2026-06-12 11:02 女子漾／編輯許智捷
張新成、丁禹兮《南部檔案》6大亮點！雙男主軍裝禁慾感拉滿，丁禹兮挑戰白切黑雙人格
南派三叔「盜墓筆記宇宙」再開新篇章！由張新成、丁禹兮主演的《南部檔案》，將故事拉到民國初年的南洋地區，揭開神祕張家海外情報中樞「南部檔案館」的歷史。從詭異命案、神祕巨輪、邪神崇拜到張家血脈祕辛，劇情融合懸疑探險、民國復古、奇幻驚悚與高燃動作戲，加上雙男主軍裝造型與宿命羈絆，一開局就把氛圍感拉滿。
以下整理《南部檔案》劇情大綱與6大亮點，帶你一次看懂這部劇為什麼值得期待！
劇情大綱
故事背景設定在民國初年的南洋地區。當時海上頻發「水鬼望鄉」等一系列詭異離奇的命案，隸屬於神秘張家海外情報中樞「南部檔案館」的兩位秘密探員——張海鹽（張新成 飾）與張海蝦（丁禹兮 飾）親自前往一線調查。
然而，這場調查卻讓他們意外捲入了一個專門用來獵殺海外張家人的絕命死局。在生死考驗的險境中，張海蝦不惜以自己的死謀局求解，將張海鹽送上了神秘巨輪「南安號」，希望能為他爭取一線生機。當張海鹽獨自面對接踵而來的軍閥陰謀、神祕草藥與各方勢力，並最終踏上廈門的那一刻，屬於這對少年的宿命才真正開始轉動。
《南部檔案》亮點1. 「盜墓筆記宇宙」的高燃前傳
作為南派三叔「盜墓筆記宇宙」不可忽視的一塊拼圖，本劇最大看點之一，就是揭開神祕「張家」海外分支「南部檔案館」的過往。劇版不只延伸原著設定，更把真實歷史事件「丁戊奇荒」融入劇情，並串起張家血脈異能、邪神崇拜、神祕草藥「黃昏草」等元素，讓整個故事從單純探險升級成一場結合歷史災荒、家族祕密與奇幻懸疑的龐大冒險。
《南部檔案》亮點2. 「雙 A 男主」軍裝與禁慾感拉滿
張新成與丁禹兮在劇中化身民國時期的秘密探員，換上筆挺軍裝與復古造型後，氛圍感瞬間拉滿。兩人一個冷靜沉著、帶著野性鋒芒；一個心思縝密、桀驁不馴，成熟穩重與不羈氣場正面碰撞，不只角色反差鮮明，雙男主同框的視覺張力也成為本劇一大看點。
《南部檔案》亮點3. 丁禹兮挑戰「白切黑」雙人格演技
丁禹兮飾演的「張海蝦」被譽為「南洋第一人間凶器」，也是全劇最具反差感的角色之一。劇版特別為他加入「雙人格」設定，前一刻還是坐在檔案室裡溫和理智的「白蝦」，下一秒卻可能因祕術影響或黑化失控，切換成瘋批、凌厲又充滿壓迫感的另一面。從安靜克制到危險爆發，角色情緒跨度極大，也讓丁禹兮的演技表現更受關注。
《南部檔案》亮點4. 張新成顛覆形象的「野性反差」
過往多以溫潤書生、校草男神形象被觀眾熟知的張新成，這次在劇中徹底突破既有印象，飾演身世悲涼、反叛不羈的「張海鹽」。為了貼合「南洋第一快刀手」的角色設定，他特別投入長時間泰拳與體能訓練，從動作、身形到眼神都更具攻擊性，展現出不同以往的硬漢氣場與野性魅力。
《南部檔案》亮點5. 民國復古與南洋驚悚美學
劇組此次大手筆還原民國初年的南洋風情，將潮濕陰鬱的海上氣息與奇幻冒險元素巧妙融合，整體氛圍感相當強烈。從迷霧籠罩的神祕巨輪「南安號」、忽遠忽近的「水鬼望鄉」詭異歌聲，到熱帶雨林與騎樓老街交織出的陰森場景，都讓人彷彿瞬間被拉進那個神祕又危機四伏的世界。無論是場景設計還是恐怖美學鋪陳，都成功營造出令人不寒而慄的觀影氛圍。
《南部檔案》亮點6. 硬核「實拍」打戲與高壓宿命感
本劇動作戲最大的亮點，就是不靠花拳繡腿撐場，而是用寫實又凌厲的打鬥場面把緊張感拉到最高。演員們親自挑戰大量高難度動作戲，雨中泥地肉搏打到狼狽卻真實，近身刀戰刀刀逼命，水下憋氣打鬥更拍出令人屏息的窒息感。兩位主角在生死邊緣一次次交錯，也讓這段並肩作戰的羈絆，多了宿命般的拉扯與重量。
《南部檔案》EP01：第一案·南洋邪神！
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