2026-06-12 11:37 女子漾／編輯王廷羽
韓劇版「深宮打鬼隊」來了！《鬼謎東宮》南柱赫、盧允瑞聯手破解王室詛咒
Netflix今夏又有一部韓劇可以先放進追劇清單！全新韓國影集《鬼謎東宮》正式定檔，將於7月17日在Netflix全球獨家上線！這次故事把古裝王宮、王室詛咒、鬼神異界與懸疑調查一次端上桌，光看設定就很有「深宮比鬼屋還可怕」的氛圍感。這篇也帶大家搶先看「南」朋友新劇《鬼謎東宮》劇情簡介及亮點～
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《鬼謎東宮》劇情介紹
《鬼謎東宮》劇情介紹
《鬼謎東宮》故事圍繞一座被黑暗秘密籠罩的王宮展開，南柱赫飾演能夠穿梭現世與鬼界的神秘男子「九天」，專門斬除闖入人間的惡鬼；盧允瑞飾演能感知鬼神、與靈界有所連結的宮女「生薑」，兩人在皇上李蓮的命令下踏入東宮，試圖調查宮中異象，卻也一步步靠近王室詛咒背後真正不能說的秘密。
《鬼謎東宮》看點1. 南柱赫退伍後回歸，古裝斬鬼造型太新鮮
《鬼謎東宮》看點1. 南柱赫退伍後回歸，古裝斬鬼造型太新鮮
南柱赫退伍後首部重點回歸作選在Netflix古裝奇幻劇《鬼謎東宮》，光是題材就很有話題！他過去在《二十五，二十一》演活青春感滿滿的白易辰，也曾在《Start-Up：我的新創時代》、《非常校護檔案》展現不同角色魅力，這次則直接換上古裝，飾演能穿梭現世與鬼界的斬鬼使者「九天」，角色設定自帶神祕感，白天可能潛入王宮查案，夜裡則面對闖入人間的惡鬼，從眼神、動作戲到古裝造型，都和觀眾熟悉的南柱赫有很大反差，讓人更期待他如何演出陰陽兩界之間的孤冷氣場。
《鬼謎東宮》劇情看點
《鬼謎東宮》劇情看點
《鬼謎東宮》看點2. 盧允瑞首挑古裝宮女，通靈能力成破解關鍵
《鬼謎東宮》看點2. 盧允瑞首挑古裝宮女，通靈能力成破解關鍵
盧允瑞近年以《我們的藍調時光》、《浪漫速成班》、《20世紀少女》打開知名度，過去多以青春、校園、生活感角色被觀眾記住，這次她在《鬼謎東宮》飾演宮女「生薑」，角色生來就能感知鬼神存在，也因此被捲入東宮異象與王室詛咒之中。她在宮中看似地位不高，卻掌握一般人看不見的線索，能察覺鬼魂留下的痕跡，也可能聽見被掩埋的宮廷祕密。這是盧允瑞少見的古裝挑戰，從宮女造型、通靈設定到與南柱赫的搭檔關係，都讓角色多了懸疑感與成長空間。
《鬼謎東宮》看點3. 曹承佑坐鎮演國王，王室詛咒背後恐怕不單純
《鬼謎東宮》看點3. 曹承佑坐鎮演國王，王室詛咒背後恐怕不單純
曹承佑在《秘密森林》、《薛西弗斯的神話》、《離婚律師申晟瀚》等作品中都展現強大存在感，這次飾演皇上李蓮，是召喚九天與生薑進入東宮調查異象的關鍵人物。表面上他要破解王室詛咒，但國王身處權力核心，是否真的只是在尋求真相？還是本身也藏著更深的秘密，勢必會成為劇中最大懸念之一。
《鬼謎東宮》看點4.《惡魔法官》導演＋《客：The Guest》編劇，懸疑感先贏一半
《鬼謎東宮》看點4.《惡魔法官》導演＋《客：The Guest》編劇，懸疑感先贏一半
《鬼謎東宮》由《惡魔法官》、《赤月青日》導演崔正奎執導，並由《不可殺：永生之靈》、《客：The Guest》的權昭羅、徐載源編劇聯手創作。從主創名單來看，這部劇不只是靠卡司吸睛，而是很懂得打造「陰影、秘密、命運糾葛」的奇幻懸疑路線。古裝宮廷加上鬼神世界，若特效與節奏到位，很有機會成為今夏最有討論度的韓劇之一。
《鬼謎東宮》播出資訊
《鬼謎東宮》播出資訊
Netflix《鬼謎東宮》將於7月17日全球獨家上線，主演包括南柱赫、盧允瑞、曹承佑。喜歡古裝懸疑、鬼神題材、王室詛咒與命運感CP的觀眾，可以先把這部加入片單！
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