔強的優等生「周挽」。雖然《熾夏》目前還未開播，但看了包上恩和周柯宇青春甜蜜、CP感十足的劇宣，已經等不及開播了！
包上恩推薦陸劇2：《花朝秋月夜》
在《花朝秋月夜》中，包上恩飾演琵琶首席「李颯颯」。在演奏之際，一把鳳頸琵琶將她捲入千年之前的盛朝，成為一名棄婦琵琶女。流落上京街頭的她，陰差陽錯棲身於右教坊，與混跡市井鶯燕環繞的右教坊掌管人陸景年結緣，兩人開啟試探周旋，高手過招模式。
包上恩首度主演的古裝劇《花朝秋月夜》。劇中飾演的李颯颯是位現代琵琶首席，意外穿越後必須完成相應任務才能回到現實，直接開啟「NPC闖關」模式。包上恩把角色的狡黠與傲嬌演得活靈活現，看她抱起琵琶瞬間切換成清冷大女主，超強的反差萌絕對是不踩雷的入坑首選！
包上恩推薦陸劇3：《裝腔啟示錄》
在《裝腔啟示錄》這部都市時裝劇中，包上恩挑戰了極具都市感的林心姿。外表是甜美、傲嬌的小公主，但骨子裡卻是個極度渴望純粹愛情的「人間清醒」。
包上恩把精緻女孩在名利場上的「裝」與面對渣男、情感PUA時的「颯」拿捏得恰到好處。從初期的傲嬌拉扯到後來的清醒抽離，層次感拉滿，她成功用演技證明，自己演起摩登都市裡口是心非卻勇敢真誠的小作精，同樣讓人欲罷不能！
包上恩推薦陸劇4：《韶華若錦》
《韶華若錦》開播後，更是一舉打開包上恩的人氣。包上恩&宋威龍兩大顏霸聯手，上演先婚後愛的甜寵古裝，那這部絕對必追！
包上恩飾演的將門嫡女明檀，人稱「上京第一貴女」。這個角色完全打破了傳統大家閨秀的刻板印象，她明豔大方、性格活潑。加上包上恩自帶的靈動與嬌貴感與角色高度契合，與宋威龍飾演的冷面戰神搭檔，一冷一熱的化學反應也讓觀眾看得上癮。想知道她如何用自信與樂觀融化冰山，並且怎麼完美演繹兼具美貌與氣場的頂流貴女，那《韶華若錦》肯定是不能錯過啊（私心希望兩人二搭一部時裝劇啊～）
包上恩推薦陸劇5：《水龍吟》
在這部羅雲熙主演的的玄幻武俠大作中，雖然包上恩的戲分不多，但一出場就展現了顛覆以往的驚艷面貌。
包上恩這次飾演的鍾春髻是名震中原的要強女俠，個性豪氣不羈、俠骨天成。在這部劇裡的造型與眼神戲有了極大突破，褪去了過往的甜膩，換上了劍客的凜冽與偏執，在小配角的著墨，也為未來的戲路開啟了新的方向。
包上恩推薦陸劇6：《江湖夜雨十年燈》
行事果決腹黑的雙面少君慕清晏與性情散漫通透的佛系女俠蔡昭，在詭譎多變的江湖中攜手撕破武林眾生假面，一路愛恨交鋒，二人以極致拉扯開啟一段甜虐愛戀故事。
改編自關心則亂同名小說，包上恩身為名門正派的傳人「蔡昭」卻胸無大志、只求吃飽喝足。雖然看似有些隨性散漫，但個性聰慧狡黠，看事情通透無比，對於世間正道也有自己的觀點。包上恩將蔡昭那種混水摸魚時的可愛，以及與周翊然飾演的腹黑少主雙強拉扯時的糾結，演繹得十分靈動，這種不走尋常路的女主同樣也讓人入坑！
2026年待播陸劇1：包上恩&王弘毅《月明千里》
《月明千里》改編自羅青梅同名小說，劇版由包上恩和王弘毅甜蜜首搭，講述大晟和親公主「李瑤英」（包上恩飾）倉皇之中闖入了西域聖子「羅嘉」（王弘毅飾）的馬下。為保命，李瑤英急中生智，當眾向羅嘉求親。而另一方面，羅嘉其實不僅是天神的聖子，亦是攝政王蘇丹古，這段突破宗教戒律與命運枷鎖的宿命感，馬上收藏起來等待開播吧！
2026年待播陸劇2：包上恩&何與《窈窈有期》
改編自小說《嫡謀》，劇情走的是讓人熱血沸騰的「高智商復仇爽線」。女主角任瑤期（包上恩飾）前世慘遭家破人亡、甚至被惡意獻給太監，下場極其悲慘。重生回到五年前，她收起天真、韜光養晦，化身手撕劇本的「棋局掌控者」，一心只想幫家族避禍並清算仇人。後與外表病弱、實則深沉腹黑的二公子蕭靖西（何與飾）強強聯手，兩人在智謀對弈中從試探到生死相隨。
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