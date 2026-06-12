2026-06-12 13:12 熊愛造
《鐵拳教育》好爽？Netflix熱片背後，看見全台教師集體耗竭
從 Netflix 熱門片看「以暴制暴的快感」：引發話題的，其實是教育現場的無奈。
最近的討論度滿檔，看著維護「教權」的主角，對著不良幫派揮出憤怒的重拳。
那些在校園裡的惡霸學生，被鐵的紀律制服，怎能不大快人心！
但不知道為什麼，看著劇情衝突，那股隱隱作痛的窒息感，究竟是怎麼回事？
或許是人們透過戲劇，終於承認：
有些教育現場，已經沒有人知道該怎麼好好說話了。
老師跟學生互相撕扯，親師之間的信任感喪失， 還有被體制壓垮的老師們。
當全世界都在為男主角的揮拳而歡呼，
現實的劇本中，卻沒有人是贏家。
【為什麼我們會需要「鐵拳」成就一部爽片？】
因為現實裡，太多的無能為力，才會需要戲劇讓我們走入短暫投射的夢。
親師生關係的惡化， 面對校園霸凌、行為失當、惡意數位傳播...等，
老師們手上幾乎沒有任何能維持秩序的「工具」，
只好選擇不得不退居到「只教學、不涉入管教」的狀態 。
根據今年的教師調查 ， 臺灣第一線教師的自我幸福感評分，平均是「50 分」。
有近六成（超過五成）的基層教師，無奈地表示有離開教職的想法 。
整體的教育體系壓力值，正在不斷向外推升。
所以，當我們看著影集裡的鐵拳揮下，潛意識裡在歡呼的，
也是現實中，擔憂未來世界逐漸頹傾的自己 。
我們多希望，也能有一股強大的力量，瞬間重整這個失序的世界 。
【運用薩提爾冰山思維，看見拳頭底下的哭泣】
沒有嬰兒一出生就是惡人，也沒有老師在當上老師的第一天就拋棄熱情。
只是逐漸長大的孩子，跟逐漸防禦的大人，終於在某個事件中相遇了。
但拿著名為規條的尚方寶劍，斬不了本就打算不受控的情緒感受。
兩者就不在同一個溝通層次，終究是越演越烈的負向迴圈。
影集裡那些無藥可救、滿身帶刺的「失控學生」，
那些看起來無藥可救的孩子，在 很多時候只是太早學會保護自己。
或許在他們的感受、期待與渴望裡，
藏著的其實是數位時代下，極度的不安全感、缺乏認同，以及對愛的極度匱乏。
而老師的整個成長經驗裡，不一定有這種孩子的對應說明書。
從小活在一個「努力就有回報、講道理、要尊師重道」的世界裡的老師。
然後他們走進教室，遇到的是一群活在完全不同規則裡的孩子
對這些孩子來說，大人的話不可信、示弱會被吃掉、禮貌換不到任何東西。
兩套規則系統相撞，老師手上的工具全部失效。
這些老師最大的困境，不是遇到了難教的孩子，
而是他們一生引以為傲的「凡事先檢討自己」，變成了凌遲自己的刀。
【她說：這只是一部片而已。看完仍然沒有盼望】
精疲力竭的女老師這樣說著。她的語氣裡，沒有憤怒，只有深深的絕望。
這正是最刺痛人的地方
很多家長其實也累了。
很多孩子也累了。
當「愛的教育」在缺乏支持的體制下流於口號，
「鐵的紀律」在現狀中又被視為禁忌，老師就像是被夾在兩面高牆之間的囚徒。
如果妳是老師，或是家長，妳也正處於這樣的耗竭中， 我想用跟妳說：
「在拯救孩子迎向未來之前，請妳，先回頭安頓自己的身心」
在驚濤駭浪的教育現場， 當妳願意先抱抱自己，
跟自己的內在長出一致性的連結時，妳就不需要用憤怒的指責或冷漠來當作防衛 。
妳的內在，會自然長出一種溫柔而堅定的力量 。
那是一種「內與外關懷」，說的是：
我同理你的情緒與匱乏，但我堅守我的底線與規範 。
【如果大人都怕孩子的話，這世界就完了】
這句話，是劇裡的吶喊，也是現實的警鐘。
但是當人們盼望改變，就有機會讓夢想成形
每一次，有大人在情緒的風暴裡先站穩了自己，
每一次，有人溫柔而堅定地說出：
「我聽見你了，但我不會退讓我的底線。」
都會是一次微小的復活。
這件事，不需要等待哪個「教權保護局」從天而降。
今天晚上，它就可以發生在妳的教室裡、妳的餐桌上， 以及，妳跟自己內在的那場對話裡。
許多觀眾看完這部劇，留下最多的一句話，不是「打得真爽」，
而是心裡會想著：「要相信這個世界真的有好的大人，我們自己，也要做好的大人。」
我不知道明天的教育現場會不會變得更好。
也不知道下一位走進教室的老師，是否還能保有最初的熱情。
但我知道一件事。
如果連願意陪伴孩子的大人都耗盡了。
那麼孩子將再也找不到可以依靠的方向。
所以，如果你是一位老師，如果你是一位家長。
如果你是一位正在陪伴孩子長大的大人。
請先照顧好自己，先安頓自己的情緒。
先理解自己的疲憊。
先允許自己承認：「我真的很累。」
因為只有當一個大人能夠穩穩地站在自己的位置上。
他才有力量對孩子說：「我聽見你的痛苦。」
「但我不會放棄我的底線。」
溫柔，不代表退讓。堅定，也不等於傷害。
或許真正能改變世界的，從來不是鐵拳。
而是一個願意先照顧好自己，再好好說話的大人。
而這樣的大人。
值得被看見，也值得被好好照顧。
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